Συνάντηση Δένδια με τη νέα πρέσβειρα των ΗΠΑ στην Αθήνα Γκίλφοϊλ

Με αφορμή την επέτειο των 250 ετών από την ίδρυση του σώματος των Αμερικανών Πεζοναυτών, ο υπουργός Εθνικής Άμυνας Νίκος Δένδιας παρέστη χθες Σάββατο σε εκδήλωση της πρεσβείας των ΗΠΑ στην Ελλάδα για το σώμα, όπου συνάντησε και την νέα πρέσβειρα των ΗΠΑ Κίμπερλι Γκίλφοϊλ, λίγο πριν την ανάληψη των καθηκόντων της.

Σε ανάρτησή του στην πλατφόρμα κοινωνικής δικτύωσης Χ, ο υπουργός Εθνικής Άμυνας αναφέρει ότι στο πλαίσιο της εκδήλωσης συνομίλησε «με την κυρία Κίμπερλι Γκιλφόιλ , η οποία αναλαμβάνει, επισήμως, τις επόμενες ημέρες τα καθήκοντά της ως πρέσβης των ΗΠΑ στην Ελλάδα».

Ο Νίκος Δένδιας συνόδευσε την σχετική ανάρτηση με μια φωτογραφία του ίδιου και της κυρίας Γκίλφοϊλ.

Συμμετείχα σήμερα σε εορταστική εκδήλωση της Πρεσβείας των ΗΠΑ στην Ελλάδα για την επέτειο των 250 ετών από την ίδρυση του σώματος των Αμερικανών Πεζοναυτών. Στο πλαίσιο της εκδήλωσης συνομίλησα με την κυρία Kimberly Guilfoyle @kimguilfoyle, η οποία αναλαμβάνει, επισήμως, τις… pic.twitter.com/J6DLW3XbQF — Nikos Dendias (@NikosDendias) November 1, 2025

Η πρέσβειρα Γκίλφοϊλ θα παραδώσει τα διαπιστευτήριά της την Τρίτη

Η πρώτη επίσημη υποχρέωση της διπλωματικής θητείας της Κίμπερλι Γκίλφοϊλ είναι προγραμματισμένη για την Τρίτη 4 Νοεμβρίου, όταν θα υποβάλει τα διαπιστευτήριά της στον Πρόεδρο της Δημοκρατίας, Κωνσταντίνο Τασούλα, σε τελετή στο Προεδρικό Μέγαρο.

Στη συνέχεια, θα πραγματοποιήσει συνάντηση με τον πρωθυπουργό Κυριάκο Μητσοτάκη και τον υπουργό Εξωτερικών Γιώργο Γεραπετρίτη.

Γεια σας, Ελλάδα! Hello, Greece! What an incredible honor to arrive in Athens today — my first day serving as U.S. Ambassador to the Hellenic Republic. The United States and Greece share an unbreakable bond. Together, we will strengthen this alliance and elevate our partnership… pic.twitter.com/mK9fFJMuHA — Ambassador Kimberly Guilfoyle (@USAmbassadorGR) November 1, 2025

Στις 6 και 7 Νοεμβρίου στο Ζάππειο Μέγαρο, συνδιοργανώνεται από το υπουργείο Περιβάλλοντος και Ενέργειας, το αμερικανικό υπουργείο Ενέργειας και το Atlantic Council Global Energy Center, το 6ο Συνέδριο «Partnership for Transatlantic Energy Cooperation (P-TEC), που αφορά την ενίσχυση της συνεργασίας Ευρώπης-ΗΠΑ στον ενεργειακό τομέα.

Στην εκδήλωση αναμένεται να παραβρεθούν ο Αμερικανός υπουργός Ενέργειας Κρις Ράιτ, ο Αμερικανός υπουργός Εσωτερικών Νταγκ Μπέργκαμ και 24 Ευρωπαίοι υπουργοί Ενέργειας.