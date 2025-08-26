Πυρά στην κυβέρνηση για το νομοσχέδιο για το 13ωρο εξαπολύει το ΚΚΕ.

«Οι κυβερνητικές αθλιότητες περί “δίκαιης εργασίας για όλους”, “στήριξης στον εργαζόμενο” και “προστασίας στην πράξη”, με τις οποίες “ντύνεται” και αυτό το αντεργατικό νομοσχέδιο, δεν μπορούν να κρύψουν ότι οι δήθεν “εκσυγχρονιστές” φέρνουν τους εργαζόμενους ένα βήμα πιο κοντά στον Μεσαίωνα, νομιμοποιώντας τις 13 ώρες δουλειάς την ημέρα στον ίδιο εργοδότη!

Μάλιστα, η κυβέρνηση της ΝΔ, κατά την προσφιλή της τακτική, το παρουσιάζει κι αυτό σαν “δικαίωμα” και “ελεύθερη επιλογή” του εργαζόμενου “σε συνεννόηση με τον εργοδότη”, αποδεικνύοντας ξανά ότι έτσι προωθούνται οι πιο αντιδραστικές επιδιώξεις, όπως είναι η ένταση της εκμετάλλευσης των εργαζομένων, με αποκλειστικό σκοπό την ενίσχυση της κερδοφορίας των επιχειρηματικών ομίλων», τονίζει το ΚΚΕ.

«Η κυβέρνηση έρχεται σήμερα επί της ουσίας να νομιμοποιήσει και τις αυθαιρεσίες της εργοδοσίας που γενικεύτηκαν μέσα στην τουριστική περίοδο, μετά την προαναγγελία του νομοσχεδίου από την Υπουργό Εργασίας στις αρχές του καλοκαιριού. Επιδιώκει να διαμορφώσει μια κατάσταση όπου κανείς εργαζόμενος δεν θα ξέρει πόσες ώρες θα δουλεύει την επόμενη ημέρα, τι ώρα θα πιάνει δουλειά και τι ώρα θα σχολάει, ποιο θα είναι τελικά το ημερομίσθιό του, αφού η διευθέτηση του χρόνου εργασίας και οι νόμιμες απλήρωτες υπερωρίες θα γίνουν καθεστώς, ειδικά για την περίοδο με τον πιο υψηλό φόρτο δουλειάς και με την κατάργηση της καλοκαιρινής αδείας», προσθέτει.

ΚΚΕ: Το 13ωρο θα μεγαλώσει τον αριθμό των νεκρών και σακατεμένων στους χώρους δουλειάς

«Το σίγουρο είναι ότι το νομοσχέδιο ανοίγει τον δρόμο για την παραπέρα εντατικοποίηση της εργασίας και το ξεζούμισμα των εργαζομένων, για την ένταση της τρομοκρατίας στους χώρους δουλειάς, αφού λύνει τα χέρια των εργοδοτών για να επιβάλουν την πιο άγρια εκμετάλλευση, σε συνδυασμό με το γεγονός ότι ο εργαζόμενος θα είναι έρμαιο στις ορέξεις της εργοδοσίας, που με το πάτημα ενός κουμπιού θα τον προσλαμβάνει και θα τον απολύει.

Είναι φανερό ότι το καθεστώς της 13ωρης και απόλυτα ευέλικτης δουλειάς θα οδηγήσει στην ενίσχυση των εργατικών “ατυχημάτων”, θα μεγαλώσει τον αριθμό των νεκρών και των σακατεμένων στους χώρους δουλείας, παρά το θράσος της κυβέρνησης να μιλάει για δήθεν “προστασία”.

Βεβαίως, το “εγχειρίδιο” και αυτού του νομοσχεδίου είναι οι αντεργατικές οδηγίες της ΕΕ για τον εργάσιμο χρόνο, που προβλέπουν μονάχα τη μεσολάβηση 11 ωρών ανάμεσα στις δύο βάρδιες, δηλαδή τη δουλειά για 13 ώρες την ημέρα! Αυτή είναι η περιβόητη “ευρωπαϊκή κανονικότητα” και το “κράτος δικαίου” για το οποίο μιλούν η ΝΔ, το ΠΑΣΟΚ και ο ΣΥΡΙΖΑ, τα κόμματα δηλαδή που έχουν ψηφίσει και εφαρμόσει όλους τους αντεργατικούς νόμους των τελευταίων 15 ετών», σημειώνει το ΚΚΕ.

«Να αποσυρθεί το έκτρωμα»

«Επιπλέον, επιβεβαιώνεται ότι το περιβόητο “καλάθι” της ΔΕΘ, που θα ανακοινώσει ο πρωθυπουργός τις επόμενες ημέρες, κατά κύριο λόγο περιλαμβάνει νέα αντιλαϊκά μέτρα και εξαντλητική δουλειά με αντάλλαγμα έναν μισθό που συρρικνώνεται λόγω της ακρίβειας, της πανάκριβης λαϊκής και φοιτητικής στέγης, της φοροληστείας. Το ίδιο καλάθι είναι γεμάτο από νέες φοροαπαλλαγές για το μεγάλο κεφάλαιο, διεύρυνση των απαλλαγών της εργοδοσίας από τις προσαυξήσεις στις ασφαλιστικές εισφορές για υπερεργασία, υπερωρίες, νυχτερινά και αργίες και μάλιστα σε συνθήκες όπου ο λαός καλείται να φορτωθεί τα βάρη της “στροφής” στην πολεμική οικονομία, την ένταση των εξοπλισμών για τη βαθύτερη εμπλοκή της χώρας στους ιμπεριαλιστικούς σχεδιασμούς και πολέμους.

Το ΚΚΕ απαιτεί την απόσυρση αυτού του εκτρώματος, το οποίο έχει ήδη απορριφθεί από το σύνολο των εργαζομένων και των συνδικάτων τους. Καλεί τους εργαζόμενους να οργανωθούν στα συνδικάτα τους και να αγωνιστούν για την ανατροπή αυτής της πολιτικής και την ικανοποίηση των δίκαιων αιτημάτων τους. Τώρα είναι αναγκαίο να δυναμώσει η πάλη για μείωση του εργάσιμου χρόνου, για σταθερή δουλειά με δικαιώματα, για 7ώρο – 5νθήμερο – 35ωρο με μεγάλες αυξήσεις στους μισθούς και συλλογικές συμβάσεις εργασίας».