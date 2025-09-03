newspaper
Τετάρτη 03 Σεπτεμβρίου 2025
weather-icon 21o
Stream

in
newspaper

# ΓΑΛΛΙΑ
# ΜΗΤΣΟΤΑΚΗΣ
# ΤΣΙΠΡΑΣ
# ΣΚΑΝΔΑΛΟ ΟΠΕΚΕΠΕ
# ΟΥΚΡΑΝΙΑ
# ΦΩΤΙΕΣ
# ΑΚΡΙΒΕΙΑ
# ΤΕΜΠΗ
# ΓΑΖΑ
# ΑΚΡΩΣ ΖΩΔΙΑΚΟ
# ΚΑΙΡΟΣ
# COOKING
# VITA
Παπανδρέου στο in: Η 3η Σεπτέμβρη υπενθυμίζει ότι οι αγώνες για την απελευθέρωση δεν τελειώνουν ποτέ
Πολιτική Γραμματεία 03 Σεπτεμβρίου 2025 | 08:00

Παπανδρέου στο in: Η 3η Σεπτέμβρη υπενθυμίζει ότι οι αγώνες για την απελευθέρωση δεν τελειώνουν ποτέ

Ο πρώην πρωθυπουργός Γιώργος Παπανδρέου σε παρέμβασή του στο in τονίζει τη διαχρονικότητα της ιδρυτικής διακήρυξης του ΠΑΣΟΚ - «Η Ελλάδα της 3ης Σεπτέμβρη είναι η Ελλάδα της Αξιοπρέπειας, της Δημοκρατίας, της Ελευθερίας», αναφέρει

Πάνος Τσίκαλας
Πάνος Τσίκαλας
A
A
Vita.gr
Digital sunset: Η βραδινή ιεροτελεστία για βαθύ, ξεκούραστο ύπνο

Digital sunset: Η βραδινή ιεροτελεστία για βαθύ, ξεκούραστο ύπνο

Spotlight

«Η Διακήρυξη της 3ης Σεπτέμβρη υπενθυμίζει ότι οι αγώνες για την απελευθέρωση δεν τελειώνουν ποτέ», επισημαίνει στο in, ο πρώην πρωθυπουργός Γιώργος Παπανδρέου, αναφερόμενος στη σημερινή επέτειο της ίδρυσης του ΠΑΣΟΚ.

Όπως υπογραμμίζει ο Γιώργος Παπανδρέου, η ιδρυτική διακήρυξη του ΠΑΣΟΚ ήταν ένα κείμενο τομή «που έθεσε τρεις θεμελιώδεις αρχές: Εθνική Ανεξαρτησία, Λαϊκή Κυριαρχία, Κοινωνική Απελευθέρωση, αλλά και μια ουσιαστική παράμετρο να τις συνοδεύει, τις Δημοκρατικές Διαδικασίες».

Ακολούθως θέτει το πολιτικό και κοινωνικό τοπίο, 51 χρόνια μετά την ιδρυτική διακήρυξη του ΠΑΣΟΚ, διαπιστώνοντας ότι η εξάρτηση του κράτους του παρελθόντος εμφανίζεται, πλέον, με «νέες, ύπουλες όψεις», όπως ο πελατειασμός, τα funds, η συγκέντρωση πλούτου στους λίγους, στην ακρίβεια, την περιβαλλοντική κρίση και άλλα.

Ταυτόχρονα, ο πρώην πρωθυπουργός τονίζει τη διαχρονικότητα της 3ης Σεπτέμβρη, λέγοντας πως «οι στρατοί και οι χούντες του παρελθόντος, φόρεσαν τώρα τον μανδύα των αγορών και των δήθεν επενδυτικών κεφαλαίων. Η Ελλάδα μετατρέπεται σε ‘ξέφραγο αμπέλι’, όπως προέβλεψε η διακήρυξη της 3ης Σεπτέμβρη πριν από μισό αιώνα».

Ο πρώην πρωθυπουργός δηλώνει πως η απελευθέρωση, πλέον, «από τις πάσης φύσεως εξαρτήσεις αποκτά νέο, οικουμενικό και πολιτικό νόημα», σημειώνοντας πλέγμα δράσεων και πολιτικών που πρέπει να ληφθούν.

Ο κ. Παπανδρέου αναφέρει ακόμη ότι «η ιστορία μας διδάσκει ότι το ΠΑΣΟΚ, όχι μόνο έβγαλε την Ελλάδα από τις κρίσεις που έφεραν οι πολιτικές της συντήρησης όταν χρειάστηκε – το 1981, το 1993, το 2009, αλλά άλλαξε και τη μοίρα της χώρας, των Ελλήνων» και τονίζει με έμφαση πως «χρειαζόμαστε χρειαζόμαστε ξανά τη νέα προοδευτική πρόταση διακυβέρνησης του ΠΑΣΟΚ που θα δώσει φωνή στη λαϊκή πλειοψηφία και ελπίδα στους μη προνομιούχους».

