Γερουλάνος για Ταμείο Ανάκαμψης: Η κυβέρνηση όμηρος της αδιαφάνειας, μέχρι να φύγει

Παρέμβαση για τη νέα πρόταση αναθεώρησης του Εθνικού Σχεδίου Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας που υπέβαλε η κυβέρνηση πραγματοποίησε ο κοινοβουλευτικός εκπρόσωπος του ΠΑΣΟΚ – Κινήματος Αλλαγής, Παύλος Γερουλάνος, υπογραμμίζοντας ότι για ακόμα μία φορά η κυβέρνηση κρύβει ποια έργα τροποποιούνται ή απεντάσσονται από το Ταμείο Ανάκαμψης.

«Η κυβέρνηση και πάλι επιμένει στην αδιαφάνεια. Και αναρωτιέμαι πραγματικά, δεν καταλαβαίνουν τίποτα; Όλο τα ίδια και τα ίδια; Δεν μαθαίνουν τίποτα; Πιστεύουν πως θα κρύβονται για πάντα; Πιστεύουν ότι δεν θα βρούμε τι πρότειναν; Τι γίνεται με κάθε έργο; Με κάθε ορόσημο;», διερωτήθηκε ο κ. Γερουλάνος, σε ανάρτηση στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης.

Τέλος, ανέφερε πως «εμείς προσηλωμένοι στη διαφάνεια. Η κυβέρνηση όμηρος της αδιαφάνειας. Μέχρι να φύγει».

Όσα ανέφερε ο Παύλος Γερουλάνος:

«Κυβέρνηση και Ταμείο Ανάκαμψης: Πώς το λένε αυτό που κάνεις συνεχώς το ίδιο πράγμα και περιμένεις διαφορετικό αποτέλεσμα;

Διαβάζω ότι η κυβέρνηση υπέβαλε ακόμα μία πρόταση αναθεώρησης του Εθνικού Σχεδίου Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας «Ελλάδα 2.0».

Και πάλι χωρίς να δίνει στη δημοσιότητα τη συνολική πρόταση.

Και πάλι γράφοντας πολλές πληροφορίες στο δελτίο τύπου μόνο για δράσεις που ενισχύονται. Τα όποια θετικά.

Και πάλι κρύβοντας τα αρνητικά: ποια έργα τροποποιούνται, μειώνονται ή βγαίνουν από το Ταμείο Ανάκαμψης. Με την εξαίρεση της δημόσιας συνεισφοράς στα έργα ΣΔΙΤ Αρδευτικών δικτύων όπως και το πρόγραμμα «Απόλλων», για τα οποία πληροφορούμαστε με τρόπο πως «κατευθύνονται σε άλλες πηγές χρηματοδότησης».

Και πάλι αδιαφάνεια δηλαδή, παρόλο που όλος ο έντυπος και ηλεκτρονικός τύπος είχε γεμίσει το τελευταίο διάστημα με πληροφορίες για αρνητικές εξελίξεις σε πολλά έργα στο πλαίσιο του Ταμείου.

Και όμως η κυβέρνηση και πάλι επιμένει στην αδιαφάνεια.

Και αναρωτιέμαι πραγματικά, δεν καταλαβαίνουν τίποτα;

Όλο τα ίδια και τα ίδια;

Δεν μαθαίνουν τίποτα;

Πιστεύουν πως θα κρύβονται για πάντα;

Πιστεύουν ότι δεν θα βρούμε τι πρότειναν; Τι γίνεται με κάθε έργο; Με κάθε ορόσημο;

Το κάναμε τον Φεβρουάριο του 2024 όταν αποκαλύψαμε όλη τη λίστα των έργων που τότε τροποποιούνταν ή απεντάσσονταν, λίστα που έκρυβε η κυβέρνηση.

Το κάναμε τον Ιούλιο του 2025 όταν αποκωδικοποιήσαμε την αλήθεια πίσω από κάθε ένα από τα 108 έργα που τροποποιούσε ή απέντασσε η κυβέρνηση από το Ταμείο Ανάκαμψης. Και προειδοποιούσαμε για το μπάχαλο με τα ορόσημα.

Το ίδιο θα κάνουμε και τώρα.

Εμείς προσηλωμένοι στη διαφάνεια.

Η κυβέρνηση όμηρος της αδιαφάνειας.

Μέχρι να φύγει».