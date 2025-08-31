newspaper
Κυριακή 31 Αυγούστου 2025
Νέα Αριστερά: Ο Μητσοτάκης να σταματήσει τα παραμύθια μείωσης των τιμών στο ηλεκτρικό ρεύμα
31 Αυγούστου 2025

Νέα Αριστερά: Ο Μητσοτάκης να σταματήσει τα παραμύθια μείωσης των τιμών στο ηλεκτρικό ρεύμα

«Στον σημερινό απολογισμό του για την ενέργεια, ξαφνικά ανακάλυψε -μετά από έξι χρόνια διακυβέρνησης- ότι μπορεί να παρέμβει θεσμικά υπέρ των καταναλωτών», τονίζει για τον πρωθυπουργό η Νέα Αριστερά

Σύνταξη
«Κάθε τοποθέτηση του κ. Μητσοτάκη επιβεβαιώνει πόσο αποκομμένος είναι από την κοινωνική πραγματικότητα», τονίζει η Νέα Αριστερά, σχολιάζοντας τη σημερινή ανάρτηση του πρωθυπουργού Κυριάκου Μητσοτάκη.

«Στον σημερινό απολογισμό του για την ενέργεια, ξαφνικά ανακάλυψε -μετά από έξι χρόνια διακυβέρνησης- ότι μπορεί να παρέμβει θεσμικά υπέρ των καταναλωτών για να τους “προφυλάξει” από την κερδοσκοπία των καρτέλ ενέργειας», επισημαίνει η Νέα Αριστερά.

«Ο Μητσοτάκης να σταματήσει τα παραμύθια περί μείωσης τιμών»

Ακολούθως προσθέτει πως «θυμήθηκε δηλαδή τώρα αυτό που οι πολίτες βιώνουν καθημερινά: η Ελλάδα παραμένει ανάμεσα στις πιο ακριβές χώρες της Ευρώπης για την ηλεκτρική ενέργεια, ενώ οι λογαριασμοί ασκούν ασφυκτική πίεση στα νοικοκυριά. Τα επίσημα στοιχεία της Eurostat για τον Ιούλιο 2025 αποκαλύπτουν για ακόμη μία φορά την αποτυχία της κυβέρνησης: η Ελλάδα κατατάσσεται 4η στην Ε.Ε. σε ετήσια αύξηση της τιμής ηλεκτρικού ρεύματος, με +18,9%, έναντι μόλις 2,1% κατά μέσο όρο στην Ε.Ε.- δηλαδή εννέα φορές μεγαλύτερη αύξηση από τον ευρωπαϊκό μέσο όρο».

Η Νέα Αριστερά καλεί την κυβέρνηση, όπως τονίζει στην ανακοίνωση, «να σταματήσει τα παραμύθια περί μείωσης τιμών και να προχωρήσει σε συγκεκριμένα μέτρα:  1) Νομοθετική πρωτοβουλία για πλαφόν στην τιμή του ρεύματος, ώστε να προστατευτούν τα νοικοκυριά από την κερδοσκοπία. 2) Ανάκτηση του δημόσιου ελέγχου στη ΔΕΗ. 3) Συνολικό επανασχεδιασμό του ενεργειακού μοντέλου, με ορθολογική αξιοποίηση όλων των ΑΠΕ, πλήρη αξιοποίηση τεχνολογιών αποθήκευσης ενέργειας, προτεραιότητα στην εξοικονόμηση, στήριξη ενεργειακών κοινοτήτων και αυτοπαραγωγή».

«Ρεσιτάλ παραπλάνησης»: Πυρ ομαδόν κατά Μητσοτάκη από την αντιπολίτευση με αιχμές οικονομία και εργασιακά
«Ρεσιτάλ παραπλάνησης»: Πυρ ομαδόν κατά Μητσοτάκη από την αντιπολίτευση με αιχμές οικονομία και εργασιακά

ΠΑΣΟΚ, ΣΥΡΙΖΑ, ΚΚΕ, Νέα Αριστερά εκτοξεύουν πυρά κατά του Κυριάκου Μητσοτάκη σε βεντάλια θεμάτων, με αιχμές την οικονομία και τα εργασιακά, εν όψει και της καυτής εβδομάδας της ΔΕΘ

