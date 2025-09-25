newspaper
Πέμπτη 25 Σεπτεμβρίου 2025
weather-icon 21o
Stream

in
newspaper

Σημαντική είδηση:
25.09.2025 | 14:26
Έκρηξη αυτοκινήτου στο Τελ Αβίβ – Αναφορές για τραυματίες
Σημαντική είδηση:
25.09.2025 | 14:02
Ηγουμενίτσα: Νεκρός ο 11χρονος μαθητής που παρασύρθηκε από αυτοκίνητο
# ΑΚΡΙΒΕΙΑ
# ΜΗΤΣΟΤΑΚΗΣ
# ΑΝΔΡΟΥΛΑΚΗΣ
# ΤΣΙΠΡΑΣ
# ΤΣΑΡΛΙ ΚΕΡΚ
# ΣΚΑΝΔΑΛΟ ΟΠΕΚΕΠΕ
# ΓΑΛΛΙΑ
# ΟΥΚΡΑΝΙΑ
# ΤΕΜΠΗ
# ΓΑΖΑ
# ΑΚΡΩΣ ΖΩΔΙΑΚΟ
# ΚΑΙΡΟΣ
# COOKING
Αρκεί το πρόγραμμα για να «ενώσει» το ΠΑΣΟΚ; – Ενεργά τα εσωκομματικά μέτωπα, «τραβάει αυτιά» ο Ανδρουλάκης
Πολιτική Γραμματεία 25 Σεπτεμβρίου 2025 | 16:27

Αρκεί το πρόγραμμα για να «ενώσει» το ΠΑΣΟΚ; – Ενεργά τα εσωκομματικά μέτωπα, «τραβάει αυτιά» ο Ανδρουλάκης

Νέες εσωκομματικές «ίντριγκες» στο ΠΑΣΟΚ. Δηλώσεις πρωτοκλασάτων στελεχών ενόχλησαν τον Νίκο Ανδρουλάκη, που πλέον δεν αφήνει αναπάντητες τις αιχμές. Σαφές το μήνυμα του προέδρου με πολλούς αποδέκτες.

Ιάσονας Σχινάς - Παπαδόπουλος
ΡεπορτάζΙάσονας Σχινάς - Παπαδόπουλος
Ακρόαση άρθρου
A
A
Vita.gr
Σφιγμένο σώμα; «Ξεμπλοκάροντας» το νευρικό σύστημα

Σφιγμένο σώμα; «Ξεμπλοκάροντας» το νευρικό σύστημα

Spotlight

Λίγα 24ωρα διήρκησαν τα «ήρεμα νερά» στο εσωτερικό της Χαριλάου Τρικούπη μετά την επιτυχημένη- κατά γενική ομολογία- παρουσία του Νίκου Ανδρουλάκη στη ΔΕΘ. Οι αλλεπάλληλες τοποθετήσεις κεντρικών στελεχών του κόμματος δημιούργησαν ενόχληση στην ηγεσία του Κινήματος, με δεδομένο ότι «αναλώνονταν» είτε σε εσωτερικά ζητήματα είτε σε θέματα τα οποία θεωρούνται «ληγμένα».

Άλλωστε, ο αρχηγός της αξιωματικής αντιπολίτευσης είχε δώσει συγκεκριμένη εντολή προς τα μέλη και τα στελέχη του ΠΑΣΟΚ. Πρώτον, περιοδείες σε όλη την Ελλάδα με το κυβερνητικό πρόγραμμα «επ’ ώμου» και δεύτερον, να σταλεί το μήνυμα ότι η πολιτική αλλαγή προϋποθέτει τη νίκη στις επόμενες κάλπες.

Καρφιά Ανδρουλάκη σε Δούκα, Γερουλάνο, Διαμαντοπούλου 

Ο κ. Ανδρουλάκης δεν απέφυγε να απαντήσει δημόσια στην κριτική που άσκησαν ο Χάρης Δούκας και ο Παύλος Γερουλάνος σε δύο μάλιστα τηλεοπτικές συνεντεύξεις. Επί της ουσίας, ξεκαθάρισε ότι οι δηλώσεις που ανοίγουν έναν κύκλο εσωστρέφειας κινούνται προς τη λάθος κατεύθυνση, επειδή αποπροσανατολίζουν την συζήτηση από το πρόγραμμα του ΠΑΣΟΚ. «Κάποιες δηλώσεις είναι προς τη λάθος κατεύθυνση. Αντί να έρχομαι εδώ και να κουβεντιάζουμε για την πρόταση του ΠΑΣΟΚ στη ΔΕΘ που μπορεί να φέρει την πολιτική αλλαγή σε όλους τους τομείς, σε κράτος, δικαιοσύνη, μεταρρυθμίσεις, θέματα αξιοκρατίας, μείωση απευθείας αναθέσεων, υγεία, παιδεία, στέγαση, μιλάμε για αυτά. Η κοινωνία έχει αγωνίες και η αγωνία της κοινωνίας είναι να υπάρξει πολιτική αλλαγή. Πρέπει να υπάρξει κόμμα που το υπηρετεί» τόνισε.

