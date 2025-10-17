newspaper
Παρασκευή 17 Οκτωβρίου 2025
Η «στεναχώρια» Δούκα, οι «κομμένοι» από την ΚΟΕΣ του ΠΑΣΟΚ και ο διάλογος με Τσίπρα
Πολιτική Γραμματεία 17 Οκτωβρίου 2025 | 12:51

Η «στεναχώρια» Δούκα, οι «κομμένοι» από την ΚΟΕΣ του ΠΑΣΟΚ και ο διάλογος με Τσίπρα

Οι νέες δηλώσεις του Χάρη Δούκα για το συνέδριο του ΠΑΣΟΚ. Η «στεναχώρια» για τα στελέχη που έμειναν εκτός ΚΟΕΣ και ο διάλογος με Τσίπρα

Ιάσονας Σχινάς - Παπαδόπουλος
ΡεπορτάζΙάσονας Σχινάς - Παπαδόπουλος
Spotlight

Μπορεί ο Νίκος Ανδρουλάκης και ο Χάρης Δούκας να μην ταξίδεψαν με την ίδια πτήση για Άμστερνταμ, ωστόσο, αμφότεροι θα βρεθούν σήμερα Παρασκευή και αύριο Σάββατο στο συνέδριο του Ευρωπαϊκού Σοσιαλιστικού Κόμματος στην Ολλανδία. Άραγε θα βρουν χρόνο να συζητήσουν στο περιθώριο των εργασιών; Σύμφωνα με πληροφορίες δεν υπάρχει κάτι προγραμματισμένο.

Αυτό που σίγουρα έχει «κλειδώσει» είναι η συνάντηση του προέδρου του ΠΑΣΟΚ με τον Αντόνιο Κόστα, πρώην πρωθυπουργό της Πορτογαλίας και νυν πρόεδρο του Ευρωπαϊκού Συμβουλίου. Πάντως, οι νέες τηλεοπτικές δηλώσεις του Δημάρχου Αθηναίων, μόλις λίγες ώρες μετά το μπρα-ντε-φερ Ανδρουλάκη-Μητσοτάκη στη Βουλή για τα εθνικά θέματα και την εξωτερική πολιτική, δεν πέρασαν απαρατήρητες από τη Χαριλάου Τρικούπη. Προσεκτικές μεν, με συγκεκριμένους παραλήπτες δε.

Οι «κομμένοι» από την ΚΟΕΣ και το συνέδριο του ΠΑΣΟΚ

Στο στρατόπεδο του Χάρη Δούκα φαίνεται πως υπάρχει σχετική γκρίνια για τη σύνθεση των επιτροπών του συνεδρίου. Αυτό φάνηκε και από την αναφορά του Δημάρχου κατά την χθεσινοβραδινή τηλεοπτική του συνέντευξη (Action24). Ο ίδιος ανέφερε ότι «υπάρχει μια στεναχώρια», κάνοντας λόγο για «τέσσερα-πέντε στελέχη που έμειναν εκτός». Όπως είπε «είχαμε προτείνει συγκεκριμένους ανθρώπους και ήμουν μόνο εγώ», ενώ δήλωσε ότι ενημερώθηκε για την ΚΟΕΣ από τα Μέσα Ενημέρωσης. Βέβαια, στελέχη της Χαριλάου Τρικούπη σχολίαζαν με σκωπτικό τρόπο πως γίνεται να πρότεινε συγκεκριμένα πρόσωπα και να μην ήταν ο ίδιος ενημερωμένος. «Πρέπει να τα δει αυτά ο πρόεδρος για να προχωρήσουμε με ενότητα» σημείωσε χαρακτηριστικά ο κ. Δούκας.

Πάντως, σύμφωνα με πληροφορίες, υπήρξαν τρία κεντρικά στελέχη από το περιβάλλον του Χάρη Δούκα τα οποία δεν συμπεριελήφθησαν στις επιτροπές της ΚΟΕΣ. Πρόκειται για τον «μπαρουτοκαπνισμένο» Χρήστο Πρωτόπαπα, πρώην υπουργό και στενό συνεργάτη του Δημάρχου, τον Κώστα Πανδή, διευθυντή του γραφείου του και τον Αντώνη Σαουλίδη, μέλος του Πολιτικού Συμβουλίου του ΠΑΣΟΚ.

Η «στρατηγική» του συνεδρίου και το «άνοιγμα» Δούκα σε Τσίπρα

Ο Χάρης Δούκας τοποθετήθηκε εκ νέου και για τον Αλέξη Τσίπρα, με την διαφοροποίηση από την αρχική του τοποθέτηση να είναι σαφής. Μπορεί χθες, να μην μίλησε για συνεργασία- κάτι το οποίο είχε αποκλείσει την προηγούμενη εβδομάδα- εντούτοις, έκανε λόγο για διάλογο. Βέβαια, «στρατεύτηκε» πίσω από την κεντρική γραμμή του ΠΑΣΟΚ, προκρίνοντας την ανάγκη το κόμμα του να είναι πρώτο στις επόμενες εκλογές.

Συνέδεσε δε την δημοσκοπική άνοδο της αξιωματικής αντιπολίτευσης με τον προσανατολισμό του συνεδρίου. Ο ίδιος επισήμανε τα εξής: «Ο στόχος είναι καθαρός, αδιαπραγμάτευτος. Πρέπει να είμαστε πρώτοι στις επόμενες εκλογές… Για να μπορέσουμε να κάνουμε μία δημοσκοπική έκρηξη, θα πρέπει να κάνουμε ένα ανοιχτό μεγάλο κάλεσμα σε ένα βαθιά πολιτικό συνέδριο, στο οποίο θα πρέπει να πάρουμε συλλογικές, μεγάλες αποφάσεις.

Να μην είναι δηλαδή ένα συνέδριο συσχετισμών και σύγκρουσης μηχανισμών, αλλά ένα συνέδριο συμμετοχής και ένα συνέδριο με μεγάλα διακυβεύματα, που θα διαμορφώσει την πορεία προς τις εκλογές. Γι’ αυτό και έχω πει 2-3 προτάσεις. Η πρώτη είναι ότι πρέπει να κάνουμε ένα συνέδριο με συλλογικές στρατηγικές αποφάσεις. Πως είχαμε πάρει την “αυτόνομη πορεία” που είναι σεβαστό, ότι σε καμία περίπτωση συγκυβέρνηση με τη ΝΔ. Και ότι να εξηγήσουμε, να επεξηγήσουμε το πώς μπορούμε να ενώσουμε δυνάμεις».

Όσον αφορά τον Αλέξη Τσίπρα, η διατύπωσή του ήταν αρκετά προσεκτική, σημειώνοντας ότι αυτό που τον ενδιαφέρει είναι να δυναμώσει το ΠΑΣΟΚ. «Πρέπει να έχουμε διάλογο; Αυτή είναι η ερώτηση νομίζω» ανέφερε ο Χάρης Δούκας για να συμπληρώσει ότι «άμα έχεις καθαρές θέσεις και αξίες δεν φοβάσαι να μιλήσεις με προοδευτικές δυνάμεις. Πρέπει ο διάλογος αυτός να οδηγήσει σε κοινές δράσεις και παρεμβάσεις; Νομίζω και στη Βουλή και στην κοινωνία» πρόσθεσε, υπενθυμίζοντας ως θετικά παραδείγματα τις κοινές πρωτοβουλίες των προοδευτικών κομμάτων για την Παλαιστίνη και το 13ωρο στη Βουλή. «Και με τον Τσίπρα;» επέμειναν οι δημοσιογράφοι, με τον ίδιο- απορρίπτοντας επί της ουσίας τη συμπόρευση μαζί του- να απαντά: «Διάλογο συζητάμε;… Αν έχουμε καθαρές θέσεις και αξίες πρέπει να συζητάμε και να τις παρουσιάζουμε».

Headlines:
Δείτε όλες τις Τελευταίες Ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο
AGRO
ΟΠΕΚΕΠΕ: Επικοινωνιακό παιχνίδι με τις πληρωμές των αγροτών

ΟΠΕΚΕΠΕ: Επικοινωνιακό παιχνίδι με τις πληρωμές των αγροτών

Xρηματιστήριο Αθηνών
Χρηματιστήριο Αθηνών: «Βύθιση» λόγω τραπεζικών κλυδωνισμών

Χρηματιστήριο Αθηνών: «Βύθιση» λόγω τραπεζικών κλυδωνισμών

inWellness
inTown
Stream newspaper
Τσουκαλάς για δηλώσεις Φεύγα: Τα όσα είπε για τους νεκρούς των Τεμπών δείχνουν την απόλυτη έλλειψη ενσυναίσθησης της ΝΔ
Άγνωστος Στρατιώτης 17.10.25

Τσουκαλάς: Οι δηλώσεις Φεύγα για τους νεκρούς των Τεμπών δείχνουν την απόλυτη έλλειψη ενσυναίσθησης της ΝΔ

«Τα παιδιά των Τεμπών δεν έπεσαν για την πατρίδα» δήλωσε ο Γραμματέας Στρατηγικού Σχεδιασμού και Επικοινωνίας της Νέας Δημοκρατίας, Βασίλης Φεύγας προκαλώντας την αντίδραση του ΠΑΣΟΚ

Σύνταξη
Κακλαμάνης σε Βελόπουλο για την επίθεση στον Καιρίδη: Να αντιστεκόμαστε στην «κακία» ή την «κακιά» στιγμή του εαυτού μας
Πολιτική Γραμματεία 17.10.25

Κακλαμάνης σε Βελόπουλο για την επίθεση στον Καιρίδη: Να αντιστεκόμαστε στην «κακία» ή την «κακιά» στιγμή του εαυτού μας

Η έντονη αντιπαράθεση Κυριάκου Βελόπουλου και Δημήτρη Καιρίδη, έλαβε χώρα χθες κατά τη διάρκεια της συζήτησης στην Ολομέλεια της βουλής για την εξωτερική πολιτική.

Παναγιώτης Τζαννετάτος
Παναγιώτης Τζαννετάτος
ΕΕ: Τι προβλέπει η συμφωνία στήριξης της «αμυντικής βιομηχανίας» – Πώς αντέδρασαν οι ομάδες της ευρωβουλής
Πολεμική ετοιμότητα 17.10.25

Τι προβλέπει η συμφωνία στήριξης της «αμυντικής βιομηχανίας» της ΕΕ - Πώς αντέδρασαν οι ομάδες της ευρωβουλής

Το Συμβούλιο της ΕΕ και το Ευρωκοινοβούλιο ήρθαν σε προσωρινή συμφωνία για τη «στήριξη της ευρωπαϊκής αμυντικής βιομηχανίας»

Σύνταξη
Συνεχίζονται τα αντιπολιτευτικά πυρά για την εξωτερική πολιτική – «Προβληματική κατάσταση»
Πολιτική Γραμματεία 17.10.25

Συνεχίζονται τα αντιπολιτευτικά πυρά για την εξωτερική πολιτική – «Προβληματική κατάσταση»

Συνεχίζεται η αντιπαράθεση για την εξωτερική πολιτική - Δουδωνής (ΠΑΣΟΚ) και Χουρδάκης (Κίνημα Δημοκρατίας), ανέφεραν ότι ο πρωθυπουργός ασκεί προσωπική πολιτική ενώ έκαναν λόγο για προβληματική κατάσταση - Τι είπε ο Βρεττάκος (ΝΔ)

Σύνταξη
Η «Ιθάκη» του Αλέξη Τσίπρα – Το πολιτικό θρίλερ του 2015 και μια διακήρυξη ελπίδας για το μέλλον
Πολιτική Γραμματεία 17.10.25

