02.09.2025 | 14:31
Φωτιά σε διαμέρισμα στο Πειραιά – Συναγερμός στην Πυροσβεστική
02.09.2025 | 12:56
Συνελήφθη 14χρονος για εμπρησμό κοντά στον προαστιακό στην Πάτρα– Αναζητούνται άλλοι 2
ΠΑΣΟΚ: Αυτή είναι η «μαύρη βίβλος» της ΝΔ στις κοινωνικές ανισότητες – «Η κυβέρνηση έχει αλλεργία στο κοινωνικό κράτος»
02 Σεπτεμβρίου 2025

Οι τομείς της υγείας, της εργασίας, της ακρίβειας, της ενέργειας και του ιδιωτικού χρέους στο επίκεντρο του ΠΑΣΟΚ - ΚΙΝΑΛ για τη «μαύρη βίβλο» της ΝΔ. Ολομέτωπη επίθεση στην κυβέρνηση και τον Κυριάκο Μητσοτάκη

Πάνος Τσίκαλας
Upd:2.09.2025, 13:48
Σφοδρά πυρά στα πεδία της υγείας, της εργασίας, της ακρίβειας, της ενέργειας και του ιδιωτικού χρέους, συνοψίζοντας στα πέντε αυτά σημεία «τις κοινωνικές ανισότητες που διευρύνονται με τη ΝΔ» εξαπέλυσαν οι αρμόδιοι τομεάρχες του ΠΑΣΟΚ – Κινήματος Αλλαγής, κατά τη δεύτερη μέρα παρουσίασης της «μαύρης βίβλου» της κυβέρνησης.

Υπό τον τίτλο «6 χρόνια ΝΔ | Αποτύχατε. Να η Ελλάδα που παραδίδετε στις κοινωνικές ανισότητες» οι Μιλένα Αποστολάκη, Γιώργος Νικητιάδης, Παύλος Χρηστίδης, Φραγκίσκος Παρασύρης, Ιωάννης Τσίμαρης, παρουσιάζουν στοιχεία για τα «κακώς κείμενα» της κυβέρνησης, επιχειρώντας παράλληλα την ενίσχυση της φαρέτρας των επιχειρημάτων για την πολιτική αλλαγή που επιδιώκει η Χαριλάου Τρικούπη.

Δείτε την παρουσίαση:

YouTube thumbnail

«Η κυβέρνηση της ΝΔ έχει αλλεργία στο κοινωνικό κράτος»

Εισαγωγικά ο εκπρόσωπος Τύπου του ΠΑΣΟΚ – ΚΙΝΑΛ, Κώστας Τσουκαλάς, τόνισε πως «σήμερα θα αναδείξουμε πώς η κυβέρνηση Μητσοτάκη λειτούργησε ως καταλύτης για τη διεύρυνση των ανισοτήτων».

Αναφέρθηκε σε βασικά σημεία «συνειδητών επιλογών» της ΝΔ, που οδήγησαν σε ακόμη μεγαλύτερες ανισότητες, όπως είπε. «Μπορεί η υγεία, η εργασία, η ακρίβεια, η ενέργεια, το ιδιωτικό χρέος να φαίνονται διαφορετικά πεδία αλλά συνδέονται. Η αποτυχία είναι παταγώδης στην καθημερινότητα και δεν κρύβεται. Η κυβέρνηση της ΝΔ έχει αλλεργία στο κοινωνικό κράτος και την κοινωνική κινητικότητα», τόνισε, συμπληρώνοντας πως το ΠΑΣΟΚ – ΚΙΝΑΛ διάλεξε αυτά τα πέντε πεδία που καταδεικνύουν, αν και υπάρχουν και άλλα σημεία που θα μπορούσαν να συμπεριληφθούν όπως η Παιδεία, που η ΝΔ έταξε πράγματα και δεν πραγματοποίησε.

Ο Κώστας Τσουκαλάς

«Ο εξωδικαστικός μηχανισμός εμφανίζει πενιχρά αποτελέσματα»

Πρώτη τον λόγο έλαβε η υπεύθυνη ΚΤΕ Οικονομίας για θέματα τραπεζών, ιδιωτικού χρέους και προστασίας δανειοληπτών, Μιλένα Αποστολάκη, λέγοντας πως για το ΠΑΣΟΚ – ΚΙΝΑΛ η αντιμετώπιση του ιδιωτικού χρέους αποτελεί προτεραιότητα.

