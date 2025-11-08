newspaper
08.11.2025 | 16:40
Μποτιλιάρισμα στον Κηφισό, «ασφυξία» στο κέντρο
# ΒΟΡΙΖΙΑ
# ΖΟΧΡΑΝ ΜΑΜΝΤΑΝΙ
# ΜΗΤΣΟΤΑΚΗΣ
# ΑΝΔΡΟΥΛΑΚΗΣ
# ΤΣΙΠΡΑΣ
# ΤΕΜΠΗ
# ΣΚΑΝΔΑΛΟ ΟΠΕΚΕΠΕ
# ΑΚΡΙΒΕΙΑ
# ΟΥΚΡΑΝΙΑ
# ΓΑΖΑ
Βορίζια: Αρνείται κάθε εμπλοκή ο γαμπρός του 39χρονου – «Χτενίζει» το χωριό η ΕΛΑΣ για να βρει τα όπλα
Ελλάδα 08 Νοεμβρίου 2025 | 16:24

Βορίζια: Αρνείται κάθε εμπλοκή ο γαμπρός του 39χρονου – «Χτενίζει» το χωριό η ΕΛΑΣ για να βρει τα όπλα

Στην αστυνομική διεύθυνση Ηρακλείου οδηγήθηκε ο γαμπρός του 39χρονου θύματος, ενώ το τελευταίο 24ωρο πραγματοποιήθηκαν 15 προσαγωγές κατοίκων του χωριού, οι οποίοι στη συνέχεια αφέθηκαν ελεύθεροι.

Σε πλήρη εξέλιξη βρίσκεται η έρευνα για το αιματηρό περιστατικό στα Βορίζια της Κρήτης. Η αστυνομική έρευνα κινείται σε δύο άξονες: τη συμπλοκή που οδήγησε στον θάνατο δύο ανθρώπων και την εντολή για την κατασκευή και τοποθέτηση της βόμβας.

Την ίδια ώρα, κλιμάκιο των ΕΚΑΜ ερευνά εξονυχιστικά την περιοχή γύρω από τα Βορίζια για τον εντοπισμό των όπλων που χρησιμοποιήθηκαν στο αιματοκύλισμα.

Στην αστυνομική διεύθυνση Ηρακλείου οδηγήθηκε ο γαμπρός του 39χρονου θύματος, ενώ το τελευταίο 24ωρο πραγματοποιήθηκαν 15 προσαγωγές κατοίκων του χωριού, οι οποίοι στη συνέχεια αφέθηκαν ελεύθεροι. Ο ίδιος κατέθεσε στην τακτική ανακριτή Ηρακλείου και στον Εισαγγελέα.

Τι βρέθηκε στο κελί του

Αφορμή για την μεταγωγή του στάθηκε ένα αυτοσχέδιο μαχαίρι, που βρέθηκε στο κελί του την προηγούμενη Τετάρτη, όταν πραγματοποιήθηκε έφοδος και έρευνα από τους άνδρες της ΕΚΑΜ. Η έρευνα αυτή είχε κι άλλα ευρήματα, δύο κινητά τηλέφωνα, φορτιστές.

Σύμφωνα με πληροφορίες του ΕΡΤnews, ο συγκεκριμένος άνδρας αρνήθηκε κάθε εμπλοκή, ενώ η αστυνομία βρίσκεται πολύ κοντά στον εντοπισμό του οπλισμού που χρησιμοποιήθηκε στη φονική συμπλοκή στα Βορίζια, αλλά και στο ποιος σχετίζεται με τη βόμβα.

Οι δυνάμεις της αστυνομίας στα Βορίζια έχουν ενισχυθεί, ενώ υπάρχουν μπλόκα στην είσοδο και την έξοδο του χωριού. Κανείς δεν μπορεί να μπει στο χωριό εάν δεν ελεγχθεί και το όχημά του και ο ίδιος και δεν δώσει τα στοιχεία της ταυτότητάς του.

Δυνάμεις υπάρχουν και στα σπίτια των δύο οικογενειών, προκειμένου να μην σημειωθεί κάποια συμπλοκή.

Οι μαρτυρικές καταθέσεις

Στο επίκεντρο βρίσκονται μαρτυρικές καταθέσεις και κινητά. «Υπάρχουν αρκετές μαρτυρικές καταθέσεις που μας βοηθούν να ξεκαθαρίσουμε την κατάσταση, χωρίς όμως να ξέρουμε ακριβώς τον ρόλο του κάθε εμπλεκόμενου. Αυτό δεν έχει ξεκαθαρίσει, αλλά θεωρούμε τώρα, κατά την ανακριτική διαδικασία που συνεχίζεται από τον αρμόδιο ανακριτή, θα ξεκαθαρίσει και ο ρόλος κάθε εμπλεκόμενο» είπε η εκπρόσωπος Τύπου της ΕΛ.ΑΣ., Κωνσταντία Δημογλίδου, μιλώντας στο ΕΡΤnews.

Παράλληλα, ανέφερε ότι «ήδη 50 αστυνομικοί έχουν φτάσει στο νησί» για να ενισχύσουν τις ειδικές μονάδες που επιχειρούν σε ζητήματα παράνομης οπλοφορίας, ζωοκλοπών και άλλων συναφών αδικημάτων. Παράλληλα, «100 επιπλέον αστυνομικοί ενισχύουν το Τμήμα Αντιμετώπισης Οργανωμένου Εγκλήματος, το οποίο μετατρέπεται πλέον σε υποδιεύθυνση με ειδικό τμήμα για τα Ειδικά Εγκλήματα»

Μέχρι στιγμής έχουν εντοπιστεί τέσσερα όπλα, ενώ, όπως είπε, «είναι σαφές ότι χρησιμοποιήθηκαν πολύ περισσότερα». Οι έρευνες συνεχίζονται σε συνεργασία με τα Εγκληματολογικά Εργαστήρια, προκειμένου να ολοκληρωθούν οι βαλλιστικές εξετάσεις και να διαπιστωθεί η εμπλοκή συγκεκριμένων όπλων.

Για τους εμπλεκόμενους στην υπόθεση, η κ. Δημογλίδου σημείωσε ότι «κανένας δεν έχει μέχρι στιγμής αποδεχθεί την παράνομη οπλοκατοχή ή οπλοχρησία», ενώ οι ανακριτικές διαδικασίες συνεχίζονται για τη διαλεύκανση του ρόλου κάθε προσώπου.

Βορίζια: Φόβοι για νέο αιματοκύλισμα – Η κραυγή αγωνίας από κατοίκους του χωριού
Ελλάδα 08.11.25

Βορίζια: Φόβοι για νέο αιματοκύλισμα – Η κραυγή αγωνίας από κατοίκους του χωριού

Φόβος και αγωνία επικρατεί στα Βορίζια μία εβδομάδα μετά το αιματηρό επεισόδιο με τους δύο νεκρούς - Η ηρεμία στα χωριό κρέμεται από μία κλωστή και οι κάτοικοι που δεν έχουν σχέση με τη βεντέτα των δύο οικογενειών

Σύνταξη
Διεκόπη για τις 3 Δεκεμβρίου η εκδίκαση της υπόθεσης δολοφονίας της Γαρυφαλλιάς
Ελλάδα 08.11.25

Διεκόπη για τις 3 Δεκεμβρίου η εκδίκαση της υπόθεσης δολοφονίας της Γαρυφαλλιάς

Στο πρωτόδικο στάδιο ο κατηγορούμενος είχε κριθεί ομόφωνα ένοχος για τη δολοφονία της Γαρυφαλλιάς σε ήρεμη ψυχική κατάσταση και το δικαστήριο τότε απέρριψε τα σχετικά αιτήματα ελαφρυντικών.

Σύνταξη
Βορίζια: «Ο Φανούρης άνοιξε πυρ εναντίον μας – Φταίει και το πλήρωσε με τη ζωή του», λέει η αδερφή της 56χρονης
Μακελειό στα Βορίζια 08.11.25

«Ο Φανούρης άνοιξε πυρ εναντίον μας - Φταίει και το πλήρωσε με τη ζωή του», λέει η αδερφή της 56χρονης

«Δεν μπορούν να διαψεύσουν ότι άνοιξε πρώτος πυρ. Δεν γίνεται αυτό. Η οικογένειά του λέει ότι θέλει...», ανέφερε χαρακτηριστικά η Γεωργία Φραγκιαδάκη - Συνεχίζονται οι έρευνες στα Βορίζια

Σύνταξη
Αχαΐα: Από δύο 15χρονους αγόρασε ναρκωτικά ο μαθητής Γυμνασίου – Έκαναν χρήση μέσα σε σχολείο
Ελλάδα 08.11.25

Αχαΐα: Από δύο 15χρονους αγόρασε ναρκωτικά ο μαθητής Γυμνασίου – Έκαναν χρήση μέσα σε σχολείο

Από την έρευνα που ακολούθησε, προέκυψε ότι ο 13χρονος μαθητής στην Αχαΐα, είχε αγοράσει τις ναρκωτικές ουσίες, από δύο 15χρονους μαθητές, έναντι του χρηματικού ποσού των 15 ευρώ.το ΑΠΕ.

Σύνταξη
Απανθρακωμένη σορός στη Βοιωτία: Οι αρχές ερευνούν σύνδεση με τη δολοφονία Λάλα
Ελλάδα 08.11.25

Απανθρακωμένη σορός στη Βοιωτία: Οι αρχές ερευνούν σύνδεση με τη δολοφονία Λάλα

Στην περίπτωση της Φωκίδας αλλά και της Βοιωτίας, τα δύο αυτοκίνητα ήταν κλεμμένα από την Αττική, οι δράστες είχαν τοποθετήσει πλαστές πινακίδες, ενώ τα έκαψαν για να εξαφανίσουν τα ίχνη τους.

Σύνταξη
Οι παράλληλες έρευνες που «τρέχουν» στα Βορίζια – Σε φυλακές εκτός Κρήτης έχουν μεταφερθεί οι δύο τραυματίες
Ελλάδα 08.11.25

Οι παράλληλες έρευνες που «τρέχουν» στα Βορίζια - Τι ψάχνει η ΕΛ.ΑΣ - Σε διαφορετικές φυλακές μεταφέρθηκαν οι δύο τραυματίες

Οι έρευνες της ΕΛ.ΑΣ επικεντρώνονται στην υπόθεση της βόμβας που εξερράγη το προηγούμενο βράδυ της συμπλοκής σε σπίτι της οικογένειας Φραγκιαδάκη.

Σύνταξη
Βορίζια: Φόβοι για νέο αιματοκύλισμα – Η κραυγή αγωνίας από κατοίκους του χωριού
Ελλάδα 08.11.25

Βορίζια: Φόβοι για νέο αιματοκύλισμα – Η κραυγή αγωνίας από κατοίκους του χωριού

Φόβος και αγωνία επικρατεί στα Βορίζια μία εβδομάδα μετά το αιματηρό επεισόδιο με τους δύο νεκρούς - Η ηρεμία στα χωριό κρέμεται από μία κλωστή και οι κάτοικοι που δεν έχουν σχέση με τη βεντέτα των δύο οικογενειών

Σύνταξη
Live: Παναιτωλικός – ΑΕΛ Novibet
Ποδόσφαιρο 08.11.25

Live: Παναιτωλικός – ΑΕΛ Novibet

Παρακολουθήστε LIVE στις 17:00 την εξέλιξη της αναμέτρησης του Παναιτωλικού με την ΑΕΛ Novibet για την 10η αγωνιστική της Super League.

Σύνταξη
Παρίσι: Συνέλαβαν τρεις νεαρές γυναίκες – Φέρονται ότι σχεδίαζαν τζιχαντιστική επίθεση
Γαλλία 08.11.25

Παρίσι: Συνέλαβαν τρεις νεαρές γυναίκες – Φέρονται ότι σχεδίαζαν τζιχαντιστική επίθεση

Τρεις γυναίκες, ηλικίας 18, 19 και 20 ετών συνελήφθησαν στη Γαλλία. Κατηγορούνται ότι ετοίμαζαν «τζιχαντιστική επίθεση» στο Παρίσι εν όψει επετείου των τρομοκρατικών ενεργειών της 13ης Νοεμβρίου.

Σύνταξη
Τι αναφέρει το ψήφισμα της ΚΕΔΕ και ποια τα επόμενα βήματα
Οδικός χάρτης 08.11.25

Τι αναφέρει το ψήφισμα της ΚΕΔΕ και ποια τα επόμενα βήματα

Βασικά ζητούμενα και τα επόμενα διεκδικητικά βήματα της πρωτοβάθμιας αυτοδιοίκησης περιγράφονται στο ψήφισμα του τακτικού συνεδρίου της ΚΕΔΕ που διεξήχθη με πρωτοφανή συμμετοχή στην Αλεξανδρούπολη.

Σύνταξη
Λίβανος: Δύο αδέρφια νεκρά από ισραηλινή επίθεση – Πυκνώνουν τα χτυπήματα του Τελ Αβίβ παρά την εκεχειρία
Απανωτές επιθέσεις 08.11.25

Δύο αδέρφια σκοτώθηκαν στον Λίβανο από ισραηλινή επίθεση - Πυκνώνουν τα χτυπήματα του Τελ Αβίβ παρά την εκεχειρία

Ο Λίβανος δεν έχει σταματήσει να δέχεται επιθέσεις από το Ισραήλ παρά τη συμφωνία εκεχειρίας με το Τελ Αβίβ να απειλεί ότι θα εντείνει τις επιχειρήσεις του

Σύνταξη
Πώς κρυπτονομίσματα και ψηφιακό ευρώ αλλάζουν τον χάρτη των πληρωμών
Αλλάζει μορφή 08.11.25

Πώς κρυπτονομίσματα και ψηφιακό ευρώ αλλάζουν τον χάρτη των πληρωμών

Από τα crypto, τα οποία κερδίζουν διαρκώς έδαφος έως το ψηφιακό ευρώ που βρίσκεται στα σκαριά μια νέα πραγματικότητα αρχίζει να αναδύεται για τις συναλλαγές, με τις ευκαιρίες αλλά και τις προκλήσεις να συνυπάρχουν

Γεώργιος Μανέττας
Γεώργιος Μανέττας
Διεκόπη για τις 3 Δεκεμβρίου η εκδίκαση της υπόθεσης δολοφονίας της Γαρυφαλλιάς
Ελλάδα 08.11.25

Διεκόπη για τις 3 Δεκεμβρίου η εκδίκαση της υπόθεσης δολοφονίας της Γαρυφαλλιάς

Στο πρωτόδικο στάδιο ο κατηγορούμενος είχε κριθεί ομόφωνα ένοχος για τη δολοφονία της Γαρυφαλλιάς σε ήρεμη ψυχική κατάσταση και το δικαστήριο τότε απέρριψε τα σχετικά αιτήματα ελαφρυντικών.

Σύνταξη
Βορίζια: «Ο Φανούρης άνοιξε πυρ εναντίον μας – Φταίει και το πλήρωσε με τη ζωή του», λέει η αδερφή της 56χρονης
Μακελειό στα Βορίζια 08.11.25

«Ο Φανούρης άνοιξε πυρ εναντίον μας - Φταίει και το πλήρωσε με τη ζωή του», λέει η αδερφή της 56χρονης

«Δεν μπορούν να διαψεύσουν ότι άνοιξε πρώτος πυρ. Δεν γίνεται αυτό. Η οικογένειά του λέει ότι θέλει...», ανέφερε χαρακτηριστικά η Γεωργία Φραγκιαδάκη - Συνεχίζονται οι έρευνες στα Βορίζια

Σύνταξη
LIVE: Περιστέρι – Παναθηναϊκός
Μπάσκετ 08.11.25

LIVE: Περιστέρι – Παναθηναϊκός

LIVE: Περιστέρι – Παναθηναϊκός. Παρακολουθήστε live στις 16:00 την αναμέτρηση Περιστέρι – Παναθηναϊκός, για την 6η αγωνιστική της Stoiximan GBL. Τηλεοπτικά από ΕΡΤ2 ΣΠΟΡ.

Σύνταξη
Αντιδράσεις από την αντιπολίτευση για οδηγία του υπουργείου Πολιτισμού στους εργαζόμενους – «Θα τους ελέγχουν στα social media;»
ΥΠΠΟ 08.11.25

Αντιδράσεις από την αντιπολίτευση για οδηγία του υπουργείου Πολιτισμού στους εργαζόμενους – «Θα τους ελέγχουν στα social media;»

Σφοδρά πυρά από ΠΑΣΟΚ - ΚΙΝΑΛ, ΣΥΡΙΖΑ - ΠΣ και Νέα Αριστερά μετά την ανακοίνωση του Συλλόγου Ελλήνων Αρχαιολόγων - Τι αναφέρεται στην οδηγία του υπουργείου Πολιτισμού

Σύνταξη
Τεχνητή νοημοσύνη: «Φούσκα» το θαύμα της αμερικανικής οικονομίας; – Τα ανησυχητικά σημάδια
Magnificent Seven 08.11.25

Οικονομικό θαύμα ή νέα «φούσκα» η τεχνητή νοημοσύνη; - Τα ανησυχητικά σημάδια

Η Αμερική έχει μετατραπεί σε ένα τεράστιο στοίχημα για την Τεχνητή Νοημοσύνη, έγραψε πρόσφατα ο διαχειριστής επενδύσεων Ρουσίρ Σάρμα - Το sell off της περασμένης εβδομάδας προκαλεί ανησυχία

Φύλλια Πολίτη
Φύλλια Πολίτη
Αχαΐα: Από δύο 15χρονους αγόρασε ναρκωτικά ο μαθητής Γυμνασίου – Έκαναν χρήση μέσα σε σχολείο
Ελλάδα 08.11.25

Αχαΐα: Από δύο 15χρονους αγόρασε ναρκωτικά ο μαθητής Γυμνασίου – Έκαναν χρήση μέσα σε σχολείο

Από την έρευνα που ακολούθησε, προέκυψε ότι ο 13χρονος μαθητής στην Αχαΐα, είχε αγοράσει τις ναρκωτικές ουσίες, από δύο 15χρονους μαθητές, έναντι του χρηματικού ποσού των 15 ευρώ.το ΑΠΕ.

Σύνταξη