Η «Ιθάκη» του Αλέξη Τσίπρα – Το πολιτικό θρίλερ του 2015 και μια διακήρυξη ελπίδας για το μέλλον

«Ιθάκη» είναι ο τίτλος που διάλεξε ο Αλέξης Τσίπρας για το βιβλίο του που κυκλοφορεί τον Νοέμβριο. Στα 11+1 κεφάλαια περιγράφει τα συγκλονιστικά γεγονότα του 2015 -2019, μιλά για τους πρωταγωνιστές, αποκαλύπτει ντοκουμέντα. «Ένας λαός που σταματά να ονειρεύεται το καλύτερο, είναι έτοιμος να αποδεχτεί το χειρότερο» γράφει στο τελευταίο κεφάλαιο μιλώντας για το όραμα του για τη χώρα.

Σωτήρης Μπολάκης
Σωτήρης Μπολάκης
Οι αγρότες ακόμα ψάχνουν τις «μεγάλες μεταρρυθμίσεις», στα εθνικά η χώρα βρίσκεται μόνιμα πίσω απ’ τις εξελίξεις
in Confidential 17.10.25

Οι αγρότες ακόμα ψάχνουν τις «μεγάλες μεταρρυθμίσεις», στα εθνικά η χώρα βρίσκεται μόνιμα πίσω απ’ τις εξελίξεις

Μόνος πατριώτης στη χώρα ο πρωθυπουργός και τα μέλη της ΝΔ, καθώς σύμφωνα με τον ίδιο όσοι ασκούν κριτική στην εξωτερική πολιτική είναι «ψευτοπατριώτες». Ο υπουργός Αγροτικής Ανάπτυξης, το σκάνδαλο του ΟΠΕΚΕΠΕ και οι... μεταρρυθμίσεις.

Γράφει η Τζέλα Δελαφράγκα
Δημοσκόπηση: Θετικά αξιολογείται η απόφαση Τσίπρα να παραιτηθεί – Στο 21,8% η βάση για ένα «κόμμα Τσίπρα»
Πολιτική Γραμματεία 17.10.25

Δημοσκόπηση: Θετικά αξιολογείται η απόφαση Τσίπρα να παραιτηθεί – Στο 21,8% η βάση για ένα «κόμμα Τσίπρα»

Η παραίτηση του Αλέξη Τσίπρα, αλλά και το ενδεχόμενο να δημιουργήσει κόμμα είναι πλέον από τα βασικά ερωτήματα στις δημοσκοπήσεις. Η νέα έρευνα της MRB επιβεβαιώνει ότι οι πολίτες επικροτούν την απόφασή του, ενώ η βάση για ένα πιθανό «κόμμα Τσίπρα» τοποθετείται στο 21,8%.

Σύνταξη
Η «μετωπική» Ανδρουλάκη-Μητσοτάκη λίγο πριν το Άμστερνταμ, το «ντεκόρ» στον Τραμπ και η πρόταση για «νέο Ελσίνκι»  
Πολιτική Γραμματεία 17.10.25

Η «μετωπική» Ανδρουλάκη-Μητσοτάκη λίγο πριν το Άμστερνταμ, το «ντεκόρ» στον Τραμπ και η πρόταση για «νέο Ελσίνκι»  

Το δριμύ «κατηγορώ» του Νίκου Ανδρουλάκη κατά του Κυριάκου Μητσοτάκη για τα «ήρεμα νερά». Η «μάχη» για τα ελληνοτουρκικά και το σχέδιο του ΠΑΣΟΚ για ένα «νέο Ελσίνκι».

