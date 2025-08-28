Κουτσούμπας: Καθεστώς φόβου και εκβιασμού των δημοσίων υπαλλήλων το ν/σ για το νέο Πειθαρχικό

Το νομοσχέδιο για το νέο πειθαρχικό δίκαιο στο Δημόσιο απαντάει στο ερώτημα των ημερών για το τι περιλαμβάνει το «καλάθι» της ΔΕΘ, το οποίο «έχει αρχίσει να γεμίζει με αντιλαϊκά μέτρα», τόνισε ο γενικός γραμματέας της Κεντρικής Επιτροπής του ΚΚΕ, Δημήτρης Κουτσούμπας, μιλώντας στην Βουλή, στη συζήτηση του σχεδίου νόμου του υπουργείου Εσωτερικών.

Υπογράμμισε πως το νέο πειθαρχικό στρέφεται ενάντια σε όσους διεκδικούν, σε όσους αντιστέκονται στο άδικο, ενώ υπενθύμισε πως κανένας νόμος, όσο αυστηρός κι αν ήταν, δεν μπόρεσε να σταματήσει τον αγώνα του ελληνικού λαού. Απευθυνόμενος στην κυβέρνηση, ο κ. Κουτσούμπας ανέφερε πως μπορεί να ψηφιστεί στη Βουλή, αλλά όταν επιχειρήσει να το εφαρμόσει «θα σπάσει τα μούτρα της».

Εξήγησε πως αυτό το νομοσχέδιο δεν είναι άσχετο με την περίοδο που διανύουμε, της έντασης των ανταγωνισμών και της πολεμικής προετοιμασίας και στηλίτευσε έντονα την κυβέρνηση που «στηρίζει απροκάλυπτα το κράτος – δολοφόνο του Ισραήλ», αλλά και το ΠΑΣΟΚ, το οποίο έθεσε θέμα «επικαιροποίησης» – και όχι εφαρμογής – της απόφασης της Βουλής για την αναγνώριση ανεξάρτητου Παλαιστινιακού κράτους.

Σε σχέση με τη ΔΕΘ, ο γραμματέας του ΚΚΕ σημείωσε πως όσα παρουσιάζονται ως «παροχές» είναι «τα περισσεύματα από το μεγάλο φαγοπότι της καπιταλιστικής κερδοφορίας», κάνοντας λόγο για «κανονική και απροκάλυπτη κλοπή».

Παράλληλα, κατηγόρησε την κυβέρνηση ότι επικαλείται κάποιες ακραίες περιπτώσεις πολύ σοβαρών παραπτωμάτων, τα οποία μπορούσαν να αντιμετωπιστούν με αυστηρότητα και αποτελεσματικότητα και για τα οποία το ισχύον πλαίσιο ήδη προβλέπει πολύ αυστηρές ποινές, ακόμη και απόλυση, «για να ρίξει μόνο στάχτη στα μάτια».

«Το ν/σ στρέφεται ενάντια σε όσους διεκδικούν και αντιστέκονται στο άδικο»

Ο Δημήτρης Κουτσούμπας υποστήριξε πως το νομοσχέδιο δεν έχει στο στόχαστρο αυτούς που πραγματικά παρανομούν, ούτε και θέλει να επιβραβεύσει τους ευσυνείδητους εργαζόμενους, «αλλά στρέφεται ενάντια σε όσους διεκδικούν, σε όσους αντιστέκονται στο άδικο».

«Διευρύνετε το πεδίο εφαρμογής του πειθαρχικού δικαίου και βαφτίζετε ‘πειθαρχικά παραπτώματα’, ενέργειες και δράσεις που συνδέονται με την κοινωνική, την πολιτική, τη συνδικαλιστική δράση των δημοσίων υπαλλήλων», επισήμανε, προσθέτοντας ότι εξομοιώνονται με εγκληματικές πράξεις, για να μπορούν εν συνεχεία να τις καταστείλουν.

