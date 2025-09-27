Στη Χίο το Σάββατο ο Νίκος Ανδρουλάκης για τριήμερη περιοδεία

Στη Χίο πρόκειται να περιοδεύσει από σήμερα, Σάββατο, ο πρόεδρος του ΠΑΣΟΚ-ΚΙΝΑΛ Νίκος Ανδρουλάκης όπου θα παραμείνει έως και τη Δευτέρα 29 Σεπτεμβρίου.

Ο Ανδρουλάκης στο πλαίσιο της περιοδείας του θα επισκεφθεί τα Νένητα, την Καλαμωτή, το Πυργί και τη Βολισσό

Ο κ. Ανδρουλάκης αναμένεται να φτάσει στη Χίο το απόγευμα του Σαββάτου και η περιοδεία του θα ξεκινήσει με επισκέψεις στις 18:30 το απόγευμα στα Νένητα, ακολούθως στην Καλαμωτή (19:15) και στο Πυργί (20:00) όπου θα συναντηθεί με πολίτες.

Την Κυριακή στις 11:00 το πρωί ο αρχηγός της αξιωματικής αντιπολίτευσης θα βρεθεί στη Βολισσό, ενώ τη Δευτέρα 29 Σεπτεμβρίου στις 10:00 το πρωί θα παραχωρήσει συνέντευξη Τύπου στο ξενοδοχείο «Χανδρής».

«Δεν ζητάμε απλώς εκλογές, αλλά την εμπιστοσύνη του κόσμου»

Μετά την παρουσία του στη Διεθνή Έκθεση Θεσσαλονίκης, ο κ. Ανδρουλάκης εξακολουθεί να επαναλαμβάνει το αίτημα για πρόωρες εκλογές, κάνοντας λόγο για κοινωνική απαίτηση και εθνική αναγκαιότητα.

Ο ίδιος στη συνέντευξή του στην εφημερίδα «Μακεδονία» την προηγούμενη εβδομάδα εξέφρασε την πεποίθηση ότι το ΠΑΣΟΚ-ΚΙΝΑΛ αποτελεί την αξιόπιστη και έτοιμη πολιτική δύναμη για την επόμενη προοδευτική διακυβέρνηση της χώρας.

«Αποτελεί κοινωνική απαίτηση και εθνική αναγκαιότητα η Ελλάδα να αλλάξει πορεία όσο το δυνατόν γρηγορότερα. Από τη Διεθνή Έκθεση Θεσσαλονίκης, στείλαμε ξεκάθαρο μήνυμα προς τους πολίτες: υπάρχει εναλλακτική για τη διακυβέρνηση της χώρας. Με επεξεργασμένο προγραμματικό πλαίσιο, προοδευτική κατεύθυνση και ένα νέο πολιτικό ήθος», σημείωσε.

Και πρόσθεσε: «Εμείς λοιπόν, δεν ζητάμε απλώς εκλογές· καλούμε ταυτόχρονα τους πολίτες να εμπιστευθούν μια πραγματικά ικανή προοδευτική κυβέρνηση που θα ανοίξει νέα σελίδα προοπτικής για τον τόπο».