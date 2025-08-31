ΚΚΕ για ανάρτηση Μητσοτάκη: Ρεσιτάλ προκλητικότητας και παραπλάνησης λίγο πριν τη ΔΕΘ
Το ΚΚΕ, μιλά για αγωνιώδη προσπάθεια του κ. Μητσοτάκη «να εξωραΐσει, με άθλια επιχειρήματα, το κυβερνητικό τερατούργημα για τον μεσαίωνα της 13ωρης εργασίας»
- Γαλλία: Η οικογένεια θύματος γυναικοκτονίας ζητά να μάθει γιατί δεν προστατεύθηκε – Τον είχε καταγγείλει 3 φορές
- Από τις καταρρακτώδεις βροχές στη ζέστη - «Έπεσε νερό τεσσάρων μηνών στη Θεσπρωτία»
- Εξαρθρώθηκε διεθνές κύκλωμα που διακινούσε μεγάλες ποσότητες κοκαΐνης - Συλλήψεις σε Ελλάδα και Γερμανία
- Το εργαλείο επεξεργασίας εικόνας με την αναπάντεχη ονομασία «Nano Banana» που έγινε viral
«Ο κ. Μητσοτάκης εγκαινιάζει τη “βδομάδα της ΔΕΘ” με ένα ρεσιτάλ προκλητικότητας και παραπλάνησης», σχολιάζει το ΚΚΕ για την κυριακάτικη ανάρτηση του πρωθυπουργού.
Επισημαίνει πως στις αναφορές του Κυριάκου Μητσοτάκη «ξεχωρίζει η αγωνιώδης προσπάθειά του να εξωραΐσει, με άθλια επιχειρήματα, το κυβερνητικό τερατούργημα για τον μεσαίωνα της 13ωρης εργασίας, έχοντας προφανώς αντιληφθεί την οργή που έχει προκαλέσει στους εργαζόμενους και η οποία θα εκφραστεί στους δρόμους τις επόμενες μέρες, σε Θεσσαλονίκη και Αθήνα».
ΚΚΕ: Η απάντηση θα έρθει από τον ίδιο τον λαό – Όλοι στους δρόμους
Το ΚΚΕ, σημειώνει ότι «το παζλ της πρόκλησης συμπληρώνουν οι πανηγυρισμοί για τις ανακαινίσεις και τα βαψίματα στα νοσοκομεία, την ώρα που η υποστελέχωση του ΕΣΥ αναδεικνύεται με τραγικά περιστατικά, όπως αυτό της Αίγινας, για τα ιδιωτικά πανεπιστήμια, την ώρα που οι φοιτητές των δημοσίων ανεβαίνουν τον Γολγοθά της εύρεσης στέγης, για τη διείσδυση των ΑΠΕ στο ενεργειακό μείγμα, την ώρα που τα λαϊκά νοικοκυριά πληρώνουν πανάκριβα το ρεύμα κ.ο.κ.
Η απάντησή θα έρθει από τον ίδιο τον λαό, που θα φωνάξει δυνατά «Καμία θυσία για τα κέρδη των επιχειρηματικών ομίλων και τα γεράκια του πολέμου». Όλοι στους δρόμους!».
📌Για την ανάρτηση του Πρωθυπουργού
🔴Ο κ. Μητσοτάκης εγκαινιάζει τη «βδομάδα της ΔΕΘ», με ένα ρεσιτάλ προκλητικότητας και παραπλάνησης, από το οποίο ξεχωρίζει η αγωνιώδης προσπάθειά του να εξωραΐσει, με άθλια επιχειρήματα, το κυβερνητικό τερατούργημα για τον μεσαίωνα της 13ωρης…
— Γραφείο Τύπου της ΚΕ του ΚΚΕ (@gt_kke) August 31, 2025
- Ο Ολυμπιακός προανήγγειλε τη «βόμβα» Ταρεμί (vid)
- Λάμπρος Κωνσταντάρας: Η συγκινητικές νέες αναρτήσεις για τον πατέρα του μια εβδομάδα μετά τον θάνατό του
- Ενας 16χρονος με ψεύτικο όπλο προκάλεσε χαμό έξω από το γήπεδο της Τσέλσι
- Jessie J: Αναβάλει συναυλίες λόγω δεύτερης επέμβασης για καρκίνο του μαστού
- Έρωτας στο γραφείο: Είναι τελικά κακή ιδέα να «μπλέξεις» με συνάδελφο;
- Πούτιν και Σι συζήτησαν τις πρόσφατες επαφές Ρωσίας-ΗΠΑ, σύμφωνα με το Κρεμλίνο
Ακολουθήστε το in.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις