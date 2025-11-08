Δύο παράλληλες έρευνες «τρέχουν» για την αιματηρή συμπλοκή στα Βορίζια με δύο νεκρούς τον 39χρονο Φανούρη Καργάκη και την 57χρονη Ευαγγελία Φραγκιαδάκη.

Συγκεκριμένα οι έρευνες της ΕΛ.ΑΣ επικεντρώνονται στην υπόθεση της βόμβας που εξερράγη το προηγούμενο βράδυ της συμπλοκής σε σπίτι της οικογένειας Φραγκιαδάκη.

Υπενθυμίζεται, ότι η έκρηξη της βόμβας ήταν αυτή που πυροδότησε την ένταση στο χωριό που κατέληξε στην άγρια συμπλοκή μεταξύ μελών των δύο οικογενειών Φραγκιαδάκη και Καργάκη.

Η δεύτερη έρευνα σχετίζεται με την εύρεση και ταυτοποίηση του οπλισμού που χρησιμοποιήθηκε στη συμπλοκή.

Για το σκοπό αυτό όπως είπε η εκπρόσωπος Τύπου της ΕΛ.ΑΣ., Κωνσταντία Δημογλίδου (ΕΡΤ) ανέφερε ότι «ήδη 50 αστυνομικοί έχουν φτάσει στο νησί» για να ενισχύσουν τις ειδικές μονάδες που επιχειρούν σε ζητήματα παράνομης οπλοφορίας, ζωοκλοπών και άλλων συναφών αδικημάτων, ενώ «100 επιπλέον αστυνομικοί ενισχύουν το Τμήμα Αντιμετώπισης Οργανωμένου Εγκλήματος, το οποίο μετατρέπεται πλέον σε υποδιεύθυνση με ειδικό τμήμα για τα Ειδικά Εγκλήματα».

Πληροφορίες της ΕΛ.ΑΣ. αναφέρουν ότι υπάρχει και δεύτερο βίντεο, στο οποίο απεικονίζονται άτομα να βάζουν οπλισμό σε φορτηγάκι και να εξαφανίζονται από το χωριό.

Μέχρι στιγμής έχουν εντοπιστεί τέσσερα όπλα, ενώ, όπως είπε, «είναι σαφές ότι χρησιμοποιήθηκαν πολύ περισσότερα». Οι έρευνες συνεχίζονται σε συνεργασία με τα Εγκληματολογικά Εργαστήρια, προκειμένου να ολοκληρωθούν οι βαλλιστικές εξετάσεις και να διαπιστωθεί η εμπλοκή συγκεκριμένων όπλων.

Προς ώρας πάντως δεν έχει βρεθεί ο βαρύς οπλισμός που χρησιμοποίησαν οι δράστες.

Η ΕΛ.ΑΣ με την συνδρομή των ειδικών δυνάμεων που βρίσκονται στην περιοχή συνεχίζει τις κατ’ οίκον και όχι μόνο έρευνες.

Μέχρι στιγμής πάντως, αν και έχουν υπάρξει καταθέσεις δεν φαίνεται να έχει διαμορφωθεί ξεκάθαρη εικόνα για το ρόλο του καθενός, εκτός από το ότι η 56χρονη δέχθηκε το θανατηφόρο πυροβολισμό από το ένα καλάσνικοφ που προκύπτει ότι χρησιμοποιήθηκε.

«Είναι σίγουρο ότι υπάρχουν κι άλλοι εμπλεκόμενοι» ανέφερε η Εκπρόσωπος Τύπου της ΕΛΑΣ Κωνσταντία Δημογλίδου, σημειώνοντας ότι εκτός από το ένοπλο επεισόδιο και τη συμμετοχή ατόμων σε αυτό «υπάρχουν άτομα που μετέφεραν τραυματίες, έκρυψαν τα όπλα ή και έκρυψαν εμπλεκόμενους».

Πάντως σε ότι αφορά τους κατηγορουμένους, τα δύο άτομα 25 και 30 ετών που νοσηλεύονταν στο ΠΑΓΝΗ και μετά την απολογία τους κρίθηκαν προσωρινά κρατούμενοι, έλαβαν εξιτήριο και μεταφέρθηκαν εκτός Κρήτης , ενώ σύμφωνα με αστυνομικές πηγές, προωθήθηκαν σε διαφορετικά σωφρονιστικά καταστήματα.

Στην Αστυνομική Διεύθυνση από τις φυλακές Αλικαρνασσού ο γαμπρός του Καργάκη

Στο Αστυνομικό Μέγαρο Ηρακλείου οδηγήθηκε νωρίς το πρωί του Σαββάτου, κρατούμενος των Φυλακών Αλικαρνασσού που θεωρείται από τα πιο δυναμικά μέλη της μίας από τις δύο αντίπαλες οικογένειες των Βοριζίων οι οποίες ευθύνονται για το αιματοκύλισμα που συγκλόνισε την Κρήτη.

Ο συγκεκριμένος είναι γαμπρός του 39χρονου που σκοτώθηκε στη συμπλοκή και κρατείται στις Φυλακές Αλικαρνασσού, ήδη από τον Σεπτέμβριο ,μαζί με το γιο του και έναν αδελφό του νεκρού. Οι τρεις είναι προφυλακισμένοι για υπόθεση ζωοκλοπής και ερευνώνται τώρα για πιθανή εμπλοκή τους στην υπόθεση της βόμβας η οποία αποτέλεσε το έναυσμα του μακελειού. Στην Αστυνομική Διεύθυνση έχει προσέλθει και η Τακτική Ανακρίτρια Ηρακλείου όπως η νομική τους εκπρόσωπος.

Εχουν κατασχεθεί πάνω από 2.000 πυροβόλα όπλα

Η εκπρόσωπος Τύπου επιβεβαίωσε επίσης ότι «έχουν κατασχεθεί πάνω από 2.000 πυροβόλα όπλα» την τελευταία διετία, ενώ μόνο το τελευταίο δεκάμηνο πραγματοποιήθηκαν «δεκάδες αστυνομικές επιχειρήσεις» στην Κρήτη. Όπως αποκάλυψε, ελέγχονται τέσσερις εγκληματικές οργανώσεις που δραστηριοποιούνται στην ευρύτερη περιοχή, ακόμη και σε υποθέσεις επιδοτήσεων του ΟΠΕΚΕΠΕ.

Για τους εμπλεκόμενους στην υπόθεση, η κ. Δημογλίδου σημείωσε ότι «κανένας δεν έχει μέχρι στιγμής αποδεχθεί την παράνομη οπλοκατοχή ή οπλοχρησία», ενώ οι ανακριτικές διαδικασίες συνεχίζονται για τη διαλεύκανση του ρόλου κάθε προσώπου.

Σχολιάζοντας τα στοιχεία που δείχνουν ότι στην Κρήτη κυκλοφορούν 600.000 έως 1 εκατομμύριο όπλα, ανέφερε ότι «πρόκειται για ανεπιβεβαίωτους αριθμούς», επισημαίνοντας ωστόσο πως η αντιμετώπιση της παράνομης οπλοκατοχής στο νησί παραμένει ένα «δύσκολο και διαρκές στοίχημα».