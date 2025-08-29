Πυρά ΠΑΣΟΚ σε Π. Μαρινάκη: Οι πολίτες ξέρουν τι παραδίδει η αποτυχημένη κυβέρνηση της ΝΔ

«Ο Π. Μαρινάκης έχει βάλει σκοπό να φτάσει τους μεγάλους προπαγανδιστές», επισημαίνει το ΠΑΣΟΚ – Κίνημα Αλλαγής, εξαπολύοντας πυρά κατά του κυβερνητικού εκπροσώπου για τα όσα ανέφερε σε συνέντευξη.

«Η πραγματικότητα είναι μία: Μετά από έξι χρόνια διακυβέρνησης, με δισεκατομμύρια από το Ταμείο Ανάκαμψης και ελευθερία κινήσεων εκτός μνημονίων, η Ελλάδα παραμένει προτελευταία στην Ευρώπη σε αγοραστική δύναμη. Σύμφωνα με τα στοιχεία της Eurostat, το ΑΕΠ ανά κάτοικο της ελληνικής οικονομίας σε όρους αγοραστικής δύναμης κατατάσσεται στην προτελευταία θέση της ΕΕ των 27 για το 2024 (όπως και το 2019)», υπογραμμίζει το ΠΑΣΟΚ – ΚΙΝΑΛ.

Προσθέτει πως «κατά την εξαετή διακυβέρνηση της Νέας Δημοκρατίας, ο πληθωρισμός εκτοξεύθηκε κατά +16,5%. Μάλιστα, είναι υπερδιπλάσιος (+38%) στα τρόφιμα, που αφορά συγκριτικά περισσότερο χαμηλά και μεσαία εισοδήματα. Κατά την εξαετή διακυβέρνηση της Νέας Δημοκρατίας το κόστος στέγασης βρίσκεται στα ύψη».

Το ΠΑΣΟΚ – ΚΙΝΑΛ συμπληρώνει ότι «την ίδια στιγμή που τα εισοδήματα εξανεμίστηκαν, οι φόροι που επωμίζονται πολίτες και επιχειρήσεις γέμισαν τα ταμεία και η κυβέρνηση πανηγυρίζει για τα δημοσιονομικά ανάγοντας τον πληθωρισμό σε εργαλείο μείωσης του λόγου χρέους προς το ΑΕΠ. Το πραγματικό ΑΕΠ αυξήθηκε 9,2% την περίοδο 2019-24 χάρη στις ανωτέρω σημαντικότατες εισροές, που δεν αναμένεται να επαναληφθούν μετά το 2026».

«Καθημερινά διαστρέφει λεγόμενα, δολοφονεί χαρακτήρες, επινοεί ανύπαρκτες καταστάσεις»

Η Χαριλάου Τρικούπη επισημαίνει πως «αν ενοχλείται η κυβέρνηση από τα πραγματικά στοιχεία γιατί δεν εξυπηρετούν το αφήγημά της να παραπλανά τους πολίτες για τις επιδόσεις της, δικό της θέμα. Ας μην αυταπατάται, όμως, ότι με παραπειστικές συζητήσεις και αλχημείες θα βαφτίσει το κρέας ψάρι. Οι πολίτες έχουν πλήρη εικόνα για την Ελλάδα που παραδίδει η αποτυχημένη κυβέρνηση της Νέας Δημοκρατίας»

Ακόμη, ως προς τις δηλώσεις του για την τραγωδία των Τεμπών, η Χαρ. Τρικούπη λέει πως «ο κ. Μαρινάκης επιβεβαίωσε ότι έχει βάλει σκοπό να φτάσει τους μεγάλους προπαγανδιστές. Καθημερινά διαστρέφει λεγόμενα, δολοφονεί χαρακτήρες, επινοεί ανύπαρκτες καταστάσεις και ψεύδεται κατ’ επάγγελμα και ασυστόλως.».

Τέλος, το ΠΑΣΟΚ – ΚΙΝΑΛ αναφέρει πως «αν κάποιος έκανε λόγο για παράνομο φορτίο στην εμπορική αμαξοστοιχία ήταν το κρατικό πόρισμα του ΕΟΔΑΣΑΑΜ. Το ‘ευαγγέλιο’ -κατά τον κ. Σκέρτσο-, που συνέταξαν ‘οι καλύτεροι τεχνοκράτες από όλη την Ευρώπη χάρη στις πρωτοβουλίες της κυβέρνησης’ και ο κ. Μητσοτάκης ζητούσε από το βήμα της Βουλής «να το υιοθετήσει πλήρως η αντιπολίτευση».