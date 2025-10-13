Ανεβάζουν στροφές στο ΠΑΣΟΚ με τον πρόεδρο του Κινήματος να συνεχίζει το μπαράζ επαφών με «μπαρουτοκαπνισμένα» στελέχη της Χαριλάου Τρικούπη.

Συνεχίζει τις συναντήσεις με τα ιστορικά στελέχη του ΠΑΣΟΚ ο Νίκος Ανδρουλάκης

Ο Νίκος Ανδρουλάκης, τη Δευτέρα (13/10), συναντήθηκε με τον Ευάγγελο Βενιζέλο και τον Γιώργο Παπανδρέου με τους δύο πρώην προέδρους του κόμματος να συμπληρώνουν το παζλ επαφών, που ξεκίνησε την προηγούμενη εβδομάδα, με τους Κώστα Λαλιώτη, Κώστα Σκανδαλίδη, Νίκο Σαλαγιάννη, Μιχάλη Καρχιμάκη, Γιάννη Κουτσούκο και Πέτρου Λάμπρου.

Συναντήσεις Ανδρουλάκη με Βενιζέλο και Παπανδρέου

Η συνάντηση Ανδρουλάκη – Βενιζέλου πραγματοποιήθηκε στο γραφείου του πρώην προέδρου του ΠΑΣΟΚ, επί της οδού Μέρλιν, ενώ με τον Γιώργο Παπανδρέου η συνάντηση έχει στο γραφείο του νυν προέδρου του κόμματος της Χαριλάου Τρικούπη στη Βουλή και διήρκεσε διήρκησε περίπου μια ώρα.

Στο επίκεντρο της συζήτησης μεταξύ Ανδρουλάκη, Βενιζέλου και Παπανδρέου βρέθηκαν, σύμφωνα με πληροφορίες, τα θέματα εξωτερικής πολιτικής. Επισήμως τουλάχιστον. Κι αυτό γιατί, σε αντίστοιχες συναντήσεις, ο πρόεδρος του ΠΑΣΟΚ συζητά συνήθως και για την τρέχουσα πολιτική συγκυρία. Κατ’ επέκταση, με δεδομένο το πολιτικό timing που γίνονται και τις ραγδαίες εξελίξεις στην κεντροαριστερά με την παραίτηση Τσίπρα, είναι σαφές ότι ο επικεφαλής της Χαριλάου Τρικούπη οργανώνει τις επόμενες κινήσεις του, λαμβάνοντας υπόψη τα νέα πολιτικά δεδομένα.

Θέσεις «κλειδιά»

Θα πρέπει να σημειωθεί, σύμφωνα με τις πληροφορίες, πως μετά το πέρας της συνάντησης της προηγούμενης εβδομάδας, ο Κώστας Σκανδαλίδης δεν αποκλείεται να αναλάβει επικεφαλής της επιτροπής διεύρυνσης του ΠΑΣΟΚ, ενώ ο διευθυντής του κόμματος Νίκος Σαλαγιάνης μαζί με τον διευθυντή της Κοινοβουλευτικής Ομάδας Γιάννη Κουτσούκο ενδεχομένως να «επωμιστούν» την ευθύνη της επιτροπής ψηφοδελτίου του Κινήματος.

Τέλος, να σημειωθεί ότι την Πέμπτη (16/10), ο Νίκος Ανδρουλάκης αναμένεται να ανεβάσει εκ νέου τα αντιπολιτευτικά ντεσιμπέλ εναντίον του Κυριάκου Μητσοτάκη στη Βουλή, κατά τη διάρκεια της συζήτησης για τα θέματα εξωτερικής πολιτικής.