07.11.2025 | 17:30
Αλλαγές στη λειτουργία του Μετρό το Σαββατοκύριακο λόγω Μαραθώνιου
Το «σκοτεινό παρελθόν» στα Βορίζια
Ελλάδα 08 Νοεμβρίου 2025 | 07:00

Το «σκοτεινό παρελθόν» στα Βορίζια

Η επίθεση (α λα Ζωνιανά) σε αυτοκινητοπομπή αστυνομικών το 2001 και ο φόβος νέας βεντέτας το 2004 με πρωταγωνιστές τις ίδιες εμπλεκόμενες οικογένειες!

Βασίλης Λαμπρόπουλος
Βασίλης Λαμπρόπουλος
Μια αιματηρή επίθεση κατά αστυνομικών το 2001 από μέλη της οικογένειας Καργάκη και μια παρ’ ολίγον εκτεταμένη βεντέτα το 2004 με πρωταγωνιστές – αλλά και θύματα – μέλη της οικογένειας Φραγκιαδάκη έχουν καταγραφεί στα Βορίζια της ορεινής Κρήτης, όπου τις τελευταίες ημέρες εξελίσσεται μεγάλη αστυνομική επιχείρηση ύστερα από την ανταλλαγή πυρών ανάμεσα σε αυτές τις δύο οικογένειες, με τραγικό απολογισμό δύο νεκρούς και αρκετούς τραυματίες

Όπως παρουσιάζουν «ΤΑ ΝΕΑ», το δραματικό συμβάν των τελευταίων ημερών δεν είναι το μόνο που καταγράφεται μετά την άγρια βεντέτα του 1955 με τους έξι νεκρούς και τους 25 τραυματίες: έχουν υπάρξει και άλλα αιματηρά συμβάντα μεταξύ κατοίκων του χωριού και γειτονικών περιοχών αλλά και επίθεση σε αστυνομικούς με δύο τραυματίες ενστόλους που έχουν εντυπωσιακές ομοιότητες με τη –μετέπειτα – εν ψυχρώ δολοφονία αστυνομικού το 2007 στα Ζωνιανά. Όλα αυτά, σύμφωνα με αξιωματικούς της ΕΛ.ΑΣ., αποτελούν δείγμα των έκρυθμων καταστάσεων που επικρατούν σε πολλές ορεινές περιοχές της Κρήτης λόγω εχθροτήτων κτηνοτρόφων αλλά και τη σύσταση σε ορισμένες περιπτώσεις «οικογενειακής δομής» εγκληματικών οργανώσεων που προχωρούν σε αιματηρές επιθέσεις, ληστείες, εκβιάσεις κ.λπ. Αλλώστε, την τελευταία δεκαπενταετία κάτοικοι της περιοχής έχουν εμπλακεί σε υποθέσεις απόπειρας ανθρωποκτονιών, εκβιάσεων, ζωοκλοπών και άλλων αδικημάτων.

Ενα από τα πιο ενδεικτικά περιστατικά ήταν αυτό της 2ας Οκτωβρίου 2001, όταν υπήρξε επίθεση κατοίκων των Βοριζίων – μελών της οικογένειας Καργάκη – εναντίον αστυνομικών του Τμήματος Αστυνομικών Επιχειρήσεων Ηρακλείου (ΤΑΕ) που είχαν σπεύσει στην περιοχή ύστερα από συμπλοκή μελών της ίδιας οικογένειας, με αποτέλεσμα να τραυματιστεί με σφαίρα στην πλάτη ένας αστυνομικός και ένας άλλος ελαφρότερα στην προσπάθειά του να καλυφθεί από τα πυρά των δραστών. Όλα ξεκίνησαν όταν ένας 53χρονος κτηνοτρόφος επέστρεφε με την 51χρονη σύζυγό του από έναν γάμο. Ενώ πλησίαζαν στο σπίτι και βρίσκονταν εν κινήσει μέσα στο αυτοκίνητό τους δέχθηκαν επίθεση με κυνηγετικό όπλο από τον 28χρονο ξάδελφό τους με τον οποίο είχαν κτηματικές διαφορές.