Σύνταξη
Γάζα: Χαιρετίζει την πρωτοβουλία Flotilla ο ΣΥΡΙΖΑ – «Δεν μπορούμε να μένουμε άλλο παρατηρητές»
Γάζα: Χαιρετίζει την πρωτοβουλία Flotilla ο ΣΥΡΙΖΑ – «Δεν μπορούμε να μένουμε άλλο παρατηρητές»

«Απαιτούνται πρωτοβουλίες για την ειρήνη, για να σταματήσει η αιματοχυσία, άμεσα κυρώσεις στο Ισραήλ και να αναγνωρίσει η Ελλάδα το Ανεξάρτητο Παλαιστινιακό κράτος», τονίζει ο ΣΥΡΙΖΑ - ΠΣ

Σύνταξη
Θα προχωρήσει η ηλεκτρική διασύνδεση Ελλάδας-Κύπρου, λέει ο Γεραπετρίτης – «Δεν μας πτοούν οι αντιδράσεις»
Θα προχωρήσει η ηλεκτρική διασύνδεση Ελλάδας-Κύπρου, λέει ο Γεραπετρίτης – «Δεν μας πτοούν οι αντιδράσεις»

«Δεν τίθεται ζήτημα εάν θα αναγνωρίσουμε κράτος της Παλαιστίνης, αλλά πότε θα συμβεί αυτό στο πλαίσιο της πολιτικής διαδικασίας και εντός του ΟΗΕ», είπε ο υπουργός Εξωτερικών Γιώργος Γεραπετρίτης για τα όσα συμβαίνουν στη Μέση Ανατολή

Σύνταξη
Χαρίτσης: Υποκλοπές, ΟΠΕΚΕΠΕ, Τέμπη, καρτέλ σε ενέργεια και σούπερ μάρκετ – Η ΝΔ θεωρεί το κράτος τσιφλίκι της
Χαρίτσης: Υποκλοπές, ΟΠΕΚΕΠΕ, Τέμπη, καρτέλ σε ενέργεια και σούπερ μάρκετ – Η ΝΔ θεωρεί το κράτος τσιφλίκι της

«Το δίλημμα είναι ξεκάθαρο: ή η ατζέντα της Νέας ΕΡΕ ή η δική μας. Της Αριστεράς», υπογραμμίζει ο πρόεδρος της Νέας Αριστεράς, Αλέξης Χαρίτσης

Σύνταξη
Καλπάκης: Χρειαζόμαστε μια εντελώς διαφορετική πολιτική, οι πολλοί αδυνατούν να τα βγάλουν πέρα
Καλπάκης: Χρειαζόμαστε μια εντελώς διαφορετική πολιτική, οι πολλοί αδυνατούν να τα βγάλουν πέρα

«Αν θέλουμε να έχουμε φορολογική δικαιοσύνη, δεν γίνεται να έχουμε στα ύψη τους έμμεσους φόρους», υπογράμμισε ο γραμματέας της Κεντρικής Επιτροπής του ΣΥΡΙΖΑ - ΠΣ, Στέργιος Καλπάκης

Σύνταξη
Ο Φαραντούρης ζητεί «την αποκατάσταση της τάξης» στη Μονή Σινά – Θέτει τρία ερωτήματα
Ο Φαραντούρης ζητεί «την αποκατάσταση της τάξης» στη Μονή Σινά – Θέτει τρία ερωτήματα

Ο ευρωβουλευτής Νικόλας Φαραντούρης ζήτησε «την αποκατάσταση της τάξης στην ιερά μονή και τη διατήρηση του υπεχιλιετούς ιδιοκτησιακού καθεστώτος χωρίς καμία απολύτως εκχώρηση ή συμβιβασμό»

Σύνταξη
ΠΑΣΟΚ: Μεταξύ ΔΕΘ, εκλογικού νόμου και… κεντροαριστερών διεργασιών
ΠΑΣΟΚ: Μεταξύ ΔΕΘ, εκλογικού νόμου και… κεντροαριστερών διεργασιών

Το ΠΑΣΟΚ επιμένει στην αυτόνομη στρατηγική, εκτιμώντας ότι μπορεί με αξιοπιστία και συγκεκριμένο πρόγραμμα να παρουσιάσει μία συνολική κυβερνητική πρόταση. Πώς αντιμετωπίζει το ενδεχόμενο επιστροφής Τσίπρα

