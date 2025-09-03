ΠΑΣΟΚ: Με τα βλέμματα στο Ζάππειο για την 3η Σεπτέμβρη, επιχειρεί να θέσει ατζέντα στο δημογραφικό

Ως πρώτη τάξεως ευκαιρία το ΠΑΣΟΚ – ΚΙΝΑΛ να θέσει πολιτική ατζέντα αποτελεί η φετινή 3η Σεπτεμβρίου, όπως εκτιμούν στελέχη της Χαριλάου Τρικούπη, φέρνοντας στο προσκήνιο τις προτάσεις του κόμματος για το μείζον πρόβλημα του δημογραφικού που αντιμετωπίζει η Ελλάδα.

Το δημογραφικό, άλλωστε, είναι ένα ζήτημα που και ο πρωθυπουργός Κυριάκος Μητσοτάκης επιθυμεί να βάλει ψηλά κατά την παρουσία του στη ΔΕΘ. Έτσι, με την ευκαιρία της επετείου και της προσοχής που θα είναι στραμμένη στο Ζάππειο Μέγαρο, το ΠΑΣΟΚ – ΚΙΝΑΛ θα παρουσιάσει το σχέδιό του για το δημογραφικό, επιχειρώντας να βρεθεί βήματα μπροστά των κυβερνητικών εξαγγελιών, δίνοντας, ταυτόχρονα, το δικό του στίγμα.

Την επιμέλεια του προγράμματος είχαν ο συντονιστής προγράμματος Λευτέρης Καρχιμάκης, η βουλεύτρια Κοζάνης και υπεύθυνη ΚΤΕ Οικογένειας και Κοινωνικής Συνοχής, Κατερίνα Καζάνη, καθώς και η γραμματέας του τομέα Κοινωνικής Συνοχής και Οικογένειας, Έφη Μπέκου.

Στο πλαίσιο της παρουσίασης θα πραγματοποιηθεί θεματική εκδήλωση στις 18:00 με εισήγηση από τον πρώην υπουργό Τάσο Γιαννίτση, υπό τον τίτλο «Πολιτικές υπέρβασης απέναντι στην εθνική – υπαρξιακή απειλή».

Υπενθυμίζεται ότι ο κ. Γιαννίτσης, μιλώντας στο inFORUM τον περασμένο Ιούνιο είχε τονίσει για το δημογραφικό ότι είναι ένα πρόβλημα το οποίο απαιτεί πολιτική μακράς πνοής.

«Πρέπει κυβερνήσεις διαδοχικές να ασχοληθούν με αυτό για να πετύχουν κάποιο αποτέλεσμα. Πρέπει συστηματικά οι κυβερνήσεις να συμφωνήσουν ότι υπάρχει πρόβλημα και πρέπει να κάνουμε κάτι. Το πρόβλημα του ασφαλιστικού είναι ένα θέμα με διπλή όψη» τόνισε και πρόσθεσε πως «για αυτούς που εργάζονται και έχουν ικανοποιητικές αμοιβές θα προτιμήσουν να βγουν αργότερα στη σύνταξη. Γι΄ αυτούς που η σύνταξη είναι μεγαλύτερη από αυτά που παίρνουν, λίγοι είναι, τότε υπάρχει πρόβλημα. Σε 15-20 χρόνια η αναλογία εργαζομένων προς ασφαλισμένους θα είναι δυσμενής, θα είναι 1,3 προς 1».

Μαζί του, θα συζητήσουν ο διευθυντής Ερευνών Ινστιτούτου Ερευνών Μελετών Δημογραφίας ΙΔΕΜ Βύρων Κοτζαμάνης, η βουλεύτρια Ευβοίας και υπεύθυνη ΚΤΕ Κοινωνικής Συνοχής και Οικογένειας Κατερίνα Καζάνη η διευθύντρια Ερευνών στη διαΝΕΟσις Φαίη Μακαντάση και ο Δρ. Δημογραφίας – κύριος Ερευνητής ΕΚΚΕ Παύλος Μπαλτάς. Θα συντονίσει η γραμματέας τομέα Πρόνοιας, Κοινωνικής Συνοχής και Οικογένειας του ΠΑΣΟΚ – ΚΙΝΑΛ, Έφη Μπέκου.

Η εκδήλωση θα ολοκληρωθεί με την κεντρική ομιλία του Νίκου Ανδρουλάκη, στις 19:30, ενώ, στις 21:00, θα πραγματοποιηθεί συναυλία με τον Κώστα Μακεδόνα και τη Χριστιάνα Γαλιάτσου.

Επιτίθεται για τις «κοινωνικές ανισότητες», ακολουθούν οι θεσμοί και η δημοκρατία

Παράλληλα, σφοδρά πυρά στα πεδία της υγείας, της εργασίας, της ακρίβειας, της ενέργειας και του ιδιωτικού χρέους, συνοψίζοντας στα πέντε αυτά σημεία «τις κοινωνικές ανισότητες που διευρύνονται με τη ΝΔ» εξαπέλυσαν οι αρμόδιοι τομεάρχες του ΠΑΣΟΚ – Κινήματος Αλλαγής, κατά τη δεύτερη μέρα παρουσίασης της «μαύρης βίβλου» της κυβέρνησης.

Υπό τον τίτλο «6 χρόνια ΝΔ | Αποτύχατε. Να η Ελλάδα που παραδίδετε στις κοινωνικές ανισότητες» οι Μιλένα Αποστολάκη, Γιώργος Νικητιάδης, Παύλος Χρηστίδης, Φραγκίσκος Παρασύρης, Ιωάννης Τσίμαρης, παρουσίασαν στοιχεία για τα «κακώς κείμενα» της κυβέρνησης, επιχειρώντας παράλληλα την ενίσχυση της φαρέτρας των επιχειρημάτων για την πολιτική αλλαγή που επιδιώκει η Χαριλάου Τρικούπη.

Σημειώνεται ότι την Πέμπτη 4 και Παρασκευή 5 Σεπτεμβρίου βουλευτές και τομεάρχες του ΠΑΣΟΚ – ΚΙΝΑΛ θα μιλήσουν για το εάν η Νέα Δημοκρατία παραδίδει μια Ελλάδα «ανθεκτική» και αν η ίδια ως κυβέρνηση υπηρέτησε την ποιότητα των θεσμών και της δημοκρατίας.