Τα ξημερώματα της ίδιας ημέρας 30 άνδρες των ΤΑΕ που επέβαιναν σε αυτοκινητοπομπή πέντε τζιπ έφθασαν στο χωριό, μπαίνοντας στο οποίο δέχθηκαν καταιγισμό πυρών με πυροβόλα όπλα, χωρίς σε αυτή την πρώτη φάση να υπάρξει τραυματισμός. Οι αστυνομικές δυνάμεις ενισχύθηκαν και αμέσως άρχισαν διαπραγματεύσεις μεταξύ αστυνομικών και κατοίκων για να επικρατήσει ηρεμία. Ωστόσο το απόγευμα της ίδιας ημέρας και ενώ κόσμος ήταν στους δρόμους ένοπλοι επιτέθηκαν σε άλλο τζιπ της ΕΛ.ΑΣ. Οπως περιγράφεται σε σχετικό ρεπορτάζ των «ΝΕΩΝ» την επόμενη ημέρα με τίτλο «Φαρ Ουέστ σε χωριό του Ηρακλείου», οι δράστες «πυροβολούσαν με μανία τους αστυνομικούς που προσπάθησαν να καλυφθούν, με πρόθεση να τους σκοτώσουν». Οταν πλέον έφθασαν ενισχύσεις, οι δράστες είχαν εξαφανιστεί σε δύσβατες περιοχές…

Στις 13 Σεπτεμβρίου 2004 είχε υπάρξει και άλλο φονικό περιστατικό στην ίδια περιοχή με τον θάνατο του 21χρονου Μανώλη Φραγκιαδάκη από τα Βορίζια, ο οποίος δεχθηκε πυρά στο γειτονικό χωριό Καμάρες (σε απόσταση ενός χιλιομέτρου από τα Βορίζια) καθώς έπινε καφέ μαζί με έναν 17χρονο συγχωριανό του. Ενας 57χρονος, μέλος μιας οικογένειας με την οποία υπήρχαν κτηματικές διαφορές, πυροβόλησε τους δύο νεαρούς, με αποτέλεσμα ο 21χρονος να πέσει αιμόφυρτος χτυπημένος στο κεφάλι (για να εκπνεύσει λίγες ώρες μετά την άφιξή του στο νοσοκομείο), ενώ ο 17χρονος φίλος του δέχθηκε σκάγια στην πλάτη.

Και τότε υπήρχαν αναφορές για το «ξεκινήμα μιας βεντέτας και ενός νέου κύκλου αίματος, μετά τη μεγάλη βεντέτα του ’55», όπως μνημονεύεται και τώρα. Και πάλι τότε υπήρχε ισχυρή αστυνομική παρουσία στην περιοχή και προσπάθεια κατευνασμού των συγγενών. Όπως σημειωνόταν τότε στο ρεπορτάζ των «ΝΕΩΝ» με τίτλο «Ο φόβος της βεντέτας ερημώνει το χωριό», υπήρξε συνάντηση των μελών της οικογένειας του θύματος με στελέχη της ΕΛ.ΑΣ. στο Ηράκλειο. Όπως γραφόταν τότε, οι συγγενείς του 21χρονου «έχουν ζητήσει να μην επιστρέψουν οι συγγενείς του δράστη στο χωριό τους, αλλά και να απομακρυνθούν οι αστυνομικές δυνάμεις από την περιοχή και να μην υποβάλλονται σε ελέγχους από τους αστυνομικούς. Αιτήματα φυσικά που δεν γίνονται αποδεκτά».

Τανγκό για πολλούς υπουργούς και υφυπουργούς στην εξεταστική του ΟΠΕΚΕΠΕ: Ποιός έδειξε τις ευθύνες τους
Πολιτική Γραμματεία 08.11.25

Τανγκό για πολλούς υπουργούς και υφυπουργούς στην εξεταστική του ΟΠΕΚΕΠΕ: Ποιός έδειξε τις ευθύνες τους

Την αθωότητά τους διατυμπάνισαν στην εξεταστική της Βουλής οι κ.κ. Αυγενάκης και Βορίδης. Η κατάθεση του κ. Γεωργαντά όμως έδωσε άλλη διάσταση στις πολιτικές ευθύνες για το σκάνδαλο του ΟΠΕΚΕΠΕ και για το ρόλο της Neuropublic. Έρχονται οι καταθέσεις Σκέρτσου-Μυλωνάκη.

Δημήτρης Τερζής
Δημήτρης Τερζής
Βράζει… η Μεσόγειος – Πάνω από τα κανονικά επίπεδα η θερμοκρασία της επιφάνειας της θάλασσας τον Οκτώβριο
Περιβάλλον 08.11.25

Βράζει… η Μεσόγειος – Πάνω από τα κανονικά επίπεδα η θερμοκρασία της επιφάνειας της θάλασσας τον Οκτώβριο

Στους 2 βαθμούς πάνω από τα κανονικά επίπεδα η θερμοκρασία τον Οκτώβριο - Η θερμοκρασία της επιφάνειας κυμαίνεται από 18,9 έως 26 βαθμούς Κελσίου

Κατερίνα Ροββά
Το Σουδάν αργοπεθαίνει πίσω από την αυλαία της διεθνούς σκηνής – Μπορούμε να αποτρέψουμε μια γενοκτονία
Κόσμος 08.11.25

Το Σουδάν αργοπεθαίνει πίσω από την αυλαία της διεθνούς σκηνής – Μπορούμε να αποτρέψουμε μια γενοκτονία

