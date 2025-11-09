Βορίζια: Υπό έρευνα πέντε κρατούμενοι των φυλακών Αλικαρνασσού – Διάχυτη η ανησυχία στην περιοχή

Απαντήσεις για την έκρηξη της βόμβας στο σπίτι της οικογένειας Φραγκιαδάκη στα Βορίζια αναζητούν οι αρχές μέσα στις φυλακές Αλικαρνασσού, με την ανησυχία να είναι διάχυτη στην περιοχή.

Υπενθυμίζεται ότι η έκρηξη πυροδότησε την αιματηρή σύγκρουση στα Βορίζια.

Συνεχίζονται οι ανακρίσεις στα Βορίζια

Συνοδεία βαριά οπλισμένων αστυνομικών της ΕΚΑΜ, τρία πρόσωπα από το στενό περιβάλλον του 39χρονου που έπεσε νεκρός στα Βορίζια οδηγήθηκαν από τις φυλακές Αλικαρνασσού στο Αστυνομικό Μέγαρο Ηρακλείου.

Ανάλογη μεταγωγή έγινε και για άλλα δύο πρόσωπα που συνδέονται με το θύμα. Οι τρεις κρατούμενοι, μαζί με δύο συγκρατούμενούς τους, στα κελιά των οποίων είχαν βρεθεί μαχαίρια και δύο κινητά τηλέφωνα, κλήθηκαν να δώσουν εξηγήσεις ενώπιον της ανακρίτριας, σύμφωνα με όσα αναφέρει η ΕΡΤ.

Στόχος των αρχών είναι να εντοπιστεί ποιος έδωσε την εντολή για την τοποθέτηση της βόμβας, ποιος την κατασκεύασε και ποιος την τοποθέτησε στο σπίτι της μίας οικογένειας.

Την ίδια ώρα, οι αστυνομικές δυνάμεις συνεχίζουν την επιχείρηση εντοπισμού των όπλων που χρησιμοποιήθηκαν στις δύο δολοφονίες.

Αξίζει να σημειωθεί πως το θύμα είχε επισκεφθεί τις φυλακές μία ημέρα πριν το μακελειό, γεγονός που εξετάζεται με ιδιαίτερη προσοχή.

Οι δύο συλληφθέντες τραυματίες έχουν ήδη μεταφερθεί σε φυλακές εκτός Κρήτης, ενώ οι απολογίες τους αναμένεται να δοθούν τη Δευτέρα.

Ανήσυχοι οι κάτοικοι

Οι κάτοικοι φαίνεται ότι αποφεύγουν τις κοινωνικές συναναστροφές και σπάνια κυκλοφορούν έξω από τα σπίτια τους.

Οι οικογένειες που δεν ανήκουν ούτε στη μία ούτε στην άλλη πλευρά αγωνιούν για την επόμενη μέρα και κυρίως για αυτά που θα έρθουν από την ερχόμενη Δευτέρα, όταν και τα παιδιά θα πρέπει να επιστρέψουν στα σχολεία τους, όταν όπως λένε χαρακτηριστικά θα φύγει η αστυνομία, τι θα γίνει στο χωριό και πώς θα μπορέσουν να ηρεμήσουν τα πράγματα και να γεφυρωθεί αυτό το μεγάλο χάσμα που χωρίζει πλέον τις δύο οικογένειες.

Η αστυνομία βρίσκεται σε επίκαιρα σημεία και στις εισόδους του χωριού, όπου ελέγχονται όσοι μπαίνουν σε αυτό εξονυχιστικά.

Ένα ζήτημα ακόμα που απασχολεί το χωριό, αλλά και τις αρχές είναι και τα πρώτα μνημόσυνα για τις εννέα ημέρες από τους δυο θανάτους.

Μαρτυρία από το φονικό

Με λεπτομέρειες περιέγραψε όσα βίωσε η κουνιάδα της 56χρονης Ευαγγελίας Φραγκιαδάκη κατά τη διάρκεια του φονικού στα Βορίζια Ηρακλείου Κρήτης.

Η γυναίκα βρισκόταν μαζί με το θύμα και μίλησε στο κεντρικό δελτίο ειδήσεων του ALPHA για τη στιγμή που η φονική επίθεση εκτυλισσόταν μπροστά στα μάτια της.

«Είχαμε ανέβει πάνω στην σκάλα γιατί ακούσαμε φωνές», ανέφερε αρχικά η ίδια και πρόσθεσε: «Ακούστηκαν πυροβολισμοί από πάνω. Έπεσε η κουνιάδα μου κάτω. Νόμιζα ότι την έσπρωξαν. Πήγα να τη σηκώσω. Είχα πέσει κάτω και άκουγα πυροβολισμούς. Πήγα να σηκωθώ και ακούω το αμάξι που ερχότανε με χίλια. Είδα που έβγαλε το όπλο. Το είδα από το τζάμι. Μετά άκουσα έναν ήχο και είδα την κουνιάδα μου μέσα στα αίματα».

Η γυναίκα, που σώθηκε από θαύμα στα Βορίζια, περιέγραψε και τις τελευταίες στιγμές της αδελφής του άντρα της. Χαρακτηριστικά, η γυναίκα δήλωσε: «Η μόνη κουβέντα που μου είπε ήταν ‘δεν μπορώ, δεν μπορώ’ και ξεψύχησε. Από θαύμα ζω».