Έχει το ΠΑΣΟΚ το περιθώριο να εισέλθει σε νέο κύκλο εσωστρέφειας όταν η ΝΔ βρίσκεται με την πλάτη στον τοίχο;

Δεν έχουν περάσει και πολλές μέρες από τη ΔΕΘ, εκεί που ομολογουμένως το ΠΑΣΟΚ κέρδισε τις εντυπώσεις, τόσο από τη συνολική παρουσία του Νίκου Ανδρουλάκη, όσο και το προεκλογικό πρόγραμμα που παρουσίασε και το οποίο αποτέλεσε προϊόν εργασίας πολλών ανθρώπων. Με απλά λόγια, το κόμμα της αξιωματικής αντιπολίτευσης κατάφερε να αποδείξει στη Θεσσαλονίκη ότι μοιάζει με το άλογο που μπορεί να τρέξει με επιτυχία και μόνο του, χωρίς να έχει ανάγκη άλλους και κυρίως εκείνους που φαίνεται ότι έχουν διάθεση να του βάλουν γκέμια.

Κατά συνέπεια αναρωτιέται κανείς αν θα έπρεπε το άλογο να το πάρει απόφαση και να τρέχει εφεξής μόνο του στο δρόμο για την εξουσία. Πόσο μάλλον τώρα, καθώς φαίνεται ότι εισέρχεται σε νέο κύκλο εσωστρέφειας και όταν το βασικό ερώτημα στο οποίο θα πρέπει να απαντήσει το ίδιο το ΠΑΣΟΚ, είναι αν έχει τα περιθώρια για κάτι τέτοιο.

Πόσο μάλλον από τη στιγμή μάλιστα που φαίνεται ότι επανακάμπτει στις δημοσκοπήσεις αφήνοντας στην τρίτη θέση την Πλεύση Ελευθερίας. Ωστόσο τις τελευταίες μέρες συγκεκριμένες παρεμβάσεις κορυφαίων στελεχών και διεκδικητών της ηγεσίας στις τελευταίες εσωκομματικές εκλογές, ήρθαν να αμαυρώσουν το ομολογουμένως θετικό κλίμα που είχε δημιουργηθεί στη ΔΕΘ για το κόμμα της Χαριλάου Τρικούπη. Το δεύτερο βασικό ερώτημα είναι που και αν σταματάει όλο αυτό.

Αρνητική εντύπωση

Γι’ αρχή είχαμε τις δηλώσεις της Άννας Διαμαντοπούλου οι οποίες προκάλεσαν μάλλον αρνητική εντύπωση όχι μόνο σ’ ένα μεγάλο μέρος του πράσινου κομματικού ακροατηρίου, αλλά και γενικότερα σε κάθε προοδευτικό πολίτη. Κι αυτό επειδή είχε άμεση σχέση με την τραγωδία των Τεμπών και τη Μαρία Καρυστιανού.

Η αναφορά όπως τέθηκε, «έχουμε, λοιπόν, τώρα την ευθύνη, όχι να γίνουμε η Καρυστιανού, ούτε να γίνουμε Κωνσταντοπούλου», αλλά και η αποστροφή του λόγου της μιλώντας για «ένα κόμμα που προερχόμαστε από ένα πολύ μεγάλο πολιτικό που έπιανε τις μάζες επί της ουσίας, δεν έβγαζε τις μάζες στον δρόμο, απλά», δεν έκαναν και το καλύτερο επικοινωνιακό γκελ στον κόσμο, γεγονός που την οδήγησε στο να αναδιπλωθεί στη συνέχεια.

Πώς; Με τον συνήθη και αγαπημένο τρόπο των πολιτικών. Είπε ότι τα λεγόμενά της έγιναν αντικείμενο «κοπτοραπτικής» και ότι η ίδια αυτό που επιθυμεί είναι να μην γίνει το ΠΑΣΟΚ, «κόμμα διαμαρτυρίας». Ωστόσο, ακόμα και η αναφορά της για πως έβγαζε το ΠΑΣΟΚ τις μάζες στο δρόμο, δημιούργησε αρνητικούς συνειρμούς. Επικριτές της αναρωτιόταν με νόημα «ποιο θα ήταν ένα θέμα ουσίας για να βγει κάποιος στο δρόμο και να διαμαρτυρηθεί, αν όχι για τα Τέμπη, το θάνατο 57 ανθρώπων και τη συγκάλυψη που έχει επιχειρηθεί από την κυβέρνηση;».

Λαϊκισμός

Στην Άννα Διαμαντοπούλου έσπευσε να απαντήσει ο Χάρης Καστανίδης με σχετική ανάρτηση στην οποία ανέφερε με νόημα: «στη μάχη κατά του λαϊκισμού προϋποθέτει ότι αυτοί/ες που θα την δώσουν έχουν επαρκώς κατανοήσει τι είναι λαϊκισμός. Λαϊκισμός δεν είναι η υπεράσπιση του λαϊκού και ο σεβασμός των πληγωμένων ανθρώπων. Ας προσπαθήσουν να μάθουν ξεκινώντας από τον Ernesto Laclau (σ.σ. Ο Ερνέστο Λακλάου (Ernesto Laclau, 6 Οκτωβρίου 1935 – 13 Απριλίου 2014) ήταν Αργεντινός αριστερός μεταμαρξιστής φιλόσοφος».

