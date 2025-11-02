newspaper
Συνάντηση Δένδια με τη νέα πρέσβειρα των ΗΠΑ στην Αθήνα Γκίλφοϊλ
02 Νοεμβρίου 2025

Συνάντηση Δένδια με τη νέα πρέσβειρα των ΗΠΑ στην Αθήνα Γκίλφοϊλ

Ο υπουργός Εθνικής Άμυνας, Νίκος Δένδιας, συναντήθηκε με την Κίμπερλι Γκιλφοϊλ σε εκδήλωση της αμερικανικής πρεσβείας λίγες μέρες πριν αυτή αναλάβει επίσημα τα καθήκοντά της στην Ελλάδα.

Ευτυχία: Το κρυφό της κόστος

Ευτυχία: Το κρυφό της κόστος

Spotlight

Με αφορμή την επέτειο των 250 ετών από την ίδρυση του σώματος των Αμερικανών Πεζοναυτών, ο υπουργός Εθνικής Άμυνας Νίκος Δένδιας παρέστη χθες Σάββατο σε εκδήλωση της πρεσβείας των ΗΠΑ στην Ελλάδα για το σώμα, όπου συνάντησε και την νέα πρέσβειρα των ΗΠΑ Κίμπερλι Γκίλφοϊλ, λίγο πριν την ανάληψη των καθηκόντων της.

Σε ανάρτησή του στην πλατφόρμα κοινωνικής δικτύωσης Χ, ο υπουργός Εθνικής Άμυνας αναφέρει ότι στο πλαίσιο της εκδήλωσης συνομίλησε «με την κυρία Κίμπερλι Γκιλφόιλ , η οποία αναλαμβάνει, επισήμως, τις επόμενες ημέρες τα καθήκοντά της ως πρέσβης των ΗΠΑ στην Ελλάδα».

Ο Νίκος Δένδιας συνόδευσε την σχετική ανάρτηση με μια φωτογραφία του ίδιου και της κυρίας Γκίλφοϊλ.

Η πρέσβειρα Γκίλφοϊλ θα παραδώσει τα διαπιστευτήριά της την Τρίτη

Η πρώτη επίσημη υποχρέωση της διπλωματικής θητείας της Κίμπερλι Γκίλφοϊλ είναι προγραμματισμένη για την Τρίτη 4 Νοεμβρίου, όταν θα υποβάλει τα διαπιστευτήριά της στον Πρόεδρο της Δημοκρατίας, Κωνσταντίνο Τασούλα, σε τελετή στο Προεδρικό Μέγαρο.

Στη συνέχεια, θα πραγματοποιήσει συνάντηση με τον πρωθυπουργό Κυριάκο Μητσοτάκη και τον υπουργό Εξωτερικών Γιώργο Γεραπετρίτη.

Στις 6 και 7 Νοεμβρίου στο Ζάππειο Μέγαρο, συνδιοργανώνεται από το υπουργείο Περιβάλλοντος και Ενέργειας, το αμερικανικό υπουργείο Ενέργειας και το Atlantic Council Global Energy Center, το 6ο Συνέδριο «Partnership for Transatlantic Energy Cooperation (P-TEC), που αφορά την ενίσχυση της συνεργασίας Ευρώπης-ΗΠΑ στον ενεργειακό τομέα.

Στην εκδήλωση αναμένεται να παραβρεθούν ο Αμερικανός υπουργός Ενέργειας Κρις Ράιτ, ο Αμερικανός υπουργός Εσωτερικών Νταγκ Μπέργκαμ και 24 Ευρωπαίοι υπουργοί Ενέργειας.

