Γερουλάνος: «Η αναγέννηση της αγροτικής παραγωγής βασική αποστολή του ΠΑΣΟΚ» – Σκληρή απάντηση σε Φεύγα για Τέμπη

Για την ελληνική αγροτική παραγωγή που βλέπουμε να καταστρέφεται ενώ θα έπρεπε να απογειώνεται και τις χωρίς καμία ενσυναίσθηση δηλώσεις του Γραμματέα Στρατηγικού Σχεδιασμού της ΝΔ για τα θύματα των Τεμπών, μίλησε σε παρέμβασή του στη Βουλή ο Κοινοβουλευτικός Εκπρόσωπος του ΠΑΣΟΚ – Κινήματος Αλλαγής και Βουλευτής Α’ Αθηνών, Παύλος Γερουλάνος, στο πλαίσιο επίκαιρης επερώτησης των βουλευτών του ΣΥΡΙΖΑ για την κρίση στον αγροτικό τομέα.

«Φεύγα, φύγε»

Αναφερόμενος στις απαράδεκτες δηλώσεις του Γραμματέα Στρατηγικού Σχεδιασμού της ΝΔ κ. Φεύγα, ο Παύλος Γερουλάνος είπε τα εξής:

«Τα λόγια του Γραμματέα Στρατηγικού Σχεδιασμού της Νέας Δημοκρατίας κ. Φεύγα προσέβαλαν τις Ελληνίδες και τους Έλληνες. Διότι αν ο Άγνωστος Στρατιώτης μας θυμίζει όλους εκείνους που έπεσαν για την Πατρίδα, τα ονόματα στην Πλατεία Συντάγματος, αυτά στα οποία ο κ. Μητσοτάκης, με κάμερες, έσκυψε το κεφάλι μας θυμίζουν όλους εκείνους που το πολιτικό σύστημα, εγκατέλειψε στη μοίρα τους… Διότι αυτά τα ονόματα είναι εκεί για να μην ξεχάσουμε τι σημαίνει κάθε σύμβαση που δεν υλοποιείται, κάθε σταθμάρχης που μπαίνει στη λάθος θέση, κάθε φορά που η ηγεσία αγνοεί προειδοποιήσεις ειδικών, κάθε μπάζωμα που μας στερεί την δυνατότητα να μάθουμε από τα λάθη μας. Μπορεί κάποιοι να ενοχλούνται από την υπενθύμιση. Αλλά αυτή η υπενθύμιση είναι ο μόνος τρόπος αλλάξουμε τον τρόπο που ασκούμε εξουσία. Αν δεν το καταλαβαίνει ο Γραμματέας Στρατηγικού Σχεδιασμού της Νέας Δημοκρατίας, δύο λέξεις περιμένουμε από τον κ. Μητσοτάκη: «Φεύγα, φύγε».

«Δεν τον αδικώ»

Στη συνέχεια, ο Παύλος Γερουλάνος, απευθυνόμενος προς τον Yπουργό Αγροτικής Ανάπτυξης & Τροφίμων, Κώστα Τσιάρα, είπε αναφορικά με τα σενάρια παραίτησής του: «Υπερβολικός δημοσιογραφικός ζήλος χθες σας είχε παραιτημένο. Θα εξομολογηθώ όμως, ότι, η πρώτη μου αντίδραση όταν έμαθα τα fake news ήταν η εξής: «Δεν τον αδικώ.» Είναι δράμα να ξέρεις ότι θα σταυρωθείς. Αλλά είναι δράμα διπλό να γνωρίζεις ότι θα σταυρωθείς στον σταυρό που σου ετοίμασε ο κ. Αυγενάκης».

«Αντί να συζητάμε σήμερα πώς θα απογειωθεί η ελληνική παραγωγή, την βλέπουμε να μαραζώνει και να καταστρέφεται»

Μιλώντας για την επίκαιρη επερώτηση που κατάθεσε ο ΣΥΡΙΖΑ με θέμα την κατάρρευση του αγροτικού τομέα με ευθύνη της κυβέρνησης Μητσοτάκη, ο κοινοβουλευτικός εκπρόσωπος του ΠΑΣΟΚ είπε: «Αντί να συζητάμε σήμερα πώς θα απογειωθεί η ελληνική παραγωγή, την βλέπουμε να μαραζώνει και να καταστρέφεται. Μέρα με τη μέρα».

Ο Παύλος Γερουλάνος αναφέρθηκε στις δυνατότητες ανάπτυξης της ελληνικής παραγωγής και την ιστορία επιτυχίας 6 ελληνικών προϊόντων που μπήκαν στα καλύτερα εστιατόρια και ράφια του κόσμου: Φέτα, γιαούρτι, λάδι, ελιές, ψάρι και κρασί.