«Δεν είναι τυχαίο, ότι η κυβέρνηση απέρριψε επανειλημμένα τροπολογιών που κατέθεσε το ΠΑΣΟΚ, με βάση τις οποίες αντιμετωπιζόταν καταχρηστικές συμπεριφορές funds, τραπεζών και αντιμετωπιζόταν το πρόβλημα των δανειοληπτών με ελβετικό φράγκο», ανέφερε.

«Ο εξωδικαστικός μηχανισμός εμφανίζει πενιχρά αποτελέσματα», επισήμανε, ακόμη, η κ. Αποστολάκη και μίλησε για τα «ιλιγγιώδη κέρδη» των τραπεζών. Δείτε εδώ τη «μαύρη βίβλο» του ΠΑΣΟΚ – ΚΙΝΑΛ για το ιδιωτικό χρέος.

Η Μιλένα Αποστολάκη

«Τι έκαναν για την ακρίβεια στα τρόφιμα; Καλάθια και καλάθια ξανά»

Ο υπεύθυνος ΚΤΕ Ανάπτυξης Γιώργος Νικητιάδης, επισήμανε πως η χώρα υφίσταται μια τραγωδία προσπαθώντας να ξεπεράσει όσα προκαλεί η ΝΔ.

«Εκείνο που πραγματικά μας ταράσσει είναι η σχέση μας με τους υπόλοιπους Ευρωπαίους, που είμαστε οι δεύτεροι από το τέλος. Τι έκανε η ΝΔ για να αντιμετωπίσει την ακρίβεια στα τρόφιμα; Καλάθια και καλάθια ξανά. Έχουν φέρει 15-20 καλάθια που τα βαφτίζανε… ανάλογα την περίοδο. Μπαίνανε σε ένα σούπερ μάρκετ και αναζητούσα το φθηνότερο προϊόν που ήταν τόσα τα καλάθια που… ζαλιζόσουν. Εμείς περιμέναμε να δούμε τι θα γίνει. Ο κ. Μητσοτάκης στη ΔΕΘ έλεγε το 2023 ότι ‘ειδικά στα τρόφιμα ότι ο πόλεμος κατά της ακρίβειας θα είναι διαρκείς και έντονος. Αργά ή γρήγορα θα υποχωρήσουν’. Αυτά έλεγε το 2023», υπογράμμισε.

Επισήμανε τις «θηριώδεις αυξήσεις» στα ασφάλιστρα υγείας, τονίζοντας ότι υπήρξε αύξηση περί του 30% «ως αποτέλεσμα της νομοθεσίας και των πολιτικών της κυβέρνησης». Πρόσθεσε ότι μόνον με κυβέρνηση ΝΔ «ένας στους δύο δεν μπορούσε να πάει διακοπές».

Για την επιτροπή ανταγωνισμού, ο κ. Νικητιάδης τόνισε πως «ο κ. Γεωργιάδης παρουσίασε τον κ. Λιανό για επικεφαλής της επιτροπής ανταγωνισμού και έλεγε ότι είναι ‘μακράν ο καλύτερος πρόεδρος που θα μπορούσε να έχει οποιαδήποτε επιτροπή ανταγωνισμού σε όλη την Ευρώπη;’. Γιατί δεν παρατάθηκε η θητεία του και αντικαταστάθηκε του κ. Λιανού; Γιατί ενόχλησε; Απλούστατα δεν συμμορφωθεί με τις υποδείξεις. Πρόστιμα στις τράπεζες. Έλεγχος στις γαλακτοκομικές επιχειρήσεις. Πλέον, προσελήφθη από τη Μ. Βρετανία και είναι τακτικός δικαστής. Κατά τον κ. Σκρέκα ο κ. Λιανός ήταν… ρεπόρτερ».

Τέλος, ανέφερε πως όλη αυτή η κατάσταση μόνον με πολιτική αλλαγή μπορεί να αλλάξει. Διαβάστε τη «μαύρη βίβλο» για την ακρίβεια εδώ.

