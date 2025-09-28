Ανδρουλάκης: Η πολιτική της κυβέρνησης δημιουργεί κοινωνικά αδιέξοδα

newspaper
Σημαντική είδηση:
28.09.2025 | 13:47
Ισχυρός σεισμός στην Τουρκία
Πολιτική Γραμματεία 28 Σεπτεμβρίου 2025 | 15:10

«Ο πρωθυπουργός δυστυχώς περιγράφει με μεγαλοστομίες μια κατάσταση πολύ διαφορετική από την πραγματικότητα» σημείωσε ο κ. Ανδρουλάκης σχολιάζοντας την ανασκόπηση Μητσοτάκη

Σύνταξη
Spotlight

Τη Βολισσό, στη Χίο, που το καλοκαίρι επλήγη από τις καταστροφικές πυρκαγιές, επισκέφθηκε το πρωί της Κυριακής ο Πρόεδρος του ΠΑΣΟΚ-Κινήματος Αλλαγής,  Νίκος Ανδρουλάκης.

«Φέτος το καλοκαίρι, η Χίος υπέστη μια πολύ μεγάλη καταστροφή. Κάηκαν περίπου 120.000 στρέμματα δασικών και καλλιεργήσιμων εκτάσεων, βοσκοτόπια. Κατοικίες έπαθαν σοβαρές ζημιές» σημείωσε ο κ. Ανδρουλάκης επισημαίνοντας την ανάγκη επένδυσης στην πρόληψη και στα τοπικά σχέδια πολιτικής προστασίας.

«Πρέπει να υπάρξει  ένα σχέδιο αναζωογόνησης του νησιού και αποκατάστασης των ζημιών. Πρέπει επίσης να υπάρξει άμεσα οικονομική στήριξη σε αγρότες, κτηνοτρόφους, μελισσοκόμους, οι οποίοι μπαίνουν σε μια νέα εποχή παραγωγής» πρόσθεσε.

Για την Τουρκία

Ο Πρόεδρος του ΠΑΣΟΚ αναφερόμενος στα εθνικά θέματα έκανε λόγο για «επιμονή του Πρωθυπουργού να συνδέει τη συμμετοχή της Τουρκίας στην ευρωπαϊκή αρχιτεκτονική άμυνας με την άρση του casus belli. Ένα ακόμη λάθος του κ. Μητσοτάκη. Η συμμετοχή της Τουρκίας στο πρόγραμμα SAFE θα έχει για την Τουρκία μόνιμα οφέλη, ενώ η άρση του casus belli μπορεί να έχει πρόσκαιρα οφέλη για τη χώρα μας, διότι όσο εύκολα μπορεί να αρθεί σε μια συνεδρίαση της τουρκικής εθνοσυνέλευσης, τόσο εύκολα μπορεί να επανέλθει. Ας σταματήσει, λοιπόν, ο Πρωθυπουργός αυτούς τους επικίνδυνους ερασιτεχνισμούς».

Ανδρουλάκης: Αγωνιζόμαστε για την αναγκαία πολιτική αλλαγή

Τέλος ερωτηθείς για την κυριακάτικη διαδικτυακή ανάρτηση του κ. Μητσοτάκη και την αναφορά του σε  εγχώριες φωνές της μεμψιμοιρίας, του «όχι σε όλα» και του «ναι σε τίποτα», ο κ. Ανδρουλάκης σχολίασε:

«Η ακρίβεια που σαρώνει την ελληνική κοινωνία, είναι μεμψιμοιρία ή είναι πραγματικότητα; Η κατάρρευση του Εθνικού Συστήματος Υγείας είναι μεμψιμοιρία ή είναι πραγματικότητα; Η αύξηση των ανισοτήτων και η μείωση της αγοραστικής δύναμης του ελληνικού λαού είναι μεμψιμοιρία ή είναι πραγματικότητα;

Ο Πρωθυπουργός δυστυχώς περιγράφει με μεγαλοστομίες μια κατάσταση πολύ διαφορετική από την πραγματικότητα. Οι πολιτικές του οδηγούν χιλιάδες Έλληνες σε νέα, πολύ μεγάλα κοινωνικά αδιέξοδα. Γι’ αυτό αγωνιζόμαστε καθημερινά για την αναγκαία πολιτική αλλαγή».

Ναυτιλία
Κρουαζιέρα: Προς νέο ρεκόρ, αλλά σύννεφα μετά το 2026-2027

Κρουαζιέρα: Προς νέο ρεκόρ, αλλά σύννεφα μετά το 2026-2027

Business
ΔΕΛΤΑ: Γιατί δεν βρίσκει αγοραστή – Το ανοιχτό πωλητήριο 

ΔΕΛΤΑ: Γιατί δεν βρίσκει αγοραστή – Το ανοιχτό πωλητήριο 

inWellness
Πώς αντιμετωπίζεις το άγχος της Κυριακής;
Sunday Scaries 28.09.25

Πώς αντιμετωπίζεις το άγχος της Κυριακής;

Η Κυριακή είναι μια περίεργη μέρα. Ναι μεν ανήκει σε εμάς και μπορούμε να κάνουμε ότι θέλουμε, ωστόσο όλοι ξέρουμε ότι μόλις περάσει έρχεται η Δευτέρα και η επιστροφή στη σκληρή ρουτίνα.

Σύνταξη
inTown
Από τη μια η ευρωπαϊκή εισαγγελία, από την άλλη οι Επιτροπές του ευρωκοινοβουλίου. Μετά την PEGA και τις υποκλοπές ήρθε η ώρα της επιτροπής Peti να ελέγξει την Ελλάδα στο θέμα της τραγωδίας των Τεμπών.

Δημήτρης Τερζής
Δημήτρης Τερζής
Σφοδρή κριτική στον πρωθυπουργό ασκεί ο ΣΥΡΙΖΑ τονίζοντας ότι «σε κάθε κυριακάτικο μήνυμά του, ο κ. Μητσοτάκης έχει μεγαλύτερο θράσος από το προηγούμενο»

Σύνταξη
«Υπάρχει η διάθεση να έχουμε μία πολιτική αλλαγή και αυτή υπάρχει ακόμα και σε κοινά που δεν προσέρχονται στην κάλπη» σημείωσε ο κοινοβουλευτικός εκπρόσωπος του ΠΑΣΟΚ, Παύλος Γερουλάνος.

Σύνταξη
Με μεγαλοστομίες περί γεωπολιτικής αναγνώρισης της Ελλάδας και αναφορές στις επαφές του στη Νέα Υόρκη, ο Κυριάκος Μητσοτάκης στην κυριακάτικη ανασκόπηση επιχειρεί να προσπεράσει την έλλειψη ουσίας

Σύνταξη
Ο Χρύσανθος Λαζαρίδης, από τους πιο βασικούς συνεργάτες του Αντ. Σαμαρά, εξαπολύει κατά μέτωπο επίθεση στον Κυρ. Μητσοτάκη, σημειώνοντας ότι δεν είναι η «μοναδική λύση κυβερνησιμότητας» αλλά «το πιο σοβαρό πρόβλημα».

Γιάννης Μπασκάκης
Γιάννης Μπασκάκης
Με την κυβέρνηση στριμωγμένη θα περίμενε κανείς ότι στο ΠΑΣΟΚ θα επιχειρούσαν να ανεβάσουν ταχύτητα με στόχο την εξουσία. Όπως φαίνεται όμως τα εσωκομματικά θεωρούνται πιο σημαντικά απ' το αίτημα αλλαγής που επιθυμεί η κοινωνία.

Δημήτρης Τερζής
Δημήτρης Τερζής
Με αναφορές στον Γιάννη Ρίτσο ξεκίνησε την ομιλία του ο γ.γ. της ΚΕ του ΚΚΕ, Δημήτρης Κουτσούμπας, στο 51ο Φεστιβάλ ΚΝΕ-Οδηγητή. Κάλεσε όλους να συμμετάσχουν στη γενική απεργία της 1ης Οκτωβρίου.

Σύνταξη
Η ελληνική κυβέρνηση δεν θέλει να διαταράξει το Ισραήλ τις σχέσεις με τους συμμάχους του, σχολίασε το ΚΚΕ την ομιλία του πρωθυπουργού, Κυριάκου Μητσοτάκη, στον ΟΗΕ.

Σύνταξη
Σφοδρή κριτική από τον ΣΥΡΙΖΑ για την ομιλία του πρωθυπουργού στη Γ.Σ. του ΟΗΕ. Επισημαίνει ότι «κανείς δεν κατάλαβε ποια είναι η στρατηγική της χώρας» ούτε στα ελληνοτουρκικά ούτε στα διεθνή θέματα.

Σύνταξη
Tα ανοιχτά «μέτωπα» του ΠΑΣΟΚ με την κυβέρνηση, τα εσωκομματικά εμπόδια για εξωστρέφεια και το «ορόσημο» του συνεδρίου

Ιάσονας Σχινάς - Παπαδόπουλος
Ιάσονας Σχινάς - Παπαδόπουλος
Πώς το Μαξίμου επιχειρεί να αμβλύνει τις αρνητικές εντυπώσεις μετά την ακύρωση της συνάντησης Μητσοτάκη - Ερντογάν και μετά το ραντεβού Ερντογάν - Τραμπ στο Λευκό Οίκο, επενδύοντας στη συζήτηση στη Βουλή το πρώτο 15θήμερο του Οκτωβρίου και σε δηλώσεις κυβερνητικών στελεχών.

Γιάννης Μπασκάκης
Γιάννης Μπασκάκης
«Κάθε μέρα που περνάει, η κυβέρνηση Μητσοτάκη βυθίζει όλο και πιο πολύ τη χώρα στα σκάνδαλα και καταρρακώνει κάθε έννοια κράτους δικαίου και δημοκρατίας», λέει ο ΣΥΡΙΖΑ

Σύνταξη
«Αφωνία Μαξίμου για Μυλωνάκη και Μπουκώρο - Αναμένουμε απαντήσεις και για τις νέες καταγγελίες σε βάρος βουλευτή τους», αναφέρει μεταξύ άλλων η ανακοίνωση του ΠΑΣΟΚ

Σύνταξη
Δείτε βίντεο από την απονομή του χρυσού μεταλλίου που κέρδισε ο Στέφανος Ντούσκος το σκιφ ανδρών στο Παγκόσμιο πρωτάθλημα της Σανγκάης καθώς επίσης και τον Εθνικό Ύμνο που έπαιξε προς τιμήν του.

Αλέξανδρος Κωτάκης
«Τα κορίτσια μου υποφέρουν πραγματικά και απλώς προσπαθούμε να το ξεπεράσουμε. Είναι μια δύσκολη περίοδος» είπε η σύζυγος του Έρικ Ντέιν για το οικογενειακό δράμα μετά τη σκληρή διάγνωση

Λουκάς Καρνής
Λουκάς Καρνής
LIVE: ΑΕΚ – Βόλος. Παρακολουθήστε live στις 17:00 την αναμέτρηση ΑΕΚ – Βόλος, για την 5η αγωνιστική της Stoiximan Super League. Τηλεοπτική κάλυψη από COSMOTE SPORT 1.

Σύνταξη
«Η πολιτική είναι αυτοαναφερόμενη, διαρκώς μαθαίνουμε για τα προβλήματα των κομμάτων. Δεν έμαθε ποτέ κανένα κόμμα τα προβλήματά μας», είπε μεταξύ άλλων ο Αιμίλιος Χειλάκης σε πρόσφατη συνέντευξή του

Σύνταξη
LIVE: Ρόμα – Ελλάς Βερόνα. Παρακολουθήστε live την εξέλιξη της αναμέτρησης Ρόμα – Ελλάς Βερόνα για την 5η αγωνιστική της Serie A.

Σύνταξη
Ο Economist υποστηρίζει ότι η «Βορειοκορεοποίηση» στη Βόρεια Κορέα θα καταστήσει τη χώρα πιο επικίνδυνη στο εξωτερικό και πιο καταπιεστική προς τον ίδιο τον λαό της.

