Συνέδριο στο ΠΑΣΟΚ με το πρόγραμμα «παρά πόδα» – Oι ημερομηνίες και το παρασκήνιο

Κρίσιμες θεωρούνται οι επόμενες ημέρες για τη Χαριλάου Τρικούπη, καθώς αναμένεται να ληφθούν οι τελικές αποφάσεις για τις ημερομηνίες του συνεδρίου του ΠΑΣΟΚ. Πέρα από τους μήνες Νοέμβριο και Δεκέμβριο, στο τραπέζι φαίνεται πως έχει πέσει και ο Φεβρουάριος ως πιθανός μήνας διεξαγωγής του. Μέχρι τη Δευτέρα είναι πολύ πιθανόν το τοπίο να έχει ξεδιαλύνει, ενώ δεν αποκλείεται την επόμενη εβδομάδα να ανακοινωθούν τα ονόματα της γραμματείας της Κεντρικής Οργανωτικής Επιτροπής Συνεδρίου (ΚΟΕΣ).

Τα πρόσωπα της ΚΟΕΣ και το μήνυμα Ανδρουλάκη

Σύμφωνα με πληροφορίες, στο όργανο, που θα επωμιστεί την προετοιμασία και την υλοποίηση της συνεδριακής διαδικασίας, θα συμμετέχουν μεταξύ άλλων οι συνυποψήφιοι του Νίκου Ανδρουλάκη στην προεδρική κούρσα του ΠΑΣΟΚ αλλά και κεντρικά στελέχη της ηγετικής ομάδας, όπως ο γραμματέας της Κεντρικής Επιτροπής Ανδρέας Σπυρόπουλος και ο εκπρόσωπος τύπου Κώστας Τσουκαλάς.

Το μήνυμα που θέλει να εκπέμψει η ηγεσία του Κινήματος είναι αυτό της ενότητας και της εξωστρέφειας, καθώς ζητούμενο είναι να διαμορφωθούν οι όροι για μία νέα δυναμική του ΠΑΣΟΚ. Σε αυτό το πλαίσιο, στόχος του Νίκου Ανδρουλάκη, φαίνεται να είναι, κατά πληροφορίες, ένα συνέδριο που δεν θα κοιτά προς το «εσωτερικό» του Κινήματος, αλλά θα προετοιμάζει την αξιωματική αντιπολίτευση για την εκλογική «μάχη» και τη νίκη στις επόμενες κάλπες -πάντα- με το πρόγραμμα της ΔΕΘ «παρά πόδα».

Το «μπλοκ» Δούκα-Χριστοδουλάκη

Κοινή στάση φαίνεται πως θα έχουν στο επικείμενο συνέδριο, όποτε και αν αυτό γίνει, ο Χάρης Δούκας και ο Μανώλης Χριστοδουλάκης. Άλλωστε, ο Βουλευτής Ανατολικής Αττικής συμμετείχε την Παρασκευή σε ευρεία σύσκεψη στελεχών μαζί με τον Χάρη Δούκα. De facto, η παρουσία του Μανώλη Χριστοδουλάκη, ο οποίος δεν είχε δώσει το «παρών» σε παλαιότερες αντίστοιχες συσκέψεις, ισχυροποιεί το εσωκομματικό «μπλοκ» του Δημάρχου.

Ήδη, ο πρώην υποψήφιος πρόεδρος του ΠΑΣΟΚ έχει θέσει ως κεντρικό διακύβευμα του συνεδρίου το ζήτημα των συνεργασιών και θεωρείται σχεδόν δεδομένο ότι θα ζητήσει από το συνεδριακό σώμα να απορρίψει κάθε ενδεχόμενο μετεκλογικής συνεργασίας με τη ΝΔ.

Σημειωτέον ότι πρόκειται για ζήτημα για το οποίο έχει τοποθετηθεί ανοιχτά ο αρχηγός της αξιωματικής αντιπολίτευσης, ζητώντας την ήττα της ΝΔ. Πάντως, στην παρούσα φάση, αυτό που θα δημιουργήσει αντιδράσεις στο «μπλοκ» του Χ. Δούκα -που αποτελεί και τον δεύτερο ισχυρότερο πόλο στο εσωτερικό του ΠΑΣΟΚ- είναι το ενδεχόμενο ενός «φαστ-τρακ» συνεδρίου. Δεν είναι δε λίγοι αυτοί που «ψιθυρίζουν» ότι στο δίλημμα «φαστ-τρακ» συνέδριο ή καθόλου συνέδριο, προτιμότερο θα ήταν το δεύτερο.

Το χρονοδιάγραμμα των δύο μηνών

Η επιλογή του Παύλου Γερουλάνου να μιλήσει για χρονοδιάγραμμα δύο μηνών δεν ήταν τυχαία. Ο κοινοβουλευτικός εκπρόσωπος του ΠΑΣΟΚ εκτιμά ότι στην παρούσα φάση το πολιτικό έδαφος είναι «εύφορο» για τη Χαριλάου Τρικούπη, με δεδομένο ότι υπάρχει μία ισχυρή κυβερνητική πρόταση που μπορεί να πείσει την κοινωνία.

Εντούτοις, φαίνεται να θεωρεί πως τα περιθώρια στενεύουν και απαιτούνται άμεσες κινήσεις. Παράλληλα, δεν αποκλείεται, εφόσον οι δημοσκοπικοί δείκτες δεν κουνηθούν, να τεθούν εκ νέου από την πλευρά του ζητήματα στρατηγικής. Είναι μάλιστα πιθανόν να προσέλθει στο συνέδριο, φέρνοντας ξανά στο προσκήνιο τις θέσεις του περί «Αναγέννησης» έτσι όπως είχαν διατυπωθεί και κατά την εσωκομματική προεκλογική περίοδο, ειδικότερα σε σχέση με την κομματική λειτουργία.

Το πολιτικό τοπίο και η εσωκομματική «κουζίνα»

Γνώστες των πασοκικών δεδομένων εκτιμούν ότι, ανεξαρτήτως ημερομηνίας συνεδρίου, η πλευρά του Νίκου Ανδρουλάκη έχει τον ισχυρότερο εσωκομματικό μηχανισμό. Από εκεί και πέρα όμως, η ρευστότητα του πολιτικού τοπίου δημιουργεί «μούδιασμα» σε αρκετά στελέχη ανεξαρτήτως τασικής τοπθέτησης. Άλλωστε, άπαντες γνωρίζουν ότι το ενδεχόμενο δημιουργίας νέων κομμάτων (Σαμαρά, Τσίπρα, πιθανώς και Καρυστιανού) δεν θα αφήσει αλώβητο το ΠΑΣΟΚ.

Όλα αυτά τα ζυγίζουν στο εσωτερικό της αξιωματικής αντιπολίτευσης και έχουν τεθεί – εμμέσως – δημοσίως και από τον κ. Γερουλάνο. Κατ’ επέκταση, η ημερομηνία του συνεδρίου δεν μπορεί, όπως σημείωνε, στέλεχος του Κινήματος, να ιδωθεί έξω από την πολιτική συγκυρία που θα διεξαχθεί.