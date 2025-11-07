Βορίζια: Αυτόπτης μάρτυρας περιγράφει ποιος απομάκρυνε τα όπλα μετά το μακελειό – Η μαρτυρία που σοκάρει

Αυτόπτης μάρτυρας στο αιματηρό επεισόδιο στα Βορίζια περιγράφει πώς ξεκίνησε η αντιπαράθεση και πώς φτάσαμε στην τραγική κατάληξη με τους δύο νεκρούς.

Ο άνδρας μίλησε αποκλειστικά στο MEGA και στο κεντρικό δελτίο ειδήσεων αναφέροντας σημαντικές λεπτομέρειες για όλα όσα έγιναν εκείνο το πρωινό του Σαββάτου της 1ης Νοεμβρίου.

Μεταξύ άλλων περιγράφει πώς απομακρύνθηκαν τα όπλα των δραστών αμέσως μετά το μακελειό με τους νεκρούς και τους τραυματίες και ποιον είδε, όπως λέει «να γεμίζει το αμάξι τα όπλα»

Η μαρτυρία που συγκλονίζει

– Μάρτυρας: Από το σπίτι του έβγαινε (ο ιδιοκτήτης του σπιτιού που μπήκε ο εκρηκτικός μηχανισμός) και όπως λέει έβγαινε, μου ‘πε σήμερο, θωρεί τον άλλον κι έρχεται και γάζωσε και μόλις γάζωσε φρέναρε το αμάξι για να σταματήσει να τους σκοτώσει τους άλλους αλλά δεν πρόλαβε.

– Δημοσιογράφος: Ήρθε με το καλάσνικοφ;

– Μάρτυρας: Ναι, πέρασε με το αμάξι και εγάζωσε. Και τον είδε στην σκάλα και τις ‘παίζει’ και έπεσε αυτός χάμω αλλιώς θα τον είχε σκοτώσει.

– Δημοσιογράφος: Και αυτός δεν ήταν μόνος του;

– Μάρτυρας: Είχε του Μ. τα κοπέλια, ήταν ακίνητοι από κάτω όταν τις ‘έπαιξε’ ο άλλος, από πάνω τις ‘έπαιξε’ μέσα στον κόσμο, μέσα σε όλα τα κοπέλια, γυναίκες.

– Δημοσιογράφος: Πόσοι ήταν;

– Μάρτυρας: Πάνω δεν το κατέχω ποιος ήταν. Μπορεί να ήταν και άλλοι δεν κατέχω.

– Δημοσιογράφος: Είχε άλλον μέσα στο αμάξι;

– Μάρτυρας: Τι να σου πω, άλλοι λένε πως είχε.

«Λογοφέρανε για την έκρηξη»

– Δημοσιογράφος: Είχε προηγηθεί ένας τσακωμός;

– Μάρτυρας: Λογοφέρανε δεν ήταν τίποτα, μόνο ένα λογόφερμα και εγώ ήμουν εκεί. Εκείνη την ώρα.

– Δημοσιογράφος: Για την έκρηξη;

– Μάρτυρας: Για την έκρηξη λογοφέρανε. Ο … μου είχε κλειστό το σπίτι μετά την επαύριον και εντάξει λέει εφτάνει που μας γεμίσατε στα μπαλκόνια μας. Μας κοροϊδεύετε κιόλας; Αντί να σταματήσει να τις στέλνει να μην γίνει πράγμα. Αυτός εμόντανε στην εμπρός μπάντα. Ακουγότανε πολύ μπαμ μπουμ. Σέρνανε χάμω την γυναίκα, είδα εγώ που έπεσε κάτω, και τα αδέλφια της την σέρνανε να την πάνε στο νοσοκομείο. Μετά που έπαιξε τις μπαλοθιές επήγε με τα πόδια κάτω από τα σκαλιά ο Μ., ο 43χρονος επήγε και κατέβηκε και… Επήγε και κατέβηκε (στον δρόμο) και γεμίζει το αμάξι τα όπλα και παίρνει τον τραυματία και τον πήγε νοσοκομείο.