Ο Γιώργος Νικητιάδης

«Η κυβέρνηση αρκείται σε επιδοματική πολιτική για την ενέργεια»

Από την πλευρά του, μιλώντας για τη «μαύρη βίβλο» της κυβέρνησης στα ενεργειακά, ο υπεύθυνος ΚΤΕ Ενέργειας Φραγκίσκος Παρασύρης, υπογράμμισε πως «από το 2024 αλλά και το 2025 η χώρα βιώνει τιμές ενεργειακής κρίσης, χωρίς να υπάρχει. Αυξάνει επικίνδυνα το κόστος ζωής των επιχειρήσεων. Μεγάλος ασθενής είναι και η τοπική αυτοδιοίκηση που έχει γονατίσει από το υψηλό κόστος, που προφανώς μετακυλίει το κόστος στους δημότες, μέσω των τελών.

Συμπλήρωσε ότι η κυβέρνηση και ο πρωθυπουργός έχουν προχωρήσει σε απλές δηλώσεις ότι δεν θα μείνουν απροστάτευτοι οι καταναλωτές, ωστόσο, όπως τόνισε, δεν έχουν κάνει καμία διαρθρωτική παρέμβαση αλλά αρκείται «ανακουφιστικά» σε επιδοματική πολιτική, ώστε να ξεπεραστεί παροδικά η κρίση. «Για να καλύψει τις αστοχίες η κυβέρνηση ρίχνει τη μπάλα στην κερκίδα και τα ρίχνει στην ΕΕ», είπε, κάνοντας λόγο για «έξι χρόνια αστοχιών και ακρίβειας στις τιμές του ηλεκτρικού ρεύματος».

Ο κ. Παρασύρης τόνισε με έμφαση ότι η ακρίβεια δεν είναι εισαγόμενη. Δείτε τη «μαύρη βίβλο» για τα ενεργειακά εδώ.

Ο Φραγκίσκος Παρασύρης

«Η κυβέρνηση εκπροσωπεί λίγα και παρασιτικά συμφέροντα»

Ο Παύλος Χρηστίδης, υπεύθυνος ΚΤΕ Εργασίας του ΠΑΣΟΚ – ΚΙΝΑΛ, υπογράμμισε αρχικώς ότι «από το 2019 ώς και σήμερα έχουμε μια κυβέρνηση που οικοδομεί βήμα βήμα ένα δυστοπικό εργασιακό τοπίο. Εκπροσωπεί λίγα και παρασιτικά συμφέροντα. Στην πράξη έχουμε πρωτοφανή αποδυνάμωση θεμελιωδών εργασιακών δικαιωμάτων. Ο κ. Μητσοτάκης θα μείνει στην ιστορία ως ο πρωθυπουργός του 13ώρου».

Ο βουλευτής Νοτίου Τομέα Αθηνών τόνισε πως «το 2021 με τον περιβόητο νόμο Χατζηδάκη υπήρξε η πιο κάθετη επίθεση στα εργασιακά δικαιώματα». Το 2023, επισήμανε, «η κυβέρνηση προχώρησε ακόμη παραπάνω. Επεκτάθηκε η 6ήμερη εργασία, η απόλυση χωρίς προειδοποίηση στο πρώτο 12μηνο και τα βάφτισε με όρο ‘προστασία της εργασίας’».

Υπογράμμισε πως «η πολιτική της ΝΔ είναι μια πολιτική που δεν επιστρέφει στον σκληρά εργαζόμενο το μερίδιο που πρέπει. Οι ανισότητες μεγαλώνουν διαρκώς. Φυσικά είναι και δίκαιο και σχετίζεται με την αξιοπρέπεια και τη συλλογική πρόοδο». Παράλληλα αναφέρθηκε στις εργασιακές ανισότητες που βιώνουν οι γυναίκες.

Σύμφωνα με τον ίδιο, υπήρξε απουσία στρατηγικής για την καταπολέμηση της φτώχειας και «αντί για μια κοινωνική πολιτική, έχουμε μια επικοινωνιακή διαχείριση της φτώχειας».

Διαβάστε τη «μαύρη βίβλο» για τα εργασιακά εδώ.

Ο Παύλος Χρηστίδης

«Η κυβέρνηση βλέπει την Υγεία ως κόστος και όχι ως επένδυση»

Ο υπεύθυνος ΚΤΕ Υγείας του ΠΑΣΟΚ – ΚΙΝΑΛ, Ιωάννης Τσιμάρης, σχολίασε ότι το «δικαίωμα της Υγείας υπονομεύεται από συστηματική υποβάθμιση και μετακύλιση του κόστους στις πλάτες των πολιτών. Η κατάσταση είναι πλέον οριακή και δεν το λέμε εμείς, το λένε οι στατιστικές. Η κυβέρνηση βλέπει την Υγεία ως κόστος και όχι ως επένδυση».