Σε αυστηρό τόνο ο κ. Ανδρουλάκης πρόσθεσε ότι το πρόγραμμα που παρουσίασε στη ΔΕΘ οφείλεται στη «δουλειά εκατοντάδων ανθρώπων που εργάστηκαν όλο το καλοκαίρι σε 34 τομείς πολιτικής. Αυτοί οι άνθρωποι έφυγαν από τη ΔΕΘ πολύ χαρούμενοι γιατί πήραν ένα κλίμα ότι ο λαός είδε μία άλλη πρόταση διακυβέρνησης. Να σεβαστούμε αυτούς τους ανθρώπους».

Ως προς την τοποθέτηση Δούκα περί σεναρίων συγκυβέρνησης με τη ΝΔ, απάντησε ότι δεν υπάρχει τέτοιο ενδεχόμενο, επαναλαμβάνοντας ότι ο στόχος του ΠΑΣΟΚ είναι η νίκη στις εκλογές απέναντι στη ΝΔ. «Είναι ένα ερώτημα που έχει απαντηθεί, δεν τίθεται τέτοιο σενάριο. Το ΠΑΣΟΚ έχει έναν στόχο, η ΝΔ να γίνει αντιπολίτευση και το ΠΑΣΟΚ κυβέρνηση» σημείωσε ο πρόεδρος του ΠΑΣΟΚ.

Ο αρχηγός της αξιωματικής αντιπολίτευσης πήρε επίσης αποστάσεις και από την Άννα Διαμαντοπούλου αναφορικά με τις δηλώσεις που έκανε η πρώην υπουργός για την Μαρία Καρυστιανού. «57 άνθρωποι χάθηκαν, 57 οικογένειες θρηνούν, σεβασμό σε όλους τους συγγενείς των θυμάτων. Πρέπει να έχουμε σεβασμό γιατί οι άνθρωποι περνάνε μία πολύ μεγάλη περιπέτεια στη ζωή τους» ανέφερε (open) χαρακτηριστικά ο Νίκος Ανδρουλάκης.

Το διπλό στοίχημα

Το μήνυμα λοιπόν εστάλη και είχε ως αποδέκτες τους τρεις πρώην συνυποψήφιους του. Βέβαια, δεν είναι λίγοι αυτοί που εκτιμούν ότι, στο τέλος της ημέρας, με βάση το εσωκομματικό τοπίο, ο πρόεδρος του ΠΑΣΟΚ έχει μπροστά του ένα διπλό «στοίχημα». Αφενός, να φτάσει το πρόγραμμα του κόμματος σε κάθε πόλη της χώρας, αφετέρου να μην μετατραπεί το επικείμενο συνέδριο σε μία μάχη εσωκομματικών «χαρακωμάτων».

Στελέχη της Χαριλάου Τρικούπη επαναλαμβάνουν ότι οδηγός του Κινήματος πρέπει να είναι η εξωστρέφεια. Με δεδομένο ότι η συνεδριακή διαδικασία θα πραγματοποιηθεί το αργότερο μέχρι τα μέσα Δεκεμβρίου, άπαντες θα πρέπει να συμβάλουν στην «κοινωνικοποίηση» του προγράμματος. Αυτό συζητείται ευρέως τις τελευταίες ώρες εντός της Χαριλάου Τρικούπη, με τους περισσότερους να επιχειρούν να «ξορκίσουν» τις εσωκομματικές «έριδες».

Κάλυψη Διαμαντοπούλου σε Ανδρουλάκη και Γερουλάνο

Από την πλευρά της, η Άννα Διαμαντοπούλου υπερασπίστηκε την κεντρική γραμμή του ΠΑΣΟΚ, μίλησε για την ανάγκη ανάδειξης του κυβερνητικού του προγράμματος κόντρα στην εσωστρέφεια και την «ομφαλοσκόπηση», ενώ υποβάθμισε τις δηλώσεις του Π. Γερουλάνου. «Δεν θεωρώ κάτι τρομερό αυτό που είπε ο κ. Γερουλάνος, σημαντικό είναι να πάμε στις δημοσκοπήσεις πολύ καλύτερα και ο χρόνος τρέχει» ανέφερε (Real) η πρώην υπουργός.

Υπενθυμίζεται ότι ο βουλευτής Α’ Αθήνας, σε κομματική εκδήλωση στην Πέλλα, είχε τονίσει την ανάγκη αξιοποίησης της καλής παρουσία του Ν. Ανδρουλάκη στη ΔΕΘ, εντούτοις είχε κρούσει τον κώδωνα του κινδύνου για τον περιορισμένο πολιτικό χρόνο και την ελλιπή λειτουργία των κομματικών οργάνων. Μάλιστα, αναφερθείς στις δημοσκοπήσεις, επισήμανε ότι «δυστυχώς έχουμε πάρα πολύ λίγο χρόνο, αν δεν κουνήσει η βελόνα τους επόμενους δύο μήνες, θα έχουμε πρόβλημα να την κουνήσουμε μέχρι τις εκλογές».

Μπορει η κ. Διαμαντοπούλου να κάλυψε τον κ. Γερουλάνο δεν συνέβη όμως το ίδιο και με τον κ. Δούκα. Χωρίς να κάνει ονομαστική αναφορά, εξέφρασε τη δυσαρέσκειά της για όσους στρέφουν τη συζήτηση σε θέματα συνεργασιών και όχι στο πρόγραμμα. Μεταξύ άλλων, είπε ότι η συζήτηση αυτή προϋποθέτει μία αντίληψη ήττας. Με καυστικό τρόπο σημείωσε ότι «τα εσωκομματικά λειτουργούν προς όφελος αυτού που τα θέτει και συνήθως εις βάρος της συνολικής προσπάθειας». Κι όλα αυτά μόλις λίγα 24ωρα μετά το τετ-α-τετ των δύο πολιτικών στο Ζάππειο και τον περιβόητο διάλογο περί «δύο ψυχών του ΠΑΣΟΚ».

Η αρνητική πάντως αναφορά που έκανε η κ. Διαμαντοπούλου στη Μαρία Καρυστιανού κατά τη διάρκεια εκδήλωσης του κόμματος στο Κιλκίς, δημιούργησε νέες γκρίνιες εντός του πράσινου στρατοπέδου. Μετά τη νέα «κρίση» που δημιουργήθηκε, η πρώην υπουργός επανήλθε υποστηρίζοντας ότι έγινε κοπτοραπτική στις δηλώσεις της.

Η στάση Γερουλάνου

Όπως ήταν αναμενόμενο, οι δηλώσεις του κοινοβουλευτικού εκπροσώπου της αξιωματικής αντιπολίτευσης προκάλεσαν την ενόχληση της Χαριλάου Τρικούπη. Βέβαια, ο πρώην υποψήφιος πρόεδρος του ΠΑΣΟΚ έχει αποδείξει ότι παραμένει συνεπής στα λεγόμενά του. Άλλωστε, άπαντες, εντός των πράσινων τειχών, αναγνωρίζουν την ειλικρίνειά του. Πολλώ δε μάλλον όταν η τοποθέτησή του απευθύνεται σε κομματικό ακροατήριο, όπως συνέβη στην εκδήλωση στην Πέλλα. Σημειωτέον ότι, δεν είναι η πρώτη φορά που αναφέρεται σε ζητήματα εσωκομματικής λειτουργίας. Ο ίδιος πάντως έχει καταστήσει σαφές ότι είναι «στρατευμένος» στη συλλογική προσπάθεια του ΠΑΣΟΚ για νίκη στην επόμενη εκλογική «μάχη», με «όπλο» το κυβερνητικό πρόγραμμα που παρουσίασε στη Θεσσαλονίκη ο κ. Ανδρουλάκης.

Η «μάχη» του συνεδρίου

Το συνέδριο του ΠΑΣΟΚ αναμένεται να αποτελέσει ένα κρίσιμο σημείο καμπής για το μέλλον του Κινήματος. Το προσεχές διάστημα πρόκειται να «κλείσει» και η εκκρεμότητα της Κεντρικής Οργανωτικής Επιτροπής του Συνεδρίου (ΚΟΕΣ), καθώς αναμένεται η ανακοίνωση των ονομάτων που θα στελεχώσουν τη γραμματεία του οργάνου.

Την ίδια ώρα, δεν είναι λίγοι αυτοί που εκτιμούν ότι η συνεδριακή διαδικασία δεν θα είναι βελούδινη. Άλλωστε, όπως όλα δείχνουν, ο Χάρης Δούκας δεν πρόκειται να κάνει πίσω από τις θέσεις του. Η πλευρά του Δημάρχου, που αποτελεί με βάση και τις τελευταίες εσωκομματικές εκλογές τον δεύτερο ισχυρότερο πόλο στο εσωτερικό του ΠΑΣΟΚ, έχει θέσει συγκεκριμένα ζητήματα. Πρώτον, μιλά για ένα ανοιχτό δημοκρατικό συνέδριο και δεύτερον, απορρίπτει τα «κλειστά μητρώα» και μία fast-track διαδικασία. Είναι δε αποφασισμένος να θέσει συγκεκριμένα ζητήματα στρατηγικής, που σχετίζονται με τις μετεκλογικές συνεργασίες. Ο ίδιος, μιλώντας στο mega, είχε προκρίνει την ανάγκη συνεδριακής απόφασης ότι «δεν υπάρχει περίπτωση συγκυβέρνησης με τη ΝΔ».

Headlines:
Δείτε όλες τις Τελευταίες Ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο, στο in.gr
Business
ΓΕΚ ΤΕΡΝΑ: Υπερκάλυψη κατά 2,4 φορές για το ομόλογο των 500 εκατ. ευρώ

ΓΕΚ ΤΕΡΝΑ: Υπερκάλυψη κατά 2,4 φορές για το ομόλογο των 500 εκατ. ευρώ

googlenews

Ακολουθήστε το in.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις

Vita.gr
Σφιγμένο σώμα; «Ξεμπλοκάροντας» το νευρικό σύστημα

Σφιγμένο σώμα; «Ξεμπλοκάροντας» το νευρικό σύστημα

Business
Alter Ego Media: Σημαντική οργανική ανάπτυξη το α’ εξάμηνο του 2025

Alter Ego Media: Σημαντική οργανική ανάπτυξη το α’ εξάμηνο του 2025

inWellness
inTown
inTickets 23.09.25

«Η ομολογία της 4ης Ιανουαρίου» έρχεται στο Μικρό Γκλόρια - Είσαι έτοιμος να αποφασίσεις την ετυμηγορία;

Η Ομολογία της 4ης Ιανουαρίου είναι ένα θεατρικό δικαστικό δράμα, βασισμένο σε πραγματικά γεγονότα και εμπνευσμένο από το μυθιστόρημα του Thomas Hardy Η Τες των Ντ’ Έρμπερβιλ. Έρχεται στο θέατρο Μικρό Γκλόρια.

Σύνταξη
sp_banner_Desk
Stream newspaper
ΟΠΕΚΕΠΕ: Μισόλογα Μπαμπασίδη στη Βουλή για τις επισυνδέσεις – Επίθεση σε Τυχεροπούλου, αιχμές σε Σημανδράκο
Πολιτική Γραμματεία 25.09.25

ΟΠΕΚΕΠΕ: Μισόλογα Μπαμπασίδη στη Βουλή για τις επισυνδέσεις – Επίθεση σε Τυχεροπούλου, αιχμές σε Σημανδράκο

«Δεν υπήρξε από μέρους μου και κανέναν άλλο τέλεση παράνομης πράξης» υποστήριξε ο πρώην πρόεδρος του ΟΠΕΚΕΠΕ μιλώντας στην Εξεταστική της Βουλής.

Παναγιώτης Τζαννετάτος
Παναγιώτης Τζαννετάτος
Πυρά Ανδρουλάκη: Δικαιοσύνη α λα καρτ, η επιστολή Μητσοτάκη στον Ντογιάκο δεν ήταν παρέμβαση;
Πολιτική Γραμματεία 25.09.25

Πυρά Ανδρουλάκη: Δικαιοσύνη α λα καρτ, η επιστολή Μητσοτάκη στον Ντογιάκο δεν ήταν παρέμβαση;

Δριμεία κριτική στον πρωθυπουργό Κυριάκο Μητσοτάκη άσκησε ο Νίκος Ανδρουλάκης καταλογίζοντας στην κυβέρνηση ερασιτεχνισμό για την ματαίωση της συνάντησης με τον Ταγίπ Ερντογάν. Δήλωσε δε ότι δεν θα κάνει ούτε βήμα πίσω στο σκάνδαλο του ΟΠΕΚΕΠΕ, λέγοντας ότι θα κάνει νέα πρόταση προανακριτικής.

Σύνταξη
Πάνος Ρούτσι: Θορυβημένη η κυβέρνηση – Ο Φλωρίδης προβλέπει τώρα ότι «σύντομα θα γίνει εκταφή»
Πάνος Ρούτσι 25.09.25

Θορυβημένη η κυβέρνηση: Από το δεν παρεμβαίνουμε στη δικαιοσύνη, ο Φλωρίδης λέει τώρα ότι σύντομα θα γίνει εκταφή

Ο Γιώργος Φλωρίδης που εδώ και μέρες πετούσε το μπαλάκι στη δικαιοσύνη, θορυβημένος από το κύμα αλληλεγγύης στον Π. Ρούτσι, τώρα προβλέπει ότι «σύντομα θα γίνει εκταφή»

Σύνταξη
Επιστολή βουλευτών ΠΑΣΟΚ για κλήση Μυλωνάκη στην εξεταστική για ΟΠΕΚΕΠΕ
Πολιτική 25.09.25

Επιστολή βουλευτών ΠΑΣΟΚ για κλήση Μυλωνάκη στην εξεταστική για ΟΠΕΚΕΠΕ

«Με βάση τα στοιχεία που έχουν προκύψει, δεν δικαιολογείται πλέον η άρνησή σας να κλητευθεί ως μάρτυρας ο Γιώργος Μυλωνάκης» τονίζουν βουλευτές του ΠΑΣΟΚ προς τον πρόεδρο της εξεταστικής

Σύνταξη
Αίτημα σύσσωμης αντιπολίτευσης για κλήτευση του Γιώργου Μυλωνάκη στην εξεταστική για τον ΟΠΕΚΕΠΕ- Παιχνίδι καθυστερήσεων από την πλειοψηφία
Πολιτική Γραμματεία 25.09.25

Αίτημα σύσσωμης αντιπολίτευσης για κλήτευση του Γιώργου Μυλωνάκη στην εξεταστική για τον ΟΠΕΚΕΠΕ- Παιχνίδι καθυστερήσεων από την πλειοψηφία

Το θέμα ετέθη κατά την έναρξη της συνεδρίασης της εξεταστικής (είναι προγραμματισμένη η κατάθεση των πρώην προέδρων του Οργανισμού, Κυριάκου Μπαμπασίδη και Ευάγγελου Σημανδράκου) και υποστηρίχθηκε από το σύνολο των κομμάτων της αντιπολίτευσης

Παναγιώτης Τζαννετάτος
Παναγιώτης Τζαννετάτος
Φάμελλος: Η Κοκκινιά έγινε σύμβολο των αγώνων των Ελλήνων και των Ελληνίδων απέναντι στους ναζί και τον φασισμό
Πολιτική 25.09.25

Φάμελλος: Η Κοκκινιά έγινε σύμβολο των αγώνων των Ελλήνων και των Ελληνίδων απέναντι στους ναζί και τον φασισμό

«Και σήμερα είναι απαραίτητο να δηλώσουμε τη δέσμευσή μας στον αγώνα για την Ελευθερία και τη Δημοκρατία, αλλά και στον αγώνα για την Ειρήνη, η οποία αμφισβητείται» τόνισε ο κ. Φάμελλος

Σύνταξη
Άνω κάτω η Κουμουνδούρου – Ο Φάμελλος βλέπει συνεργασίες και ο «μισός ΣΥΡΙΖΑ» αποστάτες
Πολιτική Γραμματεία 25.09.25

Άνω κάτω η Κουμουνδούρου – Ο Φάμελλος βλέπει συνεργασίες και ο «μισός ΣΥΡΙΖΑ» αποστάτες

Αντιπαράθεση για τον ελέφαντα στο δωμάτιο… της Πολιτικής Γραμματείας του ΣΥΡΙΖΑ, τα πυρά των «υπαρχηγών» στον Αλέξη Τσίπρα, άνοιγμα Φάμελλου στους πρώην συντρόφους, βάζουν όρους κορυφαία στελέχη.

Σωτήρης Μπολάκης
Σωτήρης Μπολάκης
Εξεταστική ΟΠΕΚΕΠΕ: Όσα ΔΕΝ είπε ο κ. Σαλάτας (και δεν είπε πολλά) και η «γραμμή» των συμφερόντων
Πολιτική 25.09.25

Εξεταστική ΟΠΕΚΕΠΕ: Όσα ΔΕΝ είπε ο κ. Σαλάτας (και δεν είπε πολλά) και η «γραμμή» των συμφερόντων

Πρεμιέρα για την εξεταστική στον ΟΠΕΚΕΠΕ με τον πρώην πρόεδρο του Οργανισμού κ. Σαλάτα να επιτίθεται τόσο στους εισαγγελείς, όσο και στην Παρασκευή Τυχεροπούλου. Τα λεγόμενά του έσπευσε να υιοθετήσει η ΝΔ. Το in επισημαίνει τι... ξέχασε να πει ο κ. Σαλάτας και την ταύτιση απόψεων με γνωστό σύμβουλο του Οργανισμού.

Δημήτρης Τερζής
Δημήτρης Τερζής
Βουλή: Πρωτοβρόχια με κεραυνούς… ΟΠΕΚΕΠΕ και Τέμπη
Στην ολομέλεια 24.09.25

Πρωτοβρόχια στη Βουλή με κεραυνούς… ΟΠΕΚΕΠΕ και Τέμπη

Η κατάθεση του Ν. Σαλάτα στην εξεταστική για τον ΟΠΕΚΕΠΕ και οι δηλώσεις της Άννας Διαμαντοπούλου για τα Τέμπη, βρέθηκαν στο επίκεντρο της αντιπαράθεσης των κοινοβουλευτικών εκπροσώπων στην ολομέλεια της Βουλής.

Σύνταξη
Ανδρουλάκης: Κενά περιεχομένου τα αφηγήματα του πρωθυπουργού – «Καλούν νεκρούς και όχι τους ζωντανούς» για τον ΟΠΕΚΕΠΕ
Πολιτική Γραμματεία 24.09.25

Ανδρουλάκης: Κενά περιεχομένου τα αφηγήματα του πρωθυπουργού – «Καλούν νεκρούς και όχι τους ζωντανούς» για τον ΟΠΕΚΕΠΕ

«'Ήρεμα νερά' και 'απομονωμένος' Ερντογάν υπάρχουν μόνο στην προπαγάνδα σας» υποστήριξε ο πρόεδρος του ΠΑΣΟΚ - ΚΙΝΑΛ Νίκος Ανδρουλάκης, εξαπολύοντας πυρά στο Μαξίμου

Σύνταξη
Σωκράτης Φάμελλος σε κυβέρνηση: «Αν δεν παραιτηθείτε γρήγορα θα σας παραιτήσει ο ελληνικός λαός
Βουλή 24.09.25

Σωκράτης Φάμελλος σε κυβέρνηση: «Αν δεν παραιτηθείτε γρήγορα θα σας παραιτήσει ο ελληνικός λαός

Λάβρος κατά της κυβέρνησης εμφανίστηκε ο πρόεδρος του ΣΥΡΙΖΑ-ΠΣ Σωκράτης Φάμελλος στη συζήτηση του νομοσχεδίου του υπουργείου Εθνικής Οικονομίας και Οικονομικών, στην Ολομέλεια της Βουλής.

Σύνταξη
Κ. Τσουκαλάς: Η στρατηγική των «ήρεμων νερών» και του κατευνασμού δεν φαίνεται να δικαιώνεται
Πολιτική 24.09.25

Κ. Τσουκαλάς: Η στρατηγική των «ήρεμων νερών» και του κατευνασμού δεν φαίνεται να δικαιώνεται

Ο εκπρόσωπος Τύπου του ΠΑΣΟΚ-Κινήματος Αλλαγής, Κώστας Τσουκαλάς, μίλησε για τα ελληνοτουρκικά και την εθνική στρατηγική απέναντι στην Τουρκία με αφορμή την ακύρωση της συνάντησης Μητσοτάκη - Ερντογάν

Σύνταξη
Γεραπετρίτης: Δεν σταματά ο ελληνοτουρκικός διάλογος – Θα υπάρξει ευκαιρία για συνάντηση Μητσοτάκη με Ερντογάν
Διπλωματία 24.09.25

Γεραπετρίτης: Δεν σταματά ο ελληνοτουρκικός διάλογος - Θα υπάρξει ευκαιρία για συνάντηση Μητσοτάκη με Ερντογάν

Αυτό που έχουμε καταφέρει με την Τουρκία είναι να υπάρχει ένας δομημένος διάλογος, είπε, μεταξύ άλλων, ο υπουργός Εξωτερικών Γιώργος Γεραπετρίτης

Σύνταξη
inStream - Ροή Ειδήσεων
Η Τζούλια Γκάρνερ δηλώνει ότι θέλει να ερωτεύεται τους χαρακτήρες που υποδύεται, ενώ ποζάρει αλά Μαντόνα
«Borderline» 25.09.25

Η Τζούλια Γκάρνερ δηλώνει ότι θέλει να ερωτεύεται τους χαρακτήρες που υποδύεται, ενώ ποζάρει αλά Μαντόνα

Νωρίτερα αυτό το μήνα, μιλώντας στο περιοδικό W, η Τζούλια Γκάρνερ επιβεβαίωσε ότι θα υποδυθεί τη Μαντόνα στην επίσημη βιογραφική ταινία της τραγουδίστριας.

Ιόλη Μπέη-Κωνσταντινίδη
Ιόλη Μπέη-Κωνσταντινίδη
Μεντιλίμπαρ: «Να εκμεταλλεύονται όλοι τις ευκαιρίες τους – Προπονήθηκαν Ροντινέι και Ζέλσον»
Ποδόσφαιρο 25.09.25

Μεντιλίμπαρ: «Να εκμεταλλεύονται όλοι τις ευκαιρίες τους – Προπονήθηκαν Ροντινέι και Ζέλσον»

Στα ματς με Αστέρα Τρίπολης και Λεβαδειακό αναφέρθηκε ο Χοσέ Λουίς Μεντιλίμπαρ, ο οποίος παράλληλα ενημέρωσε και για την κατάτασταση των Ροντινέι, Ζέλσον Μαρτίνς, Γιάρεμτσουκ και Σιπιόνι.

Σύνταξη
Ρούμπιο: «Αδιανόητο οι άνθρωποι να συνεχίζουν τη ζωή τους, γνωρίζοντας όσα συμβαίνουν στη Γάζα»
Μπάσκετ 25.09.25

Ρούμπιο: «Αδιανόητο οι άνθρωποι να συνεχίζουν τη ζωή τους, γνωρίζοντας όσα συμβαίνουν στη Γάζα»

Ο Ρίκι Ρούμπιο πήρε θέση για όσα συμβαίνουν στη Γάζα, χαρακτηρίζοντας αδιανόητο το να συνεχίζουν οι άνθρωποι τη ζωή τους γνωρίζοντας όλα όσα συμβαίνουν στη Γάζα.

Σύνταξη
Ω, αυτό το «ή»
Σεμνή συνέπεια 25.09.25

Ω, αυτό το «ή»

Αμφίθυμο χαμόγελο μιας αμετάδοτης και αμέτοχης σοφίας

Βαγγέλης Στεργιόπουλος
Βαγγέλης Στεργιόπουλος
ΟΠΕΚΕΠΕ: Μισόλογα Μπαμπασίδη στη Βουλή για τις επισυνδέσεις – Επίθεση σε Τυχεροπούλου, αιχμές σε Σημανδράκο
Πολιτική Γραμματεία 25.09.25

ΟΠΕΚΕΠΕ: Μισόλογα Μπαμπασίδη στη Βουλή για τις επισυνδέσεις – Επίθεση σε Τυχεροπούλου, αιχμές σε Σημανδράκο

«Δεν υπήρξε από μέρους μου και κανέναν άλλο τέλεση παράνομης πράξης» υποστήριξε ο πρώην πρόεδρος του ΟΠΕΚΕΠΕ μιλώντας στην Εξεταστική της Βουλής.

Παναγιώτης Τζαννετάτος
Παναγιώτης Τζαννετάτος
Πυρά Ανδρουλάκη: Δικαιοσύνη α λα καρτ, η επιστολή Μητσοτάκη στον Ντογιάκο δεν ήταν παρέμβαση;
Πολιτική Γραμματεία 25.09.25

Πυρά Ανδρουλάκη: Δικαιοσύνη α λα καρτ, η επιστολή Μητσοτάκη στον Ντογιάκο δεν ήταν παρέμβαση;

Δριμεία κριτική στον πρωθυπουργό Κυριάκο Μητσοτάκη άσκησε ο Νίκος Ανδρουλάκης καταλογίζοντας στην κυβέρνηση ερασιτεχνισμό για την ματαίωση της συνάντησης με τον Ταγίπ Ερντογάν. Δήλωσε δε ότι δεν θα κάνει ούτε βήμα πίσω στο σκάνδαλο του ΟΠΕΚΕΠΕ, λέγοντας ότι θα κάνει νέα πρόταση προανακριτικής.

Σύνταξη
«Συντονιστής των παράνομων εργασιών ο Τριαντόπουλος» – Νέες καταθέσεις για το μπάζωμα στα Τέμπη
Ελλάδα 25.09.25

«Συντονιστής των παράνομων εργασιών ο Τριαντόπουλος» – Νέες καταθέσεις για το μπάζωμα στα Τέμπη

Οι γονείς του Βάιου Βλάχου επανέλαβαν ότι ο Χρ. Τριαντόπουλος είχε ρόλο συντονιστή στις παράνομες εργασίες και στις πιέσεις που ασκήθηκαν στις ομάδες που εργάζονταν στο χώρο, από τις πρώτες κιόλας ώρες που σημειώθηκε η σιδηροδρομική τραγωδία.

Μίνα Μουστάκα
Μίνα Μουστάκα
The Secret of Secrets: Είναι το νέο βιβλίο του Νταν Μπράουν «βούτυρο στο ψωμί» των συνωμοσιολόγων;
Συνείδηση & Ύλη 25.09.25

The Secret of Secrets: Είναι το νέο βιβλίο του Νταν Μπράουν «βούτυρο στο ψωμί» των συνωμοσιολόγων;

Στο νέο του βιβλίο The Secret of Secrets, ο Νταν Μπράουν υφαίνει ένα θρίλερ γεμάτο κώδικες, δολοφονίες και επιστημονικές ίντριγκες, βυθίζοντας τον Ρόμπερτ Λάνγκτον στον λαβύρινθο των θεωριών συνωμοσίας

Σύνταξη
Ο ασυμβίβαστος Μεντιλίμπαρ
On Field 25.09.25

Ο ασυμβίβαστος Μεντιλίμπαρ

Όταν ο Χοσέ Λουίς Μεντιλίμπαρ φωνάζει, όπως συνέβη και στην Τρίπολη παρά τη νίκη του Ολυμπιακού, είναι βέβαιο πως κάτι καλό θα βγει για τους «ερυθρόλευκους».

Γιώργος Νοικοκύρης
Γιώργος Νοικοκύρης
Τελικά το έκαναν: Το South Park επιτίθεται στον Μπέντζαμιν Νετανιάχου
Στιγμή κάθαρσης 25.09.25

Τελικά το έκαναν: Το South Park επιτίθεται στον Μπέντζαμιν Νετανιάχου

Με τον Επικεφαλής της Επιτροπής Επικοινωνιών των ΗΠΑ, Μπρένταν Καρ, σε ένα βουνό από περιττώματα και τον πρωθυπουργό του Ισραήλ στο στόχαστρο, το τελευταίο επεισόδιο του South Park δεν χαρίζει κάστανο.

Έφη Αλεβίζου
Έφη Αλεβίζου
Λύθηκε το μυστήριο των χιλιάδων σεισμών στη Σαντορίνη – Η άγνωστη σύνδεση με άλλο ηφαίστειο
Μάγμα από τα βάθη 25.09.25

Λύθηκε το μυστήριο των χιλιάδων σεισμών στη Σαντορίνη – Η άγνωστη σύνδεση με άλλο ηφαίστειο

Οι δονήσεις προήλθαν από την άνοδο μιας μεγάλης ποσότητας μάγματος κάτω από τον βυθό. Το ηφαίστειο της Σαντορίνης αποκαλύπτεται ότι επικοινωνεί με το υποθαλάσσιο ηφαίστειο του Κολούμπου.

Βαγγέλης Πρατικάκης
Βαγγέλης Πρατικάκης
Μυτιλήνη: Απομακρύνθηκαν από το σπίτι τους δύο αδελφάκια με εντολή εισαγγελέα – Συνελήφθη ο πατέρας
Υπήρξαν καταγγελίες 25.09.25

Απομακρύνθηκαν από το σπίτι τους δύο αδελφάκια με εντολή εισαγγελέα - Γιατί συνελήφθη ο πατέρας

Τα δύο παιδιά μεταφέρθηκαν στο νοσοκομείο στη Μυτιλήνη για να εξεταστούν από ειδικούς και να εκτιμηθεί αν οι συνθήκες διαβίωσής τους ήταν κατάλληλες, αλλά ο 28χρονος πατέρας πήγε και τα ξαναπήρε

Σύνταξη
ΕΕ: Η Ευρώπη μπροστά στην πρόκληση της στρατιωτικοποίησης – Μπορεί να επιβιώσει;
Νέα γεωπολιτική 25.09.25

Η Ευρώπη μπροστά στην πρόκληση της στρατιωτικοποίησης - Μπορεί να επιβιώσει;

Έχει η ΕΕ τα απαραίτητα εφόδια για να επιβιώσει στην εποχή της στρατιωτικοποίησης; Τα πρόσφατα γεγονότα έριξαν φως σε αυτό το κρίσιμο ερώτημα.

Σιμόνη Σωτηρέλη Παπαδοπούλου
Σιμόνη Σωτηρέλη Παπαδοπούλου
Παναθηναϊκός: Η αντίδραση Καραγκούνη στις φήμες και το ταξίδι του Παπαδημητρίου
Super League 25.09.25

Η αντίδραση Καραγκούνη στις φήμες για Παναθηναϊκό και το ταξίδι του Παπαδημητρίου

Ο Γιώργος Καραγκούνης αντέδρασε στις φήμες για προσέγγιση του Παναθηναϊκού, ο Γιάννης Παπαδημητρίου είναι ξανά με την αποστολή και η απάντηση του Πιλάβιου στον Αλαφούζο.

Χαράλαμπος Τσιμπίδας
Χαράλαμπος Τσιμπίδας
Must Read
Σε… αποθεραπεία το ΧΑ, έτοιμη για νέα projects η Cenergy, το «φάουλ» της ΕΚΤΕΡ, τα διαμάντια των ΓΕΚ ΤΕΡΝΑ και AKTOR, η «ακτίνα» της Eurobank, το διακαναλικό… τουρ του «Γραμματέα»

Σε… αποθεραπεία το ΧΑ, έτοιμη για νέα projects η Cenergy, το «φάουλ» της ΕΚΤΕΡ, τα διαμάντια των ΓΕΚ ΤΕΡΝΑ και AKTOR, η «ακτίνα» της Eurobank, το διακαναλικό… τουρ του «Γραμματέα»

City breaks: 7 ευρωπαϊκές πρωτεύουσες σε απόσταση αναπνοής από την Αθήνα για φθινοπωρινές αποδράσεις

City breaks: 7 ευρωπαϊκές πρωτεύουσες σε απόσταση αναπνοής από την Αθήνα για φθινοπωρινές αποδράσεις

Και ο Μακρόν έπλασε την Κάντας Όουενς: Πώς μια μήνυση ρίχνει νερό στο μύλο της Ακροδεξιάς

Και ο Μακρόν έπλασε την Κάντας Όουενς: Πώς μια μήνυση ρίχνει νερό στο μύλο της Ακροδεξιάς

Έντομα σε κεχριμπάρι δίνουν μια εικόνα για τη ζωή στην υπερήπειρο Γκοντβάνα

Έντομα σε κεχριμπάρι δίνουν μια εικόνα για τη ζωή στην υπερήπειρο Γκοντβάνα

Μπαλκόνι ή κήπος; Αυτά είναι όλα όσα θα χρειαστείς για την δική σου όαση

Μπαλκόνι ή κήπος; Αυτά είναι όλα όσα θα χρειαστείς για την δική σου όαση

Ποια είναι η Ατίκα Μιρ, η 10χρονη Ινδή που γράφει ιστορία στην Formula 1

Ποια είναι η Ατίκα Μιρ, η 10χρονη Ινδή που γράφει ιστορία στην Formula 1

Micro-retirement: Γιατί το να μην δουλεύεις για λίγο, μπορεί να μη… «δουλέψει»;

Micro-retirement: Γιατί το να μην δουλεύεις για λίγο, μπορεί να μη… «δουλέψει»;

Παιδί: Πώς να το βοηθήσετε να διαχειριστεί το θυμό του;

Παιδί: Πώς να το βοηθήσετε να διαχειριστεί το θυμό του;

Μπέλα Χαντίντ: Η δύσκολη μάχη του σούπερ μόντελ με τη νόσο του Lyme

Μπέλα Χαντίντ: Η δύσκολη μάχη του σούπερ μόντελ με τη νόσο του Lyme

in.gr | Ταυτότητα

Διαχειριστής - Διευθυντής: Λευτέρης Θ. Χαραλαμπόπουλος

Διευθύντρια Σύνταξης: Αργυρώ Τσατσούλη

Ιδιοκτησία - Δικαιούχος domain name: ALTER EGO MEDIA A.E.

Νόμιμος Εκπρόσωπος: Ιωάννης Βρέντζος

Έδρα - Γραφεία: Λεωφόρος Συγγρού αρ 340, Καλλιθέα, ΤΚ 17673

ΑΦΜ: 800745939, ΔΟΥ: ΦΑΕ ΠΕΙΡΑΙΑ

Ηλεκτρονική διεύθυνση Επικοινωνίας: in@alteregomedia.org, Τηλ. Επικοινωνίας: 2107547007

ΜΗΤ Αριθμός Πιστοποίησης Μ.Η.Τ.232442

Πέμπτη 25 Σεπτεμβρίου 2025
Απόρρητο