ΚΚΕ για ανάρτηση Μητσοτάκη: Ρεσιτάλ προκλητικότητας και παραπλάνησης λίγο πριν τη ΔΕΘ

«Ο κ. Μητσοτάκης εγκαινιάζει τη “βδομάδα της ΔΕΘ” με ένα ρεσιτάλ προκλητικότητας και παραπλάνησης», σχολιάζει το ΚΚΕ για την κυριακάτικη ανάρτηση του πρωθυπουργού.

Επισημαίνει πως στις αναφορές του Κυριάκου Μητσοτάκη «ξεχωρίζει η αγωνιώδης προσπάθειά του να εξωραΐσει, με άθλια επιχειρήματα, το κυβερνητικό τερατούργημα για τον μεσαίωνα της 13ωρης εργασίας, έχοντας προφανώς αντιληφθεί την οργή που έχει προκαλέσει στους εργαζόμενους και η οποία θα εκφραστεί στους δρόμους τις επόμενες μέρες, σε Θεσσαλονίκη και Αθήνα».

ΚΚΕ: Η απάντηση θα έρθει από τον ίδιο τον λαό – Όλοι στους δρόμους

Το ΚΚΕ, σημειώνει ότι «το παζλ της πρόκλησης συμπληρώνουν οι πανηγυρισμοί για τις ανακαινίσεις και τα βαψίματα στα νοσοκομεία, την ώρα που η υποστελέχωση του ΕΣΥ αναδεικνύεται με τραγικά περιστατικά, όπως αυτό της Αίγινας, για τα ιδιωτικά πανεπιστήμια, την ώρα που οι φοιτητές των δημοσίων ανεβαίνουν τον Γολγοθά της εύρεσης στέγης, για τη διείσδυση των ΑΠΕ στο ενεργειακό μείγμα, την ώρα που τα λαϊκά νοικοκυριά πληρώνουν πανάκριβα το ρεύμα κ.ο.κ.

Η απάντησή θα έρθει από τον ίδιο τον λαό, που θα φωνάξει δυνατά «Καμία θυσία για τα κέρδη των επιχειρηματικών ομίλων και τα γεράκια του πολέμου». Όλοι στους δρόμους!».