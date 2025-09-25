Αρκεί το πρόγραμμα για να «ενώσει» το ΠΑΣΟΚ; – Ενεργά τα εσωκομματικά μέτωπα, «τραβάει αυτιά» ο Ανδρουλάκης

Λίγα 24ωρα διήρκησαν τα «ήρεμα νερά» στο εσωτερικό της Χαριλάου Τρικούπη μετά την επιτυχημένη- κατά γενική ομολογία- παρουσία του Νίκου Ανδρουλάκη στη ΔΕΘ. Οι αλλεπάλληλες τοποθετήσεις κεντρικών στελεχών του κόμματος δημιούργησαν ενόχληση στην ηγεσία του Κινήματος, με δεδομένο ότι «αναλώνονταν» είτε σε εσωτερικά ζητήματα είτε σε θέματα τα οποία θεωρούνται «ληγμένα».

Άλλωστε, ο αρχηγός της αξιωματικής αντιπολίτευσης είχε δώσει συγκεκριμένη εντολή προς τα μέλη και τα στελέχη του ΠΑΣΟΚ. Πρώτον, περιοδείες σε όλη την Ελλάδα με το κυβερνητικό πρόγραμμα «επ’ ώμου» και δεύτερον, να σταλεί το μήνυμα ότι η πολιτική αλλαγή προϋποθέτει τη νίκη στις επόμενες κάλπες.

Καρφιά Ανδρουλάκη σε Δούκα, Γερουλάνο, Διαμαντοπούλου

Ο κ. Ανδρουλάκης δεν απέφυγε να απαντήσει δημόσια στην κριτική που άσκησαν ο Χάρης Δούκας και ο Παύλος Γερουλάνος σε δύο μάλιστα τηλεοπτικές συνεντεύξεις. Επί της ουσίας, ξεκαθάρισε ότι οι δηλώσεις που ανοίγουν έναν κύκλο εσωστρέφειας κινούνται προς τη λάθος κατεύθυνση, επειδή αποπροσανατολίζουν την συζήτηση από το πρόγραμμα του ΠΑΣΟΚ. «Κάποιες δηλώσεις είναι προς τη λάθος κατεύθυνση. Αντί να έρχομαι εδώ και να κουβεντιάζουμε για την πρόταση του ΠΑΣΟΚ στη ΔΕΘ που μπορεί να φέρει την πολιτική αλλαγή σε όλους τους τομείς, σε κράτος, δικαιοσύνη, μεταρρυθμίσεις, θέματα αξιοκρατίας, μείωση απευθείας αναθέσεων, υγεία, παιδεία, στέγαση, μιλάμε για αυτά. Η κοινωνία έχει αγωνίες και η αγωνία της κοινωνίας είναι να υπάρξει πολιτική αλλαγή. Πρέπει να υπάρξει κόμμα που το υπηρετεί» τόνισε.

Σε αυστηρό τόνο ο κ. Ανδρουλάκης πρόσθεσε ότι το πρόγραμμα που παρουσίασε στη ΔΕΘ οφείλεται στη «δουλειά εκατοντάδων ανθρώπων που εργάστηκαν όλο το καλοκαίρι σε 34 τομείς πολιτικής. Αυτοί οι άνθρωποι έφυγαν από τη ΔΕΘ πολύ χαρούμενοι γιατί πήραν ένα κλίμα ότι ο λαός είδε μία άλλη πρόταση διακυβέρνησης. Να σεβαστούμε αυτούς τους ανθρώπους».

Ως προς την τοποθέτηση Δούκα περί σεναρίων συγκυβέρνησης με τη ΝΔ, απάντησε ότι δεν υπάρχει τέτοιο ενδεχόμενο, επαναλαμβάνοντας ότι ο στόχος του ΠΑΣΟΚ είναι η νίκη στις εκλογές απέναντι στη ΝΔ. «Είναι ένα ερώτημα που έχει απαντηθεί, δεν τίθεται τέτοιο σενάριο. Το ΠΑΣΟΚ έχει έναν στόχο, η ΝΔ να γίνει αντιπολίτευση και το ΠΑΣΟΚ κυβέρνηση» σημείωσε ο πρόεδρος του ΠΑΣΟΚ.

Ο αρχηγός της αξιωματικής αντιπολίτευσης πήρε επίσης αποστάσεις και από την Άννα Διαμαντοπούλου αναφορικά με τις δηλώσεις που έκανε η πρώην υπουργός για την Μαρία Καρυστιανού. «57 άνθρωποι χάθηκαν, 57 οικογένειες θρηνούν, σεβασμό σε όλους τους συγγενείς των θυμάτων. Πρέπει να έχουμε σεβασμό γιατί οι άνθρωποι περνάνε μία πολύ μεγάλη περιπέτεια στη ζωή τους» ανέφερε (open) χαρακτηριστικά ο Νίκος Ανδρουλάκης.

Το διπλό στοίχημα

Το μήνυμα λοιπόν εστάλη και είχε ως αποδέκτες τους τρεις πρώην συνυποψήφιους του. Βέβαια, δεν είναι λίγοι αυτοί που εκτιμούν ότι, στο τέλος της ημέρας, με βάση το εσωκομματικό τοπίο, ο πρόεδρος του ΠΑΣΟΚ έχει μπροστά του ένα διπλό «στοίχημα». Αφενός, να φτάσει το πρόγραμμα του κόμματος σε κάθε πόλη της χώρας, αφετέρου να μην μετατραπεί το επικείμενο συνέδριο σε μία μάχη εσωκομματικών «χαρακωμάτων».

Στελέχη της Χαριλάου Τρικούπη επαναλαμβάνουν ότι οδηγός του Κινήματος πρέπει να είναι η εξωστρέφεια. Με δεδομένο ότι η συνεδριακή διαδικασία θα πραγματοποιηθεί το αργότερο μέχρι τα μέσα Δεκεμβρίου, άπαντες θα πρέπει να συμβάλουν στην «κοινωνικοποίηση» του προγράμματος. Αυτό συζητείται ευρέως τις τελευταίες ώρες εντός της Χαριλάου Τρικούπη, με τους περισσότερους να επιχειρούν να «ξορκίσουν» τις εσωκομματικές «έριδες».

Κάλυψη Διαμαντοπούλου σε Ανδρουλάκη και Γερουλάνο

Από την πλευρά της, η Άννα Διαμαντοπούλου υπερασπίστηκε την κεντρική γραμμή του ΠΑΣΟΚ, μίλησε για την ανάγκη ανάδειξης του κυβερνητικού του προγράμματος κόντρα στην εσωστρέφεια και την «ομφαλοσκόπηση», ενώ υποβάθμισε τις δηλώσεις του Π. Γερουλάνου. «Δεν θεωρώ κάτι τρομερό αυτό που είπε ο κ. Γερουλάνος, σημαντικό είναι να πάμε στις δημοσκοπήσεις πολύ καλύτερα και ο χρόνος τρέχει» ανέφερε (Real) η πρώην υπουργός.

Υπενθυμίζεται ότι ο βουλευτής Α’ Αθήνας, σε κομματική εκδήλωση στην Πέλλα, είχε τονίσει την ανάγκη αξιοποίησης της καλής παρουσία του Ν. Ανδρουλάκη στη ΔΕΘ, εντούτοις είχε κρούσει τον κώδωνα του κινδύνου για τον περιορισμένο πολιτικό χρόνο και την ελλιπή λειτουργία των κομματικών οργάνων. Μάλιστα, αναφερθείς στις δημοσκοπήσεις, επισήμανε ότι «δυστυχώς έχουμε πάρα πολύ λίγο χρόνο, αν δεν κουνήσει η βελόνα τους επόμενους δύο μήνες, θα έχουμε πρόβλημα να την κουνήσουμε μέχρι τις εκλογές».