Καθώς το Σουδάν βυθίζεται στο χάος, κάποιες χώρες θεωρούν την διαμάχη για την εξουσία ως ευκαιρία να αυξήσουν την επιρροή τους στην περιοχή και να ασκήσουν έλεγχο στους φυσικούς πόρους της χώρας

Σιμόνη Σωτηρέλη Παπαδοπούλου
Σιμόνη Σωτηρέλη Παπαδοπούλου
Τα προβλήματα ασφάλειας στο Λούβρο θα επιλυθούν πλήρως σε «αρκετά χρόνια»
«Απαρχαιωμένα» 08.11.25

Τα προβλήματα ασφάλειας στο Λούβρο θα επιλυθούν πλήρως σε «αρκετά χρόνια»

Σύμφωνα με έκθεση της αρχής ελέγχου της Γαλλίας, το Λούβρο διέθετε τα απαραίτητα κεφάλαια για να εγκαταστήσει συστήματα ασφαλείας, αλλά ξόδεψε υπερβολικά ποσά για την απόκτηση έργων τέχνης.

Σύνταξη
Το ευρωπαϊκό κοινωνικό μοντέλο, δρόμος για ανάπτυξη – Aπάντηση στις τυφλές εκκλήσεις για «ανταγωνιστικότητα»
Ενάρετος κύκλος 08.11.25

Το ευρωπαϊκό κοινωνικό μοντέλο, δρόμος για ανάπτυξη – Aπάντηση στις τυφλές εκκλήσεις για «ανταγωνιστικότητα»

Tο Ευρωπαϊκό Κοινωνικό Μοντέλο καλλιεργεί έναν υγιή οικονομικό κύκλο: εξειδικευμένο, υγιές, ασφαλές εργατικό δυναμικό, που οδηγεί σε υψηλότερη παραγωγικότητα, καινοτομία και σε οικονομική σταθερότητα.

Αρχοντία Κάτσουρα
Αρχοντία Κάτσουρα
Μοιάζει με βιντεοπαιχνίδι και έγινε viral – Τα ουκρανικά drones που επιβραβεύουν τους στρατιώτες
Μπόνους πολέμου 08.11.25

Μοιάζει με βιντεοπαιχνίδι και έγινε viral – Τα ουκρανικά drones που επιβραβεύουν τους στρατιώτες

Το σύστημα επίθεσης με drones επιβραβεύει τους στρατιώτες που επιτυγχάνουν χτυπήματα με πόντους, που μπορούν να χρησιμοποιηθούν για την... αγορά περισσότερων όπλων σε ένα ηλεκτρονικό κατάστημα

Νατάσα Ρουγγέρη
Νατάσα Ρουγγέρη
Συρία: Σχεδόν 100 άνθρωποι απήχθησαν ή εξαφανίστηκαν φέτος, σύμφωνα με τον ΟΗΕ
Υπατη Αρμοστεία 08.11.25

«Ανησυχητικές αναφορές» για δεκάδες απαγωγές και εξαφανίσεις στη Συρία

«Eνδεκα μήνες μετά την πτώση της προηγούμενης κυβέρνησης στη Συρία, συνεχίζουμε να λαμβάνουμε ανησυχητικές αναφορές για δεκάδες απαγωγές κι εξαναγκαστικές εξαφανίσεις», επισημαίνει υπηρεσία του ΟΗΕ.

Σύνταξη
Τραμπ: Κανένας αμερικανός αξιωματούχος δεν θα πάει στη Νότια Αφρική για την G20
Ανακοίνωση Τραμπ 08.11.25

Απέχουν οι ΗΠΑ από την G20 στη Νότια Αφρική

«Είναι σκάνδαλο το ότι η G20 θα διεξαχθεί στη Νότια Αφρική», κατά τον Ντόναλντ Τραμπ, ο οποίος την κατηγορεί – χωρίς καμιά απόδειξη – ότι επιδίδεται σε διωγμό και «σφαγές» λευκών.

Σύνταξη
Βόρεια Κορέα: Απειλεί με «επιθετική δράση» και καταδικάζει τις συνομιλίες μεταξύ ΗΠΑ και Νότιας Κορέας
Κόσμος 08.11.25

Βόρεια Κορέα: Απειλεί με «επιθετική δράση» και καταδικάζει τις συνομιλίες μεταξύ ΗΠΑ και Νότιας Κορέας

Ο υπουργός Άμυνας της Βόρειας Κορέας υπόσχεται «περισσότερες επιθετικές ενέργειες» μια μέρα μετά τη δοκιμή πυραύλου ειδικά με το αεροπλανοφόρο Τζορτζ Γουάσινγκτον στο Μπουσάν

Σύνταξη