Ιάσονας Σχινάς - Παπαδόπουλος
Ιάσονας Σχινάς - Παπαδόπουλος
Και τώρα τι θα γίνουμε χωρίς βαρβάρους… – Η εμμονή του Μητσοτάκη με τον Τσίπρα
Παρασκήνιο 17.10.25

Και τώρα τι θα γίνουμε χωρίς βαρβάρους… – Η εμμονή του Μητσοτάκη με τον Τσίπρα

Όλα σε θυμίζουν απλά και αγαπημένα… ο Κυριάκος Μητσοτάκης στην πρώτη εμφάνισή του στη Βουλή μετά την παραίτηση Τσίπρα δεν άντεξε να μην αναφέρει το όνομά του και να μην εξαπολύσει επίθεση εναντίον του, ζητώντας από την ΚΟ του ΣΥΡΙΖΑ περίπου να αναφωνήσει απεταξάμην… Τσίπρα.

Ειδικός Συνεργάτης
Δημοσκόπηση: Δυσαρέσκεια για τους χειρισμούς της κυβέρνησης στην υπόθεση Ρούτσι – Έλλειψη εμπιστοσύνης στη Δικαιοσύνη
Απεργία πείνας 17.10.25

Δημοσκόπηση: Δυσαρέσκεια για τους χειρισμούς της κυβέρνησης στην υπόθεση Ρούτσι – Έλλειψη εμπιστοσύνης στη Δικαιοσύνη

Αρνητικά κρίνουν οι πολίτες την κυβερνητική στάση απέναντι στον απεργό πείνας Πάνο Ρούτσι. Ιδιαίτερο ενδιαφέρον παρουσιάζουν και τα ευρήματα της δημοσκόπησης της MRB για τη συνολική εμπιστοσύνη των πολιτών στη Δικαιοσύνη, ειδικά μετά τα Τέμπη.

Σύνταξη
Μνημείο Άγνωστου Στρατιώτη: Πρόβα απαγόρευσης διαδηλώσεων κόντρα στη λαϊκή βούληση
Το σχέδιο 16.10.25

Πρόβα απαγόρευσης διαδηλώσεων στο Μνημείου του Αγνώστου Στρατιώτη κόντρα στη λαϊκή βούληση

Η κυβέρνηση ψάχνει τρόπους για την «εκκαθάριση» στο Μνημείο του Άγνωστου Στρατιώτη χωρίς να ακούει την κοινωνία. Προ των πυλών η ψήφιση της τροπολογίας στη Βουλή. Τι συνέβη στην πορεία των φοιτητών.

Στράτος Ιωακείμ
Στράτος Ιωακείμ
Μαξίμου για Άγνωστο Στρατιώτη: Επιμένει στην καταστολή, αναθέτει στον… χρόνο το σβήσιμο των ονομάτων
Πολιτική Γραμματεία 16.10.25

Μαξίμου για Άγνωστο Στρατιώτη: Επιμένει στην καταστολή, αναθέτει στον… χρόνο το σβήσιμο των ονομάτων

Από την ψήφιση της τροπολογίας και μετά «δεν θα επιτρέπεται καμία δραστηριότητα στο σημείο» είπε ο κυβερνητικός εκπρόσωπος, προσθέτοντας ότι «αυτά που υπάρχουν δεν θα πάμε να τα σβήσουμε την επόμενη στιγμή. Θα μείνουν όσο μείνουν με το χρόνο». Οι σχεδιασμοί του Μαξίμου και η κατάθεση της τροπολογίας σε νομοσχέδιο του υπουργείου Μεταφορών

Γιάννης Μπασκάκης
Γιάννης Μπασκάκης
Κ. Μητσοτάκης για εξεταστική ΟΠΕΚΕΠΕ: «Ας έρθουν Φραπές και Χασάπης» στην εξεταστική
Στροφή 16.10.25

Μητσοτάκης: «Ας έρθουν Φραπές και Χασάπης» στην εξεταστική για ΟΠΕΚΕΠΕ - Από την άρνηση στην κατάφαση

Διάθεση να διευρυνθεί η λίστα των μαρτύρων της εξεταστικής για το σκάνδαλο ΟΠΕΚΕΠΕ από τον πρωθυπουργό. Αλλαγή στάσης καθώς μέχρι σήμερα η κυβέρνηση δεν δεχόταν την κλήτευσή τους ως μάρτυρες.