Μπορει η κ. Διαμαντοπούλου να κάλυψε τον κ. Γερουλάνο δεν συνέβη όμως το ίδιο και με τον κ. Δούκα. Χωρίς να κάνει ονομαστική αναφορά, εξέφρασε τη δυσαρέσκειά της για όσους στρέφουν τη συζήτηση σε θέματα συνεργασιών και όχι στο πρόγραμμα. Μεταξύ άλλων, είπε ότι η συζήτηση αυτή προϋποθέτει μία αντίληψη ήττας. Με καυστικό τρόπο σημείωσε ότι «τα εσωκομματικά λειτουργούν προς όφελος αυτού που τα θέτει και συνήθως εις βάρος της συνολικής προσπάθειας». Κι όλα αυτά μόλις λίγα 24ωρα μετά το τετ-α-τετ των δύο πολιτικών στο Ζάππειο και τον περιβόητο διάλογο περί «δύο ψυχών του ΠΑΣΟΚ».

Η αρνητική πάντως αναφορά που έκανε η κ. Διαμαντοπούλου στη Μαρία Καρυστιανού κατά τη διάρκεια εκδήλωσης του κόμματος στο Κιλκίς, δημιούργησε νέες γκρίνιες εντός του πράσινου στρατοπέδου. Μετά τη νέα «κρίση» που δημιουργήθηκε, η πρώην υπουργός επανήλθε υποστηρίζοντας ότι έγινε κοπτοραπτική στις δηλώσεις της.

Η στάση Γερουλάνου

Όπως ήταν αναμενόμενο, οι δηλώσεις του κοινοβουλευτικού εκπροσώπου της αξιωματικής αντιπολίτευσης προκάλεσαν την ενόχληση της Χαριλάου Τρικούπη. Βέβαια, ο πρώην υποψήφιος πρόεδρος του ΠΑΣΟΚ έχει αποδείξει ότι παραμένει συνεπής στα λεγόμενά του. Άλλωστε, άπαντες, εντός των πράσινων τειχών, αναγνωρίζουν την ειλικρίνειά του. Πολλώ δε μάλλον όταν η τοποθέτησή του απευθύνεται σε κομματικό ακροατήριο, όπως συνέβη στην εκδήλωση στην Πέλλα. Σημειωτέον ότι, δεν είναι η πρώτη φορά που αναφέρεται σε ζητήματα εσωκομματικής λειτουργίας. Ο ίδιος πάντως έχει καταστήσει σαφές ότι είναι «στρατευμένος» στη συλλογική προσπάθεια του ΠΑΣΟΚ για νίκη στην επόμενη εκλογική «μάχη», με «όπλο» το κυβερνητικό πρόγραμμα που παρουσίασε στη Θεσσαλονίκη ο κ. Ανδρουλάκης.

Η «μάχη» του συνεδρίου

Το συνέδριο του ΠΑΣΟΚ αναμένεται να αποτελέσει ένα κρίσιμο σημείο καμπής για το μέλλον του Κινήματος. Το προσεχές διάστημα πρόκειται να «κλείσει» και η εκκρεμότητα της Κεντρικής Οργανωτικής Επιτροπής του Συνεδρίου (ΚΟΕΣ), καθώς αναμένεται η ανακοίνωση των ονομάτων που θα στελεχώσουν τη γραμματεία του οργάνου.

Την ίδια ώρα, δεν είναι λίγοι αυτοί που εκτιμούν ότι η συνεδριακή διαδικασία δεν θα είναι βελούδινη. Άλλωστε, όπως όλα δείχνουν, ο Χάρης Δούκας δεν πρόκειται να κάνει πίσω από τις θέσεις του. Η πλευρά του Δημάρχου, που αποτελεί με βάση και τις τελευταίες εσωκομματικές εκλογές τον δεύτερο ισχυρότερο πόλο στο εσωτερικό του ΠΑΣΟΚ, έχει θέσει συγκεκριμένα ζητήματα. Πρώτον, μιλά για ένα ανοιχτό δημοκρατικό συνέδριο και δεύτερον, απορρίπτει τα «κλειστά μητρώα» και μία fast-track διαδικασία. Είναι δε αποφασισμένος να θέσει συγκεκριμένα ζητήματα στρατηγικής, που σχετίζονται με τις μετεκλογικές συνεργασίες. Ο ίδιος, μιλώντας στο mega, είχε προκρίνει την ανάγκη συνεδριακής απόφασης ότι «δεν υπάρχει περίπτωση συγκυβέρνησης με τη ΝΔ».