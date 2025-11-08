newspaper
08.11.2025 | 16:40
Μποτιλιάρισμα στον Κηφισό, «ασφυξία» στο κέντρο
Βορίζια: «Ο Φανούρης άνοιξε πυρ εναντίον μας – Φταίει και το πλήρωσε με τη ζωή του», λέει η αδερφή της 56χρονης
Ελλάδα 08 Νοεμβρίου 2025 | 15:55

Βορίζια: «Ο Φανούρης άνοιξε πυρ εναντίον μας – Φταίει και το πλήρωσε με τη ζωή του», λέει η αδερφή της 56χρονης

«Δεν μπορούν να διαψεύσουν ότι άνοιξε πρώτος πυρ. Δεν γίνεται αυτό. Η οικογένειά του λέει ότι θέλει...», ανέφερε χαρακτηριστικά η Γεωργία Φραγκιαδάκη - Συνεχίζονται οι έρευνες στα Βορίζια

Σύνταξη
Επτά συλλήψεις έχουν πραγματοποιηθεί από τις Αρχές για το μακελειό στα Βορίζια, που άφησε πίσω του δύο νεκρούς. Οι έρευνες επικεντρώνονται στον εντοπισμό των όπλων που χρησιμοποιήθηκαν στη φονική συμπλοκή.

Οι αστυνομικοί δεν αποκλείουν το ενδεχόμενο τα όπλα να έχουν ήδη θαφτεί, ώστε να μην εντοπιστούν, ενώ πηγές αναφέρουν πως μπορεί ακόμη και να πετάχτηκαν στο Λιβυκό Πέλαγος.

Σύμφωνα με πληροφορίες της ΕΛ.ΑΣ., υπάρχει και δεύτερο βίντεο, στο οποίο φαίνονται άτομα να τοποθετούν οπλισμό σε φορτηγάκι και να εξαφανίζονται από το χωριό.

Βορίζια: «Δεν ενοχλήσαμε ποτέ τους Καργάκηδες»

Μιλώντας στο MEGA η αδερφή της 56χρονης Ευαγγελίας Φραγκιαδάκη, που έχασε τη ζωή της κατά τη διάρκεια της συμπλοκής, τονίζει πως ο Φανούρης Καργάκης ήταν εκείνος που άνοιξε πυρ εναντίον τους, ενώ κατήγγειλε την απουσία της αστυνομίας, παρά τα επανειλημμένα τηλεφωνήματα της οικογένειά της.

«Ήμουν μπροστά. Πέρασε ο Φανούρης Καργάκης, άνοιξε πυρ εναντίον μας. Και αυτοί γυρνάνε και λένε ότι ανοίξαμε εμείς. Δεν μπορούν να διαψεύσουν ότι άνοιξε πρώτος πυρ. Δεν γίνεται αυτό. Η οικογένειά του λέει ότι θέλει γιατί έχουν ξεκινήσει αυτοί την ιστορία. Αυτοί έβαλαν τον δυναμίτη και έχει ξεκινήσει από αυτούς όλη η ιστορία. Τι θα υποστηρίξουν; Εμάς; Όσες φορές έχουν γίνει αυτές οι ιστορίες τα ξεκινάνε πρώτοι. Εμείς δεν τους ενοχλήσαμε ποτέ και είπαμε να σταματήσουν», ανέφερε η Γεωργία Φραγκιαδάκη.

Και πρόσθεσε: «Σασμούς κάνουνε, χαλάνε. Τον λόγο που δίνουν σαν άντρες δεν τον τηρήσανε ποτέ. Κάθε φορά ψάχνουν μία αιτία. Μέχρι που καταφέρανε να κάνουν αυτό που θέλουνε. Αλλά αυτοί χάσανε άνθρωπο, φταίνε βέβαια, εμείς δεν φταίμε και χάσαμε. Έναν αθώο εντελώς που δεν φταίει καθόλου. Γιατί ο δικός τους φταίει, άνοιξε πυρ εναντίον μας».

Όπως περιέγραψε η αδερφή της 56χρονης, ο Φανούρης Καργάκης «ξεκίνησε πυρ, όπως έκανε και ο άλλος από πάνω, από ψηλά, που πυροβολούσε υποτίθεται για να τον προστατεύσει να περάσει και έφαγε την σφαίρα η αδερφή μου. Φταίει και η αστυνομία που δεν πήρε προφυλάξεις, γιατί την είχαμε ενημερώσει. Τηλέφωνα ένα σωρό, δεν απαντούσε κανείς. Τώρα τι να το κάνουμε; Κάθονται και μας φυλάνε εδώ στο σπίτι 10 ημέρες και μετά που θα φύγουν τι θα κάνουμε;».

«Οι γυναίκες είναι οι πρώτες αιτίες που γίνονται όλα αυτά»

Η ίδια κατήγγειλε ότι «θέλουν να μας διώξουν από το χωριό, να κάτσουν αυτοί. Ποιοι είναι αυτοί δηλαδή; Αφού δεν γουστάρουν, ας σηκωθούν να φύγουν, να μας παρατήσουν ήσυχους. Δεν τους ενοχλούμε. Κι όχι επειδή δεν προκαλούμε εμείς να νομίζουν δηλαδή ότι φοβόμαστε.  Μην μας προκαλούν. Τι τους έφταιξε το σπίτι το σπίτι του ανιψιού μου να πάνε να ρίξουν τον δυναμίτη μέσα; Καλέσαμε αστυνομία, ήρθε, έφυγε. Η αστυνομία απών. Τους πήραμε ένα σωρό τηλέφωνα και είχαν τον τηλεφωνητή».

«Όπως είναι τώρα το χωριό, αστακός, εάν το κάνανε πριν ούτε θύματα θα θρηνούσαμε, ούτε αυτά που έχουμε τώρα θα γίνονταν. Ο Φανούρης Καργάκης φταίει και το πλήρωσε με τη ζωή του», συμπλήρωσε.

Στη συνέχεια, η αδερφή της 56χρονης σημείωσε ότι «οι γυναίκες είναι οι πρώτες αιτίες που γίνονται όλα αυτά. Και να σταματήσουν όλες οι γυναίκες αυτές να μπολιάζουν τα παιδιά τους με τέτοιες κουβέντες. Να πάρουν εκδίκηση και να πάρουν εκδίκηση… Να τα σταματήσουν αυτά. Άμα είδατε την κηδεία του Φανούρη θα ακούσετε τη γυναίκα του, τις κατάρες που κάνει. Ότι θα πάρει το αίμα του πίσω και τα παιδιά του και διάφορα τέτοια».

Η ίδια δήλωσε βέβαιη πως η αδερφή και η μητέρα του Φανούρη Καργάκη θα συνεχίσουν την βεντέτα, «εκτός εάν βάλουν μυαλό επειδή έχασαν τον άνθρωπό τους».