Τέλος, στέλνει μήνυμα για την επόμενη μέρα της χώρας, επισημαίνοντας ότι «η Ελλάδα της 3ης Σεπτέμβρη είναι η Ελλάδα της Αξιοπρέπειας, της Δημοκρατίας, της Ελευθερίας. Αυτήν την Ελλάδα μπορούμε και πρέπει να την ξαναχτίσουμε – μαζί, με οδηγό τη Διακήρυξη και τις αξίες της».

Ολόκληρη η δήλωση του Γιώργου Παπανδρέου στο in:

«Πενήντα ένα χρόνια πριν, στις 3 Σεπτέμβρη 1974, γεννήθηκε ένα όραμα που σημάδεψε την Ελλάδα, ένα όραμα που εκφράστηκε με ένα ιστορικό πολιτικό κείμενο, την Ιδρυτική Διακήρυξη του ΠΑΣΟΚ. Ένα μανιφέστο ελευθερίας, κοινωνικής δικαιοσύνης και δημοκρατίας. Ένα κείμενο τομή, που έθεσε τρεις θεμελιώδεις αρχές: Εθνική Ανεξαρτησία, Λαϊκή Κυριαρχία, Κοινωνική Απελευθέρωση, αλλά και μια ουσιαστική παράμετρο να τις συνοδεύει, τις Δημοκρατικές Διαδικασίες.

Τότε, η Ελλάδα έβγαινε πληγωμένη από τη δικτατορία και την τραγωδία της Κύπρου. Ο λαός ζητούσε απελευθέρωση από την ξένη εξάρτηση, τον αυταρχισμό, τον πελατειακό έλεγχο. Η Διακήρυξη ήταν η έκφραση, η φωνή αυτής της απελευθέρωσης.

Σήμερα, μισό αιώνα μετά, οι ίδιες αξίες παραμένουν ζωντανές – οι προκλήσεις έχουν αλλάξει μορφή. Η εξάρτηση εμφανίζεται με νέες, ύπουλες όψεις:

τον πελατειασμό που μετατρέπει τα δικαιώματα για όλους σε προνόμια για τους ισχυρούς ή τους κολλητούς,

τον πλούτο και την εξουσία που συγκεντρώνονται σε λίγους,

τα funds που αγοράζουν την Ελλάδα – σπίτια, γη, επιχειρήσεις,

την ενημέρωση που συγκεντρώνεται σε ελάχιστα χέρια,

τις τιμές στην ενέργεια και τα τρόφιμα που καθορίζονται από μονοπώλια,

την περιβαλλοντική κρίση που στερεί το δικαίωμα σε ένα βιώσιμο μέλλον,

την τεχνολογική χειραγώγηση και την παρακολούθηση των πολιτών μέσα από τα κοινωνικά δίκτυα και την τεχνητή νοημοσύνη,

τις καταστροφικές πολεμικές περιπέτειες που ξεκινούν αυταρχικοί ηγέτες, στοχεύοντας στην υποδούλωση ή και την εξόντωση λαών.

Η νομή της εξουσίας, η ιδιοποίηση του πλούτου του Ελληνικού λαού, ο συνεχής αντιδημοκρατικός συγκεντρωτισμός του κομματικού κράτους, δείχνουν κάτι ακόμη πιο επικίνδυνο, την έλλειψη εθνικής στρατηγικής.

Στη θέση της εθνικής πυξίδας, βασιλεύει η μικροκομματική τακτική.

Στη θέση της στρατηγικής για το κοινό συμφέρον, κυριαρχεί η στρατηγική για την ‘καρέκλα’, με σκοπό την ιδιοποίηση της εξουσίας για τη νομή της – όχι για την αλλαγή της.

Η αυθαιρεσία της εξουσίας υπονομεύει τη δημοκρατία και το κράτος δικαίου. Αντί της διασφάλισης των δικαιωμάτων και της αληθινής ελευθερίας για όλους, θεσμοί και δικαιώματα εκφυλίζονται από μηχανισμούς που υποτάσσουν την κοινωνία στις βουλήσεις των εξουσιαστών και του πλούτου. Το δημόσιο χρήμα βρίσκεται υπό τον ασφυκτικό έλεγχο του πρωθυπουργικού γραφείου. Οι διαθέσιμοι πόροι, εθνικοί και ευρωπαϊκοί, διανέμονται σε λίγα ισχυρά συμφέροντα και κομματικούς παράγοντες.

Οι στρατοί και οι χούντες του παρελθόντος, φόρεσαν τώρα τον μανδύα των αγορών και των δήθεν επενδυτικών κεφαλαίων. Η Ελλάδα μετατρέπεται σε ‘ξέφραγο αμπέλι’, όπως προέβλεψε η Διακήρυξη της 3ης Σεπτέμβρη πριν από μισό αιώνα.

Και όλα αυτά, ενώ οι κίνδυνοι για την Ελλάδα πυκνώνουν, με τις περιφερειακές συγκρούσεις να πολλαπλασιάζονται, την αστάθεια και τον αναθεωρητισμό να χαρακτηρίζουν τις διεθνείς εξελίξεις.

Χωρίς σταθερή κατεύθυνση σε μια κρίσιμη ιστορική περίοδο που οι γεωπολιτικές εξελίξεις είναι ραγδαίες, η χώρα παραπαίει, η κοινωνία πολώνεται και διχάζεται.

Η συντήρηση, όποιο μανδύα κι αν φορά, αποδεικνύεται η μόνιμη αιτία του ελληνικού προβλήματος: ξεπούλημα του εθνικού πλούτου, κοινωνική αδικία, ανισότητες, διαφθορά, έλεγχος της ενημέρωσης, περιθωριοποίηση της κοινωνικής πλειοψηφίας, που καταλήγει και σε έλλειψη εθνικής στρατηγικής.

Η συντήρηση στην προσπάθειά της να αντιμετωπίσει τον θυμό του Ελληνικού λαού από τις εντεινόμενες αδικίες και ανισότητες, αναζητά άλλοθι σε αποδιοπομπαίους τράγους, μιμούμενη ακροδεξιά καθεστώτα και στοχοποιώντας τους μετανάστες ως το κύριο πρόβλημα της χώρας.

Γι’ αυτό σήμερα, η Απελευθέρωση από τις πάσης φύσεως εξαρτήσεις αποκτά νέο, οικουμενικό και πολιτικό νόημα, με:

Σπάσιμο των δεσμών από τον μικροκομματισμό, τον αυταρχισμό, την εξουσιολαγνεία.

Διαμόρφωση εθνικής στρατηγικής με σταθερό προσανατολισμό, πολυμερή διπλωματία, και στρατηγική αυτονομία.

Εμβάθυνση της δημοκρατίας και του κράτους δικαίου, με ισονομία, διαφάνεια, αξιοκρατία και λογοδοσία.

Προάσπιση των δημοσίων αγαθών – υγεία, παιδεία, εργασία, κοινωνική ασφάλιση, αξιοπρεπή κατοικία, περιβάλλον – ως δικαιωμάτων για όλους, απέναντι στην επιδοματική πελατειακή αντίληψη και πρακτική.

Τεχνολογία και οικονομία στην υπηρεσία του ανθρώπου.

Ενεργειακή δημοκρατία, βιώσιμη ανάπτυξη, κοινωνική δικαιοσύνη.

Και,

Ουσιαστική συμμετοχή του πολίτη στις αποφάσεις για τη διαμόρφωση του κοινού μας μέλλοντος.

Η ιστορία μας διδάσκει ότι το ΠΑΣΟΚ, όχι μόνο έβγαλε την Ελλάδα από τις κρίσεις που έφεραν οι πολιτικές της συντήρησης όταν χρειάστηκε – το 1981, το 1993, το 2009, αλλά άλλαξε και τη μοίρα της χώρας, των Ελλήνων.

Σήμερα, χρειαζόμαστε ξανά τη νέα προοδευτική πρόταση διακυβέρνησης του ΠΑΣΟΚ που θα δώσει φωνή στη λαϊκή πλειοψηφία και ελπίδα στους μη προνομιούχους.

Μια νέα μορφή πατριωτισμού, που θα εδράζεται στις αξίες της Δημοκρατίας, της Ανθρωπιάς και της Αλληλεγγύης.

Η Διακήρυξη της 3ης Σεπτέμβρη υπενθυμίζει ότι οι αγώνες για την απελευθέρωση δεν τελειώνουν ποτέ.

Σήμερα, ο αγώνας είναι παγκόσμιος, απέναντι στην κλιματική κρίση, στην ανισότητα, στον αυταρχισμό, στην τεχνολογική χειραγώγηση.

Όπως τότε, έτσι και τώρα, η Ελλάδα μπορεί να σταθεί με παρρησία στα δικά της πόδια, με όραμα και αξίες. Να δείξει ότι η απελευθέρωση από εξαρτήσεις και δυνάστες είναι ο δρόμος προς μια ισχυρή δημοκρατία, μια δίκαιη κοινωνία, έναν βιώσιμο κόσμο.

Είναι ο δρόμος,

Από την εξάρτηση, στην απελευθέρωση.

Από την ‘καρέκλα’, στη εθνική στρατηγική.

Από την υποταγή, στη δημοκρατία και το κράτος δικαίου.

Από την αδικία, στη δικαιοσύνη.

Από τους πολέμους, στην ειρηνική συμβίωση.

Η Ελλάδα της 3ης Σεπτέμβρη είναι η Ελλάδα της Αξιοπρέπειας, της Δημοκρατίας, της Ελευθερίας.

Αυτήν την Ελλάδα μπορούμε και πρέπει να την ξαναχτίσουμε – μαζί, με οδηγό τη Διακήρυξη και τις αξίες της».

