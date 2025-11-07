Βορίζια: Ποιους βλέπει η ΕΛ.ΑΣ. πίσω από την κατασκευή της βόμβας – Μέσα από τη φυλακή δόθηκε η παραγγελία

Παράλληλα με τις έρευνες για την αιματηρή συμπλοκή με την ανταλλαγή πυροβολισμών και τους δύο νεκρούς στα Βορίζια, η Αστυνομία ερευνά και την υπόθεση με τη βόμβα που εξερράγη το προηγούμενο βράδυ σε σπίτι της οικογένειας Φραγκιαδάκη.

Η έκρηξη της βόμβας πυροδότησε την ένταση στο χωριό που κατέληξε στην άγρια συμπλοκή μεταξύ μελών των δύο οικογενειών Φραγκιαδάκη και Καργάκη.

Ποιος έφτιαξε τη βόμβα

Σύμφωνα με όσα αποκάλυψε ο Βασίλης Λαμπρόπουλος ζητούμενο για την Αστυνομία είναι ποιος έφτιαξε και έβαλε τη βόμβα.

Όπως είπε η Αστυνομία εξετάζει σοβαρά το ενδεχόμενο κατασκευαστής της βόμβας ή και συμμετέχων στη διαδικασία της κατασκευής και της διαμεσολάβησης, είναι μέλη μίας άλλης οικογένειας από ένα γειτονικό χωριό. Πρόκειται για οικογένεια που έχει στενούς δεσμούς με την οικογένεια Καργάκη.

Μάλιστα σύμφωνα με τα στοιχεία που έχουν οι Αρχές από την μέχρι τώρα έρευνα, για την κατασκευή και την τοποθέτηση της βόμβας φαίνεται ότι υπήρξε μία σχετική συνεννόηση μέσα σε φυλακές.

Υπενθυμίζεται ότι μετά το αιματηρό επεισόδιο η Αστυνομία πραγματοποίησε έφοδο στις φυλακές Αλικαρνασού.

Εκεί κρατούνται τρία μέλη της οικογένειας Καργάκη. Μάλιστα την Παρασκευή 31 Οκτωβρίου τις φυλακές επισκέφθηκε ο Φανούρης Καργάκης. Το βράδυ της ίδιας ημέρας σημειώθηκε η έκρηξη της βόμβας και το πρωί του Σαββάτου, 1 Νοεμβρίου, σημειώθηκε το αιματηρό επεισόδιο όπου έχασε τη ζωή του ο 39χρονος.

Ποιος πυροβόλησε

Σχετικά με τους πυροβολισμούς και ποιοι κρατούσαν όπλα ο Βασίλης Λαμπρόπουλος ανέφερε τα εξής:

«Μέχρι στιγμής είχαμε την εικόνα ότι τα τρία αδέρφια Φραγκιαδάκη που είχαν εξαφανιστεί και τελικά παραδόθηκαν είχαν πει ότι εμείς δεν είχαμε όπλα, δεν ρίξαμε. Απέμενε τι θα έλεγαν οι δύο τραυματίες. Ο ένας, ο ξάδερφος, που είναι άλλης οικογένειας, είπε ότι ούτε εγώ πυροβόλησα, δεν είχα όπλο.

Σύμφωνα με πληροφορίες, ο τέταρτος αδερφός ανέφερε ότι εγώ δέχθηκα πυρά από το αυτοκίνητο που ήταν ο Φανούρης και όπως λέει εγώ πυροβόλησα πέφτοντας προς τα κάτω. Δέχεται δηλαδή ότι το ένα όπλο, από τα δύο που φαίνεται να υπήρχαν σύμφωνα με τις βαλλιστικές έρευνες, πιθανόν το κρατούσε αυτός. Τον ρώτησαν τι απέγινε αυτό το όπλο και λέει ότι εγώ τραυματίας το άφησα επί τόπου γιατί έπεσα κάτω και δεν ξέρω ποιος το έχει πάρει».