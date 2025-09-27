Οι δύο «εικόνες» του ΠΑΣΟΚ

Οι εσωκομματικές «φουρτούνες» δεν πτοούν τον Νίκο Ανδρουλάκη, ο οποίος έως και τη Δευτέρα θα περιοδεύει στη Χίο. Άλλωστε, το μήνυμα που έχει εκπέμψει ο πρόεδρος του ΠΑΣΟΚ είναι σαφές: όχι στην γκρίνια, ναι στην εξωστρέφεια. Κουβαλώντας λοιπόν στις αποσκευές του το «πράσινο» πρόγραμμα της Θεσσαλονίκης, ο αρχηγός της αξιωματικής αντιπολίτευσης επιχειρεί με αλλεπάλληλες παρεμβάσεις να δώσει το «σήμα» στο εσωτερικό του Κινήματος ότι το ΠΑΣΟΚ βγαίνει στην κοινωνία, διεκδικώντας την εμπιστοσύνη των πολιτών για να κυβερνήσει.

Τα τρία «μέτωπα»

Σε τρία «μέτωπα» θα επικεντρωθεί το επόμενο διάστημα η αξιωματική αντιπολίτευση. Το πρώτο αφορά την «κοινωνικοποίηση» του προγράμματος που παρουσιάστηκε στη Διεθνή Έκθεση Θεσσαλονίκης. Ταυτόχρονα όμως, αναμένεται να ενταθεί και το «πρέσινγκ» απέναντι στο Μέγαρο Μαξίμου. Στη Χαριλάου Τρικούπη εκτιμούν, ότι οι νέες δηλώσεις Σαλμά για τον Χρήστο Μπουκώρο -που δεν έχουν ακόμη διαψευστεί από τα κυβερνητικά στελέχη αλλά και από τον ίδιο τον γαλάζιο βουλευτή- εκθέτουν εκ νέου την κυβέρνηση.

Ο εκπρόσωπος Τύπου του κόμματος, Κώστας Τσουκαλάς, μιλώντας στο mega Σαββατοκύριακο έστρεψε εκ νέου τα βέλη του εναντίον της Νέας Δημοκρατίας. «Οι κύριοι Μαρινάκης, Μυλωνάκης και Μπουκώρος παραμένουν άφαντοι. Είναι νόμιμο υπουργός να ενημερώνει πολιτικά πρόσωπα ότι παρακολουθούνται;» διερωτήθηκε με καυστικό τρόπο. Σύμφωνα με πληροφορίες, το κόμμα της αξιωματικής αντιπολίτευσης πρόκειται να ζητήσει την κλήση του Χρήστου Μπουκώρου στην εξεταστική επιτροπή, ενώ θα επιμείνει στην παραίτηση Μυλωνάκη.

Το τρίτο «μέτωπο» αφορά το μείζον ζήτημα του ιδιωτικού χρέους. Μετά την τροπολογία που κατατέθηκε στις αρχές της εβδομάδας -περιλαμβάνει μέτρα προστασίας των δανειοληπτών ελβετικού φράγκου, αναβάθμιση του εξωδικαστικού μηχανισμού, προστασία των δικαιωμάτων των οφειλετών απέναντι στις εταιρείες διαχείρισης και προαγωγή της διαφάνειας στις τραπεζικές συναλλαγές – και τη σχετική συνέντευξη Τύπου, το ΠΑΣΟΚ αναμένεται να κρατήσει το ζήτημα «ψηλά», παίρνοντας και νέες πρωτοβουλίες.

Ο πολιτικός «χρόνος»

Οι κινήσεις από την ηγεσία του ΠΑΣΟΚ είναι συγκεκριμένες. Βέβαια, δεν είναι λίγοι αυτοί που διερωτώνται εάν αυτές αρκούν για να μετατοπίσουν τη συζήτηση από την εσωστρέφεια στην εξωστρέφεια. Άραγε υπάρχει ζήτημα χρόνου για το ΠΑΣΟΚ, όπως υποστήριξε ο Παύλος Γερουλάνος, παραδέχτηκε ο Πάρις Κουκουλόπουλος και συμφώνησε μερικώς η Άννα Διαμαντοπούλου; Στενεύουν όντως τα περιθώρια αντιστροφής της δημοσκοπικής εικόνας του ΠΑΣΟΚ με ορίζοντα τα Χριστούγεννα;

Οι «ακούνητοι» δείκτες είναι λογικό να δημιουργούν «γκρίνια» και «μούδιασμα» σε στελέχη του κόμματος. Ωστόσο, από τη στιγμή που άπαντες εντός της Χαριλάου Τρικούπη βάζουν θετικό πρόσημο στην παρουσία του Νίκου Ανδρουλάκη στη ΔΕΘ και στο πρόγραμμα που παρουσίασε, για ποιο λόγο τίθενται την παρούσα χρονική στιγμή ζητήματα στρατηγικής;

Είναι επίσης λογικό να γίνεται ειδική αναφορά από τα πρωτοκλασάτα στελέχη στη σημασία του επικείμενου συνεδρίου. Εντούτοις, μάλλον, ο προσυνεδριακός διάλογος ξεκίνησε με «άγαρμπο» τρόπο, αν λάβει κανείς υπόψιν του ότι ο Χάρης Δούκας έθεσε λίγες ημέρες μετά τη ΔΕΘ το ερώτημα που θα θέσει προς το συνέδριο και αφορά την απόρριψη των μετεκλογικών συνεργασιών με τη ΝΔ. Κι αυτό γιατί, ο Νίκος Ανδρουλάκης είχε αναφερθεί, κατά την παρουσία του στη Θεσσαλονίκη, στην ανάγκη ήττας της ΝΔ.

Το «ορόσημο» του συνεδρίου

Στελέχη του ΠΑΣΟΚ σημείωναν με νόημα ότι το συνέδριο μπορεί να έχει δύο διαφορετικές κατευθύνσεις. Είτε θα λειτουργήσει ως «μοχλός» εξωστρέφειας που θα συμβάλει σε μία νέα δυναμική για το ΠΑΣΟΚ, είτε θα εγκλωβίσει το κόμμα σε ένα σπιράλ εσωκομματικής σύγκρουσης. Και η αλήθεια είναι ότι όλα τα στελέχη, ανεξαρτήτως «τασικής» τοποθέτησης, θα κριθούν από τις προτεραιότητες που θα θέσουν μέχρι τότε.

Ταυτόχρονα όμως, de facto, δηλώσεις που κινούνται εκτός του συμφωνημένου κομματικού πλαισίου και δημόσιες συγκρούσεις, παρόμοιες με αυτές της Άννας Διαμαντοπούλου και του Χάρη Καστανίδη, δημιουργούν μία προβληματική εικόνα για την πορεία του ΠΑΣΟΚ, με πολλούς να εκτιμούν ότι επιβεβαιώνουν για μία ακόμη φορά τις «δυο ψυχές» του κόμματος. Παρ’ όλα αυτά, συμφωνημένο πρόγραμμα υπάρχει, όπως και πλαίσιο δράσης.

Από την άλλη πλευρά, ο πολιτικός χρόνος έχει συγκεκριμένα χαρακτηριστικά. Αν όντως, μετά την εορταστική ανάπαυλα των Χριστουγέννων, εμφανιστούν νέοι πολιτικοί οργανισμοί, το πιθανότερο δεν είναι να επηρεαστεί μόνο το ΠΑΣΟΚ, αλλά το σύνολο του πολιτικού συστήματος.