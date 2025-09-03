3η Σεπτέμβρη – 51 χρόνια ΠΑΣΟΚ: Θεματική Εκδήλωση για το Δημογραφικό
Η κεντρική εκδήλωση του ΠΑΣΟΚ για το Δημογραφικό πραγματοποιείται, σήμερα 3 Σεπτεμβρίου, στο Ζάππειο Μέγαρο, στο πλαίσιο των εκδηλώσεων για τον εορτασμό της 51ης επετείου από την Ιδρυτική Διακήρυξη του Κινήματος
Πλήθος κόσμου έχει συγκεντρωθεί στο Ζάππειο Μέγαρο για τον εορτασμό των 51 χρόνων από την Ιδρυτική Διακήρυξη του Κινήματος το 1974 από τον αείμνηστο Ανδρέα Παπανδρέου.
Βουλευτές του ΠΑΣΟΚ – ΚΙΝΑΛ, στελέχη της τοπικής αυτοδιοίκησης, υπογράφοντες της διακήρυξης, αγωνιστές κατά της δικτατορίας και νεολαίοι δίνουν το παρών. Οι πολιτικές συζητήσεις βρίσκονται στο επίκεντρο, με το κλίμα να είναι ιδιαίτερα θερμό.
Δείτε live την εκδήλωση του ΠΑΣΟΚ για το Δημογραφικό
Νωρίτερα προηγήθηκε συζήτηση για το δημογραφικό εντός του Ζαππείου. Ο πρώην υπουργός Τάσος Γιαννίτσης που πραγματοποίησε την εισήγηση της εκδήλωσης, υπογράμμισε, μεταξύ άλλων, πως «η δημογραφική εικόνα της χώρας δεν μας αξίζει. Το τίμημα που ήδη σήμερα πληρώνουμε δεν προέκυψε από κάποια απρόβλεπτα εξωγενή αίτια. Αποτελεί τον αθροιστικό λογαριασμό της πολιτικής αδιαφορίας και αναποτελεσματικότητας στα μηνύματα SOS που εκπέμπονταν, ιδίως τις τελευταίες δύο δεκαετίες. Δημογραφικό, γήρανση και συρρίκνωση εργατικού δυναμικού, δείχνουν μια κοινωνία και ένα πολιτικό σύστημα με ισχυρά συμπτώματα αδράνειας και αυταρέσκειας, που αδυνατεί να αποτρέψει ή να μετριάσει ένα τόσο ισχυρό κίνδυνο και τις συνέπειές του. Η γήρανση, βεβαίως, δεν είναι μόνο ελληνικό πρόβλημα. Όμως, πλέον, η Ελλάδα ανήκει, στις 12 χώρες στον πλανήτη με υπεργήρανση».
Μιλώντας στο in ο γραμματέας της ΚΠΕ του ΠΑΣΟΚ – ΚΙΝΑΛ Ανδρέας Σπυρόπουλος, επισήμανε ότι «το ΠΑΣΟΚ σήμερα γιορτάζει και εύχεται να ανοίξει μια νέα εποχή για την πατρίδα. Θα ήμαστε εδώ να δώσουμε έναν μεγάλο αγώνα μέχρι τις επόμενες εθνικές εκλογές για μια μεγάλη νίκη».
Η δήλωση του Ανδρέα Σπυροπούλου:
Θα ακολουθήσει συναυλία με τον Κώστα Μακεδόνα και τη Χριστιάνα Γαλιάτσου.
