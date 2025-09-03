3η Σεπτέμβρη – 51 χρόνια ΠΑΣΟΚ: Θεματική Εκδήλωση για το Δημογραφικό

Πλήθος κόσμου έχει συγκεντρωθεί στο Ζάππειο Μέγαρο για τον εορτασμό των 51 χρόνων από την Ιδρυτική Διακήρυξη του Κινήματος το 1974 από τον αείμνηστο Ανδρέα Παπανδρέου.

Βουλευτές του ΠΑΣΟΚ – ΚΙΝΑΛ, στελέχη της τοπικής αυτοδιοίκησης, υπογράφοντες της διακήρυξης, αγωνιστές κατά της δικτατορίας και νεολαίοι δίνουν το παρών. Οι πολιτικές συζητήσεις βρίσκονται στο επίκεντρο, με το κλίμα να είναι ιδιαίτερα θερμό.

Νωρίτερα προηγήθηκε συζήτηση για το δημογραφικό εντός του Ζαππείου. Ο πρώην υπουργός Τάσος Γιαννίτσης που πραγματοποίησε την εισήγηση της εκδήλωσης, υπογράμμισε, μεταξύ άλλων, πως «η δημογραφική εικόνα της χώρας δεν μας αξίζει. Το τίμημα που ήδη σήμερα πληρώνουμε δεν προέκυψε από κάποια απρόβλεπτα εξωγενή αίτια. Αποτελεί τον αθροιστικό λογαριασμό της πολιτικής αδιαφορίας και αναποτελεσματικότητας στα μηνύματα SOS που εκπέμπονταν, ιδίως τις τελευταίες δύο δεκαετίες. Δημογραφικό, γήρανση και συρρίκνωση εργατικού δυναμικού, δείχνουν μια κοινωνία και ένα πολιτικό σύστημα με ισχυρά συμπτώματα αδράνειας και αυταρέσκειας, που αδυνατεί να αποτρέψει ή να μετριάσει ένα τόσο ισχυρό κίνδυνο και τις συνέπειές του. Η γήρανση, βεβαίως, δεν είναι μόνο ελληνικό πρόβλημα. Όμως, πλέον, η Ελλάδα ανήκει, στις 12 χώρες στον πλανήτη με υπεργήρανση».

Μιλώντας στο in ο γραμματέας της ΚΠΕ του ΠΑΣΟΚ – ΚΙΝΑΛ Ανδρέας Σπυρόπουλος, επισήμανε ότι «το ΠΑΣΟΚ σήμερα γιορτάζει και εύχεται να ανοίξει μια νέα εποχή για την πατρίδα. Θα ήμαστε εδώ να δώσουμε έναν μεγάλο αγώνα μέχρι τις επόμενες εθνικές εκλογές για μια μεγάλη νίκη».

Θα ακολουθήσει συναυλία με τον Κώστα Μακεδόνα και τη Χριστιάνα Γαλιάτσου.

