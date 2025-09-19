newspaper
Σάββατο 20 Σεπτεμβρίου 2025
Ανδρουλάκης: Νίκη του ΠΑΣΟΚ σημαίνει ότι θα λειτουργούν η δικαιοσύνη και οι θεσμοί προς όφελος των πολιτών
Πολιτική Γραμματεία 19 Σεπτεμβρίου 2025 | 22:49

Ανδρουλάκης: Νίκη του ΠΑΣΟΚ σημαίνει ότι θα λειτουργούν η δικαιοσύνη και οι θεσμοί προς όφελος των πολιτών

Ο Νίκος Ανδρουλάκης χαρακτήρισε τη διακυβέρνηση του Μαξίμου ένα «κλειστό, επικίνδυνο υποκριτικό σύστημα εξουσίας που ενδιαφέρεται μόνο για την καρέκλα»

Spotlight

Ολοκληρώνοντας την περιοδεία του στα Κύθηρα, ο πρόεδρος του ΠΑΣΟΚ – Κινήματος Αλλαγής, Νίκος Ανδρουλάκης, μίλησε σε κατοίκους στο Συνεδριακό Κέντρο Φρατσίων και σχολίασε «τη μεθόδευση της κυβερνητικής πλειοψηφίας» να μην κληθούν να καταθέσουν στην εξεταστική επιτροπή για τον ΟΠΕΚΕΠΕ οι επονομαζόμενοι ‘Φραπές’ και ‘Χασάπης’, αλλά να κλητευθούν ακόμη και… νεκροί.

«Κάλεσαν ως μάρτυρες ανθρώπους που έχουν φύγει από τη ζωή, αντί να καλέσουν τους πρωταγωνιστές του σκανδάλου, που ζουν και βασιλεύουν εις βάρος των αγροτών και κτηνοτρόφων. Δεν έχουν κανένα μέτρο. Στον βωμό της συγκάλυψης, της ατιμωρησίας και της συνέχισης της διασπάθισης του δημοσίου χρήματος είναι ικανοί να κάνουν τα πάντα», τόνισε χαρακτηριστικά.

Ο κ. Ανδρουλάκης υπογράμμισε ότι «η πολιτική αλλαγή είναι επιβεβλημένη. Νίκη του ΠΑΣΟΚ σημαίνει μια άλλη Ελλάδα για όλους τους Έλληνες. Θα λειτουργούν η δημοκρατία, η δικαιοσύνη και οι θεσμοί προς όφελος του δημοσίου συμφέροντος. Θα υπάρχει σεβασμός και στο τελευταίο ευρώ του πολίτη. Και όχι το κράτος και οι θεσμοί να γίνονται λάφυρο του εκάστοτε Μητσοτάκη», επισήμανε.

«Έστω και με μια ψήφο μπροστά το ΠΑΣΟΚ, ο πολίτης θα έχει καλύτερες μέρες»

«Για το σημερινό σύστημα εξουσίας υπάρχει ένα ειδικό πέπλο προστασίας της εγχώριας ελίτ – φανταστείτε να είχε καλέσει το ΠΑΣΟΚ στην εξεταστική επιτροπή νεκρούς! Μοναδικός μας σύμμαχος είστε εσείς. Μπορούμε να τα καταφέρουμε, να νικήσουμε τη Νέα Δημοκρατία και να διαψεύσουμε όσους υποστηρίζουν το αντίθετο.Έστω και με μια ψήφο μπροστά, ο πολίτης θα έχει καλύτερες μέρες», σημείωσε.

Χαρακτήρισε τη διακυβέρνηση του Μαξίμου ένα «κλειστό, επικίνδυνο υποκριτικό σύστημα εξουσίας που ενδιαφέρεται μόνο για την καρέκλα».

Αναφερόμενος στα εθνικά θέματα και συγκεκριμένα στη συμφωνία με τη Chevron, ο Νίκος Ανδρουλάκης θύμισε πως ήταν η κυβέρνηση του ΠΑΣΟΚ που το 2011, με τον Γιάννη Μανιάτη, νομοθέτησε τη χάραξη των απώτατων ορίων της ελληνικής ΑΟΖ.

«Γιατί επί 14 χρόνια καθυστέρησαν, ας μας εξηγήσουν ΣΥΡΙΖΑ και Νέα Δημοκρατία», τόνισε και προσέθεσε πως αναμένει να δει και το κείμενο της συμφωνίας.

«Είναι δυνατόν να συγκρουόμαστε δημόσια με την Κύπρο;»

«Δεν μπορεί να συζητάμε να γίνει η Τουρκία μέρος της ευρωπαϊκής άμυνας» υπογράμμισε και στηλίτευσε τη στάση της κυβέρνησης ιδίως στο ζήτημα της πόντισης του καλωδίου ηλεκτρικής διασύνδεσης Ελλάδας-Κύπρου και τις τουρκικές προκλήσεις.

«Είναι δυνατόν να συγκρουόμαστε δημόσια με την Κύπρο;», ανέφερε χαρακτηριστικά ο πρόεδρος του ΠΑΣΟΚ.

Ο Νίκος Ανδρουλάκης συνομιλεί με κατοίκους στα Κύθηρα

«Η Ελλάδα δεν πωλείται. Δεν είναι ανάπτυξη το ξεπούλημα των κόκκινων δανείων»

Ο αρχηγός της αξιωματικής αντιπολίτευσης ανέλυσε το πρόγραμμα του ΠΑΣΟΚ και επισήμανε τη δέσμη μέτρων για το δημογραφικό, το οποίο, όπως τόνισε, «χωρίς περιφερειακή ανάπτυξη, δεν λύνεται».

Σχετικά με την ακρίβεια αναρωτήθηκε δηκτικά για την «εμμονική άρνηση» της κυβέρνησης να μειώσει τον ΦΠΑ σε βασικά αγαθά: «Τελικά, η μείωση του ΦΠΑ περνά στον καταναλωτή στα νησιά;».

Ο Νίκος Ανδρουλάκης επιπλέον εξήγησε ότι «τα υπερέσοδα είναι από τους έμμεσους φόρους, μόνο ένα μικρό ποσοστό προκύπτει από τη φοροδιαφυγή. Η αναλογία άμεσων – έμμεσων φόρων είναι 1:1 στην Ευρώπη, αλλά αντίθετα στη χώρα μας 1:1,5. Δεν μειώνουν τον ΦΠΑ, γιατί η κυβερνητική οικονομική πολιτική με τα υπερέσοδα στηρίζεται στην ακρίβεια», σημείωσε χαρακτηριστικά.

Για να καταλήξει, διαμηνύοντας πως «η Ελλάδα δεν πωλείται. Δεν είναι ανάπτυξη το ξεπούλημα των κόκκινων δανείων και ο αφελληνισμός της ελληνικής περιουσίας», υπογράμμισε ο πρόεδρος του ΠΑΣΟΚ για το αναπτυξιακό μοντέλο της σημερινής κυβέρνησης, που «βασίζεται σε επενδύσεις real estate».

Economy
Moody’s: Αμετάβλητη στο Baa3 με σταθερή προοπτική η ελληνική οικονομία

Moody’s: Αμετάβλητη στο Baa3 με σταθερή προοπτική η ελληνική οικονομία

Business
Moody’s: Τι κομίζει στην CrediaBank η εξαγορά της HSBC Μάλτας

Moody’s: Τι κομίζει στην CrediaBank η εξαγορά της HSBC Μάλτας

inWellness
inTown
