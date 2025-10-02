Θράσος, αλαζονεία και αμετροέπεια της κυβέρνησης χαρακτήρισε ο Νίκος Ανδρουλάκης τις δηλώσεις κυβερνητικών στελεχών ότι στο σκάνδαλο του ΟΠΕΚΕΠΕ «η αντιπολίτευση πάει… κουβά».

Ο κ. Ανδρουλάκης σχολίασε επίσης και τις δηλώσεις της ευρωπαίας εισαγγελέως Λάουρα Κοβέσι για το νόμο περί ευθύνης υπουργών.

Για τον ΟΠΕΚΕΠΕ

Στη διάρκεια της συνέντευξης που παραχώρησε το πρωί στον ΑΝΤ1, ο πρόεδρος του ΠΑΣΟΚ-Κινήματος Αλλαγής είπε συγκεκριμένα: «Μιλά για «κουβά» το κόμμα που το καλοκαίρι με εντολή του πρωθυπουργού σκηνοθέτησε μια πρωτοφανή διαδικασία στη Βουλή;. Έδιωξαν τους βουλευτές τους, άφησαν παρόντες στην Ολομέλεια μόλις οκτώ και οι μισοί ψήφισαν επιστολικά με έναν και μόνο στόχο να μη διερευνήσει η δικαιοσύνη τις ευθύνες του κ. Βορίδη και του κ. Αυγενάκη, όπως πρότεινε το ΠΑΣΟΚ βάσει της δικογραφίας της ευρωπαϊκής εισαγγελίας. «Κουβά» σε τι; Που το πρόστιμο για το σκάνδαλο διαφθοράς στον ΟΠΕΚΕΠΕ θα κοστίσει κοντά 1 δισεκατομμύριο στον ελληνικό λαό; «Κουβά» σε τι; Που η κυβερνητική πλειοψηφία δεν κάλεσε στην εξεταστική επιτροπή κανένα από τα «γαλάζια» παιδιά της δικογραφίας, τους «φραπέδες» και όλους αυτούς που απειλούσαν τη σωματική ακεραιότητα ανθρώπων και διασπάθισαν το δημόσιο χρήμα; Δεν κάλεσαν στην εξεταστική την κυρία με τη Ferrari, αλλά τρεις νεκρούς και χρησιμοποιούν τη λέξη «κουβά»;»

«Σύρεται στην εξεταστική επιτροπή και αν δεν φοβόντουσαν τίποτα, θα έπρεπε να έχει γίνει προανακριτική και όχι εξεταστική», σχολίασε για τη δήλωση του υφυπουργού παρά τω πρωθυπουργώ Γιώργου Μυλωνάκη πως είναι πρόθυμος να καταθέσει στην εξεταστική επιτροπή.

Για τις δηλώσεις της ευρωπαίας εισαγγελέως

Ο πρόεδρος του ΠΑΣΟΚ σχολίασε τις δηλώσεις της ευρωπαίας εισαγγελέως Λάουρα Κοβέσι για τον νόμο περί ευθύνης υπουργών, λέγοντας πως «όταν ένας πρωθυπουργός δίνει εντολή να εργαλειοποιήσουν το άρθρο 86 για να καλύψει και να απαγορεύσει στη δικαιοσύνη να διερευνήσει ευθύνες των υπουργών του, οτιδήποτε άλλο είναι εκτός πραγματικότητας».

«Έχει κατασκηνώσει η ευρωπαϊκή εισαγγελία στην Αθήνα. Εδώ έχουμε σήμερα την κ. Κοβέσι και μιλάει η ίδια για το άρθρο 86. Άρα, τι συζητάμε; Δεν άφησαν να ελεγχθεί ο κ. Καραμανλής βάσει της ευρωπαϊκής δικογραφίας στη σύμβαση 717 της τηλεδιοίκησης απορρίπτοντας την πρόταση του ΠΑΣΟΚ για προανακριτική. Αυτό είναι συγκάλυψη ή δεν είναι; Όταν κάνεις το ίδιο στον ΟΠΕΚΕΠΕ, είναι συγκάλυψη ή δεν είναι; Όταν κάνεις τα ίδια στις υποκλοπές, είναι συγκάλυψη ή δεν είναι;» αναρωτήθηκε δηκτικά.

Ο Ν. Ανδρουλάκης ανέδειξε τις προτάσεις που παρουσίασε στη ΔΕΘ για την ενίσχυση των θεσμών όπως η συνταγματική αναθεώρηση του άρθρου 86, η αλλαγή του τρόπου επιλογής της ηγεσίας της δικαιοσύνης ώστε να μην είναι απόφαση της εκάστοτε κυβέρνησης και η απαγόρευση σε δικαστικούς να αναλάβουν δημόσια θέση για τέσσερα χρόνια μετά την αφυπηρέτησή τους.

Μίλησε για πολιτική υποκρισία της Νέας Δημοκρατίας επ’ αυτού, καθώς έχει μπλοκάρει την ψήφισή του, που πρότεινε με τροπολογία το ΠΑΣΟΚ-Κίνημα Αλλαγής.

Επέκρινε τον πρωθυπουργό ότι θέλει να εργαλειοποιεί τους θεσμούς, υποστηρίζοντας ότι «πήρε στο Μαξίμου την ΕΥΠ, έστησε υποκλοπές, δεν επιτρέπει στη δικαιοσύνη να κάνει τη δουλειά της, είναι όλο το περιβάλλον του εμπλεκόμενο σε σοβαρά σκάνδαλα και μου λέτε ότι θέλει να μάθει ο ελληνικός λαός την αλήθεια και θέλει διάκριση των εξουσιών; Μόνο αυτό δεν θέλει».

Στόχος του ΠΑΣΟΚ να στείλει τη ΝΔ στην Αντιπολίτευση

Σχετικά με την πολιτική στόχευση του ΠΑΣΟΚ, ο κ. Ανδρουλάκης τόνισε: «Το ΠΑΣΟΚ έχει έναν στόχο: Η Νέα Δημοκρατία να πάει στην αντιπολίτευση και να γίνει το ίδιο κυβέρνηση. Και νομίζω ότι μπορούμε να τα καταφέρουμε. Πλέον ένα μεγάλο κομμάτι της κοινωνίας καταλαβαίνει ότι τρίτη θητεία Μητσοτάκη σημαίνει περαιτέρω ακρίβεια, περαιτέρω υποβάθμιση του Εθνικού Συστήματος Υγείας, περαιτέρω ανισότητες, άρα μεγαλύτερα προβλήματα, μεγαλύτερα αδιέξοδα».

Έκανε εκτενή αναφορά στο σχέδιο του ΠΑΣΟΚ για το ιδιωτικό χρέος εξηγώντας τις προτάσεις του ΠΑΣΟΚ-Κινήματος Αλλαγής που περιελάμβανε η τροπολογία στη Βουλή την προηγούμενη εβδομάδα και υπογράμμισε ότι «η Νέα Δημοκρατία τα αρνήθηκε, διότι και σε αυτόν τον τομέα κάνει το παιχνίδι των τραπεζών».

Τέλος, ο Νίκος Ανδρουλάκης έκανε λόγο για αγορά που έχει αφεθεί να λειτουργεί ασύδοτα, με αποτέλεσμα τις συνεχείς ανατιμήσεις σε υπηρεσίες και προϊόντα.