Και πρόσθεσε: «Αυτό που θα έπρεπε, λοιπόν, να συζητάμε σήμερα, με τη βοήθεια αυτών των επιτυχημένων κλάδων, αλλά και την εμπειρία πολλών νέων επιτυχημένων ελληνικών συνεταιρισμών, είναι το πώς θα κατακτήσουμε τη διεθνή αγορά με πολλά ακόμα ελληνικά προϊόντα. Πώς θα κάνουμε κάθε αγρότη και αγρότισσα, κάθε κτηνοτρόφο, κάθε παραγωγό, συμμέτοχους στην έκρηξη ανάπτυξης του ελληνικού διατροφικού τομέα. Θωρακίζοντας την διατροφική μας αυτονομία. Εκτοξεύοντας τις εξαγωγές μας».

«Αντ’ αυτών συζητάμε για σκάνδαλα, πρόστιμα, εγκατάλειψη, καταστροφή» συνέχισε ο Παύλος Γερουλάνος: «Τραγωδία με τις αποζημιώσεις του ΟΠΕΚΕΠΕ. Καιρό τώρα. Η κτηνοτροφία σε οριακό σημείο. Πάνω από 300.000 ζώα έχουν θανατωθεί εξαιτίας της ευλογιάς. Η Θεσσαλία σε απόγνωση. Στα χωράφια, οι ελλείψεις σε εργατικά χέρια συχνά σταματάνε τη συγκομιδή. Τα δάνεια θερίζουν. Οι Ελληνοποιήσεις καταστρέφουν την αξία και την φήμη της Ελληνικής παραγωγής. Και το κόστος παραγωγής παραμένει για όλους στα ύψη, καθώς οι αγρότες δεν μπορούν να παράγουν δική τους ενέργεια για την άρδευση των χωραφιών τους. Δεν είναι τυχαίο ότι την περίοδο ‘20-’24 το γεωργικό εισόδημα μειώθηκε στην Ελλάδα κατά 8,14%, όταν στην Ε.Ε. αυξήθηκε κατά 7,86%».

Ο Κοινοβουλευτικός Εκπρόσωπος του ΠΑΣΟΚ στη συνέχεια άσκησε δριμεία κριτική στην Κυβέρνηση: «Γιατί συμβαίνουν όλα αυτά; Διότι αυτή η Κυβέρνηση αποφάσισε να ασχοληθεί με ένα μόνο πράγμα σε ότι αφορά τον αγροτικό τομέα: τον έλεγχο του συστήματος επιδοτήσεων. Γιατί τέτοια απαξία; Γιατί τέτοια απάθεια στην απίστευτη αξία που μπορεί να αποκτήσει η αγροτική παραγωγή; Δεν είναι μόνο ότι κάποιοι έβλεπαν τον παραγωγό, μόνο ως κομματικό πελάτη. Είναι ότι, για το Μαξίμου, η αγροτική παραγωγή αποτελεί μονάχα το 4% του Ακαθάριστου Εθνικού Προϊόντος. Και ο κ. Μητσοτάκης απαξιοί να ασχοληθεί με μεγέθη που θεωρεί ασήμαντα. Πλην όμως, ενώ αποτελεί το 4% του ΑΕΠ, η αγροτική παραγωγή ενισχύει το εισόδημα του 10% του Ελληνικού πληθυσμού».

Και ολοκλήρωσε λέγοντας: «Αντίθετα, κυρίες και κύριοι συνάδελφοι, εμείς βλέπουμε την αγροτική πολιτική ως το βασικό μοχλό ανάπτυξης για να σταματήσουμε την ερήμωση της ελληνικής περιφέρειας. Βλέπουμε τεράστια αξία και δυναμική ισχυροποίησης της αυτονομίας της χώρας, μεγέθυνσης των εξαγωγών μας. Με το σχέδιό μας, που παρουσίασε ο Νίκος Ανδρουλάκης στη Θεσσαλονίκη, απαντάμε στα πραγματικά προβλήματα των αγροτών, των κτηνοτρόφων, κάθε παραγωγού. Και καθιστούμε την παραγωγική ανασυγκρότηση στρατηγική προτεραιότητα για την επόμενη Κυβέρνηση της χώρας. Γιατί η προστασία και αναγέννηση της αγροτιάς και της ελληνικής περιφέρειας είναι βασική αποστολή της επόμενης Κυβέρνησης της χώρας. Και για την αγροτιά, αυτή πρέπει να είναι μια Κυβέρνηση του Πανελληνίου Σοσιαλιστικού Κινήματος».