Ζαχαριάδης: Ο Μητσοτάκης το 2019 κατήργησε τη δημόσια Νομική Πάτρας – Με τα ιδιωτικά ιδρύονται 3 Νομικές

Πυρά στον Κυριάκο Μητσοτάκη για τα όσα ανέφερε στην πρωινή ανάρτησή του εξαπέλυσε ο εκπρόσωπος Τύπου του ΣΥΡΙΖΑ – Προοδευτική Συμμαχία, Κώστας Ζαχαριάδης.

Όσον αφορά τις τιμές στο ηλεκτρικό ρεύμα, ο κ. Ζαχαριάδης τόνισε πως «οι πολίτες πληρώνουν πανάκριβα. Οι πολίτες πληρώνουν σχεδόν διπλάσια σε σχέση με το τι πλήρωναν πριν πέντε χρόνια και αυτό είναι το αποτέλεσμα της εξαετούς κυβέρνησης Μητσοτάκη στην αγορά ενέργειας».

Ο εκπρόσωπος Τύπου του ΣΥΡΙΖΑ – ΠΣ αναφέρθηκε στον τομέα της εργασίας και για τον θάνατο της ηλικιωμένης στην Αίγινα, ενώ εκτόξευσε βολές για τα μη κρατικά πανεπιστήμια. «Δεν μας απάντησε γιατί ενώ το 2019 ο ίδιος κατάργησε μια δημόσια σχολή Νομικής στην Πάτρα, στο όνομα του υπερπληθυσμού των δικηγόρων, τώρα με τα ιδιωτικά πανεπιστήμια ιδρύονται τρεις νομικές σχολές. Αν είναι ιδιωτικές οι σχολές με δίδακτρα δεν υπάρχει υπερπληθυσμός;», διερωτήθηκε.

Όσα ανέφερε ο Κώστας Ζαχαριάδης:

Για την ακρίβεια στο ηλεκτρικό ρεύμα

Αντί να αντιμετωπίσει την ενεργειακή φτώχεια, ο πρωθυπουργός επιβεβαιώνει την πολιτική υπέρ των καρτέλ της ενέργειας. Η χονδρική τιμή του ηλεκτρικού ρεύματος μειώνεται κατά το ένα τρίτο, οι πολίτες πληρώνουν υψηλότερους λογαριασμούς και ο ίδιος «εύλογα», «αναμένει» πτώση τιμών. Ο τρόπος με τον οποίο είναι σήμερα διαρθρωμένη η αγορά ενέργειας ευνοεί μόνο αυτούς οι οποίοι παίρνουν μερίσματα και bonus από τους παρόχους της ηλεκτρικής ενέργειας. Οι πολίτες πληρώνουν πανάκριβα. Οι πολίτες πληρώνουν σχεδόν διπλάσια σε σχέση με το τι πλήρωναν πριν πέντε χρόνια και αυτό είναι το αποτέλεσμα της εξαετούς κυβέρνησης Μητσοτάκη στην αγορά ενέργειας. Υψηλές τιμές για τους καταναλωτές, θηριώδη bonus για τα στελέχη των εταιρειών ενέργειας, τεράστια κέρδη για τις εταιρείες, μεγάλες αποκλίσεις από τις χονδρεμπορικές τιμές των άλλων ευρωπαϊκών χωρών σε μόνιμη βάση.

Στον τομέα της εργασίας

Η κυβέρνηση Μητσοτάκη ελαστικοποιεί περαιτέρω τις σχέσεις εργασίας και κάνει δώρα στους ισχυρούς εργοδότες φίλους της. Το γράφει μάλιστα μέσα στο κυριακάτικο μήνυμά του ο κ. Μητσοτάκης μιλώντας στο όνομα των εργαζομένων αλλά όλοι καταλαβαίνουν ότι είναι ένα τεράστιο δώρο στους εργοδότες που επιθυμούν μια πιο ελαστική και εντατικοποιημένη εργασία. Το εργασιακό μοντέλο στην Ολλανδία, με την υψηλή παραγωγικότητα και την λιγότερη ένταση εργασίας καθιστά την Ελλάδα του κ. Μητσοτάκη ανεπίδεκτη μαθήσεως για ανθρώπινη αγορά εργασίας.