Ιάσονας Σχινάς - Παπαδόπουλος
Ιάσονας Σχινάς - Παπαδόπουλος
Χρηστίδης: Ο Μητσοτάκης θα μείνει στην ιστορία ως ο πρωθυπουργός του 13ωρου
Χρηστίδης: Ο Μητσοτάκης θα μείνει στην ιστορία ως ο πρωθυπουργός του 13ωρου

«Η ΝΔ και ο Κυριάκος Μητσοτάκης θα μείνουν στην ιστορία ως η κυβέρνηση που νομιμοποίησε το 13ωρο και επανέφερε τη χώρα σε εργασιακό Μεσαίωνα», τονίζει ο βουλευτής του ΠΑΣΟΚ, Παύλος Χρηστίδης.

Σύνταξη
ΚΚΕ για ανάρτηση Μητσοτάκη: Ρεσιτάλ προκλητικότητας και παραπλάνησης λίγο πριν τη ΔΕΘ
ΚΚΕ για ανάρτηση Μητσοτάκη: Ρεσιτάλ προκλητικότητας και παραπλάνησης λίγο πριν τη ΔΕΘ

Το ΚΚΕ, μιλά για αγωνιώδη προσπάθεια του κ. Μητσοτάκη «να εξωραΐσει, με άθλια επιχειρήματα, το κυβερνητικό τερατούργημα για τον μεσαίωνα της 13ωρης εργασίας»

Σύνταξη
ΣΥΡΙΖΑ για ανασκόπηση Μητσοτάκη: Άλλη μια έκθεση ιδεών
ΣΥΡΙΖΑ για ανασκόπηση Μητσοτάκη: Άλλη μια έκθεση ιδεών

Πώς σχολιάζει ο ΣΥΡΙΖΑ την ανασκόπηση Μητσοτάκη - «Επόμενο ραντεβού ψευδολογίας και παροχολογίας άνευ ουσίας και προοπτικής στη ΔΕΘ, στην ομιλία του κ. Μητσοτάκη», αναφέρει

Σύνταξη
Μητσοτάκης: Πανηγύρια για το αντεργατικό νομοσχέδιο και τα μη κρατικά πανεπιστήμια – Η κυριακάτικη ανασκόπηση
Μητσοτάκης: Πανηγύρια για το αντεργατικό νομοσχέδιο και τα μη κρατικά πανεπιστήμια – Η κυριακάτικη ανασκόπηση

Ο Κυριάκος Μητσοτάκης παρουσιάζει μια... εναλλακτική πραγματικότητα σε ακόμη μια κυριακάτικη ανασκόπησή του - Τι ανέφερε στην ανάρτησή του εν όψει ΔΕΘ

Σύνταξη
Ζαχαριάδης για ιδιωτικά ΑΕΙ: Η αριστεία του Μητσοτάκη και των υπουργών του είναι η αριστεία των διδάκτρων
Ζαχαριάδης για ιδιωτικά ΑΕΙ: Η αριστεία του Μητσοτάκη και των υπουργών του είναι η αριστεία των διδάκτρων

«Το 2025, αφού κουρέλιασαν το Σύνταγμα, μετατρέπουν κολλέγια β' εθνικής σε πανεπιστήμια και ιδρύουν όχι μία αλλά τρεις νομικές σχολές», τονίζει ο Κώστας Ζαχαριάδης, υπενθυμίζοντας την κατάργηση της Νομικής Πατρών από τη ΝΔ

Σύνταξη
Τσουκαλάς: Μια κυβέρνηση που συνεχώς δηλώνει ότι αποτυγχάνει, δεν είναι ικανή – Είναι ώρα για πολιτική αλλαγή
Τσουκαλάς: Μια κυβέρνηση που συνεχώς δηλώνει ότι αποτυγχάνει, δεν είναι ικανή – Είναι ώρα για πολιτική αλλαγή

«Αυτή την εβδομάδα με μια σειρά συνεντεύξεων Τύπου θα αναδείξουμε τη 'Μαύρη Βίβλο' των πεπραγμένων της Νέας Δημοκρατίας. Για τι δεσμεύτηκε στην οικονομία και τι έγινε τελικά», λέει ο Κώστας Τσουκαλάς

