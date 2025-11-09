Βορίζια: «Δεν μπορώ» – Τα τελευταία λόγια της 56χρονης που έχασε τη ζωής στην αιματηρή συμπλοκή
Συγγενής της 56χρονης που ξεψύχησε στα Βορίζια εν μέσω διασταυρούμενων πυρών περιέγραψε όλα όσα έζησε - «Από θαύμα ζω»
Λεπτό προς λεπτό περιέγραψε, όσα βίωσε η κουνιάδα της 56χρονης Ευαγγελίας Φραγκιαδάκη κατά τη διάρκεια του φονικού στα Βορίζια Ηρακλείου Κρήτης.
Η γυναίκα βρισκόταν μαζί με το θύμα και μίλησε στο κεντρικό δελτίο ειδήσεων του ALPHA για τη στιγμή που η φονική επίθεση εκτυλισσόταν μπροστά στα μάτια της.
«Είχαμε ανέβει πάνω στην σκάλα γιατί ακούσαμε φωνές», ανέφερε αρχικά η ίδια και πρόσθεσε: «Ακούστηκαν πυροβολισμοί από πάνω. Έπεσε η κουνιάδα μου κάτω. Νόμιζα ότι την έσπρωξαν. Πήγα να τη σηκώσω. Είχα πέσει κάτω και άκουγα πυροβολισμούς. Πήγα να σηκωθώ και ακούω το αμάξι που ερχότανε με χίλια. Είδα που έβγαλε το όπλο. Το είδα από το τζάμι. Μετά άκουσα έναν ήχο και είδα την κουνιάδα μου μέσα στα αίματα».
Τα τελευταία λόγια της 56χρονης
Η γυναίκα, που σώθηκε από θαύμα στα Βορίζια, περιέγραψε και τις τελευταίες στιγμές της αδελφής του άντρα της, η οποία πρόλαβε να ψελλίσει λίγες λέξεις πριν καταλήξει. Χαρακτηριστικά, η γυναίκα δήλωσε: «Η μόνη κουβέντα που μου είπε ήταν “δεν μπορώ, δεν μπορώ” και ξεψύχησε. Από θαύμα ζω».
Η στυγερή δολοφονία της 56χρονης, που πυροδότησε τη θανάσιμη σύγκρουση ανάμεσα σε δύο οικογένειες στα Βορίζια, έχει βυθίσει την τοπική κοινωνία στο πένθος, ενώ οι Αρχές συνεχίζουν με εντατικούς ρυθμούς τις έρευνες για την πλήρη διαλεύκανση της υπόθεσης, υπό το φόβο περαιτέρω επεισοδίων.
