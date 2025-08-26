ΠΑΣΟΚ: Από το 8ωρο στο 13ωρο. Η ΝΔ ξηλώνει τα εργασιακά δικαιώματα

Επίθεση κατά της κυβέρνησης για το νέο εργασιακό νομοσχέδιο εξαπολύει το ΠΑΣΟΚ, με κοινή δήλωση του Παύλου Χρηστίδη, υπεύθυνου Κ.Τ.Ε. Εργασίας και Κοινωνικής Ασφάλισης και Νίκου Δήμα, γραμματέα Τομέα Εργασίας του κόμματος.

Όπως σημειώνουν χαρακτηριστικά, «μετά τον νόμο Χατζηδάκη (ν. 4808/2021) ‘για την προστασία της εργασίας’ και τον νόμο Γεωργιάδη (ν. 5053/2023) ‘για την ενίσχυση της εργασίας’, η κυβέρνηση φέρνει προς διαβούλευση νέο νομοσχέδιο με τίτλο: ‘Δίκαιη Εργασία για Όλους: Απλοποίηση της Νομοθεσίας – Στήριξη στον Εργαζόμενο – Προστασία στην Πράξη», συνεχίζοντας με συνέπεια την απορρύθμιση του εργατικού δικαίου και την υπονόμευση του συλλογικού κεκτημένου».

«Υπηρετώντας το νεοφιλελεύθερο δόγμα της φτηνής εργασίας και της χαμηλής παραγωγικότητας», τονίζουν τα στελέχη του ΠΑΣΟΚ, το επίμαχο νομοσχέδιο εισάγει διατάξεις που:

· «Αυξάνουν τα χρονικά όρια εργασίας,

· »Επιτρέπουν ατομική διευθέτηση ωραρίου,

· »Αλλάζουν τη χορήγηση της ετήσιας άδειας,

· »Περιορίζουν τον χρόνο ανάπαυσης,

· »Θεσμοθετούν 13ωρη απασχόληση στον ίδιο εργοδότη χωρίς καν τη συναίνεση του εργαζομένου».

«Αντί να λάβει μέτρα για αύξηση μισθών, επιλέγει να αυξήσει τις ώρες εργασίας»

«Η άρνηση του εργαζομένου να απασχοληθεί υπερωριακά καθίσταται νομικά επισφαλής. Με τις ρυθμίσεις περί ‘ευελιξίας’, το νομοσχέδιο αποδομεί το συλλογικό εργατικό δίκαιο και ενισχύει τις εργοδοτικές αυθαιρεσίες σε βάρος των εργαζομένων», υπογραμμίζουν.

Παράλληλα, προσθέτουν:

· «Θεσπίζεται η δυνατότητα υπερωριών ακόμα και στην εκ περιτροπής εργασία,

· »Καταργούνται οι προσαυξήσεις στις ασφαλιστικές εισφορές για υπερεργασία και υπερωρίες,

· »Καθιερώνεται η διάσπαση της ετήσιας άδειας χωρίς περιορισμό – οι δύο εβδομάδες καλοκαιρινών διακοπών παύουν να είναι δεδομένες».

Και όλα αυτά, όπως τονίζουν τα στελέχη του ΠΑΣΟΚ, ενώ:

· «Σύμφωνα με την Eurostat, οι Έλληνες εργάζονται περισσότερο και αμείβονται λιγότερο από τους υπόλοιπους Ευρωπαίους.

· »Το 2024, η Ελλάδα κατέγραψε το δεύτερο χαμηλότερο ποσοστό απασχόλησης στην Ε.Ε., ενώ ο μέσος ετήσιος πραγματικός μισθός αντιστοιχεί στο 52% του ευρωπαϊκού μέσου όρου, όταν το 2009 ήταν στο 82,5%».

«Αντί η κυβέρνηση να λάβει μέτρα για αύξηση των μισθών, επιλέγει να αυξήσει τις ώρες εργασίας, αδιαφορώντας για την υγεία και ασφάλεια των εργαζομένων, την εργασιακή και οικογενειακή ισορροπία καθώς και το ήδη οξυμένο δημογραφικό πρόβλημα της χώρας», επισημαίνουν, υπογραμμίζοντας ότι «χωρίς αξιοπρεπείς αμοιβές, σταθερά ωράρια και συνθήκες που επιτρέπουν προσωπική ζωή και οικογενειακό προγραμματισμό, δεν μπορεί να υπάρξει βιώσιμο εργασιακό μέλλον».

«Λέμε ΟΧΙ στην απορρύθμιση των εργασιακών σχέσεων. Λέμε ΟΧΙ στην εργασία χωρίς δικαιώματα. Λέμε ΟΧΙ στην εργοδοτική αυθαιρεσία με κρατική σφραγίδα», σημειώνουν χαρακτηριστικά τα αρμόδια στελέχη του ΠΑΣΟΚ.