ΠΑΣΟΚ: Εύθραυστες ισορροπίες στο εσωτερικό, τα μηνύματα Ανδρουλάκη στους διαφωνούντες και το «νέο Ελσίνκι»

Με την ανακοίνωση των ονομάτων που θα στελεχώσουν τις επιτροπές του συνεδρίου του ΠΑΣΟΚ, ο Νίκος Ανδρουλάκης θέλησε να στείλει ένα διπλό μήνυμα προς τα στελέχη της Χαριλάου Τρικούπη. Η πολιτική περίοδος αν μη τι άλλο είναι δύσκολη, ενώ το εσωκομματικό τοπίο χαρακτηρίζεται από εύθραυστες ισορροπίες. Όπως σημείωσαν κομματικές πηγές, ο πρόεδρος του ΠΑΣΟΚ, με δεδομένο ότι στις συνεδριακές επιτροπές εκπροσωπούνται οι πάντες, θέλησε να δείξει ότι αφενός δεν αποκλείει κανέναν, αφετέρου, το «όλον ΠΑΣΟΚ» μπαίνει σε διάταξη «μάχης».

Άλλωστε, αποτελεί κοινή πεποίθηση των στελεχών του Κινήματος ότι το συνέδριο μπορεί να λειτουργήσει ως μιας πρώτης τάξεως ευκαιρία, προκειμένου να ενισχυθεί η παρουσία του κόμματος στην κοινωνία. Με αυτόν τον τρόπο μπορεί να αποφευχθεί και μία λογική ξεκαθαρίσματος εσωκομματικών λογαριασμών, λαμβάνοντας υπόψη τις αναταράξεις που έχουν προκληθεί το τελευταίο διάστημα στη Χαριλάου Τρικούπη και τους κολλημένους «δείκτες» των δημοσκοπήσεων.

Το «άνοιγμα» Ανδρουλάκη και οι δύο εκκρεμότητες

Το «άνοιγμα» του Νίκου Ανδρουλάκη προς τα στελέχη του κόμματος, που έχουν ασκήσει κατά καιρούς κριτική στην κεντρική γραμμή, φαίνεται από συγκεκριμένες επιλογές που έγιναν. Πέρα από τους 5 υποψήφιους προέδρους που συμμετέχουν στην Πολιτική Γραμματεία της ΚΟΕΣ, παρών θα είναι και ο πρώην πρωθυπουργός Γιώργος Παπανδρέου ως μέλος της συγκεκριμένης επιτροπής. Οι πρώην υπουργοί Φίλιππος Σαχινίδης και Χάρης Καστανίδης θα συμμετέχουν επίσης στη γραμματεία της επιτροπής προγράμματος, ενώ ο Πέτρος Ευθυμίου θα λάβει μέρος στη γραμματεία της επιτροπής πολιτικών θέσεων.

Εκ των πραγμάτων, το επόμενο διάστημα, οι εσωκομματικές μηχανές θα δουλέψουν στο φουλ, από τη στιγμή που το ΠΑΣΟΚ επισήμως θα μπει σε τροχιά προσυνεδριακού διαλόγου. Μία από τις βασικές εκκρεμότητες είναι η ημερομηνία του συνεδρίου. Σύμφωνα με πληροφορίες, πληθαίνουν οι φωνές στο εσωτερικό της αξιωματικής αντιπολίτευσης που προκρίνουν ως κατάλληλη περίοδο διεξαγωγής της συνεδριακής διαδικασίας τον Φεβρουάριο, χωρίς ωστόσο να αποκλείεται -ακόμα τουλάχιστον- ο Δεκέμβριος.

Επιπλέον, τις επόμενες ημέρες θα ανακοινωθούν και τα ονόματα, που θα στελεχώσουν την επιτροπή διεύρυνσης και την επιτροπή ψηφοδελτίου. Και στις δύο επιτροπές, η ηγεσία του ΠΑΣΟΚ ρίχνει μεγάλο βάρος, με δεδομένο ότι η «δουλειά» τους είναι προσανατολισμένη, αφενός στην εκλογική ετοιμότητα του κόμματος, αφετέρου στην επαφή με κοινωνικές δυνάμεις και πρόσωπα με τα οποία η αξιωματική αντιπολίτευση επιδιώκει να ξαναχτίσει σχέσεις. Ως προς την επιτροπή διεύρυνσης, όπως όλα δείχνουν, επικεφαλής θα τεθεί ο Κώστας Σκανδαλίδης. Στην επιτροπή ψηφοδελτίου, πιθανόν, κεντρικό ρόλο να έχει το ιστορικό στέλεχος του ΠΑΣΟΚ, Πέτρος Λάμπρου.

Σύγκρουση για τα εθνικά

Το ΠΑΣΟΚ επιδιώκει, κάθε φορά που δίνεται αυτή η ευκαιρία κοινοβουλευτικά, να «επενδύει» στο δίπολο Μητσοτάκη-Ανδρουλάκη. Σε αυτή την κατεύθυνση θα κινηθεί ο επικεφαλής του Κινήματος και κατά την σημερινή συζήτηση για τα εθνικά θέματα και την εξωτερική πολιτική. Σύμφωνα με πληροφορίες, ο αρχηγός της αξιωματικής αντιπολίτευσης θα «ξεδιπλώσει» ένα συνολικό αφήγημα για την ελληνική εξωτερική πολιτική, ασκώντας έντονη κριτική στον Κυριάκο Μητσοτάκη και τη Νέα Δημοκρατία.

Στην ηγεσία της Χαριλάου Τρικούπη υπάρχει η εκτίμηση ότι η κυβέρνηση έχει επιδείξει χαμηλά αντανακλαστικά σε μείζονα ζητήματα εξωτερικής πολιτικής, αφήνοντας την Τουρκία να έχει πρωταγωνιστικό ρόλο. Στο ίδιο μήκος κύματος, θεωρούν ότι η πολιτική του κατευνασμού δεν έχει αποδώσει, δημιουργώντας κρίσιμους κινδύνους για τη χώρα σε μία περίοδο σημαντικών γεωπολιτικών εξελίξεων. Επιπλέον, ο κ. Ανδρουλάκης πρόκειται να ασκήσει έντονη κριτική και για τη στάση της ελληνικής κυβέρνησης στο Παλαιστινιακό.

Πάντως, αιχμή του δόρατος θα αποτελέσουν οι ελληνοτουρκικές σχέσεις, με τον πρόεδρο του ΠΑΣΟΚ να προκρίνει την ανάγκη ενός νέου «Ελσίνκι». Υπενθυμίζεται ότι η «στρατηγική του Ελσίνκι» αφορούσε τις αποφάσεις που έλαβε η Ευρωπαϊκή Ένωση το 1999, στρώνοντας το έδαφος για την είσοδο της Κύπρου στην Ε.Ε. το 2004 και συνδέοντας την ευρωπαϊκή πορεία της Τουρκίας με την πορεία των ελληνοτουρκικών σχέσεων.

Ζητούμενο για το ΠΑΣΟΚ είναι η διαμόρφωση μιας εθνικής ατζέντας, με στόχο τη στήριξη των ελληνικών συμφερόντων από τις ευρωπαϊκές χώρες, κάτι που προϋποθέτει και συγκεκριμένες κινήσεις από την πλευρά της κυβέρνησης. Σημειώνεται ότι ο κ. Ανδρουλάκης αναμένεται ακόμη να εκφράσει την έντονη διαφωνία του και ως προς τη συμμετοχή της Τουρκίας στο ευρωπαϊκό πρόγραμμα Safe.