Στράτος Ιωακείμ
Στράτος Ιωακείμ
Έρχεται κοινό μέτωπο της δημοκρατικής αντιπολίτευσης – Το πηγαδάκι με νόημα στη Βουλή και ο ΟΠΕΚΕΠΕ
Παρασκήνιο 16.10.25

Έρχεται κοινό μέτωπο της δημοκρατικής αντιπολίτευσης – Το πηγαδάκι με νόημα στη Βουλή και ο ΟΠΕΚΕΠΕ

ΠΑΣΟΚ, ΣΥΡΙΖΑ, ΝΕΑΡ και Πλεύση Ελευθερίας αναμένεται να λάβουν κοινοβουλευτικές πρωτοβουλίες για το σκάνδαλο του ΟΠΕΚΕΠΕ ως μια κοινή αντίδραση στους χειρισμούς της κυβέρνησης.

Παναγιώτης Τζαννετάτος
Παναγιώτης Τζαννετάτος
Χαρίτσης: Ο Μητσοτάκης μετατρέπει τη Βουλή σε πολιτικό καφενείο – Προσωπικό σόου για να συσπειρώσει την κυβέρνηση
Δευτερολογία 16.10.25

Χαρίτσης: Ο Μητσοτάκης μετατρέπει τη Βουλή σε πολιτικό καφενείο – Προσωπικό σόου για να συσπειρώσει την κυβέρνηση

«Ισχυρή δεν μπορεί να είναι μία χώρα αποκλειστικά και μόνο επενδύοντας στις φρεγάτες», υπογράμμισε ο Αλέξης Χαρίτσης - Πυρά κατά του πρωθυπουργού από τον πρόεδρο της Νέας Αριστεράς

Σύνταξη
Δ. Κουτσούμπας: Κοροϊδεύετε συνειδητά τον ελληνικό λαό
Πολιτική Γραμματεία 16.10.25

Δ. Κουτσούμπας: Κοροϊδεύετε συνειδητά τον ελληνικό λαό

«Η αλήθεια είναι ότι η χώρα μας μπαίνει πιο βαθιά στη δίνη ανταγωνισμών και πολλαπλασιάζονται οι κίνδυνοι για νέες περιπέτειες» ανέφερε στη δευτερολογία του ο Δημήτρης Κουτσούμπας.

Σύνταξη
inStream - Ροή Ειδήσεων
Η Μάργκαρετ Θάτσερ είχε δύο εξωσυζυγικές σχέσεις, υποστηρίζει νέο βιβλίο
Επιθυμίες 17.10.25

Η Μάργκαρετ Θάτσερ είχε δύο εξωσυζυγικές σχέσεις, υποστηρίζει νέο βιβλίο

Ένα νέο βιβλίο υποστηρίζει ότι η πρώην Βρετανίδα πρωθυπουργός, Μάργκαρετ Θάτσερ, είχε μια «εξωσυζυγική φιλία» που περιλάμβανε «χάϊδεμα ποδιών» και δύο εξωσυζυγικές σχέσεις.

Έφη Αλεβίζου
Έφη Αλεβίζου
Ινδία: Διαψεύδει τους ισχυρούς Τραμπ ότι θα παύσει να αγοράζει πετρέλαιο από τη Ρωσία
Κόσμος 17.10.25

Η Ινδία διαψεύδει τους ισχυρούς Τραμπ ότι θα παύσει να αγοράζει πετρέλαιο από τη Ρωσία

Ο εκπρόσωπος του υπουργείου Εξωτερικών στην Ινδία διευκρίνισε ότι δεν γνωρίζει την ύπαρξη συζήτησης για τον περιορισμό της αγοράς ρωσικού πετρελαίου, όπως είχε υποστηρίξει ο Ντόναλντ Τραμπ

Σύνταξη
Η παρακάμερα από τη μεγάλη νίκη του Ολυμπιακού επί της Μακάμπι (vid)
Euroleague 17.10.25

