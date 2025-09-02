«Η ΝΔ απέτυχε, δεν μπορεί να αλλάξει»: Στρατηγική αποδόμησης της κυβέρνησης από το ΠΑΣΟΚ εν όψει ΔΕΘ

Σε ρυθμούς… αποδόμησης της κυβερνητικής πολιτικής κινούνται τα επιτελεία του ΠΑΣΟΚ – Κινήματος Αλλαγής, ανοίγοντας τη βεντάλια της «μαύρης βίβλου» της κυβέρνησης της Νέας Δημοκρατίας, ενισχύοντας παράλληλα τη φαρέτρα των επιχειρημάτων για την πολιτική αλλαγή που επιδιώκει η Χαριλάου Τρικούπη.

Μέσω τεσσάρων συνεντεύξεων Τύπου, που έκαναν πρεμιέρα χθες, Δευτέρα, τα στελέχη πρώτης γραμμής του ΠΑΣΟΚ – ΚΙΝΑΛ προβάλλουν τα σημεία αποτυχίας της κυβερνητικής πολιτικής και επιδιώκουν να… στρώσουν χαλί για το κυβερνητικό σχέδιο των 100 πρώτων ημερών που θα ανακοινώσει ο Νίκος Ανδρουλάκης ως αρχηγός της αξιωματικής αντιπολίτευσης στις 13 και 14 Σεπτεμβρίου στη ΔΕΘ.

Όπως σημειώνουν στελέχη της Χαριλάου Τρικούπη, αυτό που επιθυμούν να καταδειχθεί είναι ότι «η Νέα Δημοκρατία δεν μπορεί και δεν θέλει να αλλάξει πολιτική ρότα, οπότε οι απογοητευμένοι ψηφοφόροι δεν έχουν τίποτα να περιμένουν διαφορετικό από μια κυβέρνηση που απέδειξε επί έξι χρόνια ότι ήθελε να μοιράσει τον πακτωλό των ευρωπαϊκών πόρων σε φίλους και ημέτερους, δεν πολέμησε τα καρτέλ και τις ολιγοπωλιακές πρακτικές και ούτω καθεξής».

Στη χθεσινή συνέντευξη Τύπου της «μαύρης βίβλου» οι βουλευτές και τομεάρχες του ΠΑΣΟΚ – ΚΙΝΑΛ περιέγραψαν τα πεπραγμένα της Νέας Δημοκρατίας στην εκτέλεση του ταμείου Ανάκαμψης, των επενδύσεων, της οικονομίας και του αναπτυξιακού παραγωγικού μοντέλου.

«Τα συνθήματα του εκσυγχρονισμού, των μεταρρυθμίσεων έμειναν κενό γράμμα»

Σε αυτό το πλαίσιο, ο εκπρόσωπος Τύπου του ΠΑΣΟΚ – ΚΙΝΑΛ Κώστας Τσουκαλάς τόνισε πως «θα μπορούσαμε να πούμε ότι στον τομέα της οικονομίας και της ανάπτυξης, ένας εύκολος τίτλος για τη διακυβέρνηση Μητσοτάκη είναι “μια μεγάλη χαμένη ευκαιρία”. Σπαταλήθηκαν παραγωγικές δυνατότητες της χώρας, αλλά κυρίως σπαταλήθηκε και υποτιμήθηκε ο κόπος του ελληνικού λαού την προηγούμενη δεκαετία. Ένας λαός που έκανε πολλή υπομονή, άντεξε μια δύσκολη δεκαετία και ήλπιζε ότι θα μπούμε σε έναν ενάρετο κύκλο, όπου πράγματι θα μπορεί η Ελλάδα να γίνει μια κανονική ευρωπαϊκή χώρα, θα μπορεί να έχει ένα κράτος το οποίο εκπληρώνει βασικές προσδοκίες που σε άλλες ευρωπαϊκές χώρες είναι δεδομένες. Τα συνθήματα του εκσυγχρονισμού, των μεταρρυθμίσεων, δυστυχώς, έμειναν κενό γράμμα και σήμερα μοιάζουν μία άψυχη, κακοσυντηρημένη διακόσμηση σε ένα σκηνικό που καταρρέει».

