Νέα Αριστερά: Ο Μητσοτάκης να σταματήσει τα παραμύθια μείωσης των τιμών στο ηλεκτρικό ρεύμα

«Κάθε τοποθέτηση του κ. Μητσοτάκη επιβεβαιώνει πόσο αποκομμένος είναι από την κοινωνική πραγματικότητα», τονίζει η Νέα Αριστερά, σχολιάζοντας τη σημερινή ανάρτηση του πρωθυπουργού Κυριάκου Μητσοτάκη.

«Στον σημερινό απολογισμό του για την ενέργεια, ξαφνικά ανακάλυψε -μετά από έξι χρόνια διακυβέρνησης- ότι μπορεί να παρέμβει θεσμικά υπέρ των καταναλωτών για να τους “προφυλάξει” από την κερδοσκοπία των καρτέλ ενέργειας», επισημαίνει η Νέα Αριστερά.

«Ο Μητσοτάκης να σταματήσει τα παραμύθια περί μείωσης τιμών»

Ακολούθως προσθέτει πως «θυμήθηκε δηλαδή τώρα αυτό που οι πολίτες βιώνουν καθημερινά: η Ελλάδα παραμένει ανάμεσα στις πιο ακριβές χώρες της Ευρώπης για την ηλεκτρική ενέργεια, ενώ οι λογαριασμοί ασκούν ασφυκτική πίεση στα νοικοκυριά. Τα επίσημα στοιχεία της Eurostat για τον Ιούλιο 2025 αποκαλύπτουν για ακόμη μία φορά την αποτυχία της κυβέρνησης: η Ελλάδα κατατάσσεται 4η στην Ε.Ε. σε ετήσια αύξηση της τιμής ηλεκτρικού ρεύματος, με +18,9%, έναντι μόλις 2,1% κατά μέσο όρο στην Ε.Ε.- δηλαδή εννέα φορές μεγαλύτερη αύξηση από τον ευρωπαϊκό μέσο όρο».

Η Νέα Αριστερά καλεί την κυβέρνηση, όπως τονίζει στην ανακοίνωση, «να σταματήσει τα παραμύθια περί μείωσης τιμών και να προχωρήσει σε συγκεκριμένα μέτρα: 1) Νομοθετική πρωτοβουλία για πλαφόν στην τιμή του ρεύματος, ώστε να προστατευτούν τα νοικοκυριά από την κερδοσκοπία. 2) Ανάκτηση του δημόσιου ελέγχου στη ΔΕΗ. 3) Συνολικό επανασχεδιασμό του ενεργειακού μοντέλου, με ορθολογική αξιοποίηση όλων των ΑΠΕ, πλήρη αξιοποίηση τεχνολογιών αποθήκευσης ενέργειας, προτεραιότητα στην εξοικονόμηση, στήριξη ενεργειακών κοινοτήτων και αυτοπαραγωγή».