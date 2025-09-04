Κόντρα ξέσπασε μεταξύ του δημάρχου Αθηναίων, Χάρη Δούκα, και του βουλευτή Α’ Αθηνών με το ΠΑΣΟΚ – Κίνημα Αλλαγής Παύλου Γερουλάνου, την ώρα που η πράσινη παράταξη γιόρταζε τα 51 χρόνια από την ιδρυτική διακήρυξη της 3ης Σεπτέμβρη.

Ο Παύλος Γερουλάνος, μιλώντας στο MEGA, σχολίασε, ερωτηθείς για το αν είναι καλή η πορεία του Χάρη Δούκα στη δημαρχία των Αθηνών, ότι «η πορεία του έχει καθυστερήσει επειδή κατέβηκε στις εσωκομματικές εκλογές και πιστεύω ότι έδωσε χρόνο τον οποίο θα μπορούσε να έχει κερδίσει η Αθήνα. Βλέπω ότι οι ταχύτητές του ανεβαίνουν, ότι ασχολείται πιο πολύ με την Αθήνα τώρα και αυτό είναι καλό σημάδι».

Όσα είπε ο βουλευτής του ΠΑΣΟΚ – ΚΙΝΑΛ στο MEGA:

«Όχι εσωστρέφεια και όχι φίλια πυρά», είπε ο Δούκας

Ο Χάρης Δούκας δεν άφησε ασχολίαστα όσα ανέφερε ο κ. Γερουλάνος. «καλός ή κακός δήμαρχος, θα με αξιολογήσουν οι πολίτες. Αυτό που ξέρω είναι ότι δίνω τον καλύτερό μου εαυτό. Όμως, με εκπλήσσει πολύ και με στενοχωρεί, σήμερα, 3 του Σεπτέμβρη, ημέρα ενότητας, ημέρα μνήμης και τιμής, όπου το πρωτεύον είναι να δείξουμε ότι είμαστε μία γροθιά, μπορούμε να δημιουργήσουμε μία συνθήκη αλλαγής για τη χώρα στο ΠΑΣΟΚ, να υπάρχουν αυτές οι διατυπώσεις. Και επίσης, νομίζω ότι θα πρέπει το αμέσως επόμενο διάστημα, ο κ. Γερουλάνος είναι και βουλευτής Α’ Αθήνας, και τον θέλω δίπλα μου… και ένα στέλεχος το οποίο νομίζω ότι θέλει να λύσει τα προβλήματα της Αθήνας, να είναι δίπλα μου στις πολύ μεγάλες μάχες που έχουμε μπροστά μας, όπως τη Β. Όλγας, όπως και πολλές άλλες, στις πολύ μεγάλες ρήξεις που θέλουμε να κάνουμε. Και εδώ είναι πάρα πολύ σημαντικό… », ανέφερε ο δήμαρχος Αθηναίων, μιλώντας στον τηλεοπτικό σταθμό Kontra.

Ακολούθως πρόσθεσε πως «δεν θέλω να πω κάτι παραπάνω, πέρα από το ότι πρέπει να είναι δίπλα μας, το γραφείο μου είναι ανοιχτό και τον περιμένω να συζητήσουμε όλα τα θέματα τα οποία απασχολούν τους πολίτες. Έχουμε πολλή δουλειά, κακοδιαχείριση, άσχημα έργα… να συζητήσουμε και βεβαίως, η ενότητα σήμερα, 3 του Σεπτέμβρη, το κρίσιμο είναι να μπορέσουμε όλοι μαζί να αντιμετωπίσουμε μία δύσκολη συγκυρία για τη χώρα και να δημιουργήσουμε συνθήκες αλλαγής και ανατροπής. Όχι εσωστρέφεια και όχι φίλια πυρά».

Από την πλευρά της η υπεύθυνη πολιτικού σχεδιασμού του ΠΑΣΟΚ – ΚΙΝΑΛ, Άννα Διαμαντοπούλου, στήριξε τις πρωτοβουλίες του δημάρχου Αθηναίων, μιλώντας στον τηλεοπτικό σταθμό Action24, ερωτηθείσα για τους λόγους που η Χαριλάου Τρικούπη δεν αντέδρασε κεντρικά για τα όσα ανέφεραν τα τέσσερα υπουργεία κατά της διοίκησης του δήμου Αθηναίων.

Υπενθυμίζεται ότι Χάρης Δούκας και Παύλος Γερουλάνος είχαν ανταλλάξει πυρά, μέσω διαρροών, τον περασμένο Μάρτιο με αφορμή την παραπομπή του μέλους της Κεντρικής Πολιτικής Επιτροπής του κόμματος Κατερίνα Μπατζελή στην ΕΔΕΚΑΠ λόγω των δηλώσεών της για την ανακοίνωση του ΠΑΣΟΚ – ΚΙΝΑΛ για τον Νίκο Παππά.