Η παρακάμερα από τη μεγάλη νίκη του Ολυμπιακού επί της Μακάμπι (vid)

Ο Ολυμπιακός νίκησε τη Μακάμπι Τελ Αβίβ στο Βελιγράδι μετά από μια σπουδαία ανατροπή στο φινάλε και μια μέρα μετά η «ερυθρόλευκη» ΚΑΕ δημοσίευσε το βίντεο από την παρακάμερα, με όσα συνέβησαν στο ματς εντός και εκτός παρκέ.

Σύνταξη
Ευλογιά των προβάτων: Σύλληψη ενός 60χρονου στο τελωνείο των Κήπων που προσπάθησε να περάσει εμβόλια
Ελλάδα 17.10.25

Συνελήφθη 60χρονος που προσπάθησε να περάσει από τα σύνορα στον Έβρο εμβόλια για την ευλογιά των προβάτων

Πολλοί κτηνοτρόφοι ζητούν να εμβολιάσουν τα κοπάδια τους ενάντια στην ευλογιά των προβάτων - Το ΥΠΑΑΤ επισημαίνει ότι συνεχίζει να λαμβάνει μέτρα για την επιδημία αλλά και για τα παράνομα εμβόλια

Σύνταξη
Το «εγχειρίδιο» του διπρόσωπου συντρόφου: Η βία κατά των γυναικών ξεκινά πιο νωρίς και πιο ύπουλα από όσο νομίζαμε
Δεσμός τραύματος 17.10.25

Το «εγχειρίδιο» του διπρόσωπου συντρόφου: Η βία κατά των γυναικών ξεκινά πιο νωρίς και πιο ύπουλα από όσο νομίζαμε

Νέα μελέτη αποκαλύπτει ότι οι δράστες ενδοοικογενειακής βίας ακολουθούν ένα τακτικό «εγχειρίδιο» χειραγώγησης, σχεδιασμένο για να δημιουργεί αυτό που οι ειδικοί ονομάζουν «δεσμό τραύματος»

Σύνταξη
Βρετανία: Τρεις νεοναζί καταδικάστηκαν σε φυλάκιση – Σχεδίαζαν επιθέσεις σε τζαμιά και συναγωγές
Θαύμαζαν τον Χίτλερ 17.10.25

Τρεις νεοναζί καταδικάστηκαν σε φυλάκιση στη Βρετανία - Σχεδίαζαν επιθέσεις σε τζαμιά και συναγωγές

Στα εκατοντάδες μηνύματα που είχαν στείλει οι τρεις νεοναζί αναφερόντουσαν, ανάμεσα σε άλλα, στην εκτέλεση του πρώην Βρετανού πρωθυπουργού Ρίσι Σουνακ και στον βασανισμό ιμάμηδων

Σύνταξη
Παναθηναϊκός: Ο Κόντης ζει ένα «deja-vu» με τον Μπενίτεθ στη θέση του Τερίμ
Super League 17.10.25

Ο Κόντης ζει ένα «deja-vu» στον Παναθηναϊκό με τον Μπενίτεθ στη θέση του Τερίμ

Είναι η δεύτερη φορά που ο Χρήστος Κόντης εργάζεται στον Παναθηναϊκό και μαθαίνει από τον Τύπο ότι ένας διάσημος ξένος προπονητής έρχεται για να πάρει το πόστο του.

Χαράλαμπος Τσιμπίδας
Χαράλαμπος Τσιμπίδας
Χαλί ή μοκέτα: Ποιο να επιλέξω;
Τα Νέα της Αγοράς 17.10.25

Χαλί ή μοκέτα: Ποιο να επιλέξω;

Αν είσαι ανάμεσα στο χαλί και την μοκέτα, αυτά είναι όλα όσα πρέπει να ξέρεις για να επιλέξεις το κατάλληλο για το σπίτι σου.

Σύνταξη
Ουκρανία: Τόμαχοκ στο Κίεβο θα θεωρηθούν εχθρική ενέργεια, λέει η Ρωσία – Έκπληξη Ζελένσκι από την επικοινωνία Τραμπ με Πούτιν
Ανακάτεμα της τράπουλας 17.10.25

Τόμαχοκ στο Κίεβο θα θεωρηθούν εχθρική ενέργεια, λέει η Ρωσία - Έκπληξη Ζελένσκι από την επικοινωνία Τραμπ με Πούτιν

Ενόψει της συνάντησης Τραμπ - Ζελένσκι σήμερα στον Λευκό Οίκο, η Ρωσία ξεκαθαρίζει ότι η παράδοση πυραύλων Τόμαχοκ στην Ουκρανία θα θεωρηθεί εχθρική ενέργεια

Φύλλια Πολίτη
Φύλλια Πολίτη
Gen Z: H κρίση εργασίας σε Ευρώπη και Αμερική είναι βαθύτερη από όσο πιστεύαμε – Οι λόγοι
Θέσεις χαμηλής ποιότητας 17.10.25

Πραγματική η δυστυχία της Gen Z - H κρίση εργασίας σε Ευρώπη και Αμερική είναι βαθύτερη από όσο πιστεύαμε

Μελέτες δείχνουν ότι η Gen Z συνδέει άμεσα την ποιότητα της εργασίας με τη συνολική ευτυχία, την υγεία και την ικανοποίηση

Χρυσάνθη Ρουμελιώτου
Χρυσάνθη Ρουμελιώτου
Μαδαγασκάρη: Ο ηγέτης του πραξικοπήματος ορκίστηκε πρόεδρος
Διεθνής καταδίκη 17.10.25

Ο ηγέτης του πραξικοπήματος ορκίστηκε πρόεδρος στη Μαδαγασκάρη

Ο επικεφαλής του πραξικοπήματος δήλωσε πως ο στρατός κατέλαβε την εξουσία στη Μαδαγασκάρη και διέλυσε όλους τους θεσμούς εκτός από την κάτω βουλή του κοινοβουλίου, την Εθνοσυνέλευση

Σύνταξη
Λίβερπουλ – Γιουνάιτεντ με φόντο τα ρεκόρ: Ένα κυνηγάει ο Σαλάχ, ένα θέλει να γλιτώσει ο Σλοτ (vids, pics)
Ποδόσφαιρο 17.10.25

Λίβερπουλ – Γιουνάιτεντ με φόντο τα ρεκόρ: Ένα κυνηγάει ο Σαλάχ, ένα θέλει να γλιτώσει ο Σλοτ (vids, pics)

Στο πιο παραδοσιακό ντέρμπι του αγγλικού ποδοσφαίρου, η Λίβερπουλ φιλοξενεί την Κυριακή τη Μάντσεστερ Γιουνάιτεντ, με τον Μοχάμεντ Σαλάχ να «ψάχνει» μια ιστορική κορυφή και τον Άρνε Σλοτ να θέλει να.. αποφύγει την αρνητική πλευρά της Ιστορίας.

Άκης Στρατόπουλος
Άκης Στρατόπουλος
Η Βενεζουέλα αναπτύσσει δυνάμεις στα σύνορα με την Κολομβία, ενώ οι ΗΠΑ έπληξαν άλλο ένα σκάφος στην Καραϊβική
Κόσμος 17.10.25

Η Βενεζουέλα αναπτύσσει δυνάμεις στα σύνορα με την Κολομβία, ενώ οι ΗΠΑ έπληξαν άλλο ένα σκάφος στην Καραϊβική

Κλιμακώνεται η ένταση ανάμεσα σε Βενεζουέλα και ΗΠΑ - Ο Μαδούρο απαντά με στρατιωτικά γυμνάσια στην ανάπτυξη αμερικανικών πλοίων, που συνεχίζουν να πλήττουν σκάφη στην Καραϊβική

Σύνταξη
