Ανδρουλάκης στο in για την 3η Σεπτέμβρη: Το ΠΑΣΟΚ διαθέτει σχέδιο για μια Ελλάδα πιο δίκαιη, ισχυρή, ανθρώπινη

Για το μήνυμα της σημερινής επετείου 51 χρόνων του ΠΑΣΟΚ μιλά στο in ο πρόεδρος του κινήματος Νίκος Ανδρουλάκης, δίνοντας έμφαση στη «δημογραφική παρακμή της χώρας και την ηθική παρακμή της εξουσίας».

Άλλωστε, στο δημογραφικό πρόβλημα που αντιμετωπίζει η Ελλάδα είναι αφιερωμένος ο φετινός εορτασμός της 3ης Σεπτέμβρη στο Ζάππειο Μέγαρο, όπου ο Νίκος Ανδρουλάκης, στις 19:30, θα ξεδιπλώσει το σχέδιο και τις προτάσεις του ΠΑΣΟΚ.

Παράλληλα, ο κ. Ανδρουλάκης τοποθετείται για το διαχρονικό στίγμα του κινήματος στην ελληνική κοινωνία, όπως αυτό ξεκίνησε 51 χρόνια πριν από τον Ανδρέα Παπανδρέου και άλλους δημοκράτες αγωνιστές. Όπως αναφέρει χαρακτηριστικά, «αυτό που χάραξε ανεξίτηλα το ΠΑΣΟΚ στη συνείδηση εκατομμυρίων ανθρώπων ήταν ότι έριξε τα τείχη για τους μη προνομιούχους, έδωσε φωνή στον απλό κόσμο, τις γυναίκες, τους αγρότες, τους νέους σε κάθε γωνιά της πατρίδας μας. Έκανε πράξη τα εργασιακά δικαιώματα, την ανοδική κοινωνική κινητικότητα, το κοινωνικό κράτος, την ισότητα ανδρών και γυναικών».

Εκφράζει παράλληλα την ανάγκη του αγώνα για «αλλαγή πολιτικής κατεύθυνσης» σε έναν κόσμο, όπως υπογραμμίζει, «ακραία ανταγωνιστικό», όπου, σύμφωνα με τον ίδιο, «τα κράτη καλούνται να αξιοποιήσουν κάθε παράμετρο της εθνικής ισχύος: την οικονομία, την άμυνα, τη γνώση, τις νέες τεχνολογίες – για να ανταπεξέλθουν στις σύγχρονες προκλήσεις».

Τέλος, ο αρχηγός της αξιωματικής αντιπολίτευσης τονίζει πως αυτό θα πραγματοποιηθεί «με ένα σχέδιο εμπνευσμένο, συνεκτικό και συμπεριληπτικό, που θα προσφέρει πραγματικές δυνατότητες προόδου σε κάθε πολίτη».

Όσα αναφέρει ο Νίκος Ανδρουλάκης στο in:

«Πέρασαν 51 χρόνια, το αποτύπωμα όμως του ΠΑΣΟΚ παραμένει ισχυρό και ζωντανό στη συνείδηση του λαού μας.

Μισό αιώνα πριν, ο Ανδρέας Παπανδρέου, μαζί με άλλους αγωνιστές, ίδρυσε ένα προοδευτικό και πατριωτικό κίνημα που εξέφρασε τις ελπίδες και τις αγωνίες των Ελληνίδων και των Ελλήνων απέναντι στον διχασμό, στις διώξεις, τις ανισότητες.

Αυτό που χάραξε ανεξίτηλα το ΠΑΣΟΚ στη συνείδηση εκατομμυρίων ανθρώπων ήταν ότι έριξε τα τείχη για τους μη προνομιούχους, έδωσε φωνή στον απλό κόσμο, τις γυναίκες, τους αγρότες, τους νέους σε κάθε γωνιά της πατρίδας μας. Έκανε πράξη τα εργασιακά δικαιώματα, την ανοδική κοινωνική κινητικότητα, το κοινωνικό κράτος, την ισότητα ανδρών και γυναικών.

Η χώρα μας έχει ανάγκη από μια σοβαρή, υπεύθυνη δύναμη που να εμπνέει εμπιστοσύνη για το μέλλον. Και αυτή η δύναμη είναι το ΠΑΣΟΚ. Με σχέδιο, συνέπεια και αληθινό ενδιαφέρον για τους πολλούς.

Αυτό είναι το μήνυμα της φετινής επετείου: Απέναντι στη δημογραφική παρακμή της χώρας και την ηθική παρακμή της εξουσίας, το ΠΑΣΟΚ διαθέτει σχέδιο για μια Ελλάδα πιο δίκαιη, πιο ισχυρή, πιο ανθρώπινη.

Σε έναν κόσμο ακραία ανταγωνιστικό, τα κράτη καλούνται να αξιοποιήσουν κάθε παράμετρο της εθνικής ισχύος: την οικονομία, την άμυνα, τη γνώση, τις νέες τεχνολογίες – για να ανταπεξέλθουν στις σύγχρονες προκλήσεις. Σε αυτήν τη νέα πραγματικότητα, οφείλουμε να αγωνιστούμε για αλλαγή πολιτικής κατεύθυνσης.

Με ένα σχέδιο εμπνευσμένο, συνεκτικό και συμπεριληπτικό, που θα προσφέρει πραγματικές δυνατότητες προόδου σε κάθε πολίτη».