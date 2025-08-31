ΠΑΣΟΚ: Μεταξύ ΔΕΘ, εκλογικού νόμου και… κεντροαριστερών διεργασιών

Λίγες ημέρες απομένουν μέχρι τις ανακοινώσεις του πρωθυπουργού στη Διεθνή Έκθεση Θεσσαλονίκης και η πολιτική αντιπαράθεση έχει επικεντρωθεί- κατά κύριο λόγο- στα ζητήματα της οικονομίας, με το ΠΑΣΟΚ να παίρνει θέση μάχης. Στην προοδευτική αντιπολίτευση εκτιμούν ότι ο κύκλος της κυβέρνησης Μητσοτάκη βαδίζει προς την ολοκλήρωσή του και παίρνουν θέσεις μάχης.

Ανέκαθεν, η ΔΕΘ έδινε τη δυνατότητα στους πολιτικούς αρχηγούς να ξεδιπλώνουν την ατζέντα τους για τα κρίσιμα κοινωνικά και οικονομικά ζητήματα. Ως προς τη μεγάλη εικόνα πάντως, στους κόλπους της κεντροαριστεράς, η πολιτική εξίσωση φαντάζει δυσεπίλυτη. Δημοσκοπικά ποσοστά που δεν σηματοδοτούν μεγάλες πολιτικές αλλαγές, ζυμώσεις επί ζυμώσεων μεταξύ ΣΥΡΙΖΑ και Νέας Αριστεράς, σενάρια γύρω από τον ρόλο Τσίπρα.

Από την πλευρά του, το ΠΑΣΟΚ επιμένει στην αυτόνομη στρατηγική, εκτιμώντας ότι μπορεί με αξιοπιστία και συγκεκριμένο πρόγραμμα να παρουσιάσει μία συνολική κυβερνητική πρόταση, που θα κινείται στον αντίποδα της Νέας Δημοκρατίας.

Το πολιτικό «μομέντουμ»

Μπορεί άραγε ο Νίκος Ανδρουλάκης να αξιοποιήσει το πολιτικό «μομέντουμ» και να περάσει στην αντεπίθεση, αναβαθμίζοντας τη δημοσκοπική εικόνα του κόμματος; Δεν είναι λίγοι αυτοί που εκτιμούν ότι η αξιωματική αντιπολίτευση επιχειρεί να επενδύσει σε μία λογική σκληρού διπολισμού με την κυβέρνηση, προκειμένου να περιορίσει και τις δυνατότητες παρέμβασης των άλλων κομμάτων της κεντροαριστεράς και της αριστεράς. Άλλωστε, με τον έναν ή τον άλλο τρόπο, οι όποιες διεργασίες και ωσμώσεις στον προοδευτικό χώρο εκ των πραγμάτων επηρεάζουν το σύνολο της προοδευτικής αντιπολίτευσης. Κατ’ επέκταση και το ΠΑΣΟΚ.

Όσον αφορά το ενδεχόμενο αλλαγής του εκλογικού νόμου και με αφορμή το κυβερνητικό επιχείρημα «να μην γίνουμε Γαλλία», στη Χαριλάου Τρικούπη δεν είναι διατεθειμένοι να μπουν σε καμία συζήτηση. Μάλιστα, στελέχη του κινήματος σχολίαζαν στο in με καυστικό τρόπο τα περί…Γαλλίας. Ανέφεραν ότι από το Μαξίμου προετοιμάζουν την πρώτη στάση της… κυβίστησης, χαρακτηρίζοντας την κυβέρνηση επικίνδυνη για τους θεσμούς και γαντζωμένη στην εξουσία.

Στρατηγική μετωπικής σύγκρουσης με τη ΝΔ

Στη Χαριλάου Τρικούπη διαβάζουν τη συγκυρία και η στρατηγική που ακολουθούν είναι σταθερή και συγκεκριμένη. Τις επόμενες ημέρες, υπάρχουν δύο κρίσιμοι πολιτικοί κόμβοι. Αρχικά, η 3η Σεπτεμβρίου, που θα αξιοποιηθεί από το Κίνημα για την παρουσίαση των θέσεων για το δημογραφικό και στη συνέχεια έρχεται η… Θεσσαλονίκη και το πρόγραμμα των «100 ημερών».

Το ΠΑΣΟΚ θα «χτυπήσει» την κυβέρνηση με τέσσερις συνεντεύξεις τύπου, που θα προηγηθούν της ομιλίας Ανδρουλάκη. Με αυτόν τον τρόπο, τα στελέχη του Κινήματος θα επιχειρήσουν να αναδείξουν τα αρνητικά κυβερνητικά πεπραγμένα και επί της ουσίας θα λειτουργήσουν ως «γέφυρα» στην παρουσία του Νίκου Ανδρουλάκη στη ΔΕΘ. Εκεί, ο πρόεδρος του ΠΑΣΟΚ πρόκειται να ανακοινώσει το πολιτικό σχέδιο της νέας διακυβέρνησης, όπως τόνιζαν χαρακτηριστικά κομματικές πηγές, δείχνοντας ότι υπάρχει άλλος κυβερνητικός πόλος και αυτός είναι το ΠΑΣΟΚ.

Η αντιμετώπιση Τσίπρα

Από το ΠΑΣΟΚ δεν έχουν σκοπό να απαντήσουν στη σεναριολογία περί επιστροφής Τσίπρα. Οι τόνοι απέναντι στον πρώην πρωθυπουργό φαίνεται πως θα παραμείνουν χαμηλοί, με στελέχη του κόμματος να επαναλαμβάνουν ότι το ζήτημα Τσίπρα αφορά πρωτευόντως τον ΣΥΡΙΖΑ. Από την άλλη, δεν λείπουν και αυτοί που θα ήθελαν μία πιο επιθετική γραμμή απέναντι στον πρώην πρωθυπουργό.

Βέβαια, εάν η σεναριολογία γίνει πράξη και υπάρξει δυναμική επανεμφάνιση του πρώην πρωθυπουργού, θα επέλθει, σύμφωνα με πληροφορίες, αλλαγή τακτικής. Άλλωστε, πρόκειται για μία υπόθεση που συζητείται στους διαδρόμους και στα γραφεία της Χαριλάου Τρικούπη. Στην πράξη, μία πιθανή επιστροφή του θα σημαίνει άλλον ένα πολιτικό παίκτη στην υπό διαμόρφωση σκακιέρα της κεντροαριστεράς, που μάλιστα δεν θα είναι ένα πρόσωπο τυχαίο.

Σημειωτέον ότι, στελέχη του Κινήματος πέταξαν ήδη «καρφιά», δηλώνοντας ότι η δημοκρατική παράταξη δεν είναι σημαία ευκαιρίας για να υψώνεται προς εξυπηρέτηση προσωπικών στρατηγικών, ούτε «όχημα» αυτοδικαίωσης πολιτικών προσώπων. Παράλληλα, οι ίδιες πηγές εκτιμούσαν πως η στάση της Νέας Δημοκρατίας δείχνει ότι στο Μέγαρο Μαξίμου και στην Πειραιώς προσμένουν ένα τέτοιο σενάριο, κρίνοντας ότι κάτι τέτοιο θα τους έδινε την ευκαιρία για να συσπειρώσουν τους ψηφοφόρους, που σήμερα μαζικά του γυρνούν την πλάτη.