Headlines:
Δείτε όλες τις Τελευταίες Ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο, στο in.gr
Economy
Σούπερ μάρκετ: Μεγαλώνει η πίεση για να ρίξουν τις τιμές σε 1.000 προϊόντα

Σούπερ μάρκετ: Μεγαλώνει η πίεση για να ρίξουν τις τιμές σε 1.000 προϊόντα

googlenews

Ακολουθήστε το in.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις

Vita.gr
Digital sunset: Η βραδινή ιεροτελεστία για βαθύ, ξεκούραστο ύπνο

Digital sunset: Η βραδινή ιεροτελεστία για βαθύ, ξεκούραστο ύπνο

Business
Motor Oil: Στην τελική ευθεία το έργο ανακύκλωσης υδάτων στο Ηράκλειο Κρήτης

Motor Oil: Στην τελική ευθεία το έργο ανακύκλωσης υδάτων στο Ηράκλειο Κρήτης

inWellness
inTown
sp_banner_Desk
Stream newspaper
Αυτοί που έζησαν την 3η Σεπτέμβρη του ΠΑΣΟΚ – «Αισθανόμασταν ότι όσα γίνονται θα μείνουν στην Ιστορία»
Ιδρυτική διακήρυξη 03.09.25

Αυτοί που έζησαν την 3η Σεπτέμβρη του ΠΑΣΟΚ – «Αισθανόμασταν ότι όσα γίνονται θα μείνουν στην Ιστορία»

Τις συναντήσεις στο Καστρί με τον Ανδρέα Παπανδρέου, το έντονο κλίμα της εποχής μετά τη Χούντα και το αίσθημα της ιστορικότητας των στιγμών περιγράφουν στο in η Ελένη Βούλγαρη και ο Νίκος Μιχαλόπουλος που υπέγραψαν τη διακήρυξη της 3ης Σεπτέμβρη του ΠΑΣΟΚ

Πάνος Τσίκαλας
Πάνος Τσίκαλας
Ανδρουλάκης στο in για την 3η Σεπτέμβρη: Το ΠΑΣΟΚ διαθέτει σχέδιο για μια Ελλάδα πιο δίκαιη, ισχυρή, ανθρώπινη
Το μήνυμά του 03.09.25

Ανδρουλάκης στο in για την 3η Σεπτέμβρη: Το ΠΑΣΟΚ διαθέτει σχέδιο για μια Ελλάδα πιο δίκαιη, ισχυρή, ανθρώπινη

Ο πρόεδρος του ΠΑΣΟΚ - ΚΙΝΑΛ Νίκος Ανδρουλάκης σε δήλωσή του στο in αναφέρεται στο μήνυμα της φετινής επετείου της 3ης Σεπτέμβρη - «Πέρασαν 51 χρόνια, το αποτύπωμα όμως παραμένει ισχυρό», επισημαίνει

Πάνος Τσίκαλας
Πάνος Τσίκαλας
Το DNA του ΠΑΣΟΚ και η στρατηγική της ολικής επαναφοράς του
Πολιτική 03.09.25

Το DNA του ΠΑΣΟΚ και η στρατηγική της ολικής επαναφοράς του

Ένα κείμενο του Κώστα Λαλιώτη, γραμμένο το 2023, με αφορμή τα γενέθλια του ΠΑΣΟΚ. Σύμφωνα με τον ίδιο είναι ένα κείμενο στοχασμού και αυτογνωσίας για την ίδρυση, την εξέλιξη και την προοπτική του ΠΑΣΟΚ.

Σύνταξη
ΠΑΣΟΚ: Με τα βλέμματα στο Ζάππειο για την 3η Σεπτέμβρη, επιχειρεί να θέσει ατζέντα στο δημογραφικό
Πολιτική Γραμματεία 03.09.25

ΠΑΣΟΚ: Με τα βλέμματα στο Ζάππειο για την 3η Σεπτέμβρη, επιχειρεί να θέσει ατζέντα στο δημογραφικό

Το ΠΑΣΟΚ - ΚΙΝΑΛ θα παρουσιάσει το σχέδιό του για το δημογραφικό, επιχειρώντας να βρεθεί βήματα μπροστά των κυβερνητικών εξαγγελιών

Πάνος Τσίκαλας
Πάνος Τσίκαλας
Αρβανίτης για 13ωρο: Η κυβέρνηση κόβει και ράβει υπέρ των εργοδοτών και των κερδών τους
Ευρωβουλευτής ΣΥΡΙΖΑ 03.09.25

Αρβανίτης για 13ωρο: Η κυβέρνηση κόβει και ράβει υπέρ των εργοδοτών και των κερδών τους

«Με κάθε νέα παρέμβαση στα εργασιακά, η κυβέρνηση της Νέας Δημοκρατίας γυρίζει τους εργαζόμενους έναν αιώνα πίσω», τονίζει ο ευρωβουλευτής του ΣΥΡΙΖΑ, Κώστας Αρβανίτης

Σύνταξη
Κόντρα Κωνσταντοπούλου – Πλεύρη στη Βουλή για τον Μυλωνάκη: «Γνώριζε έρευνες που δεν έπρεπε» – «Υπήρχαν και παρακολουθήσεις εισαγγελικών προσώπων»
Πολιτική Γραμματεία 02.09.25