Μίλησε για τις ανεκπλήρωτες ανάγκες υγείας που η Ελλάδα, σύμφωνα με τη Eurostat, είναι «πρωταθλήτρια» στην Ευρώπη. «Όποιος δεν έχει απλά δεν θεραπεύεται», είπε, αναφερόμενος στη «σιωπηρή ιδιωτικοποίηση της Υγείας».

«Πρέπει να λάβουμε υπόψιν ότι η κυβέρνηση δεν έχει αντιμετωπίσει ούτε τα μελλούμενα. Δεν έχει σχέδιο για τις χρόνιες παθήσεις, ούτε για τη διάρθρωση της πρωτοβάθμιας φροντίδας. Ένα άλλο που δεν έκανε η ΝΔ, είναι ότι δεν έχει κάνει τίποτα για τη μακροχρόνια φροντίδα, δεν είναι καν στο οπτικό πεδίο της Νέας Δημοκρατίας», τόνισε.

Δείτε τη «μαύρη βίβλο» για την Υγεία εδώ.

Ο Ιωάννης Τσιμάρης

«Αν θέλει να απαντήσει η κυβέρνηση ας το κάνει με νούμερα»

Λαμβάνοντας στο τέλος τον λόγο εκ νέου ο εκπρόσωπος Τύπου Κώστας Τσουκαλάς, ανέφερε πως, αν η κυβέρνηση θελήσει να απαντήσει στις σημερινές αιτιάσεις του ΠΑΣΟΚ – ΚΙΝΑΛ, όπως έπραξε χθες, «ας το κάνει αυτή τη φορά με νούμερα».

«Όσα είπαν χθες ήταν μια πραγματική ομολογία αποτυχίας. Και σήμερα η δουλειά που έγινε για να εξηγηθούν πώς διευρύνθηκαν οι ανισότητες είναι μια πολύ καλή εργασία. Η κυβέρνηση μην απαντήσει με τοξικότητα», είπε, μεταξύ άλλων, ο κ. Τσουκαλάς.

Παράλληλα, αναφέρθηκε στον ΟΠΕΚΕΠΕ και τις ανακοινώσεις που πραγματοποιήθηκαν νωρίτερα από τον υπουργό Προστασίας του Πολίτη, Μιχάλη Χρυσοχοΐδη, λέγοντας πως θα αποτρεπόταν η τεράστια απώλεια των ευρωπαϊκών κονδυλίων αν δεν άλλαζαν οι διοικητές του ΟΠΕΚΕΠΕ «σαν τα πουκάμισα» και αν οι έλεγχοι γινόντουσαν από το 2020 που μετά υπήρχαν καταγγελίες. «Μακάρι να εισπραχθούν άμεσα τα ποσά, εμείς είπαμε από την πρώτη μέρα για δέσμευση περιουσιών», τόνισε.

Υπενθυμίζεται ότι οι συνεντεύξεις Τύπου έκαναν πρεμιέρα χθες, όπου τα στελέχη του ΠΑΣΟΚ – ΚΙΝΑΛ περιέγραψαν τα πεπραγμένα της Νέας Δημοκρατίας στην εκτέλεση του ταμείου Ανάκαμψης, των επενδύσεων, της οικονομίας και του αναπτυξιακού παραγωγικού μοντέλου.

Αύριο, 3 Σεπτεμβρίου, μέρα επετείου 51 χρόνων του ΠΑΣΟΚ, θα διεξαχθεί εκδήλωση στο Ζάππειο Μέγαρο όπου η Χαρ. Τρικούπη θα αναπτύξει το σχέδιό της για το δημογραφικό.

Την Πέμπτη 4 και Παρασκευή 5 Σεπτεμβρίου βουλευτές και τομεάρχες του ΠΑΣΟΚ – ΚΙΝΑΛ θα μιλήσουν για το εάν η Νέα Δημοκρατία παραδίδει μια Ελλάδα «ανθεκτική» και αν η ίδια ως κυβέρνηση υπηρέτησε την ποιότητα των θεσμών και της δημοκρατίας.

