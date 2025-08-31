«Ρεσιτάλ παραπλάνησης»: Πυρ ομαδόν κατά Μητσοτάκη από την αντιπολίτευση με αιχμές οικονομία και εργασιακά

Μύδρους κατά του πρωθυπουργού εξαπέλυσαν τα κόμματα της αντιπολίτευσης, με αφορμή τους πρωινούς… πανηγυρισμούς του Κυριάκου Μητσοτάκη για το νέο εργασιακό νομοσχέδιο, τα μη κρατικά πανεπιστήμια αλλά και τις τιμές στο ηλεκτρικό ρεύμα.

Υπενθυμίζεται ότι ο πρωθυπουργός έφτασε στο σημείο κατά την ανάρτηση να παρουσιάζει ως επιλογή των εργαζόμενων να δουλεύουν υπερωρίες και όχι ως ανάγκη που έχει προκύψει από τους καταβαραθρωμένους μισθούς που δεν φτάνουν καν για την επιβίωσή τους.

Στο ίδιο μοτίβο, ο Κυριάκος Μητσοτάκης «υπερηφανεύτηκε» για τα τέσσερα μη κρατικά πανεπιστήμια στα οποία η κυβέρνηση έτρεξε να δώσει άδειες χωρίς καν να έχουν πιστοποιηθεί τα προγράμματα σπουδών.

Παράλληλα, στο καυτό ζήτημα της ενέργειας, ο πρωθυπουργός «αναμένει» να φτάσει στις τιμές λιανικής η πτώση στις τιμές χονδρικής που σημειώθηκε τον Αύγουστο. «Αν αυτό δεν συμβεί θα παρέμβουμε υπέρ των καταναλωτών», υποσχέθηκε ο Κυριάκος Μητσοτάκης.

ΠΑΣΟΚ: Ο Μητσοτάκης προσπαθεί να παρουσιάσει τη διάλυση του ωραρίου ως ‘ευελιξία’

«Ούτε σήμερα ο πρωθυπουργός είπε την αλήθεια για το νέο εργασιακό νομοσχέδιο. Σκοπίμως αποκρύπτει ότι οποιοσδήποτε εργοδότης μπορεί να απολύσει οποιονδήποτε χωρίς να χρειάζεται να αιτιολογήσει γιατί», ανέφερε ο εκπρόσωπος Τύπου του ΠΑΣΟΚ – ΚΙΝΑΛ, Κώστας Τσουκαλάς.

<br />

Από την πλευρά του, ο υπεύθυνος ΚΤΕ Εργασίας του ΠΑΣΟΚ – ΚΙΝΑΛ, Παύλος Χρηστίδης, υπογράμμισε πως «με το νέο νομοσχέδιο για το 13ωρο, ολοκληρώνεται η κατεδάφιση κάθε έννοιας εργασιακού δικαιώματος. Ο κ. Μητσοτάκης προσπαθεί να παρουσιάσει τη διάλυση του ωραρίου ως ‘ευελιξία’, αποκρύπτοντας σκόπιμα ότι, σύμφωνα με πάγια νομολογία του Αρείου Πάγου, ο εργαζόμενος οφείλει να αιτιολογήσει την άρνησή του να εργαστεί υπερωριακά. Και εδώ βρίσκεται η ουσία».

ΣΥΡΙΖΑ: Έκθεση ιδεών από τον Μητσοτάκη

«Ο τόπος κάηκε για άλλη μια χρονιά, παρά τις κυβερνητικές διαβεβαιώσεις για προετοιμασία άνευ προηγουμένου, η χώρα έχει μετατραπεί σε διπλωματικό «παραπαίδι» με τη μία αποτυχία μετά την άλλη στην εξωτερική πολιτική, η ακρίβεια ξεσπαθώνει, οι λογαριασμοί ρεύματος σκορπούν τρόμο στην κοινωνία και ο κ. Μητσοτάκης στο κυριακάτικο μήνυμά του γράφει άλλη μια έκθεση ιδεών, χαρωπός για τις Ανανεώσιμες Πηγές Ενέργειας», τόνισε ο ΣΥΡΙΖΑ – ΠΣ, σχολιάζοντας την εβδομαδιαία ανασκόπηση του πρωθυπουργού.

Ακόμη, σε δήλωσή του ο εκπρόσωπος Τύπου του ΣΥΡΙΖΑ – ΠΣ Κώστας Ζαχαριάδης, αναφέρθηκε στον τομέα της εργασίας και για τον θάνατο της ηλικιωμένης στην Αίγινα, ενώ εκτόξευσε βολές για τα μη κρατικά πανεπιστήμια. «Δεν μας απάντησε γιατί ενώ το 2019 ο ίδιος κατάργησε μια δημόσια σχολή Νομικής στην Πάτρα, στο όνομα του υπερπληθυσμού των δικηγόρων, τώρα με τα ιδιωτικά πανεπιστήμια ιδρύονται τρεις νομικές σχολές. Αν είναι ιδιωτικές οι σχολές με δίδακτρα δεν υπάρχει υπερπληθυσμός;», διερωτήθηκε.

ΚΚΕ: Εγκαινιάζει τη «βδομάδα της ΔΕΘ» με ένα ρεσιτάλ προκλητικότητας και παραπλάνησης

«Ο κ. Μητσοτάκης εγκαινιάζει τη “βδομάδα της ΔΕΘ” με ένα ρεσιτάλ προκλητικότητας και παραπλάνησης», σχολίασε από την πλευρά του το ΚΚΕ για την κυριακάτικη ανάρτηση του πρωθυπουργού.

Επισήμανε ακόμη, πως στις αναφορές του Κυριάκου Μητσοτάκη «ξεχωρίζει η αγωνιώδης προσπάθειά του να εξωραΐσει, με άθλια επιχειρήματα, το κυβερνητικό τερατούργημα για τον μεσαίωνα της 13ωρης εργασίας, έχοντας προφανώς αντιληφθεί την οργή που έχει προκαλέσει στους εργαζόμενους και η οποία θα εκφραστεί στους δρόμους τις επόμενες μέρες, σε Θεσσαλονίκη και Αθήνα».

Νέα Αριστερά: Ο Μητσοτάκης να σταματήσει τα παραμύθια μείωσης των τιμών στο ηλεκτρικό ρεύμα

«Κάθε τοποθέτηση του κ. Μητσοτάκη επιβεβαιώνει πόσο αποκομμένος είναι από την κοινωνική πραγματικότητα», τόνισε η Νέα Αριστερά, εκτοξεύοντας πυρά κατά του πρωθυπουργού.

«Στον σημερινό απολογισμό του για την ενέργεια, ξαφνικά ανακάλυψε -μετά από έξι χρόνια διακυβέρνησης- ότι μπορεί να παρέμβει θεσμικά υπέρ των καταναλωτών για να τους “προφυλάξει” από την κερδοσκοπία των καρτέλ ενέργειας», επισήμανε η Νέα Αριστερά.

Η Νέα Αριστερά κάλεσε ακόμη την κυβέρνηση, όπως τόνισε στην ανακοίνωση, «να σταματήσει τα παραμύθια περί μείωσης τιμών και να προχωρήσει σε συγκεκριμένα μέτρα: 1) Νομοθετική πρωτοβουλία για πλαφόν στην τιμή του ρεύματος, ώστε να προστατευτούν τα νοικοκυριά από την κερδοσκοπία. 2) Ανάκτηση του δημόσιου ελέγχου στη ΔΕΗ. 3) Συνολικό επανασχεδιασμό του ενεργειακού μοντέλου, με ορθολογική αξιοποίηση όλων των ΑΠΕ, πλήρη αξιοποίηση τεχνολογιών αποθήκευσης ενέργειας, προτεραιότητα στην εξοικονόμηση, στήριξη ενεργειακών κοινοτήτων και αυτοπαραγωγή».

Ενώ, ο πρόεδρος της Νέας Αριστεράς Αλέξης Χαρίτσης, επισήμανε στο σημείωμά του πως «η ‘φιλελεύθερη’ πτέρυγα προβάλλει πλαστά στοιχεία για να μας πείσει ότι οι Έλληνες επιστρέφουν από το εξωτερικό. Και το υπουργείο Εργασίας νομοθετεί τη 13ωρη εργασία και αντιμετωπίζει τους εργαζόμενους σαν σύγχρονους σκλάβους στο παιχνίδι της καπιταλιστικής κερδοφορίας των λίγων».