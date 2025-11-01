Κίμπερλι Γκίλφοϊλ: Χαιρετισμός στα ελληνικά στην πρώτη της ανάρτηση στο Χ μετά την άφιξή της

Με μια ανάρτηση στο Χ, η Κίμπερλι Γκίλφοϊλ ανακοίνωσε την άφιξή της στην Ελλάδα. Οι τρεις πρώτες λέξεις ήταν στα ελληνικά: «Γεια σας, Ελλάδα!», ενώ στο μήνυμά της αναφέρθηκε στις στενές σχέσεις Αθήνας-Ουάσιγκτον.

«Τι απίθανη τιμή να φτάνω σήμερα στην Αθήνα -είναι η πρώτη μου μέρα στο αξίωμα της πρεσβευτή των ΗΠΑ στην Ελληνική Δημοκρατία. Οι ΗΠΑ και η Ελλάδα μοιράζονται έναν άρρηκτο δεσμό. Μαζί, θα δυναμώσουμε αυτή τη συμμαχία και θα φτάσουμε τη συνεργασία μας σε νέα ύψη».

Γεια σας, Ελλάδα! Hello, Greece! What an incredible honor to arrive in Athens today — my first day serving as U.S. Ambassador to the Hellenic Republic. The United States and Greece share an unbreakable bond. Together, we will strengthen this alliance and elevate our partnership… pic.twitter.com/mK9fFJMuHA — Ambassador Kimberly Guilfoyle (@USAmbassadorGR) November 1, 2025

Διαπιστευτήρια στον Πρόεδρο της Δημοκρατίας

Η πρώτη επίσημη υποχρέωση της διπλωματικής της θητείας είναι να υποβάλει τα διαπιστευτήριά της στον Πρόεδρο της Δημοκρατίας, Κωνσταντίνο Τασούλα, σε τελετή στο Προεδρικό Μέγαρο, την Τρίτη 4 Νοεμβρίου. Στη συνέχεια, η Κίμπερλι Γκίλφοϊλ θα συναντηθεί με τον πρωθυπουργό, Κυριάκο Μητσοτάκη, και τον υπουργό Εξωτερικών, Γιώργο Γεραπετρίτη.

Το στίγμα της θητείας της στην Αθήνα αναμένεται να το δώσει στο 6ο Συνέδριο «Partnership for Transatlantic Energy Cooperation (P-TEC), το οποίο διεξάγεται στις 6 και 7 Νοεμβρίου στο Ζάππειο Μέγαρο.

Πρόκειται για διατλαντικό φόρουμ για την ενέργεια που διεξάγεται στην Αθήνα και στο οποίο θα παραβρεθούν, εκτός από την Κίμπερλι Γκίλφοϊλ, ο Αμερικανός υπουργός Ενέργειας Κρις Ράιτ, ο Αμερικανός υπουργός Εσωτερικών Νταγκ Μπέργκαμ και 24 Ευρωπαίοι υπουργοί Ενέργειας.

Το συνέδριο συνδιοργανώνεται από το υπουργείο Περιβάλλοντος και Ενέργειας, το αμερικανικό Υπουργείο Ενέργειας και το Atlantic Council Global Energy Center. Στόχος είναι να σηματοδοτήσει την ενίσχυση της συνεργασίας Ευρώπης-ΗΠΑ για μια ασφαλή, βιώσιμη και οικονομικά προσιτή ενεργειακή μετάβαση.