Σημαντική είδηση:
08.10.2025 | 22:05
Σοβαρό τροχαίο με τραυματίες στο Αλιβέρι
Ανδρουλάκης: Χρέος μου να απομακρύνω τη διεφθαρμένη κυβέρνηση και τον αρχιτέκτονα της εγχώριας παρακμής, Κ. Μητσοτάκη
Πολιτική Γραμματεία 08 Οκτωβρίου 2025 | 20:00

Ανδρουλάκης: Χρέος μου να απομακρύνω τη διεφθαρμένη κυβέρνηση και τον αρχιτέκτονα της εγχώριας παρακμής, Κ. Μητσοτάκη

Ολομέτωπη επίθεση της Νίκου Ανδρουλάκης προς την κυβέρνηση και προσωπικά στον πρωθυπουργό Κυριάκο Μητσοτάκη.

Επίθεση σε υψηλούς τόνους εξαπέλυσε στην κυβέρνηση για την παιδεία αλλά και προσωπικά στον πρωθυπουργό, Κυριάκο Μητσοτάκη, με αφορμή τις εξελίξεις γύρω από το σκάνδαλο του ΟΠΕΚΕΠΕ, ο Νίκος Ανδρουλάκης μιλώντας στην Ολομέλεια της Βουλής για το νομοσχέδιο που αφορά την επαγγελματική εκπαίδευση, «έναν τομέα στον οποίο έχετε αποτύχει παταγωδώς».

Ο πρόεδρος του ΠΑΣΟΚ-Κινήματος Αλλαγής παραλλήλισε την κατάσταση με την Εξεταστική και τον «θίασο της ΝΔ» με το θέατρο του παραλόγου και τον «Ρινόκερο» του Ιονέσκο, υποστηρίζοντας ότι αυτό που κάνει η κυβέρνηση «είναι παράλογο και πάνω απ’ όλα επικίνδυνο, γιατί δείχνει ότι δεν έχετε κανένα μέτρο».

Ειδικότερα, σημείωσε ότι «μπροστά στην αγωνία να μην οδηγηθούν στη Δικαιοσύνη οι γαλάζιοι πρωταγωνιστές, που ρούφηξαν το αίμα των επιδοτήσεων για να βγάλουν δεκάδες εκατομμύρια, που ευθύνονται μαζί με τους υπουργούς τής ΝΔ για ένα πρόστιμο που μπορεί να αγγίξει το 1 δισεκατομμύριο, στοχοποιείτε έντιμους ανθρώπους. Συμπαραστάτης σας είναι όλη η διαπλοκή που υποστηρίζει τον κύριο Μητσοτάκη».

«Προσπαθείτε», συνέχισε, «να πιαστείτε από δήθεν αποκαλύψεις που μόλις απαντάνε οι πρωταγωνιστές τους, βάζετε την ουρά στα σκέλια και εξαφανίζεστε».

«Δεν βλέπω να απαντάτε στις ανακοινώσεις των στελεχών του ΠΑΣΟΚ που προσπαθείτε να λερώσετε και να εξισώσετε με τους απατεώνες της ΝΔ, τους απατεώνες που επέτρεψε ο Βορίδης και ο Αυγενάκης να τρώνε εκατομμύρια ευρώ από τα ευρωπαϊκά κονδύλια του ΟΠΕΚΕΠΕ και σήμερα να κινδυνεύει ο πρωτογενής τομέας. Βάζετε τα media να χτυπούν κάτω από τη μέση, βγάζετε δελτία Τύπου τα οποία στηρίζονται στις δήθεν αποκαλύψεις των media που εσείς δίνετε κάτω από το τραπέζι και όταν απαντάει το ΠΑΣΟΚ ξαφνικά τα θέματα εξαφανίζονται από τον δημόσιο διάλογο».

Ο κ. Ανδρουλάκης τόνισε επίσης ότι περιμένει με χαρά να καλέσει η κυβερνητική πλειοψηφία «τους ανθρώπους αυτούς στην Εξεταστική, γιατί οι άνθρωποι αυτοί είναι έντιμοι και καθαροί, δεν είναι όπως οι απατεώνες της ΝΔ που δεν φέρνετε στην Εξεταστική ενώ τα ονόματα τους φιγουράρουν στη δικογραφία της ευρωπαϊκής Εισαγγελίας».

Με αφορμή την αντιπαράθεση του ΠΑΣΟΚ με τον Μακάριο Λαζαρίδη, ο κ. Ανδρουλάκης σημείωσε ότι «θα επιμένω δίπλα μου να έχω τίμιους ανθρώπους», για να υπογραμμίσει: «έχω ένα μεγάλο χρέος απέναντι στον ελληνικό λαό, να απομακρύνω από την κυβέρνηση τους απατεώνες και τους διεφθαρμένους της ΝΔ, και αυτούς και αυτούς που συγκαλύπτουν, και πάνω απ’ όλα τον μεγάλο αρχιτέκτονα αυτής της εγχώριας παρακμής, τον κ. Μητσοτάκη, ένα επικίνδυνο και φαύλο πρωθυπουργό».

Μιλώντας για το «παράλογο» που αποδίδει στην κυβερνητική στάση, ο κ. Ανδρουλάκης σχολίασε ότι «είναι φοβερό, πανηγυρίζατε για αποκαλύψεις που είναι εις βάρος σας». «Τι προκάλεσε τον ενθουσιασμό σας; Ότι ο κ. Βάρρας “έδωσε” τον κ. Βορίδη στην εξεταστική επιτροπή; Ο κ. Μυλωνάκης την ημέρα που γιόρταζε ο κ. Βορίδης τα γενέθλια της παραγραφής, κοινοποίησε ενημερωτικό σημείωμα που παρέλαβε ο στενός πυρήνας του Μαξίμου, κι αυτοί μας έλεγαν ότι δεν ξέρει ο πρωθυπουργός. Επίσης σε αυτό το ενημερωτικό σημείωμα, ο κ. Βάρρας ενημέρωνε το Μαξίμου ότι ο κ. Βορίδης τον κυνήγησε γιατί “ξεκάρφωνε τις παρανομίες στον ΟΠΕΚΕΠΕ”. Αυτόν τον άνθρωπο και τον κ. Αυγενάκη δεν επιτρέπετε εσείς να ελέγξει η Δικαιοσύνη» είπε.

Όλα αυτά τα χαρακτήρισε «ντροπιαστικά» για την ελληνική Δημοκρατία και το Κοινοβούλιο, «όπως επίσης είναι ντροπιαστικό να ακούμε ότι ο γενικός γραμματέας του υπουργείου, κ. Στρατάκος, κολλητός του κ. Βορίδη, πίεζε τον Βάρρα να μην ελεγχθεί η σύζυγος του “Φραπέ”».

«Πανηγυρίζατε που ο κ. Βάρρας εξήγησε ότι το “συμφωνώ” του κ. Βορίδη στο υπηρεσιακό έγγραφο, ισοδυναμεί με τη συμφωνία του στην παράνομη κατανομή του εθνικού αποθέματος και άρα των παράνομων επιδοτήσεων», προσέθεσε.

Ο πρόεδρος του ΠΑΣΟΚ υποστήριξε επίσης ότι η κυβέρνηση είναι «τόσο εξοικειωμένοι με τη διαφθορά» που «φτάσατε στο σημείο μετά τη συνέντευξη της κυρίας Κοβέσι και εκεί να πανηγυρίζετε γιατί σας είπε ότι είστε διεφθαρμένοι αλλά και ότι κι αλλού είναι διεφθαρμένοι. Είπε όμως και κάτι άλλο, ότι εκεί επιτρέπουν στη Δικαιοσύνη να τους ελέγξει».

Κατηγόρησε, δε, την κυβέρνηση ότι το «παίζετε μεταρρυθμιστές» και ότι θέλει συναινέσεις για να αναθεωρηθεί το άρθρο 86, «αλλά μέχρι τότε εσείς οι μεταρρυθμιστές το χρησιμοποιείτε για να καλύψετε Βορίδη, Αυγενάκη, Καραμανλή».

Με αφορμή και την υπόθεση του Πάνου Ρούτσι, που «χρειάστηκαν 23 μέρες, ένα μακρύ χρονικό διάστημα όπου ένας πατέρας υποβαλλόταν σε μια σωματική και ψυχολογική εξουθένωση, μέχρι να γίνουν δεκτά τα νόμιμα αιτήματα του», ο κ. Ανδρουλάκης σημείωσε ότι «αντί να επικρατήσει η νηφαλιότητα, η κοινή λογική και η στοιχειώδης ενσυναίσθηση, παρακολουθήσαμε ένα γαϊτανάκι δηλώσεων μελών τής κυβέρνησης που έριχναν νερό στον μύλο του διχασμού και της πόλωσης».

Κατηγόρησε επίσης την κυβέρνηση ότι στρώνει το χαλί στο δηλητήριο του διχασμού και της τοξικότητας και υπογράμμισε ότι «ο μεγαλύτερος αγώνας για να φύγετε από την κυβέρνηση είναι η πολιτική ηθική μάχη» και να έρθει μία κυβέρνηση «που θα οικοδομήσει ξανά σχέση εμπιστοσύνης με τον ελληνικό λαό, σχέση εμπιστοσύνης που θα βασίζεται στη συνέπεια, την αξιοκρατία, την διαφάνεια, αρχές που ποδοπατήθηκαν από εσάς και τους προηγούμενους».

Αφού τόνισε, δε, ότι «ο πολίτης θέλει μία ηθική διακυβέρνηση που θα τον προστατεύει το κοινωνικό κράτος, μία κυβέρνηση που θα σέβεται τους φόρους του και θα έχει μία Δικαιοσύνη στο πλευρό του ανεξάρτητη, που θα βλέπει το κράτος να λειτουργεί, να τον υπηρετεί να τον θωρακίζει και όχι να είναι ένα κράτος λάφυρο στα χέρια του κ. Μητσοτάκη», σημείωσε ότι δεσμεύεται πως πρώτο χρέος του ΠΑΣΟΚ ως κυβέρνησης είναι η νέα σχέση εμπιστοσύνης μεταξύ πολιτών και πολιτικού συστήματος.

Μιλώντας για το υπό συζήτηση νομοσχέδιο, σχολίασε ότι η κυβέρνηση έχει φέρει 7 τροποποιήσεις χωρίς κανένα αποτέλεσμα, καθώς η τεχνική εκπαίδευση εξακολουθεί να χαρακτηρίζεται από υποστελέχωση, υποχρηματοδότηση και σοβαρές καθυστερήσεις στην κατάρτιση και την πιστοποίηση. Έκανε μάλιστα λόγο για αποτυχημένα μπαλώματα. Είπε ότι τα ΚΕΕΚ (Κέντρα Επαγγελματικής Εκπαίδευσης και Κατάρτισης) που εξήγγειλε η κυβέρνηση ποτέ δεν λειτούργησαν, αλλά και ότι «χρειαζόμαστε ένα σύστημα που να συνδέει τη γνώση με τις πραγματικές ανάγκες της παραγωγής και τις ραγδαίες εξελίξεις στην τεχνολογία, που να δίνει διεξόδους στους νέους, όχι να τους εγκλωβίζει, που να συμβάλλει ουσιαστικά στην αύξηση της παραγωγικότητας της εργασίας, στην οποία η Ελλάδα είναι ουραγός στην ΕΕ».

Ο κ. Ανδρουλάκης υποστήριξε ακόμα ότι η Παιδεία στο σύνολό της βρίσκεται σε κρίσιμη κατάσταση και κατηγόρησε την κυβέρνηση ότι «επιλέγει τον δρόμο της απαξίωσης, της υποχρηματοδότησης και της αλαζονείας». Σημείωσε ότι ενώ η δημόσια Παιδεία φθίνει, οι γονείς καλούνται να πληρώσουν ακόμα περισσότερα για φροντιστήρια, με τις δαπάνες να έχουν αυξηθεί κατά 36% την τελευταία διετία και τους μαθητές σε ιδιωτικά σχολεία να έχουν αυξηθεί κατά 16,7% συνολικά, και +51,8% στο νηπιαγωγείο.

Έστρεψε επίσης τα πυρά του στην κυβέρνηση, καθώς έχει καταντήσει την εκπαίδευση «προϊόν, προνόμιο, εμπόρευμα για όσους μπορούν» και τους εκπαιδευτικούς «ήρωες χωρίς αντίστοιχη αμοιβή», αφού «η Ελλάδα καταλαμβάνει την τελευταία θέση στους μισθούς εκπαιδευτικών της ανώτερης δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης στον ΟΟΣΑ».

Την κατηγόρησε, έτσι, ότι το σχέδιό της είναι: «αντί να επενδύει στο δημόσιο σχολείο, να στηρίζει τους εκπαιδευτικούς και να μειώνει τις ανισότητες, κλείνει σχολεία, απαξιώνει το ολοήμερο σχολείο και προωθεί τη δημιουργία κολλεγίων τρίτης και τέταρτης διαλογής βαφτίζοντας τα ως πανεπιστήμια».

Ο κ. Ανδρουλάκης καταλόγισε και «υποκρισία» στον κ. Μητσοτάκη, σημειώνοντας ότι παρότι η πρωτοβουλία για το Εθνικό Απολυτήριο ανακοινώθηκε από εκείνον μήνες νωρίτερα, ο πρωθυπουργός έσπευσε να το ανακοινώσει από τη ΔΕΘ, «γιατί κάτι πρέπει να πει όταν με τις πολιτικές του αποδομείται η δημόσια παιδεία όλων των βαθμίδων στη χώρα».

Είπε ότι το σχέδιο του ΠΑΣΟΚ δίνει βάρος σε όλες τις βαθμίδες της εκπαίδευσης:

  • Ολοήμερο σχολείο πλήρες και οργανωμένο, όχι χωρίς στάθμευσης των παιδιών.
  • Σχολικός ψυχολόγος και κοινωνικός λειτουργός σε κάθε σχολείο. Οι συνθήκες βίας δεν αντιμετωπίζονται με ένα ψυχολόγο ανά 5-6 σχολεία.
  • Στήριξη δημόσιων και περιφερειακών πανεπιστημίων με πόρους και υποδομές.
  • Αναβάθμιση τεχνικής και επαγγελματικής εκπαίδευσης και σύνδεση με την αγορά εργασίας.
  • Ενίσχυση Ειδικής Αγωγής με μόνιμο προσωπικό, καλύτερες υποδομές και επιμόρφωση.
  • Ίδρυση ΚΔΑΠ (Κέντρα Δημιουργικής Απασχόλησης Παιδιών) για νέους με ειδικές ανάγκες σε συνεργασία με δήμους και περιφέρειες.
  • Στήριξη οικογενειών που τα παιδιά τους χρειάζονται ειδικές μορφές στήριξης, μη υποστηριζόμενες από το δημόσιο σχολείο.

Κατηγόρησε, μεταξύ άλλων, την κυβέρνηση ότι στην τριτοβάθμια εκπαίδευση «άφησε χώρο στα ιδιωτικά κολέγια να δημιουργούν “πανεπιστήμια” αμφίβολης ποιότητας, νομιμοποιώντας την εμπορευματοποίηση της γνώσης», σχολιάζοντας ότι κανένα μεγάλο ξένο πανεπιστήμιο δεν ήρθε και ότι η κυβέρνηση «εξαπάτησε τον λαό», ενώ το μόνο που έκανε είναι να ανωτατοποιήσει τα υφιστάμενα κολέγια.

«Και οφείλετε και εξηγήσεις», τόνισε, ρωτώντας: «Ποιος υπέγραψε τις εγγυητικές επιστολές και πλήρωσε τα παράβολα για τα ιδιωτικά αυτά πανεπιστήμια; Εδώ και 70 μέρες το ΠΑΣΟΚ ζητά να καταθέσετε τα έγγραφα αυτά, και παίζετε κρυφτό. Γιατί σύμφωνα με τον νόμο που εσείς ψηφίσατε, δεν πρέπει να έχουν πληρωθεί από ιδιώτες αλλά από το μητρικό ίδρυμα. Αλλιώς υπάρχουν σοβαρά ζητήματα νομιμότητας και εγκυρότητας της διαδικασίας».

Καταλήγοντας, ο κ. Ανδρουλάκης τόνισε ότι η άποψη του ΠΑΣΟΚ είναι «καθαρή»: «Η Ελλάδα δεν μπορεί να είναι ευρωπαϊκή εξαίρεση, αλλά πρέπει να υπάρχουν μη κρατικά μη κερδοσκοπικά με αυστηρούς όρους, που θα λειτουργούν συμπληρωματικά στα δημόσια πανεπιστήμια όπως σε όλη την Ευρώπη».

World
Federal Reserve: Σε τρία στρατόπεδα για τα επιτόκια – Τι έδειξαν τα πρακτικά

Federal Reserve: Σε τρία στρατόπεδα για τα επιτόκια – Τι έδειξαν τα πρακτικά

Φρανσουα Λεκορνί: O Μακρόν θα έχει πρωθυπουργό εντός 48 ωρών

Φρανσουα Λεκορνί: O Μακρόν θα έχει πρωθυπουργό εντός 48 ωρών

Διπλωματικές πηγές απαντούν στη Ζαχάροβα μετά τις δηλώσεις για Κύπρο και Βόρεια Μακεδονία
Τι υπογραμμίζουν 08.10.25

Διπλωματικές πηγές απαντούν στη Ζαχάροβα μετά τις δηλώσεις για Κύπρο και Βόρεια Μακεδονία

Διπλωματικές πηγές σχολιάζουν τις δηλώσεις της Μαρίας Ζαχάροβα και τονίζουν ότι «η τουρκική στρατιωτική εισβολή στην Κύπρο αποτελεί κατάφωρη παραβίαση της κυριαρχίας και της εδαφικής ακεραιότητας της»

Σύνταξη
Ο Σαμαράς δεν πήγε στην εκδήλωση του Ευριπίδη Στυλιανίδη γιατί δεν ήθελε να χαιρετήσει τον Κυριάκο Μητσοτάκη
Πολιτική Γραμματεία 08.10.25

Ο Σαμαράς δεν πήγε στην εκδήλωση του Ευριπίδη Στυλιανίδη γιατί δεν ήθελε να χαιρετήσει τον Κυριάκο Μητσοτάκη

Δύο θέσεις θα χώριζαν τον Αντώνη Σαμαρά με τον Κυριάκο Μητσοτάκη με τον πρώτο να αποφασίζει να μη παρευρεθεί στην εκδήλωση, αφού θα ήταν υποχρεωμένος να χαιρετήσει τον πρωθυπουργό. Ο εμβόλιμος δε χαιρετισμός του πρωθυπουργού στην εκδήλωση λειτούργησε επίσης αρνητικά. Ο κ. Σαμαράς δεν επιθυμεί καμία επαφή με τον Κυριάκο Μητσοτάκη.

Σύνταξη
Ο φόβος των Καραμανλικών μάζεψε όλη την κυβέρνηση στην εκδήλωση Στυλιανίδη – Δεν πήγε ο Σαμαράς
Πολιτική Γραμματεία 08.10.25 Upd: 20:45

Ο φόβος των Καραμανλικών μάζεψε όλη την κυβέρνηση στην εκδήλωση Στυλιανίδη – Δεν πήγε ο Σαμαράς

Όλη η κυβέρνηση συγκεντρώθηκε στην εκδήλωση του Ευριπίδη Στυλιανίδη για την παρουσίαση του βιβλίου του. Ο φόβος των Καραμανλικών φαίνεται να λειτούργησε ως κίνητρο και ο χώρος είναι ασφυκτικά γεμάτος. Λακωνική αλλά μεστή νοήματος η εξήγηση που δίνουν πηγές από το περιβάλλον Σαμαρά για την απουσία του.

Γιάννης Μπασκάκης
Γιάννης Μπασκάκης
Τσουκαλάς: Η κυβέρνηση προσπαθούσε να παρέμβει στη Δικαιοσύνη για το αίτημα Ρούτσι
ΠΑΣΟΚ 08.10.25

Τσουκαλάς: Η κυβέρνηση προσπαθούσε να παρέμβει στη Δικαιοσύνη για το αίτημα Ρούτσι

Ο Κώστας Τσουκαλάς κατηγόρησε την κυβέρνηση πως προσπαθούσε να παρέμβει στη Δικαιοσύνη για να μην εκπληρωθεί το αίτημα του Πάνου Ρούτσι. Τι είπε για ΟΠΕΚΕΠΕ και την παραίτηση Αλέξη Τσίπρα.

Σύνταξη
Γεραπετρίτης στην Εσθονία: Συμμεριζόμαστε την ευρωπαϊκή αντίληψη για κοινή στρατηγική αυτονομία
Επίσημη επίσκεψη 08.10.25

Γεραπετρίτης στην Εσθονία: Συμμεριζόμαστε την ευρωπαϊκή αντίληψη για κοινή στρατηγική αυτονομία

Η Ελλάδα και η Εσθονία, παρά τη γεωγραφική τους απόσταση, αντιμετωπίζουν κοινές προκλήσεις, όπως οι παραβιάσεις του εναέριου χώρου, επισήμανε ο υπουργός Εξωτερικών, Γιώργος Γεραπετρίτης, στο Ταλίν.

Σύνταξη
Τέμπη: Πυρά Τζαβάρα κατά κυβέρνησης – «Υπόθαλψη εγκληματία, «εξαφάνισε το αποδεικτικό υλικό»
Σκληρές δηλώσεις 08.10.25

«Υπόθαλψη εγκληματία, «εξαφάνισε το αποδεικτικό υλικό»: Πυρά Τζαβάρα κατά της κυβέρνησης για τα Τέμπη

Ο πρώην βουλευτής και υπουργός της Νέας Δημοκρατίας, Κώστας Τζαβάρας κατηγορεί ξεκάθαρα την κυβέρνηση για τα Τέμπη - Τι δήλωσε για τον Χρήστο Τριαντόπουλο

Σύνταξη
Σκάνδαλο ΟΠΕΚΕΠΕ: Μπούμερανγκ η εξεταστική για Μαξίμου – ο ένας «καρφώνει» τον άλλο
Πολιτική Γραμματεία 08.10.25

Σκάνδαλο ΟΠΕΚΕΠΕ: Μπούμερανγκ η εξεταστική για Μαξίμου – ο ένας «καρφώνει» τον άλλο

Τι σηματοδοτεί το «κάρφωμα» Βάρρα στο Βορίδη. Η στάση Μυλωνάκη και οι «γαλάζιοι» βουλευτές που του αποδίδουν ότι πάει να «κάψει» τον Βορίδη για να βγει ο ίδιος από το κάδρο. Η γνώση του σημειώματος Βάρρα πριν το μπλοκάρισμα της Προανακριτικής. Πώς ξέφυγε η κατάσταση στο Μαξίμου

Γιάννης Μπασκάκης
Γιάννης Μπασκάκης
Ζαχάροβα: Επίθεση στη Δύση για παραβίαση των αρχών του Ελσίνκι – Η διπλή αναφορά στην Ελλάδα
Πρόκληση 08.10.25

Επίθεση Ζαχάροβα στη Δύση για παραβίαση των αρχών του Ελσίνκι - Η διπλή αναφορά στην Ελλάδα για Κύπρο και Β. Μακεδονία

Την τιμητική της είχε η Ελλάδα στην επίθεση που εξαπέλυσε η υφυπουργός Εξωτερικών της Ρωσίας, Μαρία Ζαχάροβα, στη Δύση για παραβίαση της τελικής πράξης του Ελσίνκι που υπεγράφη πριν από 50 χρόνια

Σύνταξη
ΟΠΕΚΕΠΕ, επιδοτήσεις, αποζημιώσεις: Η οργή των αγροτών «πνίγει» την κυβέρνηση
Πολιτική 08.10.25

ΟΠΕΚΕΠΕ, επιδοτήσεις, αποζημιώσεις: Η οργή των αγροτών «πνίγει» την κυβέρνηση

Από τη μια το σκάνδαλο του ΟΠΕΚΕΠΕ, από την άλλη απίστευτες καθυστερήσεις και ολιγωρία σε χειρισμούς που αφορούν επιδοτήσεις και αποζημιώσεις, έχουν οδηγήσει τον αγροτικό κόσμο στα κάγκελα με την κυβέρνηση να δείχνει ανήμπορη να χειριστεί και αυτή την κρίση.

Δημήτρης Τερζής
Δημήτρης Τερζής
Πηγές ΣΥΡΙΖΑ: Το κακοστημένο θέατρο υπό τον τίτλο «δεν γνωρίζω – δεν θυμάμαι» συνεχίζεται στην Εξεταστική
ΟΠΕΚΕΠΕ 08.10.25

Πηγές ΣΥΡΙΖΑ: Το κακοστημένο θέατρο υπό τον τίτλο «δεν γνωρίζω – δεν θυμάμαι» συνεχίζεται στην Εξεταστική

«Οι μάρτυρες που έχουν διοριστεί από τη ΝΔ σε θέσεις ευθύνης, ο ένας μετά τον άλλον, δηλώνουν ότι δεν είχαν αντιληφθεί τη λειτουργία του κυκλώματος των παράνομων επιδοτήσεων», τονίζουν οι πηγές ΣΥΡΙΖΑ

Σύνταξη
Ο Αρχηγός ΓΕΕΘΑ, Δημήτρης Χούπης αναγορεύεται σε επίτιμο διδάκτορα του ΕΚΠΑ
Παρασκήνιο 08.10.25

Ο Αρχηγός ΓΕΕΘΑ, Δημήτρης Χούπης αναγορεύεται σε επίτιμο διδάκτορα του ΕΚΠΑ

Ο Χούπης θα αναγορευθεί σε επίτιμο διδάκτορα του Τμήματος Διοίκησης Επιχειρήσεων και Οργανισμών της Σχολής Οικονομικών και Πολιτικών Επιστημών του Πανεπιστημίου Αθηνών

Σύνταξη
Πηγές ΠΑΣΟΚ – Εξεταστική: Επιλεκτική αμνησία από τον πρώην αντιπρόεδρο του ΟΠΕΚΕΠΕ, Πέτρο Τζαβέλλα
Πολιτική Γραμματεία 08.10.25

Πηγές ΠΑΣΟΚ – Εξεταστική: Επιλεκτική αμνησία από τον πρώην αντιπρόεδρο του ΟΠΕΚΕΠΕ, Πέτρο Τζαβέλλα

«Η αμνησία του κ. Τζαβέλλα δεν τον απαλλάσσει από την ευθύνη του», αναφέρουν πηγές του ΠΑΣΟΚ, σημειώνοντας ότι «η σιωπή του είναι υποτιμητική για τους έντιμους αγρότες»

Σύνταξη
Νέα Αριστερά: «Μονόδρομος η κατ’ αντιπαράσταση εξέταση Βορίδη και Βάρρα»
«Μεθοδεύσεις» 08.10.25

«Μονόδρομος η κατ' αντιπαράσταση εξέταση Βορίδη» - Ανακοίνωση Νέας Αριστεράς μετά την κατάθεση Βάρρα

«Πολύ περισσότερο μετά και τη μεθόδευση Μαξίμου μέσω του 'χαμένου' υπομνήματος του κ. Μυλωνάκη προχθές», προσθέτει η Νέα Αριστερά στην ανακοίνωσή της

Σύνταξη
Επανένταξη Κυριαζίδη στη ΚΟ της ΝΔ
Πολιτική Γραμματεία 08.10.25

Επανένταξη Κυριαζίδη στη ΚΟ της ΝΔ

Μετά την επιστροφή του Δημήτρη Κυριαζίδη στα γαλάζια έδρανα η ΝΔ ανεβαίνει στους 156 βουλευτές

Παναγιώτης Τζαννετάτος
Παναγιώτης Τζαννετάτος
Χατζηδάκης: «Μας αφορά περισσότερο το κόμμα Σαμαρά από το κόμμα Τσίπρα»
Περί μεταρρυθμίσεων 08.10.25

«Μας αφορά περισσότερο το κόμμα Σαμαρά από του Τσίπρα» - Κωστής Χατζηδάκης για τις πολιτικές εξελίξεις

«Άλλο θέμα ο προσωπικός σεβασμός προς το πρόσωπό του και άλλο οι αποφάσεις» τόνισε ο αντιπρόεδρος της ΝΔ Κωστής Χατζηδάκης για το ενδεχόμενο να κληθεί ο Αντώνης Σαμαράς να επιστρέψει στο κόμμα

Σύνταξη
Στον ίδιο χώρο θα βρεθούν σήμερα Μητσοτάκης – Σαμαράς – Καραμανλής
Πολιτική Γραμματεία 08.10.25

Μαζί αλλά χώρια: Στην ίδια εκδήλωση θα παραστούν Μητσοτάκης - Σαμαράς - Καραμανλής

Κυριάκος Μητσοτάκης, Κώστας Καραμανλής και Αντώνης Σαμαράς θα βρεθούν στην παρουσίαση του βιβλίου του Ευριπίδη Στυλιανίδη - Θα είναι η πρώτη κοινή παρουσία των τριών μετά από σχεδόν έναν χρόνο

Σύνταξη
Καλομοίρα: «Είναι σημαντικό να λες στα κορίτσια την αλήθεια – αν είσαι με τα παιδιά, χάνεις λίγο την καριέρα»
Βίντεο 08.10.25

Καλομοίρα: «Είναι σημαντικό να λες στα κορίτσια την αλήθεια – αν είσαι με τα παιδιά, χάνεις λίγο την καριέρα»

Η Καλομοίρα μίλησε ανοιχτά για την περίοδο της εγκυμοσύνης της, αποκαλύπτοντας ότι βίωσε κατάθλιψη καθώς συνειδητοποιούσε πως η μητρότητα θα άλλαζε για πάντα τη ζωή και την καριέρα της

Σύνταξη
Στο μικροσκόπιο της ΕΕ η τριτοβάθμια εκπαίδευση – Οι «άριστοι» και η αδύναμη ελληνική περιφέρεια
Διαδραστικός χάρτης 08.10.25

Στο μικροσκόπιο της ΕΕ η τριτοβάθμια εκπαίδευση – Οι «άριστοι» και η αδύναμη ελληνική περιφέρεια

Το 35% των περιφερειών της ΕΕ πέτυχε τον στόχο του μπλοκ για την τριτοβάθμια εκπαίδευση. Διαδραστικός χάρτης με τις περιφέρειες που διέπρεψαν και με αυτές που προβλημάτισαν με την απόδοσή τους.