Κόντρα Κωνσταντοπούλου – Πλεύρη στη Βουλή για τον Μυλωνάκη: «Γνώριζε έρευνες που δεν έπρεπε» – «Υπήρχαν και παρακολουθήσεις εισαγγελικών προσώπων»

Σε σφοδρή πολιτική αντιπαράθεση οδηγήθηκαν στη Βουλή η πρόεδρος της Πλεύσης Ελευθερίας, Ζωή Κωνσταντοπούλου, και ο υπουργός Μετανάστευσης, Θάνος Πλεύρης

Παναγιώτης Τζαννετάτος
Παναγιώτης Τζαννετάτος
Τσίπρας: Μάλλον επιεικής ο όρος «Βαλκανοποίηση» – Νέο «χτύπημα» στην κυβέρνηση
Πολιτική Γραμματεία 02.09.25

Τσίπρας: Μάλλον επιεικής ο όρος «Βαλκανοποίηση» – Νέο «χτύπημα» στην κυβέρνηση

Πυκνώνει τις δημόσιες παρεμβάσεις του ο πρώην πρωθυπουργός, Αλέξης Τσίπρας, εξαπολύοντας βολές στην κυβέρνηση Μητσοτάκη, λίγο πριν την αναμενόμενη - αριστερά και δεξιά - εμφάνισή του στην Θεσσαλονίκη

Σύνταξη
Φάμελλος: Η κυβέρνηση αξιοποίησε την κλιματική κρίση για να γίνουν οι πλούσιοι πλουσιότεροι
Έκθεση ΙΜΕ ΓΣΕΒΕΕ 02.09.25

Φάμελλος: Η κυβέρνηση αξιοποίησε την κλιματική κρίση για να γίνουν οι πλούσιοι πλουσιότεροι

«Η Ελλάδα δεν χρειάζεται πιο πλούσιους ολιγάρχες σε μια ρημαγμένη ύπαιθρο από την κλιματική κρίση. Γιατί δυστυχώς αυτό είναι το μοντέλο που υλοποιεί ο κ. Μητσοτάκης», δήλωσε ο Σωκράτης Φάμελλος

Σύνταξη
Κουτσούμπας: Το πραγματικό «καλάθι» Μητσοτάκη στη ΔΕΘ, γεμάτο αντεργατικά, κατασταλτικά και ρατσιστικά ν/σ
Βουλή 02.09.25

Κουτσούμπας: Το πραγματικό «καλάθι» Μητσοτάκη στη ΔΕΘ, γεμάτο αντεργατικά, κατασταλτικά και ρατσιστικά ν/σ

Το «καλάθι» της ΔΕΘ θα περιλαμβάνει «άδικους ατελείωτους φόρους για να βγαίνουν τα ματωμένα πλεονάσματα, αλλά και τα κονδύλια για τις πολεμικές δαπάνες», τόνισε ο Δημήτρης Κουτσούμπας

Σύνταξη
Πόρισμα ΟΠΕΚΕΠΕ: Μια επικοινωνιακή φούσκα της κυβέρνησης δια στόματος του Μιχάλη Χρυσοχοΐδη
Πολιτική 02.09.25

Πόρισμα ΟΠΕΚΕΠΕ: Μια επικοινωνιακή φούσκα της κυβέρνησης δια στόματος του Μιχάλη Χρυσοχοΐδη

Τι δεν είπε ο υπουργός Προστασίας του Πολίτη για το πόρισμα περί ΟΠΕΚΕΠΕ το οποίο παρουσίασε. Ποια είναι τα πραγματικά ποσά των υποθέσεων, σε ποιες έρευνες βασίστηκαν και γιατί τελικά είναι... άνθρακες ο θησαυρός!

Δημήτρης Τερζής
Δημήτρης Τερζής
Νέα Αριστερά: Ανακοίνωση μετά την αποκάλυψη του in για τα Τέμπη – «Οι πολίτες μένουν χωρίς απαντήσεις»
«Να λογοδοτήσουν οι υπεύθυνοι» 02.09.25

«Η έρευνα κλείνει, οι πολίτες μένουν χωρίς απαντήσεις»: Η Νέα Αριστερά μετά την αποκάλυψη του in για τα Τέμπη

Ανακοίνωση κατά της κυβέρνησης και του Κυριάκου Μητσοτάκη εξέδωσε η Νέα Αριστερά - Ζητά να ανοίξει ξανά η έρευνα με πλήρη πρόσβαση σε όλα τα κρίσιμα στοιχεία

Σύνταξη
Παπαδάκης – ΚΚΕ: «Στρατιωτική Σένγκεν» και δισ. ευρώ για τα πολεμικά σφαγεία ζητά το Ευρωκοινοβούλιο
Πολιτική Γραμματεία 02.09.25

Παπαδάκης – ΚΚΕ: «Στρατιωτική Σένγκεν» και δισ. ευρώ για τα πολεμικά σφαγεία ζητά το Ευρωκοινοβούλιο

Παρέμβαση στη συζήτηση της έκθεσης για τη «στρατιωτική κινητικότητα» στα πλαίσια της Επιτροπής Ασφάλειας και Άμυνας(SEDE) του Ευρωκοινοβουλίου πραγματοποίησε ο ευρωβουλευτής του ΚΚΕ, Κώστας Παπαδάκης

