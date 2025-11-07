Νέα Αριστερά: Ύβρις η δήλωση Γεωργιάδη για την οπλοκατοχή – Ποια αυτιά θέλει να χαϊδέψει η κυβέρνηση;
«Η κυβέρνηση είναι υπό διάλυση και ο Γεωργιάδης τρέχει προς τον Τραμπ;», διερωτάται η Νέα Αριστερά
«Είναι να απορεί κανείς με τη δήλωση του Άδωνι Γεωργιάδη για την οπλοκατοχή, και μάλιστα όπως στις ΗΠΑ, και ακόμη περισσότερο με το ότι δεν έχει αποδοκιμαστεί από τον κ. Μητσοτάκη», σχολιάζει σε ανακοίνωσή της, η Νέα Αριστερά.
«Είναι σε πλήρη διάλυση η κυβέρνηση και τρέχει ο Άδωνις προς τον Τραμπ;», διερωτάται η Νέα Αριστερά
«Η δήλωση Γεωργιάδη για την οπλοκατοχή αποτελεί ύβρη και ακραία έλλειψη κοινωνικής υπευθυνότητας, λίγες μόλις μέρες μετά το μακελειό στην Κρήτη, για το οποίο ο πρωθυπουργός υποτίθεται ότι θα αναλάβει πρωτοβουλία. Είναι σε πλήρη διάλυση η κυβέρνηση και τρέχει ο Άδωνις προς τον Τραμπ; Ή αλλιώς, ποια αυτιά θέλει να χαϊδέψει η κυβέρνηση;», διερωτάται η Νέα Αριστερά, επισημαίνοντας ότι «τα τελευταία χρόνια πολλές χιλιάδες αμερικανικές οικογένειες εγκαταλείπουν τις ΗΠΑ για την Ευρώπη» και «οι δύο κυριότεροι λόγοι που επικαλούνται είναι ότι κουράστηκαν να στέλνουν τα παιδιά τους το πρωί στο σχολείο χωρίς να ξέρουν αν θα τα ξαναδούν το μεσημέρι, και ο φόβος ότι αν αρρωστήσουν, θα χρεοκοπήσουν».
Επικίνδυνες ιδέες και διαλυτικές για την κοινωνία
«Οι ιδέες που σερβίρει ο κ. Γεωργιάδης είναι αποδεδειγμένα επικίνδυνες και διαλυτικές για την κοινωνία, ευθέως αντιευρωπαϊκές και ουσιαστικά προνεωτερικές. Δεν έχουμε ταχυδρομεία, δεν έχουμε τρένα, το κράτος αποχωρεί από την περιφέρεια και η κυβέρνηση φλερτάρει με την οπλοκατοχή. Επιστροφή στον 19ο αιώνα και στις πιο σκοτεινές του όψεις», καταλήγει.
