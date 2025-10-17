Η «στεναχώρια» Δούκα, οι «κομμένοι» από την ΚΟΕΣ του ΠΑΣΟΚ και ο διάλογος με Τσίπρα

Μπορεί ο Νίκος Ανδρουλάκης και ο Χάρης Δούκας να μην ταξίδεψαν με την ίδια πτήση για Άμστερνταμ, ωστόσο, αμφότεροι θα βρεθούν σήμερα Παρασκευή και αύριο Σάββατο στο συνέδριο του Ευρωπαϊκού Σοσιαλιστικού Κόμματος στην Ολλανδία. Άραγε θα βρουν χρόνο να συζητήσουν στο περιθώριο των εργασιών; Σύμφωνα με πληροφορίες δεν υπάρχει κάτι προγραμματισμένο.

Αυτό που σίγουρα έχει «κλειδώσει» είναι η συνάντηση του προέδρου του ΠΑΣΟΚ με τον Αντόνιο Κόστα, πρώην πρωθυπουργό της Πορτογαλίας και νυν πρόεδρο του Ευρωπαϊκού Συμβουλίου. Πάντως, οι νέες τηλεοπτικές δηλώσεις του Δημάρχου Αθηναίων, μόλις λίγες ώρες μετά το μπρα-ντε-φερ Ανδρουλάκη-Μητσοτάκη στη Βουλή για τα εθνικά θέματα και την εξωτερική πολιτική, δεν πέρασαν απαρατήρητες από τη Χαριλάου Τρικούπη. Προσεκτικές μεν, με συγκεκριμένους παραλήπτες δε.

Οι «κομμένοι» από την ΚΟΕΣ και το συνέδριο του ΠΑΣΟΚ

Στο στρατόπεδο του Χάρη Δούκα φαίνεται πως υπάρχει σχετική γκρίνια για τη σύνθεση των επιτροπών του συνεδρίου. Αυτό φάνηκε και από την αναφορά του Δημάρχου κατά την χθεσινοβραδινή τηλεοπτική του συνέντευξη (Action24). Ο ίδιος ανέφερε ότι «υπάρχει μια στεναχώρια», κάνοντας λόγο για «τέσσερα-πέντε στελέχη που έμειναν εκτός». Όπως είπε «είχαμε προτείνει συγκεκριμένους ανθρώπους και ήμουν μόνο εγώ», ενώ δήλωσε ότι ενημερώθηκε για την ΚΟΕΣ από τα Μέσα Ενημέρωσης. Βέβαια, στελέχη της Χαριλάου Τρικούπη σχολίαζαν με σκωπτικό τρόπο πως γίνεται να πρότεινε συγκεκριμένα πρόσωπα και να μην ήταν ο ίδιος ενημερωμένος. «Πρέπει να τα δει αυτά ο πρόεδρος για να προχωρήσουμε με ενότητα» σημείωσε χαρακτηριστικά ο κ. Δούκας.

Πάντως, σύμφωνα με πληροφορίες, υπήρξαν τρία κεντρικά στελέχη από το περιβάλλον του Χάρη Δούκα τα οποία δεν συμπεριελήφθησαν στις επιτροπές της ΚΟΕΣ. Πρόκειται για τον «μπαρουτοκαπνισμένο» Χρήστο Πρωτόπαπα, πρώην υπουργό και στενό συνεργάτη του Δημάρχου, τον Κώστα Πανδή, διευθυντή του γραφείου του και τον Αντώνη Σαουλίδη, μέλος του Πολιτικού Συμβουλίου του ΠΑΣΟΚ.

Η «στρατηγική» του συνεδρίου και το «άνοιγμα» Δούκα σε Τσίπρα

Ο Χάρης Δούκας τοποθετήθηκε εκ νέου και για τον Αλέξη Τσίπρα, με την διαφοροποίηση από την αρχική του τοποθέτηση να είναι σαφής. Μπορεί χθες, να μην μίλησε για συνεργασία- κάτι το οποίο είχε αποκλείσει την προηγούμενη εβδομάδα- εντούτοις, έκανε λόγο για διάλογο. Βέβαια, «στρατεύτηκε» πίσω από την κεντρική γραμμή του ΠΑΣΟΚ, προκρίνοντας την ανάγκη το κόμμα του να είναι πρώτο στις επόμενες εκλογές.

Συνέδεσε δε την δημοσκοπική άνοδο της αξιωματικής αντιπολίτευσης με τον προσανατολισμό του συνεδρίου. Ο ίδιος επισήμανε τα εξής: «Ο στόχος είναι καθαρός, αδιαπραγμάτευτος. Πρέπει να είμαστε πρώτοι στις επόμενες εκλογές… Για να μπορέσουμε να κάνουμε μία δημοσκοπική έκρηξη, θα πρέπει να κάνουμε ένα ανοιχτό μεγάλο κάλεσμα σε ένα βαθιά πολιτικό συνέδριο, στο οποίο θα πρέπει να πάρουμε συλλογικές, μεγάλες αποφάσεις.

Να μην είναι δηλαδή ένα συνέδριο συσχετισμών και σύγκρουσης μηχανισμών, αλλά ένα συνέδριο συμμετοχής και ένα συνέδριο με μεγάλα διακυβεύματα, που θα διαμορφώσει την πορεία προς τις εκλογές. Γι’ αυτό και έχω πει 2-3 προτάσεις. Η πρώτη είναι ότι πρέπει να κάνουμε ένα συνέδριο με συλλογικές στρατηγικές αποφάσεις. Πως είχαμε πάρει την “αυτόνομη πορεία” που είναι σεβαστό, ότι σε καμία περίπτωση συγκυβέρνηση με τη ΝΔ. Και ότι να εξηγήσουμε, να επεξηγήσουμε το πώς μπορούμε να ενώσουμε δυνάμεις».

Όσον αφορά τον Αλέξη Τσίπρα, η διατύπωσή του ήταν αρκετά προσεκτική, σημειώνοντας ότι αυτό που τον ενδιαφέρει είναι να δυναμώσει το ΠΑΣΟΚ. «Πρέπει να έχουμε διάλογο; Αυτή είναι η ερώτηση νομίζω» ανέφερε ο Χάρης Δούκας για να συμπληρώσει ότι «άμα έχεις καθαρές θέσεις και αξίες δεν φοβάσαι να μιλήσεις με προοδευτικές δυνάμεις. Πρέπει ο διάλογος αυτός να οδηγήσει σε κοινές δράσεις και παρεμβάσεις; Νομίζω και στη Βουλή και στην κοινωνία» πρόσθεσε, υπενθυμίζοντας ως θετικά παραδείγματα τις κοινές πρωτοβουλίες των προοδευτικών κομμάτων για την Παλαιστίνη και το 13ωρο στη Βουλή. «Και με τον Τσίπρα;» επέμειναν οι δημοσιογράφοι, με τον ίδιο- απορρίπτοντας επί της ουσίας τη συμπόρευση μαζί του- να απαντά: «Διάλογο συζητάμε;… Αν έχουμε καθαρές θέσεις και αξίες πρέπει να συζητάμε και να τις παρουσιάζουμε».