Για το τραγικό περιστατικό στην Αίγινα

Μέσα στον Αύγουστο ο κ. Μητσοτάκης είχε κάνει ένα διθυραμβικό σχόλιο για την πορεία του ΕΣΥ και την εξυπηρέτηση των ασθενών. Λίγες μέρες μετά ήρθαν τα στοιχεία της Eurostat που ανέτρεψαν αυτή τους πανηγυρισμούς και μετά η «Αίγινα». Δεν είναι δυνατόν να χάνονται συμπολίτες μας επειδή λείπει είτε προσωπικό, είτε υποδομή το 2025.

Για τα ιδιωτικά πανεπιστήμια

Άρθρο 16 του Συντάγματος: «H ανώτατη εκπαίδευση παρέχεται αποκλειστικά από ιδρύματα που αποτελούν νομικά πρόσωπα δημοσίου δικαίου». Αυτό είναι σαφές ότι δεν απασχολεί τη ΝΔ. Ο κ. Μητσοτάκης βρήκε τον τρόπο να αναβαθμίσει τα β’ διαλογής κολλέγια και μάλιστα διόρισε και πρύτανη έναν εκ των συνεργατών του στην κυβέρνηση, τον κ. Ζώρα στο ιδιωτικό πανεπιστήμιο Keele. Η τοποθέτηση του κ. Ζώρα, που είναι Καθηγητής Ιατρικής, στη θέση του πρύτανη του Keele, έχει στοιχεία χοντροκομμένης διαπλοκής, καθώς το συγκεκριμένο ίδρυμα διαθέτει σχολή Ιατρικής και ο ίδιος είναι σύμβουλος διοίκησης πασίγνωστου ιδιωτικού νοσοκομείου.

Αναφέρει ο κ. Μητσοτάκης στο μήνυμα του: «Τέλος, στο ερώτημα “μα δεν ήρθε το Harvard ή το Columbia”, η απάντηση είναι ότι κάνουν λάθος και εδώ, διότι και το Harvard και το Columbia έχουν έρθει στη χώρα μας και έχουν συνάψει συνεργασία με τα ελληνικά δημόσια πανεπιστήμια για την παροχή μικτών μεταπτυχιακών τίτλων σπουδών».

Σωστό είναι αυτό που αναφέρει ο κ. Μητσοτάκης αλλά δεν έχει καμία σχέση με την νομοθετική του παρέμβαση. Προϋπήρχαν τέτοιες συνέργειες από την ανάληψη της πρωθυπουργίας από τον κ. Μητσοτάκη και θα υπάρχουν και μετά. Άλλο ένα ψευδές και παραπλανητικό επιχείρημα για να καλύψει την αποτυχία του, άλλο ένα επιχείρημα υπέρ της ενίσχυσης και της εξωστρέφειας των Δημοσίων Πανεπιστημίων, γιατί μόνο τα Δημόσια Πανεπιστήμια μπορούν να φτάσουν σε αυτό το επίπεδο και όχι τα super market πτυχίων που ονόμασε πανεπιστήμια.

Τέλος, δεν μας απάντησε γιατί ενώ το 2019 ο ίδιος κατάργησε μια δημόσια σχολή Νομικής στην Πάτρα, στο όνομα του υπερπληθυσμού των δικηγόρων, τώρα με τα ιδιωτικά πανεπιστήμια ιδρύονται τρεις νομικές σχολές. Αν είναι ιδιωτικές οι σχολές με δίδακτρα δεν υπάρχει υπερπληθυσμός; Το πρόβλημα ήταν τα 19.000 μόρια που θα έβγαζαν οι υποψήφιοι για να μπουν στη σχολή; Με τα χιλιάδες ευρώ δίδακτρα είναι μια χαρά; Αυτή είναι η αριστεία του κ. Μητσοτάκη!