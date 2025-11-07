newspaper
Αγρίνιο: 79χρονος βρέθηκε μαχαιρωμένος - Προσήχθη η κόρη του
«Μόνο με παντρειά θα τελειώσει η βεντέτα»: Ο παππούς των Φραγκιαδάκηδων μετά το μακελειό στα Βορίζια
Ελλάδα 07 Νοεμβρίου 2025 | 15:50

«Μόνο με παντρειά θα τελειώσει η βεντέτα»: Ο παππούς των Φραγκιαδάκηδων μετά το μακελειό στα Βορίζια

« Η βεντέτα θα τελειώσει μόνο με παντρειά. Έχουν κάνει και άλλους σασμούς και βαφτίσανε… τα αποτελέσματα ποια είναι;» λέει χαρακτηριστικά ο κος Γιάννης μετά το μακελειό στα Βορίζια

Ο κύριος Γιάννης Φραγκιαδάκης, παππούς από τη μία πλευρά της βεντέτας στα Βορίζια και παντρεμένος με γυναίκα από την οικογένεια των Καργάκηδων, μίλησε για τη συνεχιζόμενη ένταση ανάμεσα στις δύο οικογένειες.

Μετά το τραγικό επεισόδιο στα Βορίζια, ο κ. Γιάννης εξήγησε ότι «μόνο με παντρειά θα γίνει σασμός», εκφράζοντας την πεποίθησή του πως η συμφιλίωση μπορεί να έρθει μόνο μέσα από έναν γάμο.

«Εύχομαι αυτό το επεισόδιο να είναι το τελευταίο… Η βεντέτα θα τελειώσει μόνο με παντρειά. Οι Καργάκηδες έχουν βαφτίσει δύο παιδιά των Φραγκιαδάκηδων και να πού κατέληξαν πάλι τα πράγματα. Μόνο με γάμο, με άλλο τρόπο δεν θα γίνει σασμός. Έχουν κάνει και άλλους σασμούς και βαφτίσανε… τα αποτελέσματα ποια είναι;» ανέφερε χαρακτηριστικά ο ίδιος, επισημαίνοντας πως οι προσπάθειες συμφιλίωσης στο παρελθόν δεν είχαν ουσιαστικό αποτέλεσμα.

Φόβος και ανομία

Η κατάσταση στο χωριό, όπως περιέγραψε, θυμίζει σκηνές από τηλεοπτική σειρά: ένας δρόμος χωρίζει τις δύο οικογένειες, αριστερά οι Φραγκιαδάκηδες, δεξιά οι Καργάκηδες. Ο κ. Γιάννης παραδέχτηκε πως «φοβάται» για το μέλλον, ζητώντας μόνιμη αστυνομική παρουσία προκειμένου να αποφευχθούν νέα επεισόδια.

Αναφερόμενος στα όπλα, υπογράμμισε ότι οι Αρχές γνωρίζουν πολύ καλά τι συμβαίνει. «Λες να μην το ξέρουν οι αρχές ότι τα όπλα τα φέρνουνε απέξω; Που τα σάζουνε; Στην Κρήτη; Δεν έχει εργοστάσιο η Κρήτη να φτιάχνει όπλα. Το ξέρουν όλοι, εις γνώση τους μπαίνουν τα όπλα στην Κρήτη, τα κονομάνε και αυτοί» είπε με νόημα.

Ο λόγος του κ. Φραγκιαδάκη αποτυπώνει τη βαθιά πληγή που έχει αφήσει η βεντέτα, αλλά και την ελπίδα πως η αγάπη – μέσα από μια νέα ένωση – ίσως φέρει επιτέλους τον πολυπόθητο σασμό.

Τέμπη: Με τους συγγενείς των θυμάτων στα έδρανα η δίκη στις 3/3 – Απορρίφθηκε αίτημα του κράτους να αποβληθούν
Δίκη για την 717 07.11.25

Τέμπη: Με τους συγγενείς των θυμάτων στα έδρανα η δίκη στις 3/3 – Απορρίφθηκε αίτημα του κράτους να αποβληθούν

Ένταση επικράτησε στη δίκη για τα Τέμπη και την αμαρτωλή σύμβαση 717 με κατηγορούμενους δύο ελεγκτές της Αρχής Διαφάνειας καθώς το Νομικό Συμβούλιο του κράτους βρέθηκε στα έδρανα της υπεράσπισης

Μίνα Μουστάκα
Μίνα Μουστάκα
Με τρεις… Έλληνες η αποστολή της Εθνικής Πολωνίας για τα προκριματικά του Μουντιάλ
Ποδόσφαιρο 07.11.25

Με τρεις… Έλληνες η αποστολή της Εθνικής Πολωνίας για τα προκριματικά του Μουντιάλ

Ντραγκόφσκι, Σφιντέρσκι και Κεντζίορα συμπεριλήφθηκαν στην αποστολή της Εθνικής Πολωνίας ενόψει των επόμενων αγώνων για τα προκριματικά του Παγκοσμίου Κυπέλλου 2026.

Σύνταξη
ΠΑΣΟΚ για ανακοινώσεις Χρυσοχοΐδη: Κανένα στοχευμένο σχέδιο, η κυβέρνηση τρέχει πίσω από τις εξελίξεις
Δήλωση Τσουκαλά 07.11.25

ΠΑΣΟΚ για ανακοινώσεις Χρυσοχοΐδη: Κανένα στοχευμένο σχέδιο, η κυβέρνηση τρέχει πίσω από τις εξελίξεις

«Έπρεπε να συμβεί το μακελειό στα Βορίζια για να αντιληφθεί την ανάγκη παρουσίας ισχυρής αστυνομικής δύναμης;», διερωτήθηκε ο εκπρόσωπος Τύπου του ΠΑΣΟΚ - Κινήματος Αλλαγής, Κώστας Τσουκαλάς

Σύνταξη
Παναθηναϊκός: Χωρίς Τζούρισιτς με Πανσερραϊκό, χάνει Στουρμ Γκρατς ο Σιώπης
Ποδόσφαιρο 07.11.25

Παναθηναϊκός: Χωρίς Τζούρισιτς με Πανσερραϊκό, χάνει Στουρμ Γκρατς ο Σιώπης

Ο Φίλιπ Τζούρισιτς θα εκτίσει την λόγω καρτών τιμωρία του στο ματς της 11ης αγωνιστικής με τον Πανσερραϊκό, ενώ κάρτες συμπλήρωσε στο Europa League την Πέμπτη και ο Μανώλης Σιώπης.

Σύνταξη
Παρίσι: Στην έκθεση – κόλαφο για την ασφάλεια στο Λούβρο απαντά η διευθύντρια του μουσείου
Παρίσι 07.11.25

Στην έκθεση - κόλαφο του Ελεγκτικού Συνεδρίου για την ασφάλεια στο Λούβρο απαντά η διευθύντρια του μουσείου

Η Ελεγκτική Επιτροπή της Γαλλίας κατηγόρησε την διεύθυνση στο Λούβρο ότι θυσίασε την ασφάλεια του μουσείου στο βωμό του εντυπωσιασμού - Τι απαντά η Λοράνς Ντε Καρ

Σύνταξη
Τσουκαλάς: Χρειάζεται να αλλάξει η κουλτούρα στην Κρήτη – Ούτε λέξη μετά τα Βορίζια από τον Μητσοτάκη
ΠΑΣΟΚ 07.11.25

Τσουκαλάς: Χρειάζεται να αλλάξει η κουλτούρα στην Κρήτη – Ούτε λέξη μετά τα Βορίζια από τον Μητσοτάκη

«Πρέπει να δούμε και το κομμάτι της καταστολής με την αυστηροποίηση των κανόνων οπλοκατοχής», τόνισε ο εκπρόσωπος Τύπου του ΠΑΣΟΚ - ΚΙΝΑΛ, Κώστας Τσουκαλάς, στον απόηχο του μακελειού στα Βορίζια

Σύνταξη
Όλοι οι δρόμοι οδηγούν στη Ρώμη – Το αρχαίο οδικό δίκτυο θα έφτανε από τη Γη σχεδόν μέχρι το φεγγάρι
Χαμένες λεωφόροι 07.11.25

Όλοι οι δρόμοι οδηγούν στη Ρώμη – Το αρχαίο οδικό δίκτυο θα έφτανε από τη Γη σχεδόν μέχρι το φεγγάρι

Νέος χάρτης επεκτείνει το οδικό δίκτυο της Ρωμαϊκής Αυτοκρατορίας στα 299.171 χιλιόμετρα. Κάποιοι από τους άγνωστους δρόμους βρίσκονταν στην Ελλάδα.

Βαγγέλης Πρατικάκης
Βαγγέλης Πρατικάκης
ΣΥΡΙΖΑ: Ο Βορίδης αυτοανακηρύχθηκε αθώος – Μετά την κατάθεση παραμένει σύμβουλος του πρωθυπουργού ο Βάρρας;
ΟΠΕΚΕΠΕ 07.11.25

ΣΥΡΙΖΑ: Ο Βορίδης αυτοανακηρύχθηκε αθώος – Μετά την κατάθεση παραμένει σύμβουλος του πρωθυπουργού ο Βάρρας;

Ο Βορίδης επιχείρησε να συσκοτίσει και οχυρώθηκε πίσω από το «κομματικό δίχτυ προστασίας», αναφέρει σε ανακοίνωσή του ο ΣΥΡΙΖΑ που ζητά από τον Μητσοτάκη να καταθέσει στην Εξεταστική

Σύνταξη
ΟΤ FORUM – Ραγκούσης, Βασιλάκος, Κουτσόπουλος: Η καινοτομία κλειδί για βιώσιμες επενδύσεις
ΟΤ FORUM 07.11.25

Ραγκούσης, Βασιλάκος, Κουτσόπουλος: Η καινοτομία κλειδί για βιώσιμες επενδύσεις

Για τον τρόπο που η καινοτομία οδηγεί τις βιώσιμες επενδύσεις και την επόμενη ημέρα στο επιχειρείν μίλησαν οι Ζαχαρίας Ραγκούσης (πρόεδρος και CEO Pfizer Hellas), Γιάννης Βασιλάκος (CEO Fourlis Group) και Δημήτρης Κουτσόπουλος (CEO Deloitte Greece) στο OT FORUM

Σύνταξη
Συνάντηση Μητσοτάκη με τον επίτροπο Γεωργίας στη σκιά του σκανδάλου του ΟΠΕΚΕΠΕ
Συνάντηση στο Μαξίμου 07.11.25

Συνάντηση Μητσοτάκη με τον επίτροπο Γεωργίας στη σκιά του σκανδάλου του ΟΠΕΚΕΠΕ

Ο Ευρωπαίος επίτροπος Γεωργίας και Τροφίμων Κριστόφ Χάνσεν επισκέπτεται την Ελλάδα στο πλαίσιο της περιοδείας που πραγματοποιεί στα κράτη μέλη της Ευρωπαϊκής Ένωσης

Σύνταξη
Βενεζουέλα: Η Ρωσία δηλώνει έτοιμη να βοηθήσει το Καράκας – Τρεις νεκροί από νέο χτύπημα των ΗΠΑ
Αυξάνεται η ένταση 07.11.25

«Η Ρωσία θα ανταποκριθεί στο αίτημα της Βενεζουέλας για βοήθεια» - Τρεις νεκροί από χτύπημα των ΗΠΑ στην Καραϊβική

Η Βενεζουέλα έχει ζητήσει από τη συμμαχική Ρωσία στρατιωτική υποστήριξη καθώς οι ΗΠΑ έχουν συγκεντρώσει ισχυρές δυνάμεις στην Καραϊβική

Σύνταξη
