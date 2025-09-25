Πυρά Ανδρουλάκη: Δικαιοσύνη α λα καρτ, η επιστολή Μητσοτάκη στον Ντογιάκο δεν ήταν παρέμβαση;

Ερασιτεχνισμό και διπλωματική αποτυχία καταλόγισε ο Νίκος Ανδρουλάκης στη κυβέρνηση της ΝΔ για τη ματαίωση της συνάντησης του Κυριάκου Μητσοτάκη με τον Τούρκο Πρόεδρο, Ταγίπ Ερντογάν.

Μιλώντας στον τηλεοπτικό σταθμό ΟΡΕΝ, ο πρόεδρος του ΠΑΣΟΚ-Κινήματος Αλλαγής, Νίκος Ανδρουλάκης, ανέφερε ότι «το να προσπαθείς να εμφανίσεις τη προχειρότητα και τον ερασιτεχνισμό ως νίκη, νομίζω ότι είναι άλμα της λογικής.

«Υπήρχε ανακοινωμένο επισήμως ότι θα συναντηθεί ο πρωθυπουργός με τον κ. Ερντογάν. Πώς το ανακοινώσαμε εμείς και όχι αυτοί; Αυτό δεν δείχνει έναν ερασιτεχνισμό; Δεν έπρεπε εκ των προτέρων να αναρωτηθούν οι διπλωμάτες, ο υπουργός Εξωτερικών ή ο πρωθυπουργός γιατί δεν ανακοινώνει η άλλη πλευρά τη συνάντηση; Όταν εμφανίζεται ότι ο Ερντογάν αναβάλλει τη συνάντηση, ουσιαστικά παρουσιάζεται μια περιφρόνηση προς τη χώρα μας. Έπρεπε λοιπόν εκ των προτέρων να αναρωτηθεί ο πρωθυπουργός «γιατί εμείς το ανακοινώσαμε και όχι η Τουρκία» και να πάρει τα μέτρα του για να προστατεύσει το κύρος της χώρας» σημείωσε ο κ. Ανδρουλάκης.

Προκλητική ρητορική Ερντογάν

Ο κ. Ανδρουλάκης, υπογράμμισε επίσης την προκλητική ρητορική του κ. Ερντογάν στον ΟΗΕ: «Ο Ερντογάν πήγε κι έκανε άλλη μια παρέλαση προκλήσεων εις βάρος της χώρας μας και της Κύπρου. Μίλησε από το βήμα του Οργανισμού Ηνωμένων Εθνών για διχοτόμηση στην Κύπρο, ξεκάθαρα. Κανένας σεβασμός στα ψηφίσματα του ΟΗΕ. Τι άλλο είπε ο Ερντογάν; Καμία ενεργειακή επένδυση στην ανατολική Μεσόγειο χωρίς να δώσει το «οκ» η Τουρκία (!). ‘Αρα και η πόντιση του καλωδίου που είναι ένα έργο ενταγμένο στα ευρωπαϊκά προγράμματα», τόνισε ο πρόεδρος του ΠΑΣΟΚ-Κινήματος Αλλαγής.

Ο πρόεδρος του ΠΑΣΟΚ αναρωτήθηκε «Ήρεμα νερά είναι η Γαλάζια Πατρίδα»; Ήρεμα νερά είναι η αδυναμία μας να ασκήσουμε τα δικαιώματά μας βάσει του διεθνούς δικαίου, του δικαίου της θάλασσας και δεν μπορούμε να ολοκληρώσουμε μια επένδυση ενταγμένη σε ευρωπαϊκά προγράμματα; Ας πούμε καθαρά τα πράγματα: Η Τουρκία συνεχίζει στον δρόμο των προκλήσεων και των απειλών «αν κάνετε κάτι, θα μας βρείτε μπροστά σας». Πρέπει με ενσυναίσθηση να χαράξουμε την εξωτερική μας πολιτική, να την εγκιβωτίσουμε στην ευρωπαϊκή εξωτερική πολιτική και να πούμε στους Ευρωπαίους ότι δεν υπάρχει SAFE για την Τουρκία», συμπλήρωσε.

Να ικανοποιηθεί το αίτημα του Πάνου Ρούτσι

Σχετικά με το αίτημα του Πάνου Ρούτσι να επιτραπεί η εκταφή της σορού του παιδιού του, ο πρόεδρος του ΠΑΣΟΚ σημείωσε ότι «ένας χαροκαμένος γονέας, που έχασε το παιδί του, έχει ένα εύλογο αίτημα». «Πρέπει αυτό το αίτημα να γίνει πράξη. Να σεβαστούμε τους γονείς. Ας είμαστε μια ανθρώπινη κοινωνία και ας αφήσουμε τα παιχνίδια με τους θεσμούς, που όταν θέλουμε, προσπαθούμε να τους επηρεάσουμε και όταν δεν θέλουμε, λέμε «προς Θεού, υπάρχει ανεξαρτησία».

Όταν ο Πρωθυπουργός έστειλε το 2023 την επιστολή στον κ. Ντογιάκο, ήταν παρέμβαση; Ναι ή όχι; Όλα όμως είναι α λα καρτ», σημείωσε και με αφορμή τη σχετική τοποθέτηση της προέδρου του Αρείου Πάγου για το συγκεκριμένο θέμα σε συνέδριο, σημείωσε ότι «αυτός ο θεσμός δεν είναι για να κάνει πολιτικές τοποθετήσεις. Ο καθένας με τον ρόλο του».

Για συνεργασίες και Τσίπρα

Ο πρόεδρος του ΠΑΣΟΚ επισήμανε ακόμη ότι αν το κόμμα του στις εκλογές «είναι πρώτο έστω με μία ψήφο, έχουμε πολιτική αλλαγή. Η ΝΔ θα πάει στην αντιπολίτευση και αυτά που είπα στη ΔΕΘ θα γίνουν πράξη με αυτούς που θα δεχτούν την υλοποίηση του προγράμματος. Αν δεν συμβεί, ο κόσμος θα έχει τρίτη θητεία Μητσοτάκη, ακρίβεια, κατάρρευση του εθνικού συστήματος υγείας και παιδείας».

Ερωτηθείς για το αν θα συνεργαστεί με ένα κόμμα του Αλέξη Τσίπρα, ο Νίκος Ανδρουλάκης σχολίασε: «Είναι μία υποθετική συζήτηση. Δεν είμαι μελλοντολόγος, δίνω συνέντευξη βάσει των πραγματικών δεδομένων που υπάρχουν σήμερα. Θα ψηφίσει ο λαός».

«Η προανακριτική θα επανέλθει μόλις έλθουν νέα στοιχεία»

Μιλώντας για τον ΟΠΕΚΕΠΕ, ο πρόεδρος του ΠΑΣΟΚ τόνισε ότι ο Κυριάκος Μητσοτάκης «έδεσε τα χέρια της δικαιοσύνης με την απόρριψη της προανακριτικής. Ουσιαστικά είπε στη δικαιοσύνη ότι δεν ακουμπάνε ούτε Βορίδη ούτε Αυγενάκη. Ξαφνικά έβγαλε από το συρτάρι την εξεταστική, ακυρώνοντας τον ίδιο τον εαυτό του για αυτά που έλεγε πριν μερικούς μήνες. Καλούμε μάρτυρες όπως τον κύριο Μυλωνάκη και άλλα από τα γαλάζια παιδιά της συμμορίας που ακούσαμε στη δικογραφία να λένε απίθανα πράγματα και δεν καλεί ούτε αυτούς, ούτε την κυρία με τη Φεράρι, ούτε τον κύριο Σαλάτα και καλούν τρεις νεκρούς. Αυτοί οι άνθρωποι έχουν τον οποιαδήποτε σεβασμό στον ελληνικό λαό όταν δεν καλούν τους πρωταγωνιστές της εγκληματικής οργάνωσης όπως την περιγράφει η ευρωπαϊκή εισαγγελία και καλεί τρεις νεκρούς; Είναι επικίνδυνοι, δεν σέβονται τους θεσμούς. Ένας πρωθυπουργός που φτάνει στο σημείο να λέει στους βουλευτές του μην έρθετε στη Βουλή να ψηφίσετε, μείνετε σπίτι να ψηφίσετε με επιστολική ψήφο, έχει κανένα μέτρο; Η προανακριτική θα επανέλθει μόλις έλθουν νέα στοιχεία. Θα κάνουμε νέα πρόταση προανακριτικής. Η δικογραφία έχει ποινικές ευθύνες συγκεκριμένων στελεχών της ΝΔ».

Και συνέχισε αν δεν γίνει προανακριτική η δικαιοσύνη δεν μπορεί να ελέγχει κανέναν υπουργό. Εμείς λέμε όλα στο φως. Δεν μπορεί το άρθρο 86 να είναι πλυντήριο ποινικών ευθυνών σε σωρεία υποθέσεων. Δεν πρόκειται να κάνω ούτε βήμα πίσω σε ένα σκάνδαλο που πλήττει την αξιοπιστία της χώρας. Πλυντήριο σε Τέμπη, ΟΠΕΚΕΠΕ, υποκλοπές».