Παράλληλα, απαντώντας στη ΝΔ που υποστήριξε ότι η αξιωματική αντιπολίτευση η «μαύρη βίβλος» δεν έχει καμία σχέση με την πραγματικότητα, καθώς το ΠΑΣΟΚ χρησιμοποίησε ανακριβή στοιχεία, προκειμένου να προχωρήσει σε «ατεκμηρίωτους ισχυρισμούς και κυρίως χωρίς την παραμικρή προοπτική για το αύριο της χώρας», η Χαρ. Τρικούπη επισήμανε πως «και μόνο το γεγονός ότι η Νέα Δημοκρατία στη μακροσκελή της ανακοίνωση δεν κατάφερε να αρθρώσει αντίλογο στα τεκμηριωμένα στοιχεία με πίνακες και αριθμούς, που παρουσίασαν οι τομεάρχες του ΠΑΣΟΚ, είναι η ισχυρότερη απόδειξη της αποτυχίας τους».

Σήμερα η «μαύρη βίβλος» για τις κοινωνικές ανισότητες

Σήμερα, Τρίτη 2 Σεπτεμβρίου, στη συνέντευξη Τύπου στις 12:00 οι Μιλένα Αποστολάκη, Γιώργος Νικητιάδης, Παύλος Χρηστίδης, Φραγκίσκος Παρασύρης, Ιωάννης Τσίμαρης θα ξεδιπλώσουν τη «μαύρη βίβλο» της ΝΔ στο ιδιωτικό χρέος, την ακρίβεια, τα τιμολόγια του ρεύματος, την υγεία υπό τον τίτλο «6 χρόνια ΝΔ | Αποτύχατε. Να η Ελλάδα που παραδίδετε στις κοινωνικές ανισότητες».

Την Πέμπτη 4 και Παρασκευή 5 Σεπτεμβρίου βουλευτές και τομεάρχες θα μιλήσουν για το εάν η Νέα Δημοκρατία παραδίδει μια Ελλάδα «ανθεκτική» και αν η ίδια ως κυβέρνηση υπηρέτησε την ποιότητα των θεσμών και της δημοκρατίας.

«Ως προς το τελευταίο, είναι ενδεικτικό η κίνηση ματ του Νίκου Ανδρουλάκη, ο οποίος με επιστολή στον πρόεδρο της Βουλής ζητεί ενόψει και της κάλυψης των κενών θέσεων των προέδρων στις συνταγματικά προβλεπόμενες Ανεξάρτητες Αρχές – μετά από διαβούλευση στη Διάσκεψη των Προέδρων και σχετική απόφαση-, να προχωρήσει σε ανοιχτή πρόσκληση ενδιαφέροντος με περιγραφή των τυπικών και ουσιαστικών προσόντων», τονίζουν στελέχη της Χαριλάου Τρικούπη και προσθέτουν πως είναι μια κίνηση υψηλού συμβολισμού απέναντι στην πελατειακή λογική άσκησης εξουσίας εκ μέρους της ΝΔ.

Στο κοινοβουλευτικό μέτωπο, χθες, όπως είχε προαναγγείλει το in, το ΠΑΣΟΚ – ΚΙΝΑΛ έθεσε ζήτημα ακυρότητας της ψηφοφορίας της προανακριτικής για τον ΟΠΕΚΕΠΕ. «Καταθέσαμε αίτημα για επανάληψη της, αίτημα το οποίο θα επαναφέρουμε συνεχώς για να γίνει προανακριτική και να οδηγηθούν ενώπιον της δικαιοσύνης, -εάν τα αποτελέσματα είναι τέτοια-, οι δύο υπουργοί», υπογράμμισε, σχετικώς, ο βουλευτής Επικρατείας Παναγιώτης Δουδωνής.

Σημειώνεται ότι την 3η Σεπτεμβρίου, μέρα επετείου 51 χρόνων του ΠΑΣΟΚ, θα διεξαχθεί εκδήλωση στο Ζάππειο Μέγαρο όπου η Χαρ. Τρικούπη θα αναπτύξει το σχέδιό της για το δημογραφικό.