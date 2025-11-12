Γερουλάνος: Στο ΠΑΣΟΚ δεν έχουμε «έκρηξη δημοκρατίας» – Χρειάζονται αλλαγές στο κόμμα
Ερωτηθείς αν ο πρόεδρος του ΠΑΣΟΚ δέχεται τις προτάσεις που θα καταθέσει στο συνέδριο του κόμματος, ο Π. Γερουλάνος απάντησε: «Δεν ξέρω αν τις δέχεται ο κ. Ανδρουλάκης, αυτό θα φανεί στην πορεία».
O Παύλος Γερουλάνος απάντησε σε σχετική ερώτηση ότι στο ΠΑΣΟΚ δεν υπάρχει μια «έκρηξη δημοκρατίας» αυτήν τη στιγμή. Διότι «έκρηξη δημοκρατίας» σημαίνει ότι από εκεί που είσαι κάνεις ένα βήμα μπροστά, προσέθεσε.
Σε αυτές τις δηλώσεις του στο Action24, o βουλευτής Α´ Αθήνας του ΠΑΣΟΚ συνέχισε λέγοντας ότι «αυτήν την ώρα, λοιπόν, ένα συνέδριο (σ.σ. το επερχόμενο του κόμματος) σου δίνει την ευκαιρία να κάνεις αλλαγές στο καταστατικό, στον τρόπο που λειτουργείς, στο πώς παίρνεις θέσεις, στο πώς ακούς την κοινωνία».
«Ένα από τα πράγματα που μπορούμε να κάνουμε, είναι στη λειτουργία του κόμματος. Εκεί, λοιπόν, το πώς θα συμμετέχει το μέλος μας, ο φίλος μας, στις αποφάσεις του κόμματος… είναι εξαιρετικά σημαντικό για να μπορείς πείσεις ότι αυτή τη νοοτροπία θα φέρεις στην κοινωνία αύριο», τόνισε.
Σε ερώτηση αν υπάρχει λογοδοσία στο ΠΑΣΟΚ, ο κ. Γερουλάνος απάντησε: «Θα σας πω ένα συγκεκριμένο παράδειγμα. Εγώ έχω πει, για παράδειγμα, ότι θα ήθελα να δω μια τοπική οργάνωση να απαντάει στο εξής ερώτημα: Πόσους περισσότερους ψήφους έφερα σήμερα στην κάλπη;».
Ερωτηθείς εκ νέου εάν τα όργανα του ΠΑΣΟΚ είχαν στόχους και αν λογοδοτούσαν πουθενά μέσα στο κόμμα, ο κ. Γερουλάνος απάντησε: «Η τελευταία φορά που ήταν καθαρά αυτά τα θέματα ήταν πριν γίνει το ΠΑΣΟΚ πρώτα φορά κυβέρνηση».
«Μακάρι να ήταν δεδομένη η δημοκρατία», τόνισε μιλώντας γενικότερα, ενώ ειδικότερα για το ΠΑΣΟΚ υπογράμμισε ότι «πρέπει η δυνατότητά μας να ακούσουμε τον κόσμο να διευρυνθεί πάρα πολύ».
Ερωτηθείς εάν ο Νίκος Ανδρουλάκης αποδέχεται όλα αυτά που επισημαίνει παραπάνω, ο κ. Γερουλάνος απάντησε: «Παιδιά, δεν ξέρω, αυτές είναι προτάσεις που έχω κάνει εγώ για το συνέδριο. Δεν ξέρω αν τις δέχεται ο κ. Ανδρουλάκης, αυτό θα φανεί στην πορεία.
Όλα όσα είπε ο κ. Γερουλάνος:
