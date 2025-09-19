Τσουκαλάς: Ο λαός επωμίστηκε πρόστιμο σχεδόν 1 δισ., εξαιτίας του «γαλάζιου» πάρτι διαφθοράς στον ΟΠΕΚΕΠΕ

«Η κυβέρνηση Μητσοτάκη ρισκάρει, με τη ραθυμία και την αναποτελεσματικότητά της, το μέλλον του πρωτογενούς τομέα της χώρας. Υποθηκεύει την παραγωγική προοπτική της χώρας», τόνισε ο εκπρόσωπος Τύπου ΠΑΣΟΚ – Κινήματος Αλλαγής, Κώστας Τσουκαλάς, αναφερόμενος στις αγροτικές επιδοτήσεις και συνδέοντας το θέμα αυτό που «καίει» τους αγρότες της χώρας, με το σκάνδαλο του ΟΠΕΚΕΠΕ.

Όπως δήλωσε ο κ. Τσουκαλάς, «η προθεσμία της 11ης Σεπτεμβρίου 2025 για την υποβολή αξιόπιστου και εφαρμόσιμου σχεδίου δράσης παρήλθε χωρίς ουσιαστική πρόοδο», ενώ προσέθεσε πως «σήμερα ο υπουργός Αγροτικής Ανάπτυξης ‘καθησυχάζει’ ότι έχει λάβει παράταση και παραδέχεται ότι θα υπάρχει κίνδυνος για την καταβολή των αγροτικών ενισχύσεων, αν τα χρονοδιαγράμματα δεν τηρηθούν».

«Δεν θα επιτρέψουμε στην ΝΔ να φέρει μνημόνιο στον πρωτογενή τομέα»

«Ο ελληνικός λαός επωμίστηκε ένα πρόστιμο που θα προσεγγίσει το 1 δισεκατομμύριο, εξαιτίας του ‘γαλάζιου’ πάρτι διαφθοράς στον ΟΠΕΚΕΠΕ. Δεν θα επιτρέψουμε στην κυβέρνηση της Νέας Δημοκρατίας με την ανικανότητά της να φέρει μνημόνιο στον πρωτογενή τομέα», ξεκαθάρισε ο εκπρόσωπος Τύπου του ΠΑΣΟΚ.

Για να καταλήξει χαρακτηριστικά πως «η ευρωπαϊκή εμπιστοσύνη δεν είναι δεδομένη – κερδίζεται καθημερινά, με συνέπεια, διαφάνεια και πράξεις. Χρειάζεται αξιόπιστη κυβέρνηση να εγγυηθεί την ανθεκτικότητα και το μέλλον του πρωτογενούς τομέα».

Θα πρέπει να σημειώσουμε, εξάλλου, ότι μετά τις αποκαλύψεις για το σκάνδαλο του ΟΠΕΚΕΠΕ, η Κομισιόν απειλεί την Ελλάδα με αναστολή των αγροτικών επιδοτήσεων.

Ειδικότερα, η Γενική Διεύθυνση Γεωργίας και Αγροτικής Ανάπτυξης της Ευρωπαϊκής Επιτροπής δίνει διορία (μέχρι τις 2 Οκτωβρίου) στην Ελλάδα, επισημαίνοντας ότι το σχέδιο που προτείνει η χώρα μας για τις αγροτικές επιδοτήσεις δεν επαρκεί για την αποκατάσταση των ελλείψεων και δεν συμμορφώνεται με τις ευρωπαϊκές διατάξεις.