Σύνταξη
Φάμελλος: Ο ΣΥΡΙΖΑ θα αξιοποιήσει την παρακαταθήκη του Σαντορινιού – Να θεσμοθετηθεί το Συμπόσιο πριν από τη ΔΕΘ
Φάμελλος: Ο ΣΥΡΙΖΑ θα αξιοποιήσει την παρακαταθήκη του Σαντορινιού – Να θεσμοθετηθεί το Συμπόσιο πριν από τη ΔΕΘ

«Μια ισχυρή Πολιτεία μπορεί να εξασφαλίσει και ισχυρή νησιωτική πολιτική και ποιότητα ζωής - και ο Νεκτάριος Σαντορινιός το άφησε ως αναλλοίωτο σημάδι στη ζωή των νησιών», τόνισε ο Σωκράτης Φάμελλος

Σύνταξη
ΠΑΟΚ-Ατρόμητος 1-0: Χρυσή αλλαγή ο Πέλκας για τον δικέφαλο

Με λύση από τον πάγκο, ο ΠΑΟΚ που λύγισε τον Ατρόμητο, ο οποίος έπαιζε με δέκα παίκτες στο δεύτερο ημίχρονο. Οι Θεσσαλονικείς είχαν δυο δοκάρια και μεγάλη. Παράπονα για Κατσικογιάννη οι φιλοξενούμενοι

Σύνταξη
Ανησυχητικά ευρήματα: Το ChatGPT έδωσε «συνταγές» επιτυχίας για βόμβες, χάκινγκ και ναρκωτικά

Κατά τη διάρκεια δοκιμών ασφαλείας, το πανίσχυρο γλωσσικό μοντέλο ChatGPT παρείχε οδηγίες για τρόπους κατασκευής εκρηκτικών, βιολογικών όπλων και μεθόδους χάκινγκ

Σύνταξη
Η απάντηση της Μαρίας Καρυστιανού στο χυδαίο σκίτσο Παπανίκου μετά την έκθεση αυτοψίας της ΔΑΕΕ για τα Τέμπη

Ο Χρήστος Παπανίκος, στον ενημερωτικό ιστότοπο «Ελλάδα 24», είχε την «έμπνευση» να φτιάξει ένα σκίτσο με αφορμή την έκθεση αυτοψίας της Πυροσβεστικής για τα Τέμπη. Η οργισμένη αντίδραση της Μαρίας Καρυστιανού.

Σύνταξη
«Ρεσιτάλ παραπλάνησης»: Πυρ ομαδόν κατά Μητσοτάκη από την αντιπολίτευση με αιχμές οικονομία και εργασιακά

ΠΑΣΟΚ, ΣΥΡΙΖΑ, ΚΚΕ, Νέα Αριστερά εκτοξεύουν πυρά κατά του Κυριάκου Μητσοτάκη σε βεντάλια θεμάτων, με αιχμές την οικονομία και τα εργασιακά, εν όψει και της καυτής εβδομάδας της ΔΕΘ

Σύνταξη
LIVE: Ράγιο Βαγιεκάνο – Μπαρτσελόνα

LIVE: Ράγιο Βαγιεκάνο – Μπαρτσελόνα. Παρακολουθήστε live στις 22:30 την εξέλιξη της αναμέτρησης Ράγιο Βαγιεκάνο – Μπαρτσελόνα, για την 3η αγωνιστική της La Liga. Τηλεοπτική κάλυψη από Novasports 1.

Σύνταξη
Ισραήλ: Εξετάζει το ενδεχόμενο προσάρτησης της Δυτικής Όχθης

Μετά από συνεδρίαση του υπουργικού συμβουλίου ασφαλείας του Ισραήλ διέρρευσε η συζήτηση για την προσάρτηση της Δυτικής Όχθης, το ίδιο ζήτημα αναμένονταν να συζητηθεί και απόψε Κυριακή 31 Οκτωβρίου

Σοφοκλής Αρχοντάκης
Σοφοκλής Αρχοντάκης
Γερμανία: Η πύρρειος νίκη της Άνγκελα Μέρκελ στο προσφυγικό