«Αυτός είναι ο πραγματικός λόγος που πετάτε έξω τους αιρετούς εκπροσώπους των εργαζομένων από τα πειθαρχικά συμβούλια», τόνισε. Επιπλέον, είπε ότι θεσπίζεται ως ιδιώνυμο πειθαρχικό αδίκημα η αποχή «από τη δήθεν ‘αξιολόγηση’, δηλαδή, η άσκηση του συνταγματικού δικαιώματος στην απεργία βαφτίζεται ‘παράβαση καθήκοντος’».

Στο νέο πειθαρχικό, προσέθεσε ο γραμματέας του ΚΚΕ, διατηρούνται παραπτώματα που με την αοριστία τους «είναι ‘πλαστελίνη’ για να μπορείτε να τυλίγετε σε μια κόλλα χαρτί όχι μόνο όποιον αντιστέκεται, αλλά όσους αποκαλύπτουν τις ελλείψεις του Δημοσίου από την πολιτική σας, ή τις λοβιτούρες σας ή τις απατεωνιές που γίνονται σε βάρος των εργαζομένων και συνολικά του ελληνικού λαού».

«Τι πιο χαρακτηριστικό παράδειγμα από αυτό της υπαλλήλου του ΟΠΕΚΕΠΕ, που διώχθηκε επειδή αποκάλυψε παρανομίες και σκάνδαλα στη διαχείριση κονδυλίων;», σχολίασε χαρακτηριστικά, τονίζοντας πως «αντί να τιμωρηθούν οι υπεύθυνοι για την κατασπατάληση δημόσιου χρήματος, διώκεται εκείνη που τόλμησε να μιλήσει».

«Θα σπάσετε τα μούτρα σας αν το εφαρμόσετε»

Ο κ. Κουτσούμπας σημείωσε, επίσης, ότι με τη δυνατότητα για «αυθαίρετες απολύσεις» η κυβέρνηση φέρνει την κατάργηση της μονιμότητας στο Δημόσιο από την πίσω πόρτα, ενώ κατηγόρησε ΠΑΣΟΚ και ΣΥΡΙΖΑ πως έχουν βάλει «τη δική τους σφραγίδα» σε αυτό το πειθαρχικό καθεστώς.

Ανέφερε, μεταξύ άλλων, ότι με το νομοσχέδιο εισάγονται νέες «ποινές-καρμανιόλα», όπως πρόστιμα «που φτάνουν μέχρι και τις 100.000 ευρώ» και μίλησε για «εργαλεία ωμής τρομοκρατίας». Ακόμη είπε ότι παύει το τεκμήριο της αθωότητας, αφού υπάλληλος θα τίθεται σε αργία με μια διοικητική πράξη, χωρίς να ζητείται καν η γνώμη του Πειθαρχικού Συμβουλίου, ενώ καταργείται και το δικαίωμα ένστασης στις αποφάσεις των πειθαρχικών συμβουλίων και χαρακτήρισε απαράδεκτο θεσμό την «πειθαρχική συνδιαλλαγή»

Ο γραμματέας του ΚΚΕ υπογράμμισε πως αυτά δεν είναι «εξορθολογισμός» ούτε «μέτρα κατά της διαφθοράς», αλλά «ένα καθεστώς φόβου και εκβιασμού, που δεν στοχεύει στους πραγματικά παράνομους, αλλά σε κάθε τίμια φωνή που σηκώνει το κεφάλι», ενώ σχολίασε ότι η κυβέρνηση της ΝΔ «με το νομοσχέδιο αυτό αποδεικνύεται άξιος συνεχιστής των πιο σκοτεινών πρακτικών αυτού του κράτους».

Καταληκτικά, ανέφερε ότι η κυβέρνηση είναι «γελασμένη» αν πιστεύει «ότι με τέτοιες ρυθμίσεις θα σταματήσετε την πάλη των εργαζομένων, των δημοσίων υπαλλήλων, την αποκάλυψη της αντιλαϊκής πολιτικής σας, τον αγώνα για την ανατροπή της» και τόνισε χαρακτηριστικά: «Θα σπάσετε τα μούτρα σας, γιατί η τρομοκρατία σας δεν θα περάσει. Θα βρείτε απέναντί σας τους εργαζόμενους, τα σωματεία, όλο τον ελληνικό λαό, που δεν πρόκειται να σκύψει το κεφάλι».