Βαγγέλης Γεωργίου
Βαγγέλης Γεωργίου
LIVE: Ολυμπιακός Β’ – Χανιά. Παρακολουθήστε live στις 16:00 την εξέλιξη της αναμέτρησης Ολυμπιακός Β’ – Χανιά για την 3η αγωνιστική της Superleague 2.

Σύνταξη
Παρακολουθήστε live στις 16:00 την εξέλιξη του ΠΑΣ Γιάννινα – Ολυμπιακός, στο μπάσκετ γυναικών για τον τελικό του Super Cup. Τηλεοπτικά από την ΕΡΤ 2.

Σύνταξη
Από τη μια η ευρωπαϊκή εισαγγελία, από την άλλη οι Επιτροπές του ευρωκοινοβουλίου. Μετά την PEGA και τις υποκλοπές ήρθε η ώρα της επιτροπής Peti να ελέγξει την Ελλάδα στο θέμα της τραγωδίας των Τεμπών.

Δημήτρης Τερζής
Δημήτρης Τερζής
Η Γουάτσον, όπως και οι συμπρωταγωνιστές της Ντάνιελ Ράντκλιφ και Ρούπερτ Γκριντ, έχουν εκφραστεί ξεκάθαρα υπέρ των δικαιωμάτων της τρανς κοινότητας, ενώ η Ρόουλινγκ έχει κατηγορηθεί για τρανσφοβικές τοποθετήσεις

Σύνταξη
Η ελευθερία του λόγου φάινεται ότι δέχεται πλήγμα κατά τα τελευταία χρόνια, με τις ΗΠΑ να μπαίνουν σε ένα νέο σκοτεινό κεφάλαιο της ιστορίας τους και την Ευρώπη να δείχνει σημαντικές ρωγμές

Βασιλική Δρίβα
Βασιλική Δρίβα
Ο ισχυρός σεισμός που έπληξε τη δυτική Τουρκία «δεν γνωρίζουμε αν είναι ο κύριος» αναφέρει o καθηγητής Φυσικών Καταστροφών στο ΕΚΠΑ - «Δεν επηρεάζει τη σεισμικότητα της Ελλάδας» λέει ο Γκανάς

Σύνταξη
LIVE: Ράγιο Βαγιεκάνο – Σεβίλλη. Παρακολουθήστε live στις 16:00 την αναμέτρηση Ράγιο Βαγιεκάνο – Σεβίλλη, για την La Liga. Τηλεοπτικά από το Novasports 1HD.

Σύνταξη
Ο Σερτάτς Σανλί θα συνεχίσει την καριέρα του στην Dubai BC, η οποία απέκτησε τον Τούρκο σέντερ μετά τον σοβαρό τραυματισμό του Τζαϊτέ.

Σύνταξη
Η χώρα μας βρίσκεται στην πρώτη τριάδα με τις χώρες στις οποίες οι γυναίκες εξακολουθούν να επωμίζονται τις περισσότερες ώρες σε άμισθη εργασία

Χρυσάνθη Ρουμελιώτου
Χρυσάνθη Ρουμελιώτου
Σφοδρή κριτική στον πρωθυπουργό ασκεί ο ΣΥΡΙΖΑ τονίζοντας ότι «σε κάθε κυριακάτικο μήνυμά του, ο κ. Μητσοτάκης έχει μεγαλύτερο θράσος από το προηγούμενο»

Σύνταξη
Με ανακοίνωσή της, η ΚΕΔ αναφέρθηκε στο πρόβλημα που υπήρχε με το VAR στο Ολυμπιακός - Λεβαδειακός, κάτι που εμπόδισε τον διαιτητή να πάρει τη σωστή απόφαση και να ακυρώσει το δεύτερο γκολ των Βοιωτών.

Σύνταξη
Μπορεί οι κυρώσεις να φαίνονται αδύναμες να ρίξουν καθεστώτα και να αλλάξουν κυβερνήσεις, αλλά επιστήμονες αποκαλύπτουν ότι σκοτώνουν πάνω από 560.000 ανθρώπους ετησίως.

Βαγγέλης Γεωργίου
Βαγγέλης Γεωργίου
