ΠΑΣΟΚ – Μαύρη Βίβλος διακυβέρνησης ΝΔ: Ισχνή η ανάπτυξη, άδικη κατανομή του πλούτου

Την Μαύρη Βίβλο των πεπραγμένων της ΝΔ, μιας κυβέρνησης «που έχει αποτύχει σε όλα τα επίπεδα», επιχειρεί να αναδείξει το ΠΑΣΟΚ, με σειρά συνεντεύξεων Τύπου με τίτλο: «6 χρόνια Νέα Δημοκρατία: Αποτύχατε. Να η Ελλάδα που παραδίδετε». Από σήμερα και μέχρι το τέλος της εβδομάδας στελέχη θα παρουσιάζουν τα πεπραγμένα της κυβέρνησης σε διάφορους τομείς.

Σήμερα οι αρμόδιοι βουλευτές και τομεάρχες του ΠΑΣΟΚ Παύλος Γερουλάνος, Πάρης Κουκουλόπουλος, Μανώλης Χνάρης, Γιώργος Παλαιοδήμος και Κωνσταντίνος Γάτσιος, παρουσίασαν τα πεπραγμένα της ΝΔ στους τομείς της οικονομίας, της ανάπτυξης και της παραγωγικής ανασυγκρότησης.

Η συνέντευξη λειτουργεί ως γέφυρα για την ομιλία Ανδρουλάκη στη ΔΕΘ, ανέφερε εισαγωγικά ο εκπρόσωπος Τύπου του ΠΑΣΟΚ, Κώστας Τσουκαλάς.

Ενόψει ΔΕΘ τα στελέχη του ΠΑΣΟΚ τονίζουν ότι το σχέδιο που θα παρουσιάσει ο Νίκος Ανδρουλάκης είναι απολύτως κοστολογημένο: για 13ο μισθό, νέο ΕΚΑΣ, κατάργηση της εισφοράς αλληλεγγύης και της προσωπικής διαφοράς, προστασία πρώτης κατοικίας, επαναφορά συλλογικών διαπραγματεύσεων και φορολογικές παρεμβάσεις.

«Χαμένη ευκαιρία για τη χώρα»

Ο Παύλος Γερουλάνος, ο μίλησε για χαμένη ευκαιρία για τη χώρα κατηγορώντας την κυβέρνηση για παντελή έλλειψη σχεδιασμού και σημειώνοντας ότι στα 6 χρόνια διακυβέρνησης της ΝΔ δεν υπάρχει αλλαγή του παραγωγικού μοντέλου. Αιχμές άφησε για το τραπεζικό σύστημα και για το φορολογικό που συνεχίζει να φορολογεί επαγγέλματα και όχι εισοδήματα όπως είπε. Πρόσθεσε ότι η δημόσια περιουσία παραμένει εγκλωβισμένη στο Υπερταμείο, «που εκποιεί αντί να αξιοποιεί» ενώ κατηγόρησε την κυβέρνηση για εγκατάλειψη του πρωτογενούς τομέα.

«Ο πλούτος που παράγεται είναι λιγότερος από τις δυνατότητές μας και κατανέμεται με πολύ άδικο τρόπο», τόνισε ο Πάρις Κουκουλόπουλος. Μίλησε δε για ισχνή ανάπτυξη που δεν φαίνεται να είναι αξιοποιήσιμη.

Το αναπτυξιακό «θαύµα» αποδεικνύεται θολό,ο πραγµατικό ΑΕΠ της Ελλάδας το 2024 δεν έχει επανέλθει στα επίπεδα του 2010, σημείωσε ο Γιώργος Παλαιοδήμος. Μίλησε για αύξηση των ανισοτήτων και ενίσχυση του εισοδήματος κεφαλαίου έναντι του εισοδήµατος από εργασία.

Σύμφωνα με τον Κωνσταντίνο Γάτσιο στον τοµέα των επενδύσεων, εγχωρίων και ξένων, καθώς και σε εκείνον της ενίσχυσης των εξαγωγών, η κυβέρνηση ακολουθεί συστηµατικά µία πορεία χαµηλών πτήσεων. Η απόσταση µεταξύ των όσων έχει κατά καιρούς ανακοινώσει και των όσων έχει υλοποιήσει είναι πολύ µεγάλη και διευρυνόµενη. Αποδεικνύεται ότι, δυστυχώς, «είναι µία κυβέρνηση των αφηγήσεων (και των επιδοτήσεων) και όχι των µεταρρυθµίσεων, που έχει ανάγκη η χώρα».

«Ο πρωτογενής τοµέας, πυλώνας της εθνικής οικονοµίας και της επισιτιστικής ασφάλειας, υπονοµεύεται συστηµατικά από την αδράνεια, την αδιαφάνεια και την έλλειψη στρατηγικής της

κυβέρνησης της Νέας Δηµοκρατίας. Οι αγρότες, οι κτηνοτρόφοι, οι αλιείς και οι συνεταιρισµοί δεν ζητούν χάρη, αλλά δικαιοσύνη, στήριξη και προοπτική», σημείωσε ο Μανόλης Χνάρης κάνοντας λόγο για σοβαρά λάθη και παραλείψεις της κυβερνητικής πολιτικής στον πρωτογενή τοµέα. «Δεν είναι αντιπολιτευτική ρητορική. Είναι κραυγή αγωνίας από την ελληνική ύπαιθρο που αργοσβήνει», ανέφερε.