Ακολούθησε λίγες μέρες αργότερα η διπλή παρέμβαση του Παύλου Γερουλάνου που ξαναζέστανε την… εσωκομματική σούπα και μάλιστα σε σημείο βρασμού καθώς φαίνεται ότι δίνει διορία δύο μηνών στην ηγεσία του κόμματος προκειμένου να αλλάξει πράγματα αλλά και πρόσωπα στην ηγετική ομάδα και να ξεκολλήσει από τις χαμηλές πτήσεις των δημοσκοπήσεων. Μάλιστα, έσπευσε να προλάβει τον πρόεδρο του ΠΑΣΟΚ Νίκο Ανδρουλάκη, λέγοντας ότι «δεν μπορεί να σιωπά ένα στέλεχος που έχει απόψεις και αγωνίες».

Καμία διάθεση αλλά…

Οι παρεμβάσεις Γερουλάνου έγιναν σε κομματική εκδήλωση στην Αριδαία και στον τηλεοπτικό σταθμό Action24, για να επανέλθει στη συνέχεια με συνέντευξη στο ραδιόφωνο των Παραπολιτικών και στη Νίκη Λυμπεράκη όπου ξεκαθάρισε ότι δεν υπάρχει από πλευράς του καμία διάθεση αμφισβήτησης του Νίκου Ανδρουλάκη.

Όπως είπε χαρακτηριστικά μιλώντας για το επικείμενο συνέδριο του ΠΑΣΟΚ, «πρέπει να είναι ένα συνέδριο ουσίας, το οποίο να εμβαθύνει το πρόγραμμα, το οποίο ήδη έχουμε και το οποίο είναι ένα πολύ ισχυρό πρόγραμμα, και να μην είναι ούτε συνέδριο-φιέστα ούτε συνέδριο αμφισβήτησης».

Από την πλευρά της, η ηγεσία της Χαριλάου Τρικούπη δεν φαίνεται να πείθεται για την ειλικρίνεια του κ. Γερουλάνου και την αγωνία της κας Διαμαντοπούλου να μην γίνει το ΠΑΣΟΚ, κόμμα διαμαρτυρίας. Αντιθέτως, απορούν με τη χρονική συγκυρία των παρεμβάσεων και ειδικά σε μια περίοδο που η κυβέρνηση αντιμετωπίζει σωρεία προβλημάτων.

Με απλά λόγια απορούν πως γίνεται την ώρα που η κυβέρνηση είναι στριμωγμένη με τον ΟΠΕΚΕΠΕ και τα Τέμπη και ο πρωθυπουργός αντιμέτωπος με ένα Βατερλό στη Νέα Υόρκη (σ.σ. η αναβολή της συνάντησης με τον Έρντογαν), κάποιοι να επιλέγουν να βυθίσουν και πάλι την παράταξη στη μιζέρια με αντικείμενο τα εσωκομματικά.

Υπάρχει συσχετισμός μεταξύ των παρεμβάσεων; Το ρεπορτάζ λέει όχι, ωστόσο αυτό δεν σημαίνει ότι δεν γίνεται ζημιά στο κόμμα και ειδικά σε μια περίοδο που το ΠΑΣΟΚ επανακάμπτει στις δημοσκοπήσεις έναντι της Πλεύσης Ελευθερίας και φαίνεται ότι παγιώνεται στη δεύτερη θέση.

Και στο βάθος το συνέδριο

Υπάρχει περιθώριο συνεννόησης; Όπως φαίνεται, ειδικά στην περίπτωση της Άννας Διαμαντοπούλου, τα προβλήματα θα εμφανίζονται από καιρό σε καιρό. Η αντίληψη για τα επίδικα και τα σημαντικά φαίνεται πως είναι διαφορετική και ότι δεν μπορεί να καλυφθεί. Με δεδομένο ότι αν συνεχιστεί αυτή η εικόνα εσωστρέφειας και αμφισβήτησης της ηγεσίας -έστω κι έμμεσης- το πρόβλημα θα αποτυπωθεί στις επιδόσεις του κόμματος, είναι κάτι παραπάνω από βέβαιο ότι χρειάζονται λύσεις.

Και σ’ αυτή την περίπτωση σημαντικό ρόλο παίζει το συνέδριο του κόμματος. Ο χρόνος διεξαγωγής δεν έχει αποφασιστεί ακόμα αν και πιο πιθανό σενάριο είναι αυτό που το θέλει να γίνεται στα τέλη Νοεμβρίου ή αρχές Δεκεμβρίου. Σε κάθε περίπτωση η διεξαγωγή του αποτελεί ένα εξαιρετικό momentum προκειμένου να ξεκαθαριστούν διαφωνίες και αντιρρήσεις. Κυρίως, να γίνει αντιληπτό ότι εάν το ΠΑΣΟΚ θέλει να διεκδικήσει με δυναμική την εξουσία από τη ΝΔ, θα το κάνει μόνο αν πάει σε αυτή τη μάχη ενωμένο.