Όταν η Γερμανία άνοιγε το 2015 τις πόρτες της για να υποδεχθεί 1 εκατ. πρόσφυγες, η Άνγκελα Μέρκελ πήρε ένα τεράστιο πολιτικό ρίσκο. Με την παγκόσμια ακροδεξιά να προελαύνει ήρθε η ώρα του απολογισμού

Σοφοκλής Αρχοντάκης
Σοφοκλής Αρχοντάκης
LIVE: Παναθηναϊκός – Λεβαδειακός

LIVE: Παναθηναϊκός – Λεβαδειακός. Παρακολουθήστε live στις 22:00 την εξέλιξη της αναμέτρησης Παναθηναϊκός – Λεβαδειακός, για τη 2η αγωνιστική της Stoiximan Super League. Τηλεοπτική κάλυψη από COSMOTE SPORT 1.

Σύνταξη
Στην Σάρα Τζέσικα Πάρκερ αρέσει η ιδέα μιας έκθεσης με τα εμβληματικά looks της Κάρι Μπράντσο – Υπό έναν όρο

Σε πρόσφατη συνέντευξη της, η Σάρα Τζέσικα Πάρκερ ανέφερε ότι μια έκθεση θα ήταν σίγουρα εφικτή, καθώς μεγάλο μέρος των συνόλων του χαρακτήρα της στο Sex and the City φυλάσσονται σε ειδικό αρχείο.

Ιόλη Μπέη-Κωνσταντινίδη
Ιόλη Μπέη-Κωνσταντινίδη
Γάζα: Χαιρετίζει την πρωτοβουλία Flotilla ο ΣΥΡΙΖΑ – «Δεν μπορούμε να μένουμε άλλο παρατηρητές»

«Απαιτούνται πρωτοβουλίες για την ειρήνη, για να σταματήσει η αιματοχυσία, άμεσα κυρώσεις στο Ισραήλ και να αναγνωρίσει η Ελλάδα το Ανεξάρτητο Παλαιστινιακό κράτος», τονίζει ο ΣΥΡΙΖΑ - ΠΣ

Σύνταξη
Ταρέμι: «Μεγάλος σύλλογος ο Ολυμπιακός, θα παλέψω για να κάνω ευτυχισμένους τους οπαδούς μας» (vid)

Ο Μέχντι Ταρέμι εξέφρασε τη χαρά του και την ικανοποίησή του για τη μεταγραφή του στον Ολυμπιακό και υποσχέθηκε να παλέψει για την ερυθρόλευκη φανέλα.

Σύνταξη
Σε κλοιό διαδηλωτών ο Γεωργιάδης στο νοσοκομείο της Σύρου - Συγκεντρώσεις διαμαρτυρίας και έντονες αποδοκιμασίες

Ο υπουργός Υγείας Άδωνις Γεωργιάδης επισκέφθηκε το γενικό νοσοκομείο του νησιού, προκειμένου να παραστεί στα εγκαίνια της νέας ογκολογικής μονάδας. Πλήθος κόσμου τον περίμενε για να διαμαρτυρηθεί.

Σύνταξη
LIVE: ΠΑΟΚ – Ατρόμητος

LIVE: ΠΑΟΚ – Ατρόμητος. Παρακολουθήστε live στις 21:00 την εξέλιξη της αναμέτρησης ΠΑΟΚ – Ατρόμητος, για τη 2η αγωνιστική της Stoiximan Super League. Τηλεοπτική κάλυψη από Novasports Prime.

Σύνταξη
Η Γάζα στις επιχειρήσεις, όχι στους Παλαιστίνιους: Το όραμα του Τραμπ για τη Ριβιέρα της Μέσης Ανατολής αναβιώνει

Ένα αναλυτικό σχέδιο 38 σελίδων για τη μεταπολεμική Γάζα κυκλοφορεί στους κύκλους της αμερικανικής κυβέρνησης του προέδρου Ντόναλντ Τραμπ, αναφέρει αναλυτικά σημερινό δημοσίευμα της Washington Post

Σιμόνη Σωτηρέλη Παπαδοπούλου
Σιμόνη Σωτηρέλη Παπαδοπούλου
Κυριακή 31 Αυγούστου 2025
