Η συνάντηση Ανδρουλάκη με τους έξι «σοφούς» του ΠΑΣΟΚ

Κατά καιρούς ο Νίκος Ανδρουλάκης επιδιώκει να συνομιλεί με τους «σοφούς» του ΠΑΣΟΚ. Άλλωστε, η άποψη των ιστορικών και «μπαρουτοκαπνισμένων» στελεχών του κόμματος είναι πάντα ευπρόσδεκτη από τον αρχηγό του Κινήματος. Και είναι δεδομένο ότι η συγκυρία ενδείκνυται για «ζύμωση», αναστοχασμό και σχεδιασμό.

Προφανώς, οι εξελίξεις είναι καταιγιστικές στην πολιτική σκηνή. Αρκεί κάποιος να λάβει υπόψη του τις αναδιατάξεις στην κεντροαριστερά, την παραίτηση Τσίπρα και την φθορά του Μαξίμου από τα σκάνδαλα και τα διογκούμενα κοινωνικά προβλήματα. Κι όλα αυτά ενώ το κόμμα του πράσινου ανατέλλοντος ηλίου βαδίζει ολοταχώς προς το συνέδριό του.

Σύμφωνα λοιπόν με πληροφορίες, ο αρχηγός της αξιωματικής αντιπολίτευσης, αξιοποίησε την προηγούμενη εβδομάδα, προκειμένου να συναντηθεί με ιστορικά στελέχη του ΠΑΣΟΚ για να συζητήσει τόσο για θέματα πολιτικής συγκυρίας όσο και για τα του κόμματος. Μεταξύ άλλων, στη συνάντηση φέρεται να συμμετείχαν ο Κώστας Λαλιώτης, ο Κώστας Σκανδαλίδης, ο Νίκος Σαλαγιάννης, ο Μιχάλης Καρχιμάκης, ο Γιάννης Κουτσούκος και ο Πέτρος Λάμπρου.

Κατά πληροφορίες, υπήρξε εκτενής συζήτηση για το πώς το ΠΑΣΟΚ θα μπορέσει να γίνει πρωταγωνιστής των εξελίξεων με στόχο να ηττηθεί η κυβέρνηση του Κυριάκου Μητσοτάκη και της Νέας Δημοκρατίας. Στην παρούσα φάση, φαίνεται πως ζητούμενο για την ηγεσία του Κινήματος, είναι να υπάρξει συστράτευση δυνάμεων και αν μη τι άλλο η εμπειρία των ιστορικών στελεχών θεωρείται χρήσιμη και κρίσιμη.

Ο εκλογικός στόχος και τα «πυρά» σε Τσίπρα

Ο Νίκος Ανδρουλάκης, μιλώντας στο mega, επανέλαβε ότι στόχος του ΠΑΣΟΚ στις επόμενες κάλπες είναι η πρώτη θέση, καθιστώντας σαφές ότι επιδιώκει να εμφανιστεί ως τον αντίπαλον δέος απέναντι στην κυβέρνηση της ΝΔ. Σε αυτή τη συνθήκη στη Χαριλάου Τρικούπη γνωρίζουν καλά ότι το βασικό «όπλο» του κόμματος είναι το πρόγραμμα που παρουσίασε ο αρχηγός της αξιωματικής αντιπολίτευσης στη ΔΕΘ. «Με μια ψήφο μπροστά από τη Νέα Δημοκρατία, το πρόγραμμά μας θα υλοποιηθεί, αυτή είναι η δέσμευσή μας προς τους πολίτες» ανέφερε χαρακτηριστικά ο πρόεδρος του ΠΑΣΟΚ.

Όσον αφορά τις κινήσεις του Αλέξη Τσίπρα ο κ. Ανδρουλάκης επέλεξε να ανεβάσει εκ νέου τους τόνους εναντίον του. «Ο ελληνικός λαός έχει μνήμη και γνωρίζει την αξιοπιστία των πολιτικών προσώπων» σημείωσε, ενώ άσκησε παράλληλα σφοδρή κριτική κατά του πρώην πρωθυπουργού, τον οποίο επιχείρησε να βάλει στο ίδιο κάδρο με τον Κυριάκο Μητσοτάκη. «Όπως θα γελάει ο κόσμος, εάν ο κ. Μητσοτάκης υποσχεθεί στις επόμενες εθνικές εκλογές ότι θα αντιμετωπίσει την ακρίβεια, τα μεγάλα προβλήματα του ΕΣΥ και θα ενισχύσει τη δικαιοσύνη ενώ επί επτά χρόνια έχει αποτύχει παταγωδώς σε αυτούς τους τομείς, έτσι γελάει τώρα όταν ο κ. Τσίπρας λέει ότι θα ενισχύσει τη δικαιοσύνη και την ποιότητα δημοκρατίας. Οι πολίτες θυμούνται τι έγινε με τον Καμμένο, με τον Παπαγγελόπουλο, με τη Novartis, με το δημοψήφισμα και γνωρίζουν εάν αυτά που έλεγαν κάποιοι τα έκαναν πράξη ή τα έλεγαν για να πάρουν την εξουσία, κάνοντας εν τέλει ακριβώς τα αντίθετα» τόνισε ο Νίκος Ανδρουλάκης.