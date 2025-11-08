Βορίζια: Αρνείται κάθε εμπλοκή ο γαμπρός του 39χρονου – «Χτενίζει» το χωριό η ΕΛΑΣ για να βρει τα όπλα

Σε πλήρη εξέλιξη βρίσκεται η έρευνα για το αιματηρό περιστατικό στα Βορίζια της Κρήτης. Η αστυνομική έρευνα κινείται σε δύο άξονες: τη συμπλοκή που οδήγησε στον θάνατο δύο ανθρώπων και την εντολή για την κατασκευή και τοποθέτηση της βόμβας.

Την ίδια ώρα, κλιμάκιο των ΕΚΑΜ ερευνά εξονυχιστικά την περιοχή γύρω από τα Βορίζια για τον εντοπισμό των όπλων που χρησιμοποιήθηκαν στο αιματοκύλισμα.

Στην αστυνομική διεύθυνση Ηρακλείου οδηγήθηκε ο γαμπρός του 39χρονου θύματος, ενώ το τελευταίο 24ωρο πραγματοποιήθηκαν 15 προσαγωγές κατοίκων του χωριού, οι οποίοι στη συνέχεια αφέθηκαν ελεύθεροι. Ο ίδιος κατέθεσε στην τακτική ανακριτή Ηρακλείου και στον Εισαγγελέα.

Τι βρέθηκε στο κελί του

Αφορμή για την μεταγωγή του στάθηκε ένα αυτοσχέδιο μαχαίρι, που βρέθηκε στο κελί του την προηγούμενη Τετάρτη, όταν πραγματοποιήθηκε έφοδος και έρευνα από τους άνδρες της ΕΚΑΜ. Η έρευνα αυτή είχε κι άλλα ευρήματα, δύο κινητά τηλέφωνα, φορτιστές.

Σύμφωνα με πληροφορίες του ΕΡΤnews, ο συγκεκριμένος άνδρας αρνήθηκε κάθε εμπλοκή, ενώ η αστυνομία βρίσκεται πολύ κοντά στον εντοπισμό του οπλισμού που χρησιμοποιήθηκε στη φονική συμπλοκή στα Βορίζια, αλλά και στο ποιος σχετίζεται με τη βόμβα.

Οι δυνάμεις της αστυνομίας στα Βορίζια έχουν ενισχυθεί, ενώ υπάρχουν μπλόκα στην είσοδο και την έξοδο του χωριού. Κανείς δεν μπορεί να μπει στο χωριό εάν δεν ελεγχθεί και το όχημά του και ο ίδιος και δεν δώσει τα στοιχεία της ταυτότητάς του.

Δυνάμεις υπάρχουν και στα σπίτια των δύο οικογενειών, προκειμένου να μην σημειωθεί κάποια συμπλοκή.

Οι μαρτυρικές καταθέσεις

Στο επίκεντρο βρίσκονται μαρτυρικές καταθέσεις και κινητά. «Υπάρχουν αρκετές μαρτυρικές καταθέσεις που μας βοηθούν να ξεκαθαρίσουμε την κατάσταση, χωρίς όμως να ξέρουμε ακριβώς τον ρόλο του κάθε εμπλεκόμενου. Αυτό δεν έχει ξεκαθαρίσει, αλλά θεωρούμε τώρα, κατά την ανακριτική διαδικασία που συνεχίζεται από τον αρμόδιο ανακριτή, θα ξεκαθαρίσει και ο ρόλος κάθε εμπλεκόμενο» είπε η εκπρόσωπος Τύπου της ΕΛ.ΑΣ., Κωνσταντία Δημογλίδου, μιλώντας στο ΕΡΤnews.

Παράλληλα, ανέφερε ότι «ήδη 50 αστυνομικοί έχουν φτάσει στο νησί» για να ενισχύσουν τις ειδικές μονάδες που επιχειρούν σε ζητήματα παράνομης οπλοφορίας, ζωοκλοπών και άλλων συναφών αδικημάτων. Παράλληλα, «100 επιπλέον αστυνομικοί ενισχύουν το Τμήμα Αντιμετώπισης Οργανωμένου Εγκλήματος, το οποίο μετατρέπεται πλέον σε υποδιεύθυνση με ειδικό τμήμα για τα Ειδικά Εγκλήματα»

Μέχρι στιγμής έχουν εντοπιστεί τέσσερα όπλα, ενώ, όπως είπε, «είναι σαφές ότι χρησιμοποιήθηκαν πολύ περισσότερα». Οι έρευνες συνεχίζονται σε συνεργασία με τα Εγκληματολογικά Εργαστήρια, προκειμένου να ολοκληρωθούν οι βαλλιστικές εξετάσεις και να διαπιστωθεί η εμπλοκή συγκεκριμένων όπλων.

Για τους εμπλεκόμενους στην υπόθεση, η κ. Δημογλίδου σημείωσε ότι «κανένας δεν έχει μέχρι στιγμής αποδεχθεί την παράνομη οπλοκατοχή ή οπλοχρησία», ενώ οι ανακριτικές διαδικασίες συνεχίζονται για τη διαλεύκανση του ρόλου κάθε προσώπου.