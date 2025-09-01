newspaper
01.09.2025 | 19:49
Σεισμός στη Χαλκιδική
01.09.2025 | 19:25
Φωτιά στη Νέα Τρίγλια στη Χαλκιδική
Γεμάτη ψέματα η «Μαύρη Βίβλος» του ΠΑΣΟΚ λέει η ΝΔ – Για «απόδειξη της αποτυχίας τους» απαντά η Χαρ. Τρικούπη
Πολιτική Γραμματεία 01 Σεπτεμβρίου 2025 | 20:08

Γεμάτη ψέματα η «Μαύρη Βίβλος» του ΠΑΣΟΚ λέει η ΝΔ – Για «απόδειξη της αποτυχίας τους» απαντά η Χαρ. Τρικούπη

Για ανακριβή στοιχεία στη «Μαύρη Βίβλο» του ΠΑΣΟΚ για την ανάπτυξη μιλά η Νέα Δημοκρατία. Ραντεβού για τη «Μαύρη Βίβλο» στην ακρίβεια δίνει η Χαριλάου Τρικούπη.

Σύνταξη
Θύελλα αντιδράσεων από την Πειραιώς προκάλεσε η ανακοίνωση της «Μαύρης Βίβλου» για την ανάπτυξη από το ΠΑΣΟΚ.

Τα στελέχη της κυβερνητικής πλειοψηφίας υποστηρίζουν ότι η αξιωματική αντιπολίτευση η «Μαύρη Βίβλος» δεν έχει καμία σχέση με την πραγματικότητα, καθώς το ΠΑΣΟΚ χρησιμοποίησε ανακριβή στοιχεία, προκειμένου να προχωρήσει σε «ατεκμηρίωτους ισχυρισμούς και κυρίως χωρίς την παραμικρή προοπτική για το αύριο της χώρας».

Η Νέα Δημοκρατία σε ανακοίνωσή της υπογραμμίζει ότι η αξιωματική αντιπολίτευση προσπαθεί να υποβαθμίσει την πρόοδο που έχει επιτευχθεί στην οικονομία.

«Δεν θριαμβολογούμε, όταν οι πολίτες αντιμετωπίζουν σοβαρά προβλήματα, τα οποία οφείλουμε να αντιμετωπίσουμε υλοποιώντας πλήρως το πρόγραμμά μας, αλλά απαντούμε στην καταστροφολογία και στις ισοπεδωτικές λογικές της αξιωματικής αντιπολίτευσης» προσθέτει η Πειραιώς.

Τα «fake news» του ΠΑΣΟΚ σύμφωνα με τη ΝΔ

Στην ανακοίνωσή της η Νέα Δημοκρατία απαριθμεί πέντε επισημάνσεις του ΠΑΣΟΚ για την ανάπτυξη, που σύμφωνα με την ΝΔ είναι λανθασμένες.

1) Fake news του ΠΑΣΟΚ: «Το αναπτυξιακό θαύμα της Ελλάδας αποδεικνύεται θολό, η κυβέρνηση ακολουθεί συστηματικά στον τομέα των επενδύσεων μία πορεία χαμηλών πτήσεων».

Η αλήθεια: Η Ελλάδα την περίοδο 2019-2024 είναι η χώρα μεταξύ των 27 μελών της Ευρωπαϊκής Ένωσης που κατέγραψε τη μεγαλύτερη αύξηση του όγκου επενδύσεων κατά 60,3% όταν στην Ε.Ε υπήρξε στασιμότητα ενώ η οικονομία μας αναπτύσσεται με ρυθμούς κατά πολύ υψηλότερους από τον μέσο όρο της Ε.Ε. Το ΠΑΣΟΚ «βαπτίζει» χαμηλή πτήση, την πρώτη θέση της Ελλάδας στην αύξηση των επενδύσεων αλλά και στη μείωση του ποσοστού ανεργίας κατά 10 ποσοστιαίες μονάδες, από 18% σε περίπου 8%.

2) Fake news του ΠΑΣΟΚ: «Ο στόχος της σύγκλισης των εισοδηµάτων προς τον µέσο όρο της ΕΕ και της βελτίωσης του βιοτικού επιπέδου αποµακρύνεται».

Η αλήθεια: Η Ελλάδα την περίοδο 2019-2024 παρουσιάζει έναν από τους υψηλότερους ρυθμούς αύξησης του πραγματικού κατά κεφαλήν εισοδήματος, και της κατά κεφαλή κατανάλωσης, γι’ αυτό και έχει μπει σε τροχιά επιταχυνόμενης σύγκλισης με τον ευρωπαϊκό μέσο όρο. Συγκεκριμένα στη χώρα μας, το πραγματικό κατά κεφαλήν ΑΕΠ (δηλαδή μετά την αφαίρεση του πληθωρισμού) αυξήθηκε κατά 11,2%, που είναι η έβδομη υψηλότερη επίδοση στην ΕΕ των 27, σχεδόν τριπλάσια από τον ευρωπαϊκό μέσο όρο (4,1%) και τετραπλάσια από τον μέσο όρο της ευρωζώνης (3%). Η κυβέρνηση των ΣΥΡΙΖΑΝΕΛ παρέλαβε το κατά κεφαλή ΑΕΠ στο 71% του ευρωπαϊκού μέσου όρου και το παρέδωσε στο 66%. Παρέλαβε την κατά κεφαλή κατανάλωση στο 79% του ευρωπαϊκού μέσου όρου και την παρέδωσε στο 77%. Η κυβέρνηση της Νέας Δημοκρατίας παρέλαβε το κατά κεφαλή ΑΕΠ στο 66% και την έχει ανεβάσει (το 2024) στο 70% ενώ παρέλαβε την κατά κεφαλή κατανάλωση στο 77% και την έχει αυξήσει στο 81%.

3) Fake news του ΠΑΣΟΚ: «Σταθερά η Ελλάδα πρωταθλήτρια στο κόστος ζωής»

Η αλήθεια: Σε ότι αφορά τον πληθωρισμό, την περίοδο 2019-2024 η Ελλάδα παρουσιάζει τον τέταρτο χαμηλότερο, στην Ένωση, ρυθμό σωρευτικής αύξησης του εναρμονισμένου δείκτη τιμών καταναλωτή (16,4%, έναντι ευρωπαϊκού μέσου όρου 23,4%).

4) Fake news του ΠΑΣΟΚ: «Η ανάπτυξη στηρίζεται στην αύξηση των ανισοτήτων ενισχύοντας το εισόδηµα κεφαλαίου έναντι του εισοδήµατος από εργασία».

Η αλήθεια: Σύμφωνα με τα στοιχεία της Eurostat (Income and living conditions), όλα τα εισοδηματικά στρώματα έχουν δει σημαντική σωρευτική πραγματική αύξηση στο καθαρό διαθέσιμο εισόδημά τους, με την ποσοστιαία αυτή αύξηση αυτή να είναι υψηλότερη στα χαμηλότερα εισοδηματικά στρώματα. Ως αποτέλεσμα, έχει μειωθεί το ποσοστό του πληθυσμού που βρίσκεται σε κίνδυνο φτώχειας και κοινωνικού αποκλεισμού την περίοδο 2019-2024 κατά σχεδόν δύο ποσοστιαίες μονάδες, ενώ την ίδια περίοδο στην Ευρωπαϊκή Ένωση το ποσοστό αυτό παρέμεινε σταθερό (οριακή μείωση -0,1%).

5) Fake news του ΠΑΣΟΚ: «Όσον αφορά στις ξένες επενδύσεις στη χώρα µας, πολύ λίγες από αυτές –και συνεχώς µειούµενες– αφορούν στη δηµιουργία νέων επιχειρήσεων ενώ οι περισσότερες αφορούν στην αγορά κυρίως κατοικιών και ξενοδοχειακών µονάδων».

Η αλήθεια: Σύμφωνα με τα στοιχεία της Τράπεζας της Ελλάδος, οι καθαρές εισροές άμεσων ξένων επενδύσεων στην Ελλάδα την εξαετία 2019-2024 είναι μεγαλύτερες από τα προηγούμενα δεκαεπτά χρόνια μαζί (32,2 δισ, έναντι 30,7 δισ).

Την περίοδο 2019-2024 το μέσο ποσοστό της κατηγορίας «Ιδιωτικές αγοραπωλησίες ακινήτων» στο σύνολο των Ξένων Αμεσων Επενδύσεων ανέρχεται σε 14,7%, ενώ η κατηγορία «Δραστηριότητες παροχής καταλύματος και υπηρεσιών εστίασης” έχει μέσο μερίδιο της τάξης του 4,6%. Παράλληλα, μεγάλη είναι η αύξηση του μέσου μεριδίου της μεταποίησης από 5,1% την περίοδο 2015-2018 σε 12%, των υπηρεσιών ενημέρωσης και επικοινωνίας (από αποεπένδυση σε θετικό μερίδιο 6%), και άλλων επενδύσεων υψηλής προστιθέμενες αξίας όπως επαγγελματικές, επιστημονικές, και τεχνικές υπηρεσίες (οι οποίες και αυτές πέρασαν από αποεπένδυση σε θετικό μερίδιο). Τα στοιχεία αυτά αποτυπώνουν την σταδιακή αλλαγή του παραγωγικού μοντέλου της χώρας προς δραστηριότητες με υψηλότερη προστιθεμένη αξία.

Ραντεβού για νέα «Μαύρη Βίβλο» από το ΠΑΣΟΚ

Από την πλευρά της Χαριλάου Τρικούπη, υπογραμμίζεται ότι η Νέα Δημοκρατία τα στοιχεία που παρουσίασαν τα στελέχη του ΠΑΣΟΚ και δείχνουν την αποτυχία του κυβερνητικού έργου είναι τεκμηριωμένα.

«Και μόνο το γεγονός οτι η Νέα Δημοκρατία στη μακροσκελή της ανακοίνωση δεν κατάφερε να αρθρώσει αντίλογο στα τεκμηριωμένα στοιχεία με πίνακες και αριθμούς, που παρουσίασαν οι Τομεάρχες του ΠΑΣΟΚ, είναι η ισχυρότερη απόδειξη της αποτυχίας τους» αναφέρει η απάντηση του ΠΑΣΟΚ στη Νέα Δημοκρατία.

Μάλιστα, το ΠΑΣΟΚ ανανεώνει το… ραντεβού για την Τρίτη, όπου θα γίνουν νέες αποκαλύψεις για μία ακόμη «Μαύρη Βίβλο», αυτή τη φορά «στον τομέα της ακρίβειας, των κοινωνικών ανισοτήτων και του δυσθεώρητου κόστους ζωής».

