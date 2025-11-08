Αντιπολιτευτικές βολές για το μακελειό στα Βορίζια – Κατηγορίες για διγλωσσία σχετικά με την οπλοκατοχή

Σφοδρά πυρά στην κυβέρνηση εξαπολύει η αντιπολίτευση για τη διαχείριση του μακελειού στα Βορίζια και τη στάση στελεχών της, όπου μεταξύ άλλων, όπως ο Άδωνις Γεωργιάδης, στάθηκαν υπέρ της νόμιμης οπλοκατοχής.

Αναφερόμενος στο μακελειό με δύο νεκρούς στα Βορίζια στην Κρήτη και τα μέτρα της κυβέρνησης για την οπλοκατοχή, ο υφυπουργός Εσωτερικών Βασίλης Σπανάκης σημείωσε πως «κακώς μεμονωμένες και σημειακές περιπτώσεις αμαυρίζουν την Κρήτη, καθώς στο νησί η εγκληματικότητα είναι σε χαμηλότερα επίπεδα σε σχέση με τον μέσο όρο άλλων περιοχών».

Συμπλήρωσε ότι «κάνουμε μία παρέμβαση πολύ πιο συγκεκριμένη, πολύ πιο στοχευμένη. Κάνουμε οργανωτικές αλλαγές, αλλά και τροποποιήσεις όσον αφορά την ποινική νομοθεσία. Αυτό γίνεται όχι μόνο για τα γεγονότα της Κρήτης, αλλά γίνεται και μία παρέμβαση πολύ πιο συγκεκριμένη. Η κυβέρνηση δείχνει αντανακλαστικά και προωθεί μεταρρυθμίσεις όπου χρειάζονται».

«Είναι άποψη τελικά της ΝΔ ότι μπορεί να υπάρχει οπλοκατοχή;»

Από την άλλη το ΠΑΣΟΚ – ΚΙΝΑΛ τονίζει πως χρειάζεται συνολική προσέγγιση στην κοινωνία για να εκλείψουν αυτά τα φαινόμενα. Ο βουλευτής Κιλκίς του ΠΑΣΟΚ – ΚΙΝΑΛ, Πέτρος Παππάς, αναφέρθηκε και στην πρωτοβουλία του Νίκου Ανδρουλάκη για την Κρήτη, λέγοντας πως «θα περιμέναμε και από τον πρωθυπουργό να βρει κάποιες κουβέντες. Δεν ακούσαμε να λέει τίποτα».

Συνέχισε λέγοντας πως «έχουμε τον υπουργό της κυβέρνησης, τον Άδωνι Γεωργιάδη, να μιλάει υπέρ της οπλοκατοχής. σε μία εποχή που έχουμε δει τι συμβαίνει στις ΗΠΑ. Δεν έχουμε δει μία συγκεκριμένη γραμμή της κυβέρνησης. Καταδίκασε κανείς; Είναι άποψη τελικά της ΝΔ ότι μπορεί να υπάρχει οπλοκατοχή; Η οπλοκατοχή μάς οδήγησε σε αυτά τα φαινόμενα», είπε ο κ. Παππάς και πρόσθεσε ότι «η κυβέρνηση όπως και στην αθλητική βία αργεί χαρακτηριστικά, ακολουθεί τις εξελίξεις και περιμένει να δει τι θα γίνει, υιοθετώντας και μια ρητορική περίεργη. Η μισή είναι τραμπική, η υπόλοιπη ρητορική είναι όπως βολεύει την περίσταση κάθε φορά».

«Η ΝΔ εξέθρεψε τη διαφθορά»

Ο ΣΥΡΙΖΑ – ΠΣ από την πλευρά του κατηγορεί τη ΝΔ πως εξέθρεψε τη διαφθορά, με τον βουλευτή Ανατολικής Αττικής, Γιώργο Καραμέρο, να υπογραμμίζει πως «πρέπει να υπάρξει πλήρης αφοπλισμός, χωρίς καμία υποσημείωση».

Σχολίασε πως «δεν μπορεί οι μπαλωθιές να κρύβουν την ουσία και την πραγματική εικόνα του προβλήματος. Να μη στεκόμαστε μόνο στις μπαλωθιές. Ο κ. Χρυσοχοΐδης είπε σε αυτά που ανακοίνωσε αυτό που θεωρώ ότι είναι η ουσία, το ζήτημα είναι η διαφθορά. Η διαφθορά που εξέθρεψε η κυβέρνηση της ΝΔ. ΟΠΕΚΕΠΕ και μακελειό στα Βορίζια είναι οι δύο όψεις του ίδιου νομίσματος. Αρκεί να ρίξετε μια ματιά στη λίστα των ΑΦΜ που πληρώνονταν».

Τέλος, ο κ. Καραμέρος επισήμανε ότι «το ζήτημα δεν λύνεται με επικοινωνιακή αυστηριοποίηση των ποινών που δεν εφαρμόζονται. Λύνεται με παιδεία, πολιτισμό και όχι συγχωνεύσεις σχολείων και κλείσιμο κοινωνικών υποδομών».

Δείτε την πολιτική αντιπαράθεση στο MEGA: