Ραγδαίες αναμένονται οι εξελίξεις όσον αφορά την υπόθεση της βομβιστικής επίθεσης στο σπίτι της οικογένειας Φραγκιαδάκη που πυροδότησε την αιματηρή συμπλοκή με τους δύο νεκρούς στα Βορίζια.

Η αστυνομική έρευνα φαίνεται να έχει προχωρήσει σημαντικά ενώ σήμερα το πρωί οδηγήθηκαν στην Αστυνομική Διεύθυνση Ηρακλείου τρία μέλη της οικογένειας Καργάκη που είναι κρατούμενοι στις φυλακές Αλικαρνασσού, προκειμένου να δώσουν εξηγήσεις για αυτή την υπόθεση.

Ο βομβιστής και ο κατασκευαστής

Σύμφωνα με όσα αποκάλυψε ο Βασίλης Λαμπρόπουλος στο κεντρικό δελτίο ειδήσεων του MEGA η αστυνομία πλέον φαίνεται να έχει ξεκάθαρη εικόνα για το πώς έγινε η βομβιστική επίθεση και ποιοι εμπλέκονται σε αυτή.

«Γνωρίζουν ποιος είναι ο φυσικός αυτουργός, το άτομο που τοποθέτησε τον εκρηκτικό μηχανισμό στο σπίτι της οικογένειας Φραγκιαδάκη. Φαίνεται να είναι μέλος της οικογένειας Καργάκη και αυτό επιβεβαιώνεται» είπε ο Βασίλης Λαμπρόπουλος και συνέχισε λέγοντας ότι «διαθέτουν συγκεκριμένα πλέον στοιχεία οι αστυνομικοί που οδηγούν την έρευνά τους στον φυσικό αυτουργό, που τεκμηριώνουν την εμπλοκή συγκεκριμένου ατόμου ως βομβιστή».

Μάλιστα σημείωσε λέγοντας ότι «έχει πιθανόν με τις φυλακές Αλικαρνασσού».

Η τρίτη οικογένεια

Όσον αφορά τον κατασκευαστή της βόμβας η έρευνα εστιάζεται σε μέλη άλλης οικογένειας γειτονικού χωριού. Μάλιστα τα συγκεκριμένα άτομα έχουν κατηγορηθεί στο παρελθόν για βομβιστικές επιθέσεις.

Επίσης ένα μέλος αυτής της οικογένειας είναι έγκλειστο στις φυλακές Αλικαρνασσού και εκεί φαίνεται να ήρθαν σε επαφή τα μέλη της οικογένειας Καργάκη που κρατούμενα και να έδωσαν την «παραγγελία» για την κατασκευή της βόμβας.

Στις φυλακές οι έρευνες

Υπενθυμίζεται ότι λίγα 24ωρα μετά την βομβιστική επίθεση και την αιματηρή συμπλοκή στα Βορίζια η Αστυνομία είχε κάνει αιφνιδιαστική έφοδο στα κελιά των μελών της οικογένειας Καργάκη.

Πρόκειται για τον αδερφό του 39χρονου Φανούρη που έχασε τη ζωή του, τον γαμπρό του και τον ανιψιό του.

Τα τρία αυτά άτομα τα είχε επισκεφθεί ο Φανούρης Καργάκης στη φυλακή λίγες ώρες πριν τη βομβιστική επίθεση την Παρασκευή 31 Οκτωβρίου.

Σήμερα το πρωί μετήχθησαν κάτω από άκρα μυστικότητα στην αστυνομική διεύθυνση Ηρακλείου μαζί με άλλα δύο άτομα που επίσης είναι κρατούμενοι των φυλακών.

Οι 3 κρατούμενοι και άλλοι 2 ποινικοί συγκρατούμενοι τους, στα κελιά των οποίων και σε κοινόχρηστο χώρο, είχαν βρεθεί έπειτα από έρευνες μαχαίρια και 2 κινητά τηλέφωνα, έδωσαν περαιτέρω εξηγήσεις στη ανακρίτρια.