Σύνταξη
ΠΑΣΟΚ: Αυτή είναι η «μαύρη βίβλος» της ΝΔ στις κοινωνικές ανισότητες – «Η κυβέρνηση έχει αλλεργία στο κοινωνικό κράτος»
Συνέντευξη Τύπου 02.09.25 Upd: 13:48

ΠΑΣΟΚ: Αυτή είναι η «μαύρη βίβλος» της ΝΔ στις κοινωνικές ανισότητες – «Η κυβέρνηση έχει αλλεργία στο κοινωνικό κράτος»

Οι τομείς της υγείας, της εργασίας, της ακρίβειας, της ενέργειας και του ιδιωτικού χρέους στο επίκεντρο του ΠΑΣΟΚ - ΚΙΝΑΛ για τη «μαύρη βίβλο» της ΝΔ. Ολομέτωπη επίθεση στην κυβέρνηση και τον Κυριάκο Μητσοτάκη

Πάνος Τσίκαλας
Πάνος Τσίκαλας
ΟΠΕΚΕΠΕ: Κυβερνητική αγωνία για τη δεύτερη δικογραφία – Πάνω από 10 οι εμπλεκόμενοι βουλευτές
Πολιτική 02.09.25

ΟΠΕΚΕΠΕ: Κυβερνητική αγωνία για τη δεύτερη δικογραφία – Πάνω από 10 οι εμπλεκόμενοι βουλευτές

Το σκάνδαλο του ΟΠΕΚΕΠΕ στοιχειώνει την κυβέρνηση και κατά συνέπεια την παρουσία Μητσοτάκη στη ΔΕΘ. Οι πληροφορίες του in μιλούν για περισσότερους από 10 βουλευτές που εμπλέκονται στη δεύτερη δικογραφία, με αποκαλυπτικούς διαλόγους και ονόματα έκπληξη.

Δημήτρης Τερζής
Δημήτρης Τερζής
Ανδρουλάκης: Πάμε στη ΔΕΘ με ένα συνολικό πρόγραμμα βελτίωσης της ζωής των πολιτών
Αλλαγή σελίδας 02.09.25

Ανδρουλάκης: «Πάμε στη ΔΕΘ με ένα συνολικό πρόγραμμα βελτίωσης της ζωής των πολιτών - Ζητάμε πρωτιά για το ΠΑΣΟΚ»

Ο Νίκος Ανδρουλάκης δήλωσε ότι αν θέλουμε αλλαγή πολιτικής σελίδας στη χώρα τότε το ΠΑΣΟΚ πρέπει να είναι πρώτο κόμμα έστω και με μία ψήφο διαφορά

Σύνταξη
ΣΥΡΙΖΑ: Πού αποσκοπεί η κυβέρνηση με το ακαταδίωκτο για την προσωρινή διοίκηση του ΟΠΕΚΕΠΕ
Τροπολογία 02.09.25

ΣΥΡΙΖΑ: Πού αποσκοπεί η κυβέρνηση με το ακαταδίωκτο για την προσωρινή διοίκηση του ΟΠΕΚΕΠΕ

Σε ανακοίνωσή του ο ΣΥΡΙΖΑ θέτει σειρά ερωτημάτων για την τροπολογία που πέρασε η κυβέρνηση και εξασφαλίζει το ακαταδίωκτο για την προσωρινή διοίκηση του ΟΠΕΚΕΠΕ

Σύνταξη
inStream - Ροή Ειδήσεων
Οι 12 ομάδες που έχουν περάσει στα νοκ άουτ του Eurobasket 2025 – Ποιες διεκδικούν ακόμη την πρόκριση στους «16»
Μπάσκετ 03.09.25

Οι 12 ομάδες που έχουν περάσει στα νοκ άουτ του Eurobasket 2025 – Ποιες διεκδικούν ακόμη την πρόκριση στους «16»

Πώς έχει διαμορφωθεί μέχρι το παζλ των ομίλων του Eurobasket μία αγωνιστική πριν την ολοκλήρωση τους – Οι ομάδες που έχουν περάσει και αυτές που διεκδικούν την πρόκριση…

Σύνταξη
Η ιστορία του αντισυστημικού απαγωγέα Άντονι Κυρίτση κάνει την εμφάνιση της στο Φεστιβάλ Βενετίας
Πλάτη στον τοίχο 03.09.25

Η ιστορία του αντισυστημικού απαγωγέα Άντονι Κυρίτση κάνει την εμφάνιση της στο Φεστιβάλ Βενετίας

Το «Dead Man’s Wire» που έκανε πρεμιέρα στο Φεστιβάλ Βενετίας, βασίζεται στην αληθινή ιστορία του Άντονι Κυρίτση, ενός περιθωριοποιημένου άνδρα που αισθανόταν ότι εξαπατήθηκε από τους πλούσιους.

Ιόλη Μπέη-Κωνσταντινίδη
Ιόλη Μπέη-Κωνσταντινίδη
Τεκμαρτό εισόδημα: Επαγγελματίες το αμφισβήτησαν και κατέληξαν με… έξτρα φόρους
Οικονομικές Ειδήσεις 03.09.25

Επαγγελματίες αμφισβήτησαν το τεκμαρτό εισόδημα και... φορολογήθηκαν παραπάνω

Η προσφυγή στη Διεύθυνση Επίλυσης Διαφορών όχι μόνο δεν δικαίωσε επαγγελματίες που αμφισβήτησαν το τεκμαρτό εισόδημα, αλλά κατέληξαν να πληρώσουν υψηλότερο φόρο

Βασίλης Τσεκούρας
Κίνα – Στρατιωτική παρέλαση με νέα όπλα: Επίδειξη ισχύος από τον Σι υπό το βλέμμα Πούτιν και Κιμ – Ενοχλημένος ο Τραμπ
Ενοχλημένος ο Τραμπ 03.09.25

Επίδειξη ισχύος από τον Σι της Κίνας - Παρουσίαση νέων όπλων στην παρέλαση υπό το βλέμμα Πούτιν και Κιμ

Η Κίνα παρουσίασε νέα όπλα στη μεγάλη στρατιωτική παρέλαση - Είμαστε ασταμάτητοι, δήλωσε ο Σι, υπό το βλέμμα Πούτιν και Κιμ Γιονγκ Ουν

Παρασκευή Τσιβόλα
Παρασκευή Τσιβόλα
Μακρόν: Απαράδεκτη η απόφαση των ΗΠΑ να ανακαλέσει τις βίζες των Παλαιστινίων
Ανακαλέστε 03.09.25

Απαράδεκτη η απόφαση των ΗΠΑ να ανακαλέσει τις βίζες των Παλαιστινίων, λέει ο Μακρόν και ζητά αλλαγή στάσης

Ο Εμανουέλ Μακρόν ανέφερε σε ανάρτησή του ότι θα προεδρεύσει με τον πρίγκιπα Σαουδικής Αραβίας σε επιτροπή για την προώθηση της λύσης των δύο κρατών

Σύνταξη
Αυτοί που έζησαν την 3η Σεπτέμβρη του ΠΑΣΟΚ – «Αισθανόμασταν ότι όσα γίνονται θα μείνουν στην Ιστορία»
Ιδρυτική διακήρυξη 03.09.25

Αυτοί που έζησαν την 3η Σεπτέμβρη του ΠΑΣΟΚ – «Αισθανόμασταν ότι όσα γίνονται θα μείνουν στην Ιστορία»

Τις συναντήσεις στο Καστρί με τον Ανδρέα Παπανδρέου, το έντονο κλίμα της εποχής μετά τη Χούντα και το αίσθημα της ιστορικότητας των στιγμών περιγράφουν στο in η Ελένη Βούλγαρη και ο Νίκος Μιχαλόπουλος που υπέγραψαν τη διακήρυξη της 3ης Σεπτέμβρη του ΠΑΣΟΚ

Πάνος Τσίκαλας
Πάνος Τσίκαλας
Ανδρουλάκης στο in για την 3η Σεπτέμβρη: Το ΠΑΣΟΚ διαθέτει σχέδιο για μια Ελλάδα πιο δίκαιη, ισχυρή, ανθρώπινη
Το μήνυμά του 03.09.25

Ανδρουλάκης στο in για την 3η Σεπτέμβρη: Το ΠΑΣΟΚ διαθέτει σχέδιο για μια Ελλάδα πιο δίκαιη, ισχυρή, ανθρώπινη

Ο πρόεδρος του ΠΑΣΟΚ - ΚΙΝΑΛ Νίκος Ανδρουλάκης σε δήλωσή του στο in αναφέρεται στο μήνυμα της φετινής επετείου της 3ης Σεπτέμβρη - «Πέρασαν 51 χρόνια, το αποτύπωμα όμως παραμένει ισχυρό», επισημαίνει

Πάνος Τσίκαλας
Πάνος Τσίκαλας
Το DNA του ΠΑΣΟΚ και η στρατηγική της ολικής επαναφοράς του
Πολιτική 03.09.25

Το DNA του ΠΑΣΟΚ και η στρατηγική της ολικής επαναφοράς του

Ένα κείμενο του Κώστα Λαλιώτη, γραμμένο το 2023, με αφορμή τα γενέθλια του ΠΑΣΟΚ. Σύμφωνα με τον ίδιο είναι ένα κείμενο στοχασμού και αυτογνωσίας για την ίδρυση, την εξέλιξη και την προοπτική του ΠΑΣΟΚ.

Σύνταξη
ΠΑΣΟΚ: Με τα βλέμματα στο Ζάππειο για την 3η Σεπτέμβρη, επιχειρεί να θέσει ατζέντα στο δημογραφικό
Πολιτική Γραμματεία 03.09.25

ΠΑΣΟΚ: Με τα βλέμματα στο Ζάππειο για την 3η Σεπτέμβρη, επιχειρεί να θέσει ατζέντα στο δημογραφικό

Το ΠΑΣΟΚ - ΚΙΝΑΛ θα παρουσιάσει το σχέδιό του για το δημογραφικό, επιχειρώντας να βρεθεί βήματα μπροστά των κυβερνητικών εξαγγελιών

Πάνος Τσίκαλας
Πάνος Τσίκαλας
«Πρόβες πολέμου» στη Βαλτική
Deutsche Welle 03.09.25

«Πρόβες πολέμου» στη Βαλτική

Ξεκίνησε η μεγάλης κλίμακας στρατιωτική άσκηση Quadriga 2025 στη Βαλτική υπό γερμανική ηγεσία. Συμπίπτει χρονικά με τη ρωσική άσκηση Zapad, παραπέμποντας σε προσομοίωση πολέμου.

Σύνταξη
Αρβανίτης για 13ωρο: Η κυβέρνηση κόβει και ράβει υπέρ των εργοδοτών και των κερδών τους
Ευρωβουλευτής ΣΥΡΙΖΑ 03.09.25

Αρβανίτης για 13ωρο: Η κυβέρνηση κόβει και ράβει υπέρ των εργοδοτών και των κερδών τους

«Με κάθε νέα παρέμβαση στα εργασιακά, η κυβέρνηση της Νέας Δημοκρατίας γυρίζει τους εργαζόμενους έναν αιώνα πίσω», τονίζει ο ευρωβουλευτής του ΣΥΡΙΖΑ, Κώστας Αρβανίτης

Σύνταξη
Must Read
Σήμανε μεγαλύτερη διόρθωση στο ΧΑ, έδωσε στίγμα η Aegean, το timing των Ελλήνων τραπεζιτών, ψάχνουν μετοχές ΕΧΑΕ τα funds, στόχευσε ο Μητσοτάκης, «βράζουν» οι αγρότες

Σήμανε μεγαλύτερη διόρθωση στο ΧΑ, έδωσε στίγμα η Aegean, το timing των Ελλήνων τραπεζιτών, ψάχνουν μετοχές ΕΧΑΕ τα funds, στόχευσε ο Μητσοτάκης, «βράζουν» οι αγρότες

ΑΑΔΕ: Αυτόματα με λίγα κλικ οι αλλαγές ΚΑΔ για επιχειρήσεις και επαγγελματίες

ΑΑΔΕ: Αυτόματα με λίγα κλικ οι αλλαγές ΚΑΔ για επιχειρήσεις και επαγγελματίες

82ο φεστιβάλ Βενετίας: Ο (αυτονόητος) κίνδυνος της πυρηνικής απειλής

82ο φεστιβάλ Βενετίας: Ο (αυτονόητος) κίνδυνος της πυρηνικής απειλής

Πρωτεία στην περιβαλλοντική ρύπανση για τις ελληνικές πόλεις

Πρωτεία στην περιβαλλοντική ρύπανση για τις ελληνικές πόλεις

Μπαλκόνι ή κήπος; Αυτά είναι όλα όσα θα χρειαστείς για την δική σου όαση

Μπαλκόνι ή κήπος; Αυτά είναι όλα όσα θα χρειαστείς για την δική σου όαση

Keanu Reeves: Ο τραγικός έρωτας με τη Jennifer Syme και η σημαδεμένη ζωή ενός αντι-σταρ

Keanu Reeves: Ο τραγικός έρωτας με τη Jennifer Syme και η σημαδεμένη ζωή ενός αντι-σταρ

Digital sunset: Η βραδινή ιεροτελεστία για βαθύ, ξεκούραστο ύπνο

Digital sunset: Η βραδινή ιεροτελεστία για βαθύ, ξεκούραστο ύπνο

Νήπιο: Δείχνει με το δάχτυλο τα πάντα; Σας έχουμε υπέροχα νέα!

Νήπιο: Δείχνει με το δάχτυλο τα πάντα; Σας έχουμε υπέροχα νέα!

Ντοκουμέντα & διάλογοι για τη μαφία της Κρήτης

Ντοκουμέντα & διάλογοι για τη μαφία της Κρήτης

in.gr | Ταυτότητα

Διαχειριστής - Διευθυντής: Λευτέρης Θ. Χαραλαμπόπουλος

Διευθύντρια Σύνταξης: Αργυρώ Τσατσούλη

Ιδιοκτησία - Δικαιούχος domain name: ALTER EGO MEDIA A.E.

Νόμιμος Εκπρόσωπος: Ιωάννης Βρέντζος

Έδρα - Γραφεία: Λεωφόρος Συγγρού αρ 340, Καλλιθέα, ΤΚ 17673

ΑΦΜ: 800745939, ΔΟΥ: ΦΑΕ ΠΕΙΡΑΙΑ

Ηλεκτρονική διεύθυνση Επικοινωνίας: in@alteregomedia.org, Τηλ. Επικοινωνίας: 2107547007

ΜΗΤ Αριθμός Πιστοποίησης Μ.Η.Τ.232442

Τετάρτη 03 Σεπτεμβρίου 2025
Απόρρητο