Παναγιώτης Ζαφειρόπουλος
Παναγιώτης Ζαφειρόπουλος
Διπλωματικές πηγές απαντούν στη Ζαχάροβα μετά τις δηλώσεις για Κύπρο και Βόρεια Μακεδονία
Τι υπογραμμίζουν 08.10.25

Διπλωματικές πηγές απαντούν στη Ζαχάροβα μετά τις δηλώσεις για Κύπρο και Βόρεια Μακεδονία

Διπλωματικές πηγές σχολιάζουν τις δηλώσεις της Μαρίας Ζαχάροβα και τονίζουν ότι «η τουρκική στρατιωτική εισβολή στην Κύπρο αποτελεί κατάφωρη παραβίαση της κυριαρχίας και της εδαφικής ακεραιότητας της»

Σύνταξη
«Ο πόλεμος είναι μια επιχείρηση»: Οι Κολομβιανοί μισθοφόροι στην αιματηρή σύρραξη του Σουδάν
Κόσμος 08.10.25

«Ο πόλεμος είναι μια επιχείρηση»: Οι Κολομβιανοί μισθοφόροι στην αιματηρή σύρραξη του Σουδάν

Στρατόπεδα εκπαίδευσης της RSF στο Σουδάν γεμίζουν με εκατοντάδες παιδιά, τα οποία μαθαίνουν να χειρίζονται όπλα μέσα σε λίγες ημέρες και στέλνονται αμέσως στην πρώτη γραμμή του πολέμου

Σύνταξη
Ocean’s 14: Η συμμορία των Τζορτζ Κλούνεϊ, Τζούλια Ρόμπερτς, Μπραντ Πιτ, Ματ Ντέιμον και Ντον Τσιντλ επιστρέφει
Ληστείες και κακό 08.10.25

Η συμμορία των Τζορτζ Κλούνεϊ, Τζούλια Ρόμπερτς, Μπραντ Πιτ, Ματ Ντέιμον και Ντον Τσιντλ επιστρέφει

Ο Τζορτζ Κλούνεϊ δήλωσε ότι η ταινία «Ocean’s 14» πιθανότατα θα γυριστεί το επόμενο έτος, με τους πρωταγωνιστές του πρώτου franchise - οπότε αναμένουμε μια κινηματογραφική συνάντηση γιγάντων.

Ιόλη Μπέη-Κωνσταντινίδη
Ιόλη Μπέη-Κωνσταντινίδη
Η Τουρκία έστειλε χιλιάδες εκρηκτικά drones στο Κόσοβο – Οργή Βούτσις
Κόσμος 08.10.25

Η Τουρκία έστειλε χιλιάδες εκρηκτικά drones στο Κόσοβο – Οργή Βούτσις

Ο Αλεξάνταρ Βούτσιτς ανέφερε την παραβίαση απόφασης του ΟΗΕ ανάμεσα σε Κόσοβο και Άγκυρα για τον εξοπλισμό της Πρίστινα, ενώ ανέφερε πως η Τουρκία θέλει να αποκαταστήσει την Οθωμανική Αυτοκρατορία.

Σύνταξη
Το Ισπανικό Κοινοβούλιο ενέκρινε εμπάργκο όπλων σε βάρος του Ισραήλ
Γενοκτονία στη Γάζα 08.10.25

Το Ισπανικό Κοινοβούλιο ενέκρινε εμπάργκο όπλων σε βάρος του Ισραήλ

Το εμπάργκο προς το Ισραήλ είχε ανακοινωθεί από τον πρωθυπουργό της χώρας την 8η Σεπτεμβρίου, στο πλαίσιο μιας σειράς μέτρων που προορίζονταν να «βάλουν τέλος στη γενοκτονία στη Γάζα»

Σύνταξη
Θανατηφόρο τρενάκι του τρόμου: Γυναίκα πέθανε έπειτα από βόλτα στο Haunted Mansion στην Disneyland
Καλιφόρνια 08.10.25

Θανατηφόρο τρενάκι του τρόμου: Γυναίκα πέθανε έπειτα από βόλτα στο Haunted Mansion στην Disneyland

Ένα τραγικό περιστατικό εκτυλίχθηκε στη Disneyland της Καλιφόρνια, όταν μια 60χρονη γυναίκα κατέρρευσε και άφησε την τελευταία της πνοή μετά τη διαδρομή της στην εμβληματική ατραξιόν Haunted Mansion

Σύνταξη
Μιχαλακοπούλου: Νέο βίντεο ντοκουμέντο – Με το κινητό στο χέρι ο δράστης τοποθετεί τη βόμβα στη ντισκοτέκ
Μιχαλακοπούλου 08.10.25

Νέο βίντεο ντοκουμέντο - Με το κινητό στο χέρι ο δράστης τοποθετεί τη βόμβα στη ντισκοτέκ

Σε κυκλώματα της νύχτας που εκβιάζουν και πουλάνε προστασία, στρέφονται οι έρευνες της αστυνομίας για τη χθεσινή βομβιστική επίθεση στη ντισκοτέκ Jacky.O στη Μιχαλακοπούλου.

Σύνταξη
Σεμπαστιάν Λεκορνί: Μπορούμε να έχουμε πρωθυπουργό σε 48 ώρες
«Χρειάζεται συμβιβασμός» 08.10.25

Σεμπαστιάν Λεκορνί: Μπορούμε να έχουμε πρωθυπουργό σε 48 ώρες

Ο Λεκορνί είπε ότι πληρούνται οι προϋποθέσεις για να έχει η Γαλλία πρωθυπουργό σε δύο ημέρες και πως ενημέρωσε τον Μακρόν ότι αρκετες πολιτικές δυνάμεις είναι έτοιμες να συμφωνήσουν σε προϋπολογισμό.

Αρχοντία Κάτσουρα
Αρχοντία Κάτσουρα
Άρης Betsson: Η θερμή υποδοχή των οπαδών στον Ρίτσαρντ Σιάο και η γνωριμία του με τον Νίκο Γκάλη (pics)
Μπάσκετ 08.10.25

Άρης Betsson: Η θερμή υποδοχή των οπαδών στον Ρίτσαρντ Σιάο και η γνωριμία του με τον Νίκο Γκάλη (pics)

Εντυπωσιασμένος από την ατμόσφαιρα στο «Nick Galis Hall» ο Ρίτσαρντ Σιάο για τον αγώνα με την Αμβούργο. Η θερμή υποδοχή στον Ασιάτη τον κόσμο του Άρη και η γνωμίζ του με τον θρύλο Νίκο Γκάλη.

Αλέξανδρος Κωτάκης
Eurobank: Ποιες είναι οι τέσσερις φυλές των ανέργων – Γιατί επιμένει η χαλαρότητα στην αγορά εργασίας
Έκθεση Εurobank 08.10.25

Ποιες είναι οι τέσσερις φυλές των ανέργων - Γιατί επιμένει η χαλαρότητα στην αγορά εργασίας

Κρίσιμη πρόκληση για την αγορά εργασίας η αύξηση συμμετοχής γυναικών και νέων και η εκπαίδευση του ανθρώπινου δυναμικού. Τι δείχνει η έκθεση της Εurostat για την περίοδο 2009-2024

Σύνταξη
Ιταλία: Γενική απεργία στις 27 Οκτωβρίου – Αίτημα να ακυρωθεί ο διορισμός της διευθύντριας της Όπερας Βενετίας
Σφοδρές αντιδράσεις 08.10.25

Ιταλία: Γενική απεργία στις 27 Οκτωβρίου – Αίτημα να ακυρωθεί ο διορισμός της διευθύντριας της Όπερας Βενετίας

Ο διορισμός της Μπεατρίτσε Βενέτσι έχει προκαλέσει οργή. Θεωρήθηκε ότι ήταν αποτέλεσμα των δεσμών της με την κυβέρνηση Μελόνι και όχι των προσόντων και της εμπειρίας που απαιτεί αυτή η θέση.

Σύνταξη
Ήρθε η αναβάθμιση από τον FTSE Russell, τι θα κάνουν οι front runners, το «βάρος» των τραπεζών, το «καρφί» και τα «βέλη» του Θεοδωρόπουλου, τα ελληνικά του Νάγκελ, το πρωινό του Alkhorayef με Έλληνες επιχειρηματίες

Ήρθε η αναβάθμιση από τον FTSE Russell, τι θα κάνουν οι front runners, το «βάρος» των τραπεζών, το «καρφί» και τα «βέλη» του Θεοδωρόπουλου, τα ελληνικά του Νάγκελ, το πρωινό του Alkhorayef με Έλληνες επιχειρηματίες

Ερντογάν: Λάβαμε θετικά μηνύματα από τις ΗΠΑ στο θέμα των F-35

Ερντογάν: Λάβαμε θετικά μηνύματα από τις ΗΠΑ στο θέμα των F-35

Νέο μισθολόγιο σε Ένοπλες δυνάμεις και Σώματα Ασφαλείας

Νέο μισθολόγιο σε Ένοπλες δυνάμεις και Σώματα Ασφαλείας

Το DOTS Festival μας έδωσε 36 τρόπους να δούμε την αλήθεια

Το DOTS Festival μας έδωσε 36 τρόπους να δούμε την αλήθεια

Μπαλκόνι ή κήπος; Αυτά είναι όλα όσα θα χρειαστείς για την δική σου όαση

Μπαλκόνι ή κήπος; Αυτά είναι όλα όσα θα χρειαστείς για την δική σου όαση

Imane Khelif: H εντυπωσιακή εμφάνιση της 26χρονης πυγμάχου στη front row του οίκου Chanel

Imane Khelif: H εντυπωσιακή εμφάνιση της 26χρονης πυγμάχου στη front row του οίκου Chanel

Δοκίμασε το δροσιστικό «combo» που αυξάνει το προσδόκιμο ζωής

Δοκίμασε το δροσιστικό «combo» που αυξάνει το προσδόκιμο ζωής

Άγχος αποχωρισμού: Πώς να το αντιμετωπίσετε με αγάπη και υπομονή

Άγχος αποχωρισμού: Πώς να το αντιμετωπίσετε με αγάπη και υπομονή

Μπέλα Χαντίντ: Η δύσκολη μάχη του σούπερ μόντελ με τη νόσο του Lyme

Μπέλα Χαντίντ: Η δύσκολη μάχη του σούπερ μόντελ με τη νόσο του Lyme

