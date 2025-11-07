«Μόνο με παντρειά θα τελειώσει η βεντέτα»: Ο παππούς των Φραγκιαδάκηδων μετά το μακελειό στα Βορίζια

Ο κύριος Γιάννης Φραγκιαδάκης, παππούς από τη μία πλευρά της βεντέτας στα Βορίζια και παντρεμένος με γυναίκα από την οικογένεια των Καργάκηδων, μίλησε για τη συνεχιζόμενη ένταση ανάμεσα στις δύο οικογένειες.

Μετά το τραγικό επεισόδιο στα Βορίζια, ο κ. Γιάννης εξήγησε ότι «μόνο με παντρειά θα γίνει σασμός», εκφράζοντας την πεποίθησή του πως η συμφιλίωση μπορεί να έρθει μόνο μέσα από έναν γάμο.

«Εύχομαι αυτό το επεισόδιο να είναι το τελευταίο… Η βεντέτα θα τελειώσει μόνο με παντρειά. Οι Καργάκηδες έχουν βαφτίσει δύο παιδιά των Φραγκιαδάκηδων και να πού κατέληξαν πάλι τα πράγματα. Μόνο με γάμο, με άλλο τρόπο δεν θα γίνει σασμός. Έχουν κάνει και άλλους σασμούς και βαφτίσανε… τα αποτελέσματα ποια είναι;» ανέφερε χαρακτηριστικά ο ίδιος, επισημαίνοντας πως οι προσπάθειες συμφιλίωσης στο παρελθόν δεν είχαν ουσιαστικό αποτέλεσμα.

ΚΡΗΤΗ-«Έρχονται τα χειρότερα»: Ο 90χρονος Γιάννης Φραγκιαδάκης προειδοποιεί για νέα βεντέτα στα Βορίζια – «Ο τόπος έχει ποτιστεί με αίμα» via @vimaorthodoxias https://t.co/OH2sTebmXH — vimaorthodoxias (@vimaorthodoxias) November 3, 2025

Φόβος και ανομία

Η κατάσταση στο χωριό, όπως περιέγραψε, θυμίζει σκηνές από τηλεοπτική σειρά: ένας δρόμος χωρίζει τις δύο οικογένειες, αριστερά οι Φραγκιαδάκηδες, δεξιά οι Καργάκηδες. Ο κ. Γιάννης παραδέχτηκε πως «φοβάται» για το μέλλον, ζητώντας μόνιμη αστυνομική παρουσία προκειμένου να αποφευχθούν νέα επεισόδια.

Αναφερόμενος στα όπλα, υπογράμμισε ότι οι Αρχές γνωρίζουν πολύ καλά τι συμβαίνει. «Λες να μην το ξέρουν οι αρχές ότι τα όπλα τα φέρνουνε απέξω; Που τα σάζουνε; Στην Κρήτη; Δεν έχει εργοστάσιο η Κρήτη να φτιάχνει όπλα. Το ξέρουν όλοι, εις γνώση τους μπαίνουν τα όπλα στην Κρήτη, τα κονομάνε και αυτοί» είπε με νόημα.

Ο λόγος του κ. Φραγκιαδάκη αποτυπώνει τη βαθιά πληγή που έχει αφήσει η βεντέτα, αλλά και την ελπίδα πως η αγάπη – μέσα από μια νέα ένωση – ίσως φέρει επιτέλους τον